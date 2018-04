The Weeknd’in sürpriz albüm

Özellikle ‘Trilogy’ dönemine çok benzer tarzda olan ‘My Dear Melancholy,’ EP’si özlediğim The Weeknd’i geri getirdiği için beni ziyadesiyle memnun etti. Abel Tesfaye nam-ı diğer The Weeknd’in aşk ve melankoli kokan mektup temalı bu albümü kimine göre yakın zamanda ayrıldığı sevgilisi Selena Gomez ile ilişkilendirilse de bence bu tamamen işin magazin tarafı.

The Weeknd’in R&B temalı, karanlık ama melodik ilk dönem şarkılarından sonra, bu çıkışı takip eden 5 sene içindeki değişimi, ‘Kiss Land’ albümünden sonra ‘Beauty Behind The Madness’ ile pop müziğe net adımlar atmasıyla sonuçlanmıştı. Platin satışlar almaya başlayan sanatçı bu yola devam ederek Daft Punk gibi isimlerle iş birliği yaparak 2016 senesinde ‘Starboy’ albümüyle artık resmen bir pop star olmuştu. Hızlı ve emin adımlarla yükselişi, her sanatçı gibi The Weeknd de hak ettiği gibi bu yükselişi sabitlemek birçok isimle düetler ve ortak yapım şarkılarla adını geçtiğimiz yıla altın harflerle yazdırmıştı. Lana Del Rey, Halsey, Gucci, French Montana, Future ve son dönemde Kendrick Lamar gibi birçok büyük isimle şarkılar yapan Abel Tesfaye geçtiğimiz hafta yayınladığı melankolik aşk mektubu albümünü çok büyük ihtimal ile eskide kalan haline yazmış gibi duruyor. Sessiz sedasız yayınladığı bu albüm üzerine henüz fazla bir açıklama yapmayan sanatçı belli ki biraz zaman vererek gelecek tepkileri izliyor.





Şarkıların modu, sözlerin etkisi bizi en eski The Weeknd’e götürüyor desem de, Abel Tesfaye’nin seneler içinde yakaladığı deneyim, bu özel albüm için birlikte çalıştığı isimler sayesinde bize nefis bir albümü beraberinde getirmiş. Skrillex, Gesaffelstein, Nicolas Jaar, Daft Punk’tan Guy-Manuel De Homem- Christo, Frank Dukes ve Mike WiLL Made-It ‘My Dear Melancholy,’ nin künyesindeki isimlerden sadece bazıları.

Eğer bu 6 şarkılık albüm gerçekten de bir mektubun başlangıcıysa, 14-18 şarkılık albümlerle görmeye alışık olduğumuz The Weeknd bence bu mektubun gelişme ve sonuç bölümünü de hazırlamıştır diye düşünmek istiyorum.

Marvel ile ‘Starboy’ Çizgi Romanı

The Weeknd şaşırtmaya devam ediyor.

Önümüzdeki Haziran ayında ‘Starboy’ adıyla Marvel işbirliğiyle yeni bir çizgi roman yayınlamaya hazırlanan sanatçı ‘bu tam anlamıyla benim için bir rüyanın gerçek olması’ diyerek bu durumu özetlemiş.

‘Starboy’ çizgi romanı hakkında şimdilik sızan bilgilere göre olaylar Alphatron adlı bir şehirde geçiyor. Suç ve kaosun kol gezdiği Alphatron’da halk endişeli ve korku dolu hayatına devam etmeye çalışırken şehrin bütün bu huzursuzlukları ortadan kaldıracak bir kahramana ihtiyacı vardır. ‘Starboy’ işte tam da bu anda resme dahil olmaktadır.

The Weeknd, La Mar Taylor ve Christos Gage tarafından yazılan, Eric Nguyen ve Guru-eFX tarafından çizimleri tamamlanan çizgi romanın ilk bölümü ve ilk hikayesi 13 Haziran’da yayınlanmak üzere gün sayıyor!



Teoman’dan Anlatılmamış Hikâyeler: ‘Fasa Fiso’

Büyük haberi ilk satırdan verip heyecanı azıcık yatıştırmak istiyorum.

Teoman’ın daha önce anlatmadığı hikâyelerinden oluşan ‘Fasa Fiso’ adılı kitabı 6 Nisan’da yayınlamaya hazırlanıyor. Kitabın basın bültenini geçtiğimiz aylarda yayınladığı ‘Koyu Antoloji’ albümündeki gibi yine Teoman yazmış. Haliyle bu işi daha da heyecanlı hale getiriyor.

‘Fasa Fiso’yu ilk başta yirmi küsur yıllık röportajlarından seçkiler yaparak yayınlamak isteyen sanatçı, daha sonra seneler içinde gazete ve dergilere yazdığı yazıları da bu kitaba eklemeyi düşününce kitabın seyri değişmiş ve Teoman kendini en baştan bir kitap yazarken bulmuş.







Söz konusu kitapta herkesin kafasındaki Teoman’dan çok daha başka, birinci ağızdan bir müzik insanının çocukluğundan başlayarak hayatındaki evreleri okuyacağız. Teoman kitapta kendi hayatından hikâyeleri anlatırken, ona bu yolda ışık tutan 70’li 80’li yıllardaki etkilendiği kişilerle ilgili detaylara da yer vermiş.

Teoman, yeni yetişirken sevdiği sanatçılara dair her şeyi bilmenin nasıl da heyecan verici bir his olduğundan bahsederek, ‘Fasa Fiso’yu biraz da bu perspektiften yazdığını söylemiş. Daha da önemlisi yazdığı kitabın şimdiye kadar yaptıklarına bir başka boyut kazandıracağını düşünerek yazmak istemiş.

Basın bültenindeki Teoman’ın kendi kaleminden kitabına dair verdiği naif ve vurucu ipuçları sayesinde beni şimdiden derin bir merak aldı. 6 Nisan’da ‘Fasa Fiso’ hep kitap’tan yayınlanıyor, tüm müzik meraklılarına duyurulur!