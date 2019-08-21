Taylor Heyecanı!

Tüm dünya nefesini tuttu Taylor Swift’in 7. stüdyo albümünün yayınlanmasını bekliyor!
23 Ağustos Cuma günü yayınlanacak olan ‘Lover’ adlı albüm adından da anlaşılacağı üzere oldukça yine kişisel bir çalışma hissi uyandırıyor. İlk olarak Nisan ayında Panic At The Disco’nun solisti Brendon Urie ile birlikte seslendirdiği ME! single’ını yayınlayan Swift, Haziran ayına kadar albüme dair pek de ipucu vermedi denebilir. Haziran ayında yayınladığı ‘You Need To Calm Down’ single’ının klibi adeta ünlüler geçidi gibiydi. Queer Eye Fab5, RuPaul, Ellen DeGeneres gibi ünlü simaların yanı sıra klibin bir diğer mühim yüzü de Katy Perry’di. Taylor Swift’in ‘Reputation’ albümü yayınlandığı zamanlar Katy Perry ile aralarının açık olduğunu sağır sultan bile biliyordu. ‘You Need To Calm Down’ın klibinde Taylor ve Katy hamburger menü kostümüyle olarak bizleri karşıladılar. Katy Perry koca bir hamburger olarak, Taylor Swift ise menünün ayrılmaz diğer bireyi patates kızartması kostümüyle birbirlerinden ne kadar ayrılamadıklarını kinayeli bir biçimde video klipte sergilediler.
Temmuz ayında ‘Lover’ albümünün detayları ufak ufak gün yüzüne çıkmaya başlarken albümden ‘The Archer’ şarkısı yayınlandı. Bu şarkının bir diğer önemi ise albümdeki şarkı sıralamasında 5. sırada olmasıydı. Meğer Taylor’ın albümlerindeki 5. şarkı her zaman onun için ayrı bir duygusal yeri olan şarkılar olurmuş, bunu da ‘The Archer’ın yayınlanmasıyla birlikte Taylor Instagram bu konuyu doğrular nitelikte bir video yayınladı.
Albümün esas bombası, albümle aynı ismi taşıyan şarkı olan ‘Lover’ geçtiğimiz hafta yayınlandı ve sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Şarkının sözleri Taylor Swift’in 3 senedir birlikte olduğu Joe Alwyn’e birçok yerde atıfta bulunuyor. Şarkının magazinel yanı bir yana dursun, zaten tüm şarkılarında kendisini anlatmaktan pek de çekinmeyen Swift bu şarkıyla tüm gardları indirmiş durumda. Şarkının sözlerinin samimiyetine eşlik eden basit ve akustik altyapısı nefis olmuş. Her gün durmadan birkaç kez dinlemeden kendimi alamıyorum.
‘Lover’ın yayınlanmasından kısa süre sonra albüme dair son detay olarak 18 şarkının isimleri ve detayları da nihayet belirdi. Albümde bir şarkıda Drake ile düet yapıldığına dair haberler henüz dedikodu olarak dursa da, Lover’da Dixie Chicks ile bir düetin yer alması büyük sürpriz oldu. Country dünyasından çıkıp son 5 senedir pop dünyasının tozunu attıran Taylor Swift ‘Soon You’ll Get Better’ şarkısında Dixie Chicks ile birlikte bu sene kendisinden daha çok söz ettireceğe benziyor.
Lover’ın bir diğer sürprizi ise Taylor’ın günlükleri olacak diyebiliriz. Çocukluğundan beri günlük tutan sanatçı, albümlerinin de temeli olan bu notlarını ilk kez sevenleriyle bu albüm vasıtasıyla paylaşmaya hazırlanıyor. Albümün deluxe formatında yayınlanacak olan özel versiyonunda cd ve albüm kartonetine ek olarak ‘Lover’ albümüne özel olarak derlenmiş Taylor Swift günlüklerinden 120 sayfalık özel bir kesit de yer alacak. Yeni şarkılar ve Lover’ın geri kalanını dinlemek için sabırsızlanıyorum, hemen Cuma olsun!
EYLÜL’DE TARKAN ZAMANI!
Eylül ayının bir başka alışılmış güzelliği de Tarkan ile Açıkhava konserleri oluyor.
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava klasiği olan Tarkan Konserleri Eylül ayında tüm hayranlarını yine bir araya getirecek. İki seneden sonra Tarkan 20-21-23-24-26-27 Eylül tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak.
İki yıllık aranın ardından Tarkan’ın yeniden Harbiye’de sahne alacak olması tahmin edersiniz ki biletlere de yansıdı. İlk önce satışa çıkan konserin ilk bölümü 20-21-23 Eylül biletleri aynı gün birkaç saat içinde tükendi. Konserin 24-26-27 Eylül bölümü için önceki gün satışa çıkan biletler de benzer şekilde tamamen tükendi. Atlantis yapım organizasyonu ile düzenlenen 6 günlük konser maratonu için bilet alan şanslı kesim 1 ay kadar sabredip Harbiye’de nefis bir gece yaşayacaklar.
BURAK CAN BAYAR’DAN YENİ ŞARKI GELİYOR
Mirkelam’ın ‘Hatıralar’ cover’ıyla Burak Can Bayar’dan haberdar olmuştum. Şarkıya Instagram’da denk gelip sonrasında Burak Can Bayar’ın yayınlayacağı yeni şarkılardan haberdar olmak için kendisinin de yakın takipçisi olmuştum.
2018 senesinde ilk olarak ‘Geri Ver Bana’ single’ını yayınlayan sanatçı, aynı sene yayınladığı ‘Hatıralar’ ile nefis bir sound yakalamış. 2019 senesinde ‘Nasıl Buralar?’ı yayınlayan genç sanatçı şu sıralar yeni şarkısının hazırlık heyecanını yaşıyor. ‘Alacağım Var Senden’ isimli şarkısı çok yakında piyasaya çıkacak. Ben sabredemeyip yeni single’ı önceden dinlediğim için şu sıralar yerimde duramıyorum. Yeni şarkı yayınlanana kadar Burak Can Bayar’ın sizlerin de radarına girmesi için önceki şarkılarını dinlemenizi öneriyorum.
GÖKÇE KILINÇER İLE RETRO POP
Geçen yıl 45’lik formatında yayınladığı ‘Sev Derim’ ve ‘Neyleyim’ dikkatleri üzerine çeken bir isim Gökçe Kılınçer. Besteci ve söz yazarı olan sanatçı ‘Aşkınla Ben’ ve ‘Bu Son Akşamda’ isimli iki yeni şarkıyla geri döndü. Retro pop tarzıyla öne çıkan Gökçe Kılınçer ‘Aşkınla Ben’ şarkısıyla nostaljik bir hava sunuyor bize. ‘Bu Son Akşamda’ ise yine benzer şekilde retro bir havasının sıra şarkının disko modu nefis olmuş. Şarkıların bana özellikle güzel ve farklı gelen tarafı Gökçe Kılınçer’in tamamen kendine has farklı vokaliyle seslendirmesi ve gündemdeki birçok şarkıdan farklı ve başka bir tarza sahip çıkması oldu. Bundan sonraki yayınlanacak yeni şarkıları için merakla takipçisi olacağım.
IN HOODİES’İN YENİ ŞARKISI: ‘REMAİNS’
İkinci albümü “Recalibrated Expectations”ı Mart ayında Xgergedan etiketiyle müzikseverler ile paylaşan In Hoodies bu sene resmen arka arkaya yepyeni nefis işler üretmeye devam ediyor.Recalibrated Expectations albümü sonrası VIIA’nın ‘Human Drama’ ve Mind Shifter’ın “E.I.N”parçalarında vokaliyle yer alan In Hoodies, bu sefer yeni bir single ile karşımızda. Yerinde duramayan nefis enerjili bir şarkı olmuş ‘Remains’.
‘Remains’ Memet İncili prodüktörlüğünde Vibes İstanbul stüdyolarında kaydedilmiş. Kayıtlarda In Hoodies’e davulda Berkan Tilavel, bas gitarda Feryin Kaya, synthesizer’da Yasemin Özler, gitarda Todd Gibson ve Memet İncili eşlik etmiş. Single’ın görseli Dilara Özden’e ait. İtiraf etmeliyim şarkıyı defalarca dinlediğim gibi, single görselini de yakından uzun uzun inceledim. Sanki daha her bir köşesinde gizli kalmış detaylar var gibi bir his uyandırıyor, gerçekten çok güzel olmuş.
Taylor Heyecanı!
Tüm dünya nefesini tuttu Taylor Swift’in 7. stüdyo albümünün yayınlanmasını bekliyor!
23 Ağustos Cuma günü yayınlanacak olan ‘Lover’ adlı albüm adından da anlaşılacağı üzere oldukça yine kişisel bir çalışma hissi uyandırıyor. İlk olarak Nisan ayında Panic At The Disco’nun solisti Brendon Urie ile birlikte seslendirdiği ME! single’ını yayınlayan Swift, Haziran ayına kadar albüme dair pek de ipucu vermedi denebilir. Haziran ayında yayınladığı ‘You Need To Calm Down’ single’ının klibi adeta ünlüler geçidi gibiydi. Queer Eye Fab5, RuPaul, Ellen DeGeneres gibi ünlü simaların yanı sıra klibin bir diğer mühim yüzü de Katy Perry’di. Taylor Swift’in ‘Reputation’ albümü yayınlandığı zamanlar Katy Perry ile aralarının açık olduğunu sağır sultan bile biliyordu. ‘You Need To Calm Down’ın klibinde Taylor ve Katy hamburger menü kostümüyle olarak bizleri karşıladılar. Katy Perry koca bir hamburger olarak, Taylor Swift ise menünün ayrılmaz diğer bireyi patates kızartması kostümüyle birbirlerinden ne kadar ayrılamadıklarını kinayeli bir biçimde video klipte sergilediler.
Temmuz ayında ‘Lover’ albümünün detayları ufak ufak gün yüzüne çıkmaya başlarken albümden ‘The Archer’ şarkısı yayınlandı. Bu şarkının bir diğer önemi ise albümdeki şarkı sıralamasında 5. sırada olmasıydı. Meğer Taylor’ın albümlerindeki 5. şarkı her zaman onun için ayrı bir duygusal yeri olan şarkılar olurmuş, bunu da ‘The Archer’ın yayınlanmasıyla birlikte Taylor Instagram bu konuyu doğrular nitelikte bir video yayınladı.
Albümün esas bombası, albümle aynı ismi taşıyan şarkı olan ‘Lover’ geçtiğimiz hafta yayınlandı ve sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Şarkının sözleri Taylor Swift’in 3 senedir birlikte olduğu Joe Alwyn’e birçok yerde atıfta bulunuyor. Şarkının magazinel yanı bir yana dursun, zaten tüm şarkılarında kendisini anlatmaktan pek de çekinmeyen Swift bu şarkıyla tüm gardları indirmiş durumda. Şarkının sözlerinin samimiyetine eşlik eden basit ve akustik altyapısı nefis olmuş. Her gün durmadan birkaç kez dinlemeden kendimi alamıyorum.
‘Lover’ın yayınlanmasından kısa süre sonra albüme dair son detay olarak 18 şarkının isimleri ve detayları da nihayet belirdi. Albümde bir şarkıda Drake ile düet yapıldığına dair haberler henüz dedikodu olarak dursa da, Lover’da Dixie Chicks ile bir düetin yer alması büyük sürpriz oldu. Country dünyasından çıkıp son 5 senedir pop dünyasının tozunu attıran Taylor Swift ‘Soon You’ll Get Better’ şarkısında Dixie Chicks ile birlikte bu sene kendisinden daha çok söz ettireceğe benziyor.
Lover’ın bir diğer sürprizi ise Taylor’ın günlükleri olacak diyebiliriz. Çocukluğundan beri günlük tutan sanatçı, albümlerinin de temeli olan bu notlarını ilk kez sevenleriyle bu albüm vasıtasıyla paylaşmaya hazırlanıyor. Albümün deluxe formatında yayınlanacak olan özel versiyonunda cd ve albüm kartonetine ek olarak ‘Lover’ albümüne özel olarak derlenmiş Taylor Swift günlüklerinden 120 sayfalık özel bir kesit de yer alacak. Yeni şarkılar ve Lover’ın geri kalanını dinlemek için sabırsızlanıyorum, hemen Cuma olsun!
EYLÜL’DE TARKAN ZAMANI!
Eylül ayının bir başka alışılmış güzelliği de Tarkan ile Açıkhava konserleri oluyor.
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava klasiği olan Tarkan Konserleri Eylül ayında tüm hayranlarını yine bir araya getirecek. İki seneden sonra Tarkan 20-21-23-24-26-27 Eylül tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak.
İki yıllık aranın ardından Tarkan’ın yeniden Harbiye’de sahne alacak olması tahmin edersiniz ki biletlere de yansıdı. İlk önce satışa çıkan konserin ilk bölümü 20-21-23 Eylül biletleri aynı gün birkaç saat içinde tükendi. Konserin 24-26-27 Eylül bölümü için önceki gün satışa çıkan biletler de benzer şekilde tamamen tükendi. Atlantis yapım organizasyonu ile düzenlenen 6 günlük konser maratonu için bilet alan şanslı kesim 1 ay kadar sabredip Harbiye’de nefis bir gece yaşayacaklar.
BURAK CAN BAYAR’DAN YENİ ŞARKI GELİYOR
Mirkelam’ın ‘Hatıralar’ cover’ıyla Burak Can Bayar’dan haberdar olmuştum. Şarkıya Instagram’da denk gelip sonrasında Burak Can Bayar’ın yayınlayacağı yeni şarkılardan haberdar olmak için kendisinin de yakın takipçisi olmuştum.
2018 senesinde ilk olarak ‘Geri Ver Bana’ single’ını yayınlayan sanatçı, aynı sene yayınladığı ‘Hatıralar’ ile nefis bir sound yakalamış. 2019 senesinde ‘Nasıl Buralar?’ı yayınlayan genç sanatçı şu sıralar yeni şarkısının hazırlık heyecanını yaşıyor. ‘Alacağım Var Senden’ isimli şarkısı çok yakında piyasaya çıkacak. Ben sabredemeyip yeni single’ı önceden dinlediğim için şu sıralar yerimde duramıyorum. Yeni şarkı yayınlanana kadar Burak Can Bayar’ın sizlerin de radarına girmesi için önceki şarkılarını dinlemenizi öneriyorum.
GÖKÇE KILINÇER İLE RETRO POP
Geçen yıl 45’lik formatında yayınladığı ‘Sev Derim’ ve ‘Neyleyim’ dikkatleri üzerine çeken bir isim Gökçe Kılınçer. Besteci ve söz yazarı olan sanatçı ‘Aşkınla Ben’ ve ‘Bu Son Akşamda’ isimli iki yeni şarkıyla geri döndü. Retro pop tarzıyla öne çıkan Gökçe Kılınçer ‘Aşkınla Ben’ şarkısıyla nostaljik bir hava sunuyor bize. ‘Bu Son Akşamda’ ise yine benzer şekilde retro bir havasının sıra şarkının disko modu nefis olmuş. Şarkıların bana özellikle güzel ve farklı gelen tarafı Gökçe Kılınçer’in tamamen kendine has farklı vokaliyle seslendirmesi ve gündemdeki birçok şarkıdan farklı ve başka bir tarza sahip çıkması oldu. Bundan sonraki yayınlanacak yeni şarkıları için merakla takipçisi olacağım.
IN HOODİES’İN YENİ ŞARKISI: ‘REMAİNS’
İkinci albümü “Recalibrated Expectations”ı Mart ayında Xgergedan etiketiyle müzikseverler ile paylaşan In Hoodies bu sene resmen arka arkaya yepyeni nefis işler üretmeye devam ediyor.Recalibrated Expectations albümü sonrası VIIA’nın ‘Human Drama’ ve Mind Shifter’ın “E.I.N”parçalarında vokaliyle yer alan In Hoodies, bu sefer yeni bir single ile karşımızda. Yerinde duramayan nefis enerjili bir şarkı olmuş ‘Remains’.
‘Remains’ Memet İncili prodüktörlüğünde Vibes İstanbul stüdyolarında kaydedilmiş. Kayıtlarda In Hoodies’e davulda Berkan Tilavel, bas gitarda Feryin Kaya, synthesizer’da Yasemin Özler, gitarda Todd Gibson ve Memet İncili eşlik etmiş. Single’ın görseli Dilara Özden’e ait. İtiraf etmeliyim şarkıyı defalarca dinlediğim gibi, single görselini de yakından uzun uzun inceledim. Sanki daha her bir köşesinde gizli kalmış detaylar var gibi bir his uyandırıyor, gerçekten çok güzel olmuş.