Salon’da altın sonbahar

Sonbahar’ın habercisi Salon’un yeni programı ilk olarak Alman synthpop prodüktörü Marius Lauber’in solo projesi Roosevelt ile 22 Eylül Cuma akşamı başlayacak. Eylül ayında klasik müziğin yeni nesil temsilcilerinden olan Zoe Keating ise 27 Eylül’de Salon sahnesinde olacak. Eylül ayının bir diğer dikkat çekici performansı olarak yakında yayımlayacakları altıncı albümleriyle ‘Chemistry and Math’ ile Norveç’ten Flunk 29 Eylül’de Salon İKSV sahnesinde sevenlerine seslenecekler.

Eylül ayının programına yakın bir mercek tutmuş olsam da Salon’da daha birçok özel performans yeni sezonda bizleri bekliyor. Yeni sezonda aralarında Nathan Fake, Douglas Dare, Com Truise, Washed Out, Anthony Strong, Mammal Hands, Wild Beasts, Hidden Orchestra ve Sleep Party People’ın da bulunduğu daha birçok sanatçının performansı Salon İKSV sahnesinde olacak.

Yeni sezona dair son olarak bir önemli not daha vermek gerekirse; 10 Ağustos’ta Salon’un yeni sezon konserlerinin biletleri satışa çıktı. Salon’un 2017-2018 döneminde biletler tükenince bu özel performanslardan mahrum kalmamak adına, merakla beklediğiniz performansların biletlerini önceden almakta fayda var, benden söylemesi.

PEYOTE CENNET BAHÇESİ’NDE GÜN BATIMI

19 Ağustos Cumartesi Burgazada’daki Peyote Cennet Bahçesi özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Red Bull Music Academy Sunset kapsamında İngiltere’nin gözde DJ’lerinden Ewan Pearson güneşi Burgazada’da müzikseverlerle birlikte batıracak.

Bu özel partide İngiliz ikili Psychemagik’in yanı sıra, Red Bull Music Academy(RBMA) mezunlarından, yerli müzik sahnesinin önemli prodüktörlerinden olan Kaan Düzarat da sahne alacak. Etkinliğin açılışında bir başka RBMA mezunu Tufan Demir Peyote Cennet Bahçesi’nde müzik severleri özel setiyle gün batımına hazırlayacak.

Hafta sonu İstanbul’daki yaz sıcağında ‘nem ile boğuşmasak da ne yapsak?’ diye kararsızsanız, işte size harika bir plan. Peyote Cennet Bahçesi’nde nefis bir ada havasında gün batımının tadını harika bir parti eşliğinde çıkartmaktan daha iyi bir hafta sonu planı düşünemiyorum.

MABEL MATİZ – YA BU İŞLER NE

Mabel Matiz bu sonbaharda yayınlanması beklenen yeni albümünden ilk single çalışmasını geçtiğimiz hafta bizlerle paylaştı. Söz ve müziği Mabel Matiz’e ait olan ‘Ya Bu İşler Ne’nin aranjesi Sabi Saltiel imzası taşıyor. ‘Ya Bu İşler Ne’ daha ilk dinlemeden itibaren kendisini tekrara aldıran nefis bir yaz şarkısı olmuş. Şarkının klibi ise yepyeni ve pozitif enerji saçan bir Mabel Matiz’i bizlere ulaştırıyor.

Mabel’i ilk albümünden beri merakla takip eden biri olarak her yaptığı işte kendi limitlerini aşan, yenilik peşinde koşan ve sürekli üreten bir sanatçı olmasından ötürü kazandığı her başarının büyük bir emek ürünü olduğunu düşünüyorum.

‘Ya Bu İşler Ne’ sanatçının önümüzdeki aylarda yayınlamayı planladığı yeni albümünden çıkan ilk single olmasından ötürü yeni albümün havasına dair ipuçları içerdiğini düşünüyorum. Yazın bitmesini hiç istemesem de, yeni Mabel albümüne bir an önce kavuşmak adına merakla gün saymaya başladığımı saklayamayacağım.

Fotoğraf: Pelin Kaçar

TAYLOR SWİFT’İN INSTAGRAM PROFİLİ ARTIK DAHA GÜVENLİ





Sıkı bir Instagram kullanıcısıysanız bu habereçok sevineceksiniz!

Instagram yeni dönemde kullanıcılarına hakaret içerikli veya negatif hisler uyandıran emojili yorumlardan korumak adına büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Söz konusu yeni güncellemelerle birlikte Instagram’da artık kullanıcılar yayınladıklar fotoğrafların altında hakaret vari içerikler ve negatif emojileri istemezlerse görmeyecekler.

Instagram’ın kurucularından, şirketin CEO’su Kevin Systrom Wired’a verdiği demeçte uygulamanın daha dosthane bir yönde olmasını istediklerini belirtmiş. Systrom bu fikirden yola çıkarak uygulamanın algoritmalarında yaptıkları çalışmalarla, insan gücüyle yapılan moderasyona yakın başarıda otomatik bir yapı kurmayı başardıklarını açıklamış.

Geçtiğimiz günlerde söz konusu bu yeni güncellemelerin faydasını gören ünlülerden biri ise Taylor Swift olmuş. Geçtiğimiz haftalarda Kanye West hayranlarının Taylor Swift’in Instagram hesabındaki fotoğrafların altına ekledikleri binlerce yılan emojilerinin kısa süre sonra ortadan kalkması bu yeni özelliğin ilk kanıtlarından olduğu düşünülüyor.

Instagram’da profilinizi negatif yorumlara kapatmak için: Ayarlar>Seçenekler>Yorumlar altında ‘’Rahatsız Edici Yorumları Gizle’ opsiyonunu aktiflemeniz gerekiyor. Manuel filtre ile ekleyeceğiniz anahtar sözcükler ile yorum filtresini geliştirmek ise size kalmış.