Salon 10 Yaşında!

İstanbul’un gözde performans sahnelerinden olan Salon 10. yaşına giriyor. Zaman gerçekten inanılmaz hızlı geçiyor, Salon’un açıldığı dönemi o kadar iyi hatırlıyorum ki, ben de aynı sene Ankara’dan İstanbul’a taşınmıştım. İstanbul’da yeni bir performans mekanının açılıyor olması o dönemde büyük bir merak uyandırmıştı. Salon’un içini ilk gördüğümde sahne üzerindeki dev Salon logosunu, mekanın nispeten diğer performans sahnelerine göre biraz daha küçük ama rafine halinin verdiğini heyecanı daha dün gibi hatırlıyorum.
Seneler içinde Salon İKSV sahnesinin ağırladığı sayısız sanatçı ve birbirinden etkileyici performansı düşününce hep güzel anılar gözümün önüne geliyor. Konserler sonrasında aldığım imzalı plaklar, tanıştığım sanatçılar bu özel konserlerin aklımda yer eden en güzel hatıraları. Müzik adına nefis bir iş yapan, 10 senedir kalitesini hiç düşürmeden her sezon daha da yükselten Salon ailesi bu sene de dopdolu bir program sunuyor.
Peki kimler var bu sezonda Salon’da?
Salon’da 23 Eylül’deki Indie-folk gecesinde 2019 senesinin başında ‘The Unseen In Between’ albümünü yayınlayan Steve Gunn, 26 Eylül’de Avustralya’dan Babe Rainbow, 27 Eylül’de Türkiye’deki ilk sahnelerini gerçekleştirecek olan İsviçreli elektro pop ikilisi Elvett, Hollandalı eletronik müzik ikilisi Polynation ise 28 Eylül’de Salon’da olacak.
Danimarkalı punk grup Iceage Türkiye’deki ilk performansını Salon’da gerçekleştirecek. Birbirinden farklı janralar arasında geçişler yapan Sinkane, yerinde duramayan dev enerjisiyle Zola Blood, Jae Matthewa ve Augustus Muller kurduğu synth pop grubu Boy Harsher ve synth pop türünde adını yükseklere taşıyan Thomas Azier Birlikte Güzel desteğiyle yeni sezonda Salon’da olacaklar.
Kiasmos ikilisinden Janus Ramussen Garanti BBVA Konserleri kapsamasında yeni sezonda Salon’a konuk olacak. Saksafoncu ve güçlü caz vokaliyle Laura Misch, kült projesi The Pyramids Idris Ackamoor ve İsviçreli akordeon sanatçısı Mario Batkovic yeni sezonda müzikseverlerle Salon’da buluşacaklar.
Ekim’de saykedelik pop grubu Föllakzoid, 80’lerin synth-pop türüne farklı bir bakış getiren Yunan şarkıcı ve şarkı yazarı Σtellaile Salon’da sahne alacak. Havalar soğuyup şehre kış geldiğinde Salon yine müzikle geceleri ısıtacak. Kasım ve Aralık programı da dolu dolu olan Salon’da; Thomas Kuratli‘nin müzik projesi Pyrit, indie pop için nefis bir örnek olan Helado Negro, İtalyan müzisyen ve çağdaş klasik müzik bestecisi Fabrizio Paterlini, besteci ve davulcu Makaya McCraven dinleyicinin karşısında olacak.
MELİKE ŞAHİN- KARA ORMAN
Büyük merakla yeni şarkılarını beklediğim bir isim Melike Şahin. 2011-2017 seneleri arasında BaBa ZuLa ile Türkiye ve dünya turnelerinde vokalistlik yapmış çok özel bir ses. 2017 senesinde Sony Music etiketiyle yayınladığı aranjesinde Cihan Mürtezaoğlu imzası olan ‘Deli Kan’ ilk beni vuran şarkısıydı.
2018 ortalarına doğru Can Güngör düzenlemesi olan ‘Sevmek Suçsa Suçluyum’ u yayınlayan Melike Şahin, şarkının klibi için dünyaca ödüllü yönetmen Tony Gatlif ile çalışmış. Melike Şahin neyse ki arayı çok açmadan yeni şarkılarla dinleyenlerini mutlu eden bir sanatçı. 2018’de ‘Tutuşmuş Beraber’i yayınlayıp, 2019’da ‘Kimin Izdırabı’nı çıkarttı. Geçtiğimiz Ağustos ayında ‘Kimin Izdırabı’nın Levni Remix’ini yayınlayan sanatçı çok geçmeden yepyeni bir şarkıyla karşımızda.
‘Kara Orman’ isimli yeni şarkısı aslında daha önce ‘Azize Sessions’ adı altında, siyah beyaz formatta Youtube’da bir klip versiyonuyla yayınlanmıştı. Şarkının yeni düzenlemesinde Melike Şahin Yunan müzisyen Fotini Kokkala ile birlikte çalışmış. Özellikle dinledikçe etkisi altına alan şarkıdaki kanun icrası yine Fotini Kokkala’ya ait. Geçtiğimiz hafta dijital müzik platformlarında yayınlanan ‘Kara Orman’ın nefis kapak fotoğrafı Begüm Koçum’a ait.
Arka arkaya yayınladığı single çalışmalarıyla kendine özgü farklı yorumuyla ‘Melike Şahin’den bir albüm beklentisi birçok kişi gibi bende de yoğun şekilde var. ‘Merhem’ adlı ilk albümü için çalışmalarına devam eden sanatçı bakarsınız çok geçmeden yeni şarkılarıyla ve albümle hepimize sürpriz yapar.
Glasxs – Yıldızlar ve Okyanuslar (Retro Roketler Akustik)
Her haft Glasxs’ten yeni bir şarkı geliyor, bende bir bayram havası sormayın gitsin. ‘Yıldızlar ve Okyanuslar’ adıyla yayınlanan yeni yekli aslında Glasxs’in ‘Mavi Toz Ormanda’ albümünün kapanış şarkısı ‘Retro Roketler’in yeni bir düzenlemesi. Bu çok özel akustik yorumlu ‘Retro Roketler’ gerçekten de yepyeni bir şarkı olmuş. Sözleri ve prodüksiyonu Glasxs’e ait olan şarkı tam bir sonbahar havası yaratıyor bünyede.
Elektronik altyapılarda gezinmeyi çok iyi başaran Glasxs’in akustik havalarında uzmanıymış meğer. Her hafta yeni bir şarkıyla yüzleri güldürüp bizleri fena alıştırdıkları için ben şimdiden ne zaman yeni şarkı gelecek diye bekler oldum bile. Yeni şarkılar, yeni versiyonlar hep ve sık sık gelsin, dileğim budur.
Salon 10 Yaşında!
İstanbul’un gözde performans sahnelerinden olan Salon 10. yaşına giriyor. Zaman gerçekten inanılmaz hızlı geçiyor, Salon’un açıldığı dönemi o kadar iyi hatırlıyorum ki, ben de aynı sene Ankara’dan İstanbul’a taşınmıştım. İstanbul’da yeni bir performans mekanının açılıyor olması o dönemde büyük bir merak uyandırmıştı. Salon’un içini ilk gördüğümde sahne üzerindeki dev Salon logosunu, mekanın nispeten diğer performans sahnelerine göre biraz daha küçük ama rafine halinin verdiğini heyecanı daha dün gibi hatırlıyorum.
Seneler içinde Salon İKSV sahnesinin ağırladığı sayısız sanatçı ve birbirinden etkileyici performansı düşününce hep güzel anılar gözümün önüne geliyor. Konserler sonrasında aldığım imzalı plaklar, tanıştığım sanatçılar bu özel konserlerin aklımda yer eden en güzel hatıraları. Müzik adına nefis bir iş yapan, 10 senedir kalitesini hiç düşürmeden her sezon daha da yükselten Salon ailesi bu sene de dopdolu bir program sunuyor.
Peki kimler var bu sezonda Salon’da?
Salon’da 23 Eylül’deki Indie-folk gecesinde 2019 senesinin başında ‘The Unseen In Between’ albümünü yayınlayan Steve Gunn, 26 Eylül’de Avustralya’dan Babe Rainbow, 27 Eylül’de Türkiye’deki ilk sahnelerini gerçekleştirecek olan İsviçreli elektro pop ikilisi Elvett, Hollandalı eletronik müzik ikilisi Polynation ise 28 Eylül’de Salon’da olacak.
Danimarkalı punk grup Iceage Türkiye’deki ilk performansını Salon’da gerçekleştirecek. Birbirinden farklı janralar arasında geçişler yapan Sinkane, yerinde duramayan dev enerjisiyle Zola Blood, Jae Matthewa ve Augustus Muller kurduğu synth pop grubu Boy Harsher ve synth pop türünde adını yükseklere taşıyan Thomas Azier Birlikte Güzel desteğiyle yeni sezonda Salon’da olacaklar.
Kiasmos ikilisinden Janus Ramussen Garanti BBVA Konserleri kapsamasında yeni sezonda Salon’a konuk olacak. Saksafoncu ve güçlü caz vokaliyle Laura Misch, kült projesi The Pyramids Idris Ackamoor ve İsviçreli akordeon sanatçısı Mario Batkovic yeni sezonda müzikseverlerle Salon’da buluşacaklar.
Ekim’de saykedelik pop grubu Föllakzoid, 80’lerin synth-pop türüne farklı bir bakış getiren Yunan şarkıcı ve şarkı yazarı Σtellaile Salon’da sahne alacak. Havalar soğuyup şehre kış geldiğinde Salon yine müzikle geceleri ısıtacak. Kasım ve Aralık programı da dolu dolu olan Salon’da; Thomas Kuratli‘nin müzik projesi Pyrit, indie pop için nefis bir örnek olan Helado Negro, İtalyan müzisyen ve çağdaş klasik müzik bestecisi Fabrizio Paterlini, besteci ve davulcu Makaya McCraven dinleyicinin karşısında olacak.
MELİKE ŞAHİN- KARA ORMAN
Büyük merakla yeni şarkılarını beklediğim bir isim Melike Şahin. 2011-2017 seneleri arasında BaBa ZuLa ile Türkiye ve dünya turnelerinde vokalistlik yapmış çok özel bir ses. 2017 senesinde Sony Music etiketiyle yayınladığı aranjesinde Cihan Mürtezaoğlu imzası olan ‘Deli Kan’ ilk beni vuran şarkısıydı.
2018 ortalarına doğru Can Güngör düzenlemesi olan ‘Sevmek Suçsa Suçluyum’ u yayınlayan Melike Şahin, şarkının klibi için dünyaca ödüllü yönetmen Tony Gatlif ile çalışmış. Melike Şahin neyse ki arayı çok açmadan yeni şarkılarla dinleyenlerini mutlu eden bir sanatçı. 2018’de ‘Tutuşmuş Beraber’i yayınlayıp, 2019’da ‘Kimin Izdırabı’nı çıkarttı. Geçtiğimiz Ağustos ayında ‘Kimin Izdırabı’nın Levni Remix’ini yayınlayan sanatçı çok geçmeden yepyeni bir şarkıyla karşımızda.
‘Kara Orman’ isimli yeni şarkısı aslında daha önce ‘Azize Sessions’ adı altında, siyah beyaz formatta Youtube’da bir klip versiyonuyla yayınlanmıştı. Şarkının yeni düzenlemesinde Melike Şahin Yunan müzisyen Fotini Kokkala ile birlikte çalışmış. Özellikle dinledikçe etkisi altına alan şarkıdaki kanun icrası yine Fotini Kokkala’ya ait. Geçtiğimiz hafta dijital müzik platformlarında yayınlanan ‘Kara Orman’ın nefis kapak fotoğrafı Begüm Koçum’a ait.
Arka arkaya yayınladığı single çalışmalarıyla kendine özgü farklı yorumuyla ‘Melike Şahin’den bir albüm beklentisi birçok kişi gibi bende de yoğun şekilde var. ‘Merhem’ adlı ilk albümü için çalışmalarına devam eden sanatçı bakarsınız çok geçmeden yeni şarkılarıyla ve albümle hepimize sürpriz yapar.
Glasxs – Yıldızlar ve Okyanuslar (Retro Roketler Akustik)
Her haft Glasxs’ten yeni bir şarkı geliyor, bende bir bayram havası sormayın gitsin. ‘Yıldızlar ve Okyanuslar’ adıyla yayınlanan yeni yekli aslında Glasxs’in ‘Mavi Toz Ormanda’ albümünün kapanış şarkısı ‘Retro Roketler’in yeni bir düzenlemesi. Bu çok özel akustik yorumlu ‘Retro Roketler’ gerçekten de yepyeni bir şarkı olmuş. Sözleri ve prodüksiyonu Glasxs’e ait olan şarkı tam bir sonbahar havası yaratıyor bünyede.
Elektronik altyapılarda gezinmeyi çok iyi başaran Glasxs’in akustik havalarında uzmanıymış meğer. Her hafta yeni bir şarkıyla yüzleri güldürüp bizleri fena alıştırdıkları için ben şimdiden ne zaman yeni şarkı gelecek diye bekler oldum bile. Yeni şarkılar, yeni versiyonlar hep ve sık sık gelsin, dileğim budur.