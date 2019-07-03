Popun yeni Kraliçesi: Kim Petras

Kim Petras’ın son 2 sene içindeki büyük yükselişi ve popülerliği göz önüne alınırsa pop müziğinin yeni bir kraliçesi var diyebiliriz.
İlk stüdyo albümü ‘Clarity’i geçtiğimiz hafta yayınlayan Alman sanatçı ilk albüm turnesinin Amerika ayağındaki tüm biletleri tükendiği için yoğun bir ilgiyle karşı karşıya. Aslında bu başarı çok da tesadüfi değil. Petras’ın başarısı çok planlı ve azimle çalışmanın bir sonucu. Elbette bunda dinleyicilerin de kendisini büyük bir beğeniyle takip etmelerinin katkısı büyük. Kaseti biraz başa saralım, Kim Petras’ın başarı kronolojisinde adım adım ilerleyelim.
İLK SİNGLE, PARİS HİLTON İLE KLİP
Pop müzikte kendini bulduğunu söyleyen Kim Petras ilk single’ı ‘I Don’t Want It All’u yayınladıktan sonra deyim yerindeyse hayatı değişiyor. Şarkı dijital müzik platformlarında büyük bir hızla yükselirken viral listelerde uzun süre birinci sırada yer alıyor. Kim Petras, ilk şarkısının klibi için hayranı olduğu Paris Hilton’a teklif götürmesi, bu teklifin de olumlu sonuçlanması işleri daha da farklı bir boyuta dönüştürüyor. Şarkıyı çok sevdiğini belirten Hilton, genç sanatçının düşük bütçeli klibinde yer alıyor. O gün bugündür ikili sıkı fıkı iki arkadaş olduklarını da belirtmeden geçememek gerekli. Hatta öyle ki, Kim Paris Hilton’a çok uzak olmayan bir gelecekte şarkı vermesi de müzik magazininde konuşulan konulardan.
İlk single’ın büyük başarısının hemen arkasından çok beklemeden ikinci, üçüncü, dördüncü derken 8 yeni şarkı sıralayan Kim Petras pop müziği sevdalılarını kendine büyük bir güçle bağlamaya başlıyor. Bu single’ların görseli için çok basit, neon ışıklı bir profil fotosu seçen sanatçı, her yeni şarkıda bu görselin başka bir rengini kullanarak ilerlemiş.
Single görsellerinde kendi fotoğrafını kullanmak istememesinin ana sebebi biraz da bilinmek istememekmiş.
DR. LUKE SORUNU
Her şey güzel güzel giderken Kim Petras’ın bu yoldaki en büyük destekçisinin ve şarkılarının büyük çoğunluğunun yapımcılığını Dr. Luke’un üstlenmesi gündeme adeta bomba gibi düşüyor. Dr Luke nam-ı diğer Kesha’nın cinsel taciz suçlamasıyla davalık olan ünlü yapımcı. P!nk, Lady Gaga, Katy Perry, Kelly Clarkson gibi nerdeyse tüm kadın sanatçıların da hem davaya desteği, hem de Kesha’ya destek olmasıyla müzik dünyasından Dr Luke deyim yerindeyse aforoz edilmişti. Halen dava devam ederken, Kim Petras’ın bu büyük yükselişinin arkasında Lucasz Gottwald mahlaslı bir yapımcının isminin geçmesi, bu kişinin de Dr. Luke olması maalesef Petras’ın da üzerinde kara bulutların gezinmesine sebep olmuştu. Petras, bu konulara dair çok net bir açıklamada bulunmasa da ‘kadınlara kötü davranan kimseyle benim işim olmaz’ diyerek bir anlamda çalıştığı Dr Luke’u savunan bir açıklaması da müzik gündeminde hala yerini koruyor.
SXSW’DA KİM PETRAS RÜZGARI
Geçen yıl gittiğim SXSW konferansında Austin’de Kim Petras’ı kısa performansıyla canlı izleme şansına sahip olmuştum. Minicik mekânda gerçekten iğne atacak yer kalmamıştı. Çok basit bir sahne hazırlığıyla 5-6 şarkıyı çıkıp söyleyen sanatçı, hem onu izleyen kitleyle çok yakın ilişki içindeydi, hem de şarkıları gerçekten de yeni olmasına rağmen herkesin dilindeydi. Yakaladığı her performans fırsatını değerlendiren Petras SXSW’daki performansının ardından küçük bir Amerika turnesi daha yapmıştı.
HALLOWEEN’E ÖZEL ALBÜM: TURN OFF THE LİGHT VOL 1
Sık aralıklarla yeni şarkılar yayınlayan Petras dinleyenlerini bu anlamda çok mutlu ettiğine eminim. Esas benim için geçtiğimiz Ekim ayının sonuna doğru Halloween dönemine denk getirip yayınladığı mini albümü ‘Turn Off The Light vol 1’ çok değerli. Korku temasıyla pop müziğini harika harmanlayan genç yıldız 80’ler temalı nefis bir dans albümü piyasaya sürdü. Şarkılar o kadar büyük karşılık gördü ki, aynı dönemde Amerika turnesindeki Troye Sivan ve Leland ile o da bu turne programına dahil edildi.
2018’in sonuna doğru Cheat Codes ile yayınladığı ‘Feeling of Falling’ ile bilinirliğine bir başka halka ekleyerek ismini dans arenasında da görünür kılan Petras, 2019’ın ilk aylarına kadar yeni single’lar yayınlama alışkanlığına devam ettirdi.
KIRILMA NOKTASI: ‘CLARİTY’
2017’den 2019’a kadar nerdeyse hiç boş durmadan sürekli sahnelerde olup, üzerine bir de her ay yeni şarkı yayınlayan Kim Petras, 2 senelik bu koşturmasıyla adeta 5 senelik etkide yoğun bir tanıtım dönemi geçirdi diyebiliriz. Aslında ilk albümü yayınlamadan bu kadar büyük bir kitleye erişmesi, kendisinin gerçek bir hayran kitlesi yakaladığının bir diğer göstergesi.
Kim Petras son 2.5 sene içinde yarattığı müzik kariyerinde esas kırılmayı geçtiğimiz hafta yayınladığı ilk stüdyo albümü ‘Clarity’ ile yaptı. Nisan ayından beri her ay planlı bir şekilde yeni albümünden single’ları yayınlayan sanatçı, bu stratejiyle yine hayranlarının nabzını tutmayı başardı. Özellikle albümün yayınlanmasından önce 4 hafta boyunca her hafta yeni bir şarkı yayınlayarak ilk albümü heyecanını iyice tırmandırdı. Bu tip bir tanıtım methodu aslında birçok sanatçı için tercih edilmiyor. Albümler yayınlanmadan önce bir ya da en fazla iki single yayınlayarak geri kalan şarkıları albüm çıkınca dinlensin diye planlanıyor. Petras’ın bu farklı tanıtımıyla 12 şarkılık yeni albümden 9 şarkıyı daha albüm yayınlanmadan sevenleri dinleyebilmiş oldu.
Yıldızlar: Got My Number, Sweet Spot, Do me, Personal Hell, Another One
Oscar’ımı Verdim Gitti: Icy, Broken, All I Do is Cry
‘Clarity’deki şarkılar Kim Petras’ın önceki yayınladığı single’lara göre müzikal olarak biraz daha farklı. Daha önceki yayınladıklarına kıyasla özellikle sözlerde daha duygusal olan, hatta kalp kırıklıklarını çokça dile getiren sanatçı, dans kadar yavaş tempolu şarkılarıyla da iddialı. Şu sıralar Amerika turnesini tamamlayıp Avrupa’ya yelken açacak sanatçının turnesi, son senelerde özellikle de gençler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen konserlerden olması açısından dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz sene yayınladığı Halloween temalı albümünün devamını da bu turne sırasında tamamlamak isteyen sanatçı bu sene bitmeden bizleri yeni şarkılarıyla buluşturacak.
Popun yeni Kraliçesi: Kim Petras
Kim Petras’ın son 2 sene içindeki büyük yükselişi ve popülerliği göz önüne alınırsa pop müziğinin yeni bir kraliçesi var diyebiliriz.
İlk stüdyo albümü ‘Clarity’i geçtiğimiz hafta yayınlayan Alman sanatçı ilk albüm turnesinin Amerika ayağındaki tüm biletleri tükendiği için yoğun bir ilgiyle karşı karşıya. Aslında bu başarı çok da tesadüfi değil. Petras’ın başarısı çok planlı ve azimle çalışmanın bir sonucu. Elbette bunda dinleyicilerin de kendisini büyük bir beğeniyle takip etmelerinin katkısı büyük. Kaseti biraz başa saralım, Kim Petras’ın başarı kronolojisinde adım adım ilerleyelim.
İLK SİNGLE, PARİS HİLTON İLE KLİP
Pop müzikte kendini bulduğunu söyleyen Kim Petras ilk single’ı ‘I Don’t Want It All’u yayınladıktan sonra deyim yerindeyse hayatı değişiyor. Şarkı dijital müzik platformlarında büyük bir hızla yükselirken viral listelerde uzun süre birinci sırada yer alıyor. Kim Petras, ilk şarkısının klibi için hayranı olduğu Paris Hilton’a teklif götürmesi, bu teklifin de olumlu sonuçlanması işleri daha da farklı bir boyuta dönüştürüyor. Şarkıyı çok sevdiğini belirten Hilton, genç sanatçının düşük bütçeli klibinde yer alıyor. O gün bugündür ikili sıkı fıkı iki arkadaş olduklarını da belirtmeden geçememek gerekli. Hatta öyle ki, Kim Paris Hilton’a çok uzak olmayan bir gelecekte şarkı vermesi de müzik magazininde konuşulan konulardan.
İlk single’ın büyük başarısının hemen arkasından çok beklemeden ikinci, üçüncü, dördüncü derken 8 yeni şarkı sıralayan Kim Petras pop müziği sevdalılarını kendine büyük bir güçle bağlamaya başlıyor. Bu single’ların görseli için çok basit, neon ışıklı bir profil fotosu seçen sanatçı, her yeni şarkıda bu görselin başka bir rengini kullanarak ilerlemiş.
Single görsellerinde kendi fotoğrafını kullanmak istememesinin ana sebebi biraz da bilinmek istememekmiş.
DR. LUKE SORUNU
Her şey güzel güzel giderken Kim Petras’ın bu yoldaki en büyük destekçisinin ve şarkılarının büyük çoğunluğunun yapımcılığını Dr. Luke’un üstlenmesi gündeme adeta bomba gibi düşüyor. Dr Luke nam-ı diğer Kesha’nın cinsel taciz suçlamasıyla davalık olan ünlü yapımcı. P!nk, Lady Gaga, Katy Perry, Kelly Clarkson gibi nerdeyse tüm kadın sanatçıların da hem davaya desteği, hem de Kesha’ya destek olmasıyla müzik dünyasından Dr Luke deyim yerindeyse aforoz edilmişti. Halen dava devam ederken, Kim Petras’ın bu büyük yükselişinin arkasında Lucasz Gottwald mahlaslı bir yapımcının isminin geçmesi, bu kişinin de Dr. Luke olması maalesef Petras’ın da üzerinde kara bulutların gezinmesine sebep olmuştu. Petras, bu konulara dair çok net bir açıklamada bulunmasa da ‘kadınlara kötü davranan kimseyle benim işim olmaz’ diyerek bir anlamda çalıştığı Dr Luke’u savunan bir açıklaması da müzik gündeminde hala yerini koruyor.
SXSW’DA KİM PETRAS RÜZGARI
Geçen yıl gittiğim SXSW konferansında Austin’de Kim Petras’ı kısa performansıyla canlı izleme şansına sahip olmuştum. Minicik mekânda gerçekten iğne atacak yer kalmamıştı. Çok basit bir sahne hazırlığıyla 5-6 şarkıyı çıkıp söyleyen sanatçı, hem onu izleyen kitleyle çok yakın ilişki içindeydi, hem de şarkıları gerçekten de yeni olmasına rağmen herkesin dilindeydi. Yakaladığı her performans fırsatını değerlendiren Petras SXSW’daki performansının ardından küçük bir Amerika turnesi daha yapmıştı.
HALLOWEEN’E ÖZEL ALBÜM: TURN OFF THE LİGHT VOL 1
Sık aralıklarla yeni şarkılar yayınlayan Petras dinleyenlerini bu anlamda çok mutlu ettiğine eminim. Esas benim için geçtiğimiz Ekim ayının sonuna doğru Halloween dönemine denk getirip yayınladığı mini albümü ‘Turn Off The Light vol 1’ çok değerli. Korku temasıyla pop müziğini harika harmanlayan genç yıldız 80’ler temalı nefis bir dans albümü piyasaya sürdü. Şarkılar o kadar büyük karşılık gördü ki, aynı dönemde Amerika turnesindeki Troye Sivan ve Leland ile o da bu turne programına dahil edildi.
2018’in sonuna doğru Cheat Codes ile yayınladığı ‘Feeling of Falling’ ile bilinirliğine bir başka halka ekleyerek ismini dans arenasında da görünür kılan Petras, 2019’ın ilk aylarına kadar yeni single’lar yayınlama alışkanlığına devam ettirdi.
KIRILMA NOKTASI: ‘CLARİTY’
2017’den 2019’a kadar nerdeyse hiç boş durmadan sürekli sahnelerde olup, üzerine bir de her ay yeni şarkı yayınlayan Kim Petras, 2 senelik bu koşturmasıyla adeta 5 senelik etkide yoğun bir tanıtım dönemi geçirdi diyebiliriz. Aslında ilk albümü yayınlamadan bu kadar büyük bir kitleye erişmesi, kendisinin gerçek bir hayran kitlesi yakaladığının bir diğer göstergesi.
Kim Petras son 2.5 sene içinde yarattığı müzik kariyerinde esas kırılmayı geçtiğimiz hafta yayınladığı ilk stüdyo albümü ‘Clarity’ ile yaptı. Nisan ayından beri her ay planlı bir şekilde yeni albümünden single’ları yayınlayan sanatçı, bu stratejiyle yine hayranlarının nabzını tutmayı başardı. Özellikle albümün yayınlanmasından önce 4 hafta boyunca her hafta yeni bir şarkı yayınlayarak ilk albümü heyecanını iyice tırmandırdı. Bu tip bir tanıtım methodu aslında birçok sanatçı için tercih edilmiyor. Albümler yayınlanmadan önce bir ya da en fazla iki single yayınlayarak geri kalan şarkıları albüm çıkınca dinlensin diye planlanıyor. Petras’ın bu farklı tanıtımıyla 12 şarkılık yeni albümden 9 şarkıyı daha albüm yayınlanmadan sevenleri dinleyebilmiş oldu.
Yıldızlar: Got My Number, Sweet Spot, Do me, Personal Hell, Another One
Oscar’ımı Verdim Gitti: Icy, Broken, All I Do is Cry
‘Clarity’deki şarkılar Kim Petras’ın önceki yayınladığı single’lara göre müzikal olarak biraz daha farklı. Daha önceki yayınladıklarına kıyasla özellikle sözlerde daha duygusal olan, hatta kalp kırıklıklarını çokça dile getiren sanatçı, dans kadar yavaş tempolu şarkılarıyla da iddialı. Şu sıralar Amerika turnesini tamamlayıp Avrupa’ya yelken açacak sanatçının turnesi, son senelerde özellikle de gençler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen konserlerden olması açısından dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz sene yayınladığı Halloween temalı albümünün devamını da bu turne sırasında tamamlamak isteyen sanatçı bu sene bitmeden bizleri yeni şarkılarıyla buluşturacak.