 Mutlu, Cesur ve Ender Bir Selena

Selena Gomez’in 3. stüdyo albümü ‘Rare’ 2020’nin ilk büyük işlerinden biri olarak 2 haftadır hayatımızda. Henüz 27 yaşında olsa da son 4-5 senedir yaşadıkları Selena’nın hayata farklı bir pencereden bakmasına sebep olmuş. Justin Bieber ile yaşadığı çalkantılı ilişkinin sonrasında basının gündeminden bir türlü düşmeyen sanatçı, önceki iki albümünün hem üretim hem de promosyon döneminde oldukça zor dönemler geçirmişti.
Son olarak 2014’ün başlarında Lupus hastalığına yakalanan sanatçı, tedavi sürecini her ne kadar basından gizli yaşasa da bu hastalık onu çok yıprattı. 2017 senesinde uzunca süre gündemde olmamasını bu hastalığa bağlı olarak yaşadığı böbrek nakli haberiyle duyuran sanatçı o dönemki medya gündemini oldukça meşgul etmişti. Bu zor dönemlerin ardından sahne hayatından kopan Gomez tek tek single’lar yayınlasa da yapımcı olarak yer aldığı dizi ve belgesel çalışmalarıyla yaratıcılığını bir başka alanda pekiştirdi.
Gelelim dillere destan ‘Rare’ albümüne. 4 senelik dev bir emeğin ürünü olan bu albüm sanatçının ‘eski Selena’yı geride bıraktığı bir milat olarak hayatımıza adım attı. Zor dönemlerinden ve özellikle bu tecrübenin kendisine kattıklarıyla toksik ilişkilerden ve sosyal medyadan kendisini arındıran Gomez varını yoğunu ‘Rare’e yatırmış. Bir anlamda varolma ispatı üzerine kurulu olan bu albüm bu kadar çok yaşanmışlık ve hikaye barındırdığı için ister istemez herkes gibi benim de dikkatimi bir kat daha çekti. Önceki albümlerinden farklı olarak Selena ‘Rare’ için yapımcı ve söz yazarları da dahil olmak üzere tamamını çalışmak istediği bir ekip ile sürdürmüş. Bu albümde prodüksiyona da daha çok dahil olan Gomez nerdeyse albüm yayınlanmasına çok kısa bir süre kalana kadar hala stüdyoda yeni şarkılar üretiyormuş.
Selena’nın verdiği demeçlere bakacak olursak ‘Rare’ baştan aşağı kişinin herşeyden ve herkesten önce kendisini sevmesine adanmış bir albüm. Melodik açıdan ağırlığını ortaya koyan şarkılar aynı zamanda sözleriyle de Selena’nın insanlara anlatmaktan çekineceği samimiyette ve gerçeklikte. Geçtiğimiz Ekim ayında yayınlanan ilk single ‘Lose You To Love Me’ sanatçının Billboard Hot 100 listesinde birinci sıraya erişen ilk şarkısı olması sebebiyle bir başka önem arz ediyor. Kendisini hayata bağlayan yegane gücün hayranları olduğunu belirten Selena Gomez onlara belki de kendi kariyerinin en özel albümünü hediye ediyor. ‘Rare’ dinledikçe sürprizler sunan nefis bir çalışma olmuş, hiç zaman kaybetmeden dinlemek gerek.
Yıldızlar: Rare, Dance Again, Look At Her Now, People You Know, Crowded Room
Oscar’ımı Verdim Gitti: Lose You To Love Me, Vulnerable,
Esin İris - Kokarsan Dur
Esin İris yepyeni single’ı ‘Korkarsan Dur’u yayınladı. Garaj Müzik etiketiyle yayınlanan yeni single geçtiğimiz yaz yayınlanan ‘Dans Edelim Mi’nin ardından yine aynı nefis havalardan bir demet sunuyor. Elektro-pop tarzdaki ‘Korkarsan Dur’ şarkısının sözleri Esin İris’e, bestesi yine Esin İris ile birlikte Orhan Akın ve Ozan Bozdağ’a ait. Şarkının prodüktörlüğünü de Belçika’da yaşayan Ozan Bozdağ üstlenmiş. Şarkının klibi şehirde akıp giden hayata ve dünyaya aldırmadan özgürce dans eden enerjik bir çalışma olmuş. Klibin yönetmenliğini Selçuk Demirci yaparken , fotoğrafları ve kapak tasarımında ize ise Ozan Eicher imzası yer alıyor. Esin İris’e son iki şarkısında adım attığı bu yeni tür bence nefis yakışmış, devamında gelecek şarkıları merakla ve sabırsızlıkla bekliyorum.
Yüzyüzeyken Konuşuruz’dan NY Rüzgarı
Yüzyüzeyken Konuşuruz’un Red Bull Müzik Stüdyoları, New York’ta kaydedilen yeni teklisi
‘Kazılı Kuyum’ geçtiğimiz hafta Sony Music etiketiyle yayınlandı. Grup özellikle 2018’de yayınladıkları ‘Akustik Travma’ albümünden sonra kariyerlerinde dev bir sıçrama yaptıklarını düşünüyorum.
8 yıllık kariyerlerinde ilk kez analog kaydettikleri single çalışmaları olan ‘Kazılı Kuyum’ için grup New York’taki Red Bull Müzik Stüdyolarında tamamlamışlar. Aynı stüdyoda AWOLNATION, Beartooth, The Aces ve Warm Brew gibi global arenadaki büyük isimlerin de geçmiş olması haliyle bu şarkının üretim sürecine ayrı bir heyecan katıyor. Grubun New York macerasını anlatan belgesel tadındaki videosu bugün Redbull’un websitesinde yayınlanacak, meraklısına önemli duyurulur.
Mutlu, Cesur ve Ender Bir Selena
Selena Gomez’in 3. stüdyo albümü ‘Rare’ 2020’nin ilk büyük işlerinden biri olarak 2 haftadır hayatımızda. Henüz 27 yaşında olsa da son 4-5 senedir yaşadıkları Selena’nın hayata farklı bir pencereden bakmasına sebep olmuş. Justin Bieber ile yaşadığı çalkantılı ilişkinin sonrasında basının gündeminden bir türlü düşmeyen sanatçı, önceki iki albümünün hem üretim hem de promosyon döneminde oldukça zor dönemler geçirmişti.
Son olarak 2014’ün başlarında Lupus hastalığına yakalanan sanatçı, tedavi sürecini her ne kadar basından gizli yaşasa da bu hastalık onu çok yıprattı. 2017 senesinde uzunca süre gündemde olmamasını bu hastalığa bağlı olarak yaşadığı böbrek nakli haberiyle duyuran sanatçı o dönemki medya gündemini oldukça meşgul etmişti. Bu zor dönemlerin ardından sahne hayatından kopan Gomez tek tek single’lar yayınlasa da yapımcı olarak yer aldığı dizi ve belgesel çalışmalarıyla yaratıcılığını bir başka alanda pekiştirdi.
Gelelim dillere destan ‘Rare’ albümüne. 4 senelik dev bir emeğin ürünü olan bu albüm sanatçının ‘eski Selena’yı geride bıraktığı bir milat olarak hayatımıza adım attı. Zor dönemlerinden ve özellikle bu tecrübenin kendisine kattıklarıyla toksik ilişkilerden ve sosyal medyadan kendisini arındıran Gomez varını yoğunu ‘Rare’e yatırmış. Bir anlamda varolma ispatı üzerine kurulu olan bu albüm bu kadar çok yaşanmışlık ve hikaye barındırdığı için ister istemez herkes gibi benim de dikkatimi bir kat daha çekti. Önceki albümlerinden farklı olarak Selena ‘Rare’ için yapımcı ve söz yazarları da dahil olmak üzere tamamını çalışmak istediği bir ekip ile sürdürmüş. Bu albümde prodüksiyona da daha çok dahil olan Gomez nerdeyse albüm yayınlanmasına çok kısa bir süre kalana kadar hala stüdyoda yeni şarkılar üretiyormuş.
Selena’nın verdiği demeçlere bakacak olursak ‘Rare’ baştan aşağı kişinin herşeyden ve herkesten önce kendisini sevmesine adanmış bir albüm. Melodik açıdan ağırlığını ortaya koyan şarkılar aynı zamanda sözleriyle de Selena’nın insanlara anlatmaktan çekineceği samimiyette ve gerçeklikte. Geçtiğimiz Ekim ayında yayınlanan ilk single ‘Lose You To Love Me’ sanatçının Billboard Hot 100 listesinde birinci sıraya erişen ilk şarkısı olması sebebiyle bir başka önem arz ediyor. Kendisini hayata bağlayan yegane gücün hayranları olduğunu belirten Selena Gomez onlara belki de kendi kariyerinin en özel albümünü hediye ediyor. ‘Rare’ dinledikçe sürprizler sunan nefis bir çalışma olmuş, hiç zaman kaybetmeden dinlemek gerek.
Yıldızlar: Rare, Dance Again, Look At Her Now, People You Know, Crowded Room
Oscar’ımı Verdim Gitti: Lose You To Love Me, Vulnerable,
Esin İris - Kokarsan Dur
Esin İris yepyeni single’ı ‘Korkarsan Dur’u yayınladı. Garaj Müzik etiketiyle yayınlanan yeni single geçtiğimiz yaz yayınlanan ‘Dans Edelim Mi’nin ardından yine aynı nefis havalardan bir demet sunuyor. Elektro-pop tarzdaki ‘Korkarsan Dur’ şarkısının sözleri Esin İris’e, bestesi yine Esin İris ile birlikte Orhan Akın ve Ozan Bozdağ’a ait. Şarkının prodüktörlüğünü de Belçika’da yaşayan Ozan Bozdağ üstlenmiş. Şarkının klibi şehirde akıp giden hayata ve dünyaya aldırmadan özgürce dans eden enerjik bir çalışma olmuş. Klibin yönetmenliğini Selçuk Demirci yaparken , fotoğrafları ve kapak tasarımında ize ise Ozan Eicher imzası yer alıyor. Esin İris’e son iki şarkısında adım attığı bu yeni tür bence nefis yakışmış, devamında gelecek şarkıları merakla ve sabırsızlıkla bekliyorum.
Yüzyüzeyken Konuşuruz’dan NY Rüzgarı
Yüzyüzeyken Konuşuruz’un Red Bull Müzik Stüdyoları, New York’ta kaydedilen yeni teklisi
‘Kazılı Kuyum’ geçtiğimiz hafta Sony Music etiketiyle yayınlandı. Grup özellikle 2018’de yayınladıkları ‘Akustik Travma’ albümünden sonra kariyerlerinde dev bir sıçrama yaptıklarını düşünüyorum.
8 yıllık kariyerlerinde ilk kez analog kaydettikleri single çalışmaları olan ‘Kazılı Kuyum’ için grup New York’taki Red Bull Müzik Stüdyolarında tamamlamışlar. Aynı stüdyoda AWOLNATION, Beartooth, The Aces ve Warm Brew gibi global arenadaki büyük isimlerin de geçmiş olması haliyle bu şarkının üretim sürecine ayrı bir heyecan katıyor. Grubun New York macerasını anlatan belgesel tadındaki videosu bugün Redbull’un websitesinde yayınlanacak, meraklısına önemli duyurulur.