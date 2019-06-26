Modern, Farklı, Yenilikçi: ‘Nokta’

Müziğin daha çok mutfağında yer alan Ersay Üner, aynı zamanda dillere pelesenk olmuş birçok şarkının da mimarı. Ersay’ın müzikal yolculuğu son 1.5 senedir kendi eserlerini yorumlayan bir yoldan geçiyor. İşine büyük bir aşkla bağlı olduğunu bildiğim Ersay Üner’in ilk albümü elbette benim için büyük bir merak konusuydu. Bu merak geçtiğimiz haftalarda SM Production & DMC etiketiyle yayınlanan ilk stüdyo albümü ‘Nokta’ ile nihayete erdi.
'Nokta’ albümü, 14 yaşında İstanbul’a gelen ve o zamandan beri tek gayesi kendi müziğini daha çok kişiye dinletmek olan Ersay’ın kariyer serüvenindeki son parça. Ersay Üner; Söz, beste, aranjörlük bir yana aynı zamanda sahnede de müzisyenlik yapan yani deyim yerindeyse uçtan uca bir müzik insanı. Seneler içinde müziğin birçok alanında vakit geçiren sanatçı ilk single’ı ‘Yürüdüm’ü 2015 senesinde yayınlamıştı. 2 sene sonra ‘Tatlım Tatlım’ filminin aynı isimli şarkısıyla yorumculuk arenasında ismini daha çok duyurur oldu. Aynı sene yayınladığı ‘İki Aşık’ single’ından sonrası tam anlamıyla adım adım bizi ‘Nokta’ albümüne getiriyor.
Şarkılara Yakından Bakış
‘Nokta’nın üretim süreci yaklaşık 1 sene sürmüş. Ruhunu 90’lardan alan albüm içinde birbirinden farklı temalarda akıp gidiyor. Şarkılar tekil olarak bir duyguyu, bir hissi aktarsa da bir bütün olarak albümdeki akışın sonunda aslında bizi bir hikâyede buluşturuyor. ‘Nokta’nın beni etkileyen bir diğer yanı ise dünyadaki evrensel sound’a örnek bir çalışma olması. Evrensellikten kastım, şarkılarda kalabalık altyapılar yerine daha sade ve akustik tınıların temelde olduğu, solisti öne çıkartan ve kendini özellikle müzikal anlamda çok net ifade eden yenilikçi bir albüm olması. Diğer bir deyişle hem melodik olarak güçlü, hem de aslında Ersay’ın farklı vokalini tanımak için özenle hazırlanmış bir çalışma.
Albümün stüdyo aşamasında ilk olarak ‘Selam’ şarkısı tamamlanmış. Söz konusu şarkı aslında sanatçının yeni bir single yayınlamaktansa bir albüm hazırlamasına ilham olması bakımından da ayrıca önemli. ‘Selam’ ile yakaladığı his ve enerji, devamında gelecek şarkılar için bir kıvılcım olmuş. Sözlerdeki ince mizah sanırım Ersay Üner’in şarkılarındaki ayrıştırıcı ögelerden birisi. Özellikle ‘Selam’ şarkısındaki ‘Sendeki Kalp de Bendeki Taş mı?’ sözünün adeta slogan gibi akılda kalıcı olması çok hoşuma gitti. Pop ezgisiyle başlayan şarkının akışındaki enstrüman farklılaşması da ayrıca etkileyici.
‘Güm’ şarkısı tangovari başlangıcıyla çok dikkat çekici. Yine ‘Selam’da olduğu gibi şarkının akışındaki enstrümanların zenginleşme hali şarkıyı farklı bir açıdan büyütüyor. Albümdeki en favori şarkım ‘Yıldızlar’, kesinlikle bu yazın şarkılarından olacak. Reggae janrındaki şarkı insanın içinde kelebekleri harekete geçiriyor. ‘Yıldızlar’ın düzenlemesinde Ozan Bayraşa imzası yer alıyor. Albümdeki diğer tüm şarkıların düzenlemesinde söz ve bestelerde olduğu gibi yine Ersay Üner imzası var.
En sevdiğimi en sona bıraktım, o da albüme adını veren ‘Nokta’ şarkısı. Şarkı albüme en son giren şarkı olsa da, albüme adını da verecek özellikte ve güzellikte bir şarkı olmuş. ‘Nokta’nın ortaya çıkış hikâyesi oldukça ilginç. Aslında Instagram’a bir demo çalışma videosu kaydederken ortaya çıkan melodiden etkilenen sanatçı, bu kaydın üzerine eğilince Instagram videosu sonunda ‘Nokta’ şarkısına dönüşmüş. Şarkının melodisi daha başlangıçtan itibaren kafanızda yer ediyor, kesinlikle çok farklı ve son zamanlarda dinlediğim en modern düzenlemelerden birisi.
Los Angeles’ta ‘Nokta’
Albümün orijinal yapısı, sound’u ve yenilik kokan havası bir yana, ‘Nokta’ şarkısının klibi de bir o kadar müthiş. Klip için albümün de prodüktörlerinden olan Büşra Pekin yönetmen koltuğunda da yer alıyor. Büşra Pekin, Los Angeles’ta 5 farklı mekanda ve 2 günde bu nefis klibi tamamlamış. ‘Nokta’nın video klibi Los Angeles’ta çekilse de aslında bize bambaşka paralel bir dünyayı anlatıyor. Şarkıdaki yenilikçi hava kliple etkisini birkaç kat daha yükseğe çıkartmış. Dilerim albümdeki diğer şarkılar da ‘Nokta’nın prodüksiyon mantığıyla filme alınırlar.
20 yıldır birbirinden önemli sanatçılarla, aranjörlerle, müzik insanlarıyla çalışmanın verdiği tecrübenin yanına eklediği ‘Nokta’ albümü, bize Ersay Üner’in aslında kendi müziğini daha da görünür hale getiren özel bir çalışma. ‘Nokta’ albümünü yeni bir başlangıç olarak düşünürsek, Ersay’dan bundan sonra neler geleceğini hayal etmek bir müziksever olarak beni de gerçekten heyecanlandırıyor.
Yıldızlar: Selam, Güm, İki Aşık, Tatlım Tatlım
Oscar’ımı Verdim Gitti: Nokta, Yıldızlar
Modern, Farklı, Yenilikçi: ‘Nokta’
Müziğin daha çok mutfağında yer alan Ersay Üner, aynı zamanda dillere pelesenk olmuş birçok şarkının da mimarı. Ersay’ın müzikal yolculuğu son 1.5 senedir kendi eserlerini yorumlayan bir yoldan geçiyor. İşine büyük bir aşkla bağlı olduğunu bildiğim Ersay Üner’in ilk albümü elbette benim için büyük bir merak konusuydu. Bu merak geçtiğimiz haftalarda SM Production & DMC etiketiyle yayınlanan ilk stüdyo albümü ‘Nokta’ ile nihayete erdi.
'Nokta’ albümü, 14 yaşında İstanbul’a gelen ve o zamandan beri tek gayesi kendi müziğini daha çok kişiye dinletmek olan Ersay’ın kariyer serüvenindeki son parça. Ersay Üner; Söz, beste, aranjörlük bir yana aynı zamanda sahnede de müzisyenlik yapan yani deyim yerindeyse uçtan uca bir müzik insanı. Seneler içinde müziğin birçok alanında vakit geçiren sanatçı ilk single’ı ‘Yürüdüm’ü 2015 senesinde yayınlamıştı. 2 sene sonra ‘Tatlım Tatlım’ filminin aynı isimli şarkısıyla yorumculuk arenasında ismini daha çok duyurur oldu. Aynı sene yayınladığı ‘İki Aşık’ single’ından sonrası tam anlamıyla adım adım bizi ‘Nokta’ albümüne getiriyor.
Şarkılara Yakından Bakış
‘Nokta’nın üretim süreci yaklaşık 1 sene sürmüş. Ruhunu 90’lardan alan albüm içinde birbirinden farklı temalarda akıp gidiyor. Şarkılar tekil olarak bir duyguyu, bir hissi aktarsa da bir bütün olarak albümdeki akışın sonunda aslında bizi bir hikâyede buluşturuyor. ‘Nokta’nın beni etkileyen bir diğer yanı ise dünyadaki evrensel sound’a örnek bir çalışma olması. Evrensellikten kastım, şarkılarda kalabalık altyapılar yerine daha sade ve akustik tınıların temelde olduğu, solisti öne çıkartan ve kendini özellikle müzikal anlamda çok net ifade eden yenilikçi bir albüm olması. Diğer bir deyişle hem melodik olarak güçlü, hem de aslında Ersay’ın farklı vokalini tanımak için özenle hazırlanmış bir çalışma.
Albümün stüdyo aşamasında ilk olarak ‘Selam’ şarkısı tamamlanmış. Söz konusu şarkı aslında sanatçının yeni bir single yayınlamaktansa bir albüm hazırlamasına ilham olması bakımından da ayrıca önemli. ‘Selam’ ile yakaladığı his ve enerji, devamında gelecek şarkılar için bir kıvılcım olmuş. Sözlerdeki ince mizah sanırım Ersay Üner’in şarkılarındaki ayrıştırıcı ögelerden birisi. Özellikle ‘Selam’ şarkısındaki ‘Sendeki Kalp de Bendeki Taş mı?’ sözünün adeta slogan gibi akılda kalıcı olması çok hoşuma gitti. Pop ezgisiyle başlayan şarkının akışındaki enstrüman farklılaşması da ayrıca etkileyici.
‘Güm’ şarkısı tangovari başlangıcıyla çok dikkat çekici. Yine ‘Selam’da olduğu gibi şarkının akışındaki enstrümanların zenginleşme hali şarkıyı farklı bir açıdan büyütüyor. Albümdeki en favori şarkım ‘Yıldızlar’, kesinlikle bu yazın şarkılarından olacak. Reggae janrındaki şarkı insanın içinde kelebekleri harekete geçiriyor. ‘Yıldızlar’ın düzenlemesinde Ozan Bayraşa imzası yer alıyor. Albümdeki diğer tüm şarkıların düzenlemesinde söz ve bestelerde olduğu gibi yine Ersay Üner imzası var.
En sevdiğimi en sona bıraktım, o da albüme adını veren ‘Nokta’ şarkısı. Şarkı albüme en son giren şarkı olsa da, albüme adını da verecek özellikte ve güzellikte bir şarkı olmuş. ‘Nokta’nın ortaya çıkış hikâyesi oldukça ilginç. Aslında Instagram’a bir demo çalışma videosu kaydederken ortaya çıkan melodiden etkilenen sanatçı, bu kaydın üzerine eğilince Instagram videosu sonunda ‘Nokta’ şarkısına dönüşmüş. Şarkının melodisi daha başlangıçtan itibaren kafanızda yer ediyor, kesinlikle çok farklı ve son zamanlarda dinlediğim en modern düzenlemelerden birisi.
Los Angeles’ta ‘Nokta’
Albümün orijinal yapısı, sound’u ve yenilik kokan havası bir yana, ‘Nokta’ şarkısının klibi de bir o kadar müthiş. Klip için albümün de prodüktörlerinden olan Büşra Pekin yönetmen koltuğunda da yer alıyor. Büşra Pekin, Los Angeles’ta 5 farklı mekanda ve 2 günde bu nefis klibi tamamlamış. ‘Nokta’nın video klibi Los Angeles’ta çekilse de aslında bize bambaşka paralel bir dünyayı anlatıyor. Şarkıdaki yenilikçi hava kliple etkisini birkaç kat daha yükseğe çıkartmış. Dilerim albümdeki diğer şarkılar da ‘Nokta’nın prodüksiyon mantığıyla filme alınırlar.
20 yıldır birbirinden önemli sanatçılarla, aranjörlerle, müzik insanlarıyla çalışmanın verdiği tecrübenin yanına eklediği ‘Nokta’ albümü, bize Ersay Üner’in aslında kendi müziğini daha da görünür hale getiren özel bir çalışma. ‘Nokta’ albümünü yeni bir başlangıç olarak düşünürsek, Ersay’dan bundan sonra neler geleceğini hayal etmek bir müziksever olarak beni de gerçekten heyecanlandırıyor.
Yıldızlar: Selam, Güm, İki Aşık, Tatlım Tatlım
Oscar’ımı Verdim Gitti: Nokta, Yıldızlar