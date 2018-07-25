 ‘Mavi Toz Ormanda’: Masal gibi Şarkılar

2016 yılında yayınlanan İngilizce albümü ‘Planet Reverse’ çalışmasındaki farklı vokal yapısı ve sakin altyapılarıyla dikkat çeken Glasxs, şimdi yepyeni bir maceraya atılıyor. 9 şarkıdan oluşan ikinci stüdyo albümünün ilk video klibi ‘Başka Bir Dünya Yok’ şarkısına gelirken, bir orman perisinin hikayesini anlatıyor. Glasxs ile hem müzik yolculuğunu, hem de yeni albümün mutfağındaki detayları konuştuk:
İlk albümün ‘Planet Reverse’ sonrası yeni albüm, plak şirketi ve yeni başlangıçlar. Nasıldı bu dönem?
Planet Reverse çalışmaları biterken ilk şarkılar çıkmıştı bile aslında. Planet Reverse çıktıktan sonra ise çok çabuk oturmaya başladı "Mavi Toz Ormanda". Bir süredir bir sürü harika insanla bu albümün peşinden koşuyoruz, çıktı çıkacak derken, bu yıl Sony Music ile anlaşmak gibi muhteşem bir şey oldu, Epic İstanbul etiketiyle çıktı albüm.
İlk sorundan sorup merakı giderelim, Glasxs’in anlamı nedir?
Birkaç yıl önce Glass ismiyle başlattığım bir proje Glasxs. Alex Turner’ın Glass in the Park şarkısını çok seviyordum. Oradan geliyor “Glass”. Bir süre sonra, aratılınca çok zor bulunan bir isim olduğunu farkettik, başka da milyarlarca grup varmış Glass isimli, bir iki tanesi kızdı hatta niye kullanıyorsunuz diye, düşündük ettik, The Weeknd, FKA Twigs hikayelerini örnek alıp (onlar da Twigs’ken The Weekend’ken aynı isme önceden sahip müzisyenleri farkedip değiştirmişler isimlerini) Glasxs yaptık. Kimse okuyamıyor, İngilizler de okuyamıyor, bazen biz bile şaşırıyoruz, ama enerjisi çok tatlı geliyor. Son dönemde, özellikle bir grupmuş algısı yarattığı için değiştirmek istemedim de değil ama Glasxs direkt benim, vazgeçemedim bir anda.
Yeni albümün için Epic İstanbul ile anlaşma yaptın. Bağımsız müzik yaparken daha profesyonel bir ekiple çalışmak, işine, üretimine nasıl bir katkı sağladı?
Epic Istanbul ekibi süper bir ekip, inanılmaz şanslı hissediyorum kendimi Sony’ye ve Epic ailesine katıldığım için. Bir şeyler için çok çok uğraşıyorsunuz, çalışıyorsunuz, çok koşturuyorsunuz; birilerinin yaptığınız şeyin değerini görüp destek olması, yol göstermesi harika bir şey.
Bir de gerçekten bağımsız müzik yaparken, hatta genel olarak bağımsız sanatla uğraşırken bir yerden sonra her şeyle tek başınıza uğraşmak yıldırıyor insanı. Üretimin en başından, dağıtımın en sonuna kadar her noktaya odaklanamıyor insan. Odaklanırsa da bu sefer yapmak istediği sanatı yapamıyor. O yüzden böyle iyi bir ekibin albümün yayımlanması için çalışması inanılmaz oldu.
Albümün stüdyo süreci nasıldı?
Albümü İstanbul’daki stüdyom Radio Circus’ta kaydettim. Şimdi yıkıldı orası, ben de orada yaşamıyorum, ama iki albümümü de orada kaydettim. Dünyanın en iyi stüdyosuydu(gülüyor).
Sözler (Kimse Bilmez dışında), kayıt, düzenleme, mix bana ait. Harika baslar çok eskiden beri çalıştığım dostum Grey Owl (İnanç Yılmaz)’un. Genelde bir şarkının ilk taslağını yapar yapmaz Orçun’a ve İnanç’a gönderiyorum, Orçun’un harika geri bildirimleri ve İnanç’ın imza baslarıyla şekilleniyor şarkılar. Mastering'i de Londra'da Product London Studyo'sundan Iain Macdonald yaptı.
Önceki şarkıların İngilizce vokalliydi, Türkçe söz yazmak nasıl bir deneyim?
Başta biraz zordu; çünkü o dilde yaratmaya alışınca insanın beynindeki düğmeleri tekrar ayarlaması biraz zaman alıyor sanırım. Ama sonra fikirler o dilden gelmeye başlıyor, bir anda bir şeyler çıkıyor. Bir de mesela “Mavi Toz Ormanda” adı bile İngilizce olsa bu kadar büyülü duyulmayacak sanki, Türkçe yazmak bana daha değişik ve büyük bir alan bile yarattı sanırım.
’Sonsuza Kadar’ şarkısında Deniz Tekin de eşlik etmiş şarkıya. Nasıl bir araya geldiniz?
“Sonsuza Kadar”ı yapmıştım, albümde de bir şarkıda düet yapmak istiyordum. Deniz de ne zamandır aklımda “Bir şeyler yapsak ne güzel olur," dediğim biriydi. Bir gün sordum, birlikte söyler miyiz diye, hiç kırmadı, kalktı geldi stüdyoya. Çok tatlı Deniz, mükemmel sesiyle iyi ki de söyledi.
‘Mavi Toz Ormanda’ senin için neyi ifade ediyor?
Albüm genelinde bir cevap vereceksem, sanırım bütün evrenle olan derdimi anlatıyor. Masallarla, korku hikayeleriyle, yıldızlarla, dünyanın yuvarlaklığıyla, galaksilerle, büyülü ormanlarla ilgili. Hep "robotlarla doğayı birleştirmek"ten bahsediyoruz. Bütün o elektriği, evreni, yıldızları, ormanları, yaprakları, dalları, toprağı kapsıyor gibi geliyor. Bir de ormanlar tarih boyunca hem sığınak olmuş, yani huzur veriyor, hem korkutucu.
Sabah güneş bulutların arasına saklanmış, yağmur yağıyor, ormanda, ağaçların arasında düşünün kendinizi, ne kadar rahatlatıcı; ama gece, yine yağmurda, aynı ormanda bir saniye durmak huzursuz eder, korkutur beni. "Mavi Toz Ormanda" da bütün bunları barındırıyor gibi hissediyorum. Zaten o yüzden aslında şarkı 2 yıl önce çıkmasına rağmen albüme de adını o vermeli diye düşündüm.
Mavi Toz Ormanda’dan önce bir de ‘Yemen Türküsü’ single’ını yayınlamıştın bu sene. Bu cover çalışmasının hikayesi nedir? Nerden esti böyle bir şarkıyı yeniden söylemek?
Bir şarkı beni çok etkiliyorsa onu cover’lamadan duramıyorum. Günlerce aklımdan çıkmıyor, bir şeyler yapmam lazım diye geziyorum. Yemen Türküsü de öyle ortaya çıktı. Kimse Bilmez’i de Yemen Türküsü’nü de her dinlediğimde çok etkileniyorum hala. Aslında albümden hemen sonra yaptım o şarkıyı. B!P Akustik'te çalmaya karar verdik. Sonra güzel bir stüdyo kaydı da olsa diye düşündüm. Yine Epic İstanbul’dan çıktı, Söz dizisinde kullanıldı, çok güzel tepkiler geliyor onunla ilgili de.
‘Mavi Toz Ormanda’ albümü lansman konseri 2 Ağustos’ta Asmalı Mescit’te Cemiyet’te düzenleniyor.
Yeni Sezonda Zorlu PSM’den Çıkmıyoruz!
Bugün resmen çok uzun zamandır ilk defa yeni sezonda sahne alacak sanatçı isimlerini görüp heyecanlandım. Konsere gitme heyecanı bambaşka bir durum, bir konseri beklemek deyim yerindeyse haftaları geri saymak bir müziksever için tarifi olmayan bir mutluluk. Birkaç sene öncesinde yaz aylarında İstanbul’a gelecek dev konserlerin detayları açıklandığında da benzer hisler yaşamıştım.
Son iki senenin canlı performans ajandasıyla İstanbul’u etkinliklerle ve dev konserlerle mest eden Zorlu PSM ekibi, yeni sezona dev adımlarla başlayacak. Yeni dönemde kimler var derseniz ilk bakışta gözüme çarpan ve beni heyecanlandıran isimleri sizlerle paylaşmak istiyorum:
‘No Roots’ şarkısıyla tüm gönülleri kasıp kavuran Alice Merton 6 Eylül’de Stüdyo’da, dans müziğinin merakla takip edilen isimlerinden olan Jax Jones 14 Eylül’de Turkcell Sahnesi’nde, hala unutamadığım yıllar önceki Babylon konseriyle en beğendiğim performanslardan olan Kings Of Convenience’ın Erlende Oye’si 19 Eylül’de Turkcell Platinum Sahnesi’nde, 7-8 sene önce İstanbul Caz Festivali kapsamında Istanbul Modern’in bahçesinde kısacık da olsa dinlediğim Imogen Heap uzun zaman sonra Guy Sigsworth ile çıktığı dünya turnesi kapsamında 26-27 Ekim’de Turkcell Platinum Sahnesi’nde, Post-rock’ın İrlandalı temsilcisi God is an Astronaut, 14 Aralık’ta Zorlu PSM Studio’ya konuk olacak.
Önceki gün açıklanan Zorlu PSM yeni sezon programına bakınca şimdiden biraz plan yapıp, konserler için bütçe ayırmakta fayda var diyebilirim.
‘Mavi Toz Ormanda’: Masal gibi Şarkılar
Londra çıkışlı ‘Glasxs’ ilk Türkçe albümü ‘Mavi Toz Ormanda’yı geçtiğimiz haftalarda yayınladı.
2016 yılında yayınlanan İngilizce albümü ‘Planet Reverse’ çalışmasındaki farklı vokal yapısı ve sakin altyapılarıyla dikkat çeken Glasxs, şimdi yepyeni bir maceraya atılıyor. 9 şarkıdan oluşan ikinci stüdyo albümünün ilk video klibi ‘Başka Bir Dünya Yok’ şarkısına gelirken, bir orman perisinin hikayesini anlatıyor. Glasxs ile hem müzik yolculuğunu, hem de yeni albümün mutfağındaki detayları konuştuk:
İlk albümün ‘Planet Reverse’ sonrası yeni albüm, plak şirketi ve yeni başlangıçlar. Nasıldı bu dönem?
Planet Reverse çalışmaları biterken ilk şarkılar çıkmıştı bile aslında. Planet Reverse çıktıktan sonra ise çok çabuk oturmaya başladı "Mavi Toz Ormanda". Bir süredir bir sürü harika insanla bu albümün peşinden koşuyoruz, çıktı çıkacak derken, bu yıl Sony Music ile anlaşmak gibi muhteşem bir şey oldu, Epic İstanbul etiketiyle çıktı albüm.
İlk sorundan sorup merakı giderelim, Glasxs’in anlamı nedir?
Birkaç yıl önce Glass ismiyle başlattığım bir proje Glasxs. Alex Turner’ın Glass in the Park şarkısını çok seviyordum. Oradan geliyor “Glass”. Bir süre sonra, aratılınca çok zor bulunan bir isim olduğunu farkettik, başka da milyarlarca grup varmış Glass isimli, bir iki tanesi kızdı hatta niye kullanıyorsunuz diye, düşündük ettik, The Weeknd, FKA Twigs hikayelerini örnek alıp (onlar da Twigs’ken The Weekend’ken aynı isme önceden sahip müzisyenleri farkedip değiştirmişler isimlerini) Glasxs yaptık. Kimse okuyamıyor, İngilizler de okuyamıyor, bazen biz bile şaşırıyoruz, ama enerjisi çok tatlı geliyor. Son dönemde, özellikle bir grupmuş algısı yarattığı için değiştirmek istemedim de değil ama Glasxs direkt benim, vazgeçemedim bir anda.
Yeni albümün için Epic İstanbul ile anlaşma yaptın. Bağımsız müzik yaparken daha profesyonel bir ekiple çalışmak, işine, üretimine nasıl bir katkı sağladı?
Epic Istanbul ekibi süper bir ekip, inanılmaz şanslı hissediyorum kendimi Sony’ye ve Epic ailesine katıldığım için. Bir şeyler için çok çok uğraşıyorsunuz, çalışıyorsunuz, çok koşturuyorsunuz; birilerinin yaptığınız şeyin değerini görüp destek olması, yol göstermesi harika bir şey.
Bir de gerçekten bağımsız müzik yaparken, hatta genel olarak bağımsız sanatla uğraşırken bir yerden sonra her şeyle tek başınıza uğraşmak yıldırıyor insanı. Üretimin en başından, dağıtımın en sonuna kadar her noktaya odaklanamıyor insan. Odaklanırsa da bu sefer yapmak istediği sanatı yapamıyor. O yüzden böyle iyi bir ekibin albümün yayımlanması için çalışması inanılmaz oldu.
Albümün stüdyo süreci nasıldı?
Albümü İstanbul’daki stüdyom Radio Circus’ta kaydettim. Şimdi yıkıldı orası, ben de orada yaşamıyorum, ama iki albümümü de orada kaydettim. Dünyanın en iyi stüdyosuydu(gülüyor).
Sözler (Kimse Bilmez dışında), kayıt, düzenleme, mix bana ait. Harika baslar çok eskiden beri çalıştığım dostum Grey Owl (İnanç Yılmaz)’un. Genelde bir şarkının ilk taslağını yapar yapmaz Orçun’a ve İnanç’a gönderiyorum, Orçun’un harika geri bildirimleri ve İnanç’ın imza baslarıyla şekilleniyor şarkılar. Mastering'i de Londra'da Product London Studyo'sundan Iain Macdonald yaptı.
Önceki şarkıların İngilizce vokalliydi, Türkçe söz yazmak nasıl bir deneyim?
Başta biraz zordu; çünkü o dilde yaratmaya alışınca insanın beynindeki düğmeleri tekrar ayarlaması biraz zaman alıyor sanırım. Ama sonra fikirler o dilden gelmeye başlıyor, bir anda bir şeyler çıkıyor. Bir de mesela “Mavi Toz Ormanda” adı bile İngilizce olsa bu kadar büyülü duyulmayacak sanki, Türkçe yazmak bana daha değişik ve büyük bir alan bile yarattı sanırım.
’Sonsuza Kadar’ şarkısında Deniz Tekin de eşlik etmiş şarkıya. Nasıl bir araya geldiniz?
“Sonsuza Kadar”ı yapmıştım, albümde de bir şarkıda düet yapmak istiyordum. Deniz de ne zamandır aklımda “Bir şeyler yapsak ne güzel olur," dediğim biriydi. Bir gün sordum, birlikte söyler miyiz diye, hiç kırmadı, kalktı geldi stüdyoya. Çok tatlı Deniz, mükemmel sesiyle iyi ki de söyledi.
‘Mavi Toz Ormanda’ senin için neyi ifade ediyor?
Albüm genelinde bir cevap vereceksem, sanırım bütün evrenle olan derdimi anlatıyor. Masallarla, korku hikayeleriyle, yıldızlarla, dünyanın yuvarlaklığıyla, galaksilerle, büyülü ormanlarla ilgili. Hep "robotlarla doğayı birleştirmek"ten bahsediyoruz. Bütün o elektriği, evreni, yıldızları, ormanları, yaprakları, dalları, toprağı kapsıyor gibi geliyor. Bir de ormanlar tarih boyunca hem sığınak olmuş, yani huzur veriyor, hem korkutucu.
Sabah güneş bulutların arasına saklanmış, yağmur yağıyor, ormanda, ağaçların arasında düşünün kendinizi, ne kadar rahatlatıcı; ama gece, yine yağmurda, aynı ormanda bir saniye durmak huzursuz eder, korkutur beni. "Mavi Toz Ormanda" da bütün bunları barındırıyor gibi hissediyorum. Zaten o yüzden aslında şarkı 2 yıl önce çıkmasına rağmen albüme de adını o vermeli diye düşündüm.
Mavi Toz Ormanda’dan önce bir de ‘Yemen Türküsü’ single’ını yayınlamıştın bu sene. Bu cover çalışmasının hikayesi nedir? Nerden esti böyle bir şarkıyı yeniden söylemek?
Bir şarkı beni çok etkiliyorsa onu cover’lamadan duramıyorum. Günlerce aklımdan çıkmıyor, bir şeyler yapmam lazım diye geziyorum. Yemen Türküsü de öyle ortaya çıktı. Kimse Bilmez’i de Yemen Türküsü’nü de her dinlediğimde çok etkileniyorum hala. Aslında albümden hemen sonra yaptım o şarkıyı. B!P Akustik'te çalmaya karar verdik. Sonra güzel bir stüdyo kaydı da olsa diye düşündüm. Yine Epic İstanbul’dan çıktı, Söz dizisinde kullanıldı, çok güzel tepkiler geliyor onunla ilgili de.
‘Mavi Toz Ormanda’ albümü lansman konseri 2 Ağustos’ta Asmalı Mescit’te Cemiyet’te düzenleniyor.
Yeni Sezonda Zorlu PSM’den Çıkmıyoruz!
Bugün resmen çok uzun zamandır ilk defa yeni sezonda sahne alacak sanatçı isimlerini görüp heyecanlandım. Konsere gitme heyecanı bambaşka bir durum, bir konseri beklemek deyim yerindeyse haftaları geri saymak bir müziksever için tarifi olmayan bir mutluluk. Birkaç sene öncesinde yaz aylarında İstanbul’a gelecek dev konserlerin detayları açıklandığında da benzer hisler yaşamıştım.
Son iki senenin canlı performans ajandasıyla İstanbul’u etkinliklerle ve dev konserlerle mest eden Zorlu PSM ekibi, yeni sezona dev adımlarla başlayacak. Yeni dönemde kimler var derseniz ilk bakışta gözüme çarpan ve beni heyecanlandıran isimleri sizlerle paylaşmak istiyorum:
‘No Roots’ şarkısıyla tüm gönülleri kasıp kavuran Alice Merton 6 Eylül’de Stüdyo’da, dans müziğinin merakla takip edilen isimlerinden olan Jax Jones 14 Eylül’de Turkcell Sahnesi’nde, hala unutamadığım yıllar önceki Babylon konseriyle en beğendiğim performanslardan olan Kings Of Convenience’ın Erlende Oye’si 19 Eylül’de Turkcell Platinum Sahnesi’nde, 7-8 sene önce İstanbul Caz Festivali kapsamında Istanbul Modern’in bahçesinde kısacık da olsa dinlediğim Imogen Heap uzun zaman sonra Guy Sigsworth ile çıktığı dünya turnesi kapsamında 26-27 Ekim’de Turkcell Platinum Sahnesi’nde, Post-rock’ın İrlandalı temsilcisi God is an Astronaut, 14 Aralık’ta Zorlu PSM Studio’ya konuk olacak.
Önceki gün açıklanan Zorlu PSM yeni sezon programına bakınca şimdiden biraz plan yapıp, konserler için bütçe ayırmakta fayda var diyebilirim.