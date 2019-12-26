Mariah Carey’den Rekor!

Her ne kadar 2019 bitmesi için ben de resmen saniyeleri sayanlardan olsam da, yine de yılbaşı zamanı garip bir neşe veriyor insana. Süslemeler, ışıklar ve vitrinlerin yeni yıl kutlama yüzü bir yana bir yana yeni yıl koşturması herkes için bir başka elbette. Mariah Carey için 2019 herkesten farklı olarak özel bir durum ile sona eriyor.
25 sene önce yayınladığı ‘All I Want For Christmas Is You’ şarkısı Billboard Hot 100 şarkı listesinde 1. sıraya oturdu. Bu öyle çok da kolay yenilir yutulur bir durum değil. Şarkının yayınlanmasından 25 sene sonra en çok dinlenen 100 şarkı sıralamasında 1. sıraya oturması her anlamda büyük bir olay.
Carey’nin Christmas temalı şarkısı son senelerde hayranlarının yoğun desteğiyle pek de benzerine rastlanmamış bir şekilde yükselişe geçmişti. Bu yükseliş şarkıyı 2017 senesinde ilk ona sokarken, geçtiğimiz yıl da üçüncü sıraya kadar yükseltmişti.
Geçtiğimiz hafta Billboard Hot 100 listesinde yayınlanmasının üzerinden 25 sene geçmesine rağmen ilk defa 1. sıraya oturan şarkı bu hafta da yerini koruyor. Mariah Carey zirveye çıkan ‘All I Want For Christma Is You’ için yepyeni bir klip daha çekti ve 20 Aralık günü yayınladı. Haliyle şarkının yakaladığı bu zor başarı basında da büyük yankı uyandırdı. Tüm medya bu konudan bahsederken, Mariah da çıktığı gece programlarında şarkıyı seslendirerek bu kutlamayı daha da özel bir hale getiriyor.
Mariah Carey’nin bu birinciliği ayrıca sanatçının 19. zirveye çıkan şarkısı oluyor. Bu da bir başka rekoru beraberinde getirerek en çok 1. sıraya çıkan şarkısı olan solo sanatçı unvanını da elinde tutuyor. Ulaşılması zor bir rekor, üstelik şarkının 25 sene sonra adım adım tırmanarak birinci sıraya oturması gerçekten de efsanevi bir durum. Bakalım seneye ve sonraki senelerde Mariah Christmas döneminde başka nasıl rekorlara imza atacak.
SU SOLEY’DEN ZAMANSIZ AŞK!
Kasım ayında Su Soley son single’ı ‘Zamansız Aşk’ı yayınladı. Kendisinin geçtiğimiz sene yayınladığı albümü ‘Hep Bi’ Tufan’dan sonra bu ilk çalışması. ‘Zamansız Aşk’a dair biraz detay vermeden önce Su Soley hakkında biraz parantezi açmak istiyorum.
Su Soley’in işi konusundaki disiplini ve müziğe olan aşkı onu 14 sene önce İstanbul’a getirmiş. Tam bir Ankaralı ruhu var Su Soley’de. Müziğine olan inancı ve çalışma azmi ona bu güzel şarkıları yazdıran en büyük anahtarlar olduğunu düşünüyorum. Ankara’da okurken aynı zamanda da solist olarak yerli, yabancı hatta Portekizce şarkılardan oluşan zengin bir repertuarla şarkılar seslendirmiş.
İstanbul Gelişim Orkestrası ile İstanbul’daki sahne deneyimini genişleten Su Soley kariyerinde bir de arada vokalistlik yaptığı önemli isimler de var. Önce Ajda Pekkan, sonra Yalın ve en son da Teoman’a vokalistlik yapmış. Sesinin farklı ve güçlü tonu bu büyük isimlerle birlikte çalışırken Su Soley’i daha da geliştirip ona deneyimler katsa da, kendisi kendi müziğini yapmanın peşinden koşmayı hep istemiş. İlk şarkılarını Yalın ve Teoman’a gösteren onların da yorumlarını ve desteğini alan sanatçı bu yolda ilerlemeye devam etmiş. Ajda, Yalın ve Teoman ile çalıştığı dönemi adeta bir ‘okul’ gibi nitelendiren Soley bu dönemde öğrendiklerinin şu anki kariyerine büyük katkısı olduğunun altını çiziyor.
‘Hep Bi Tufan’ albümü aslında Youtube’da yayınladığı şarkılarını artık bir albüm olarak derlediği bir çalışma olarak geçtiğimiz yıl yayınlanmıştı. Bir anlamda geçmişi temizleyen bir çalışma yani eskiden yaptığı şarkıları bir anlamda albümle buluşturup sırada bekleyenlere de yol açsın istemiş. 18 sene boyunca bu sektörde emek verip daha fazla vaktinden çalmamak için kendi yapım şirketi ‘Soley Tunes’u kurmuş ve kendi şarkılarını yayınlamaya başlamış.
‘Zamansız Aşk’a dönecek olursak elbette şarkının odağında aşk var. Konu olan aşk yaşanmamış bir ilişkinin ama hissedilen yoğun duyguların ifadesi olarak bu şarkıda hayat bulmuş. Su Soley bu yoğun duyguların olduğu dönemde kalbinin acısına ne yapacağını bilemezken, aşkının karşı tarafı bunu besteye dökmesini önerince o da ‘Zamansız Aşk’ı yazmış. Duygularını daha doğrusu hissettiklerini dökünce bu şarkı ortaya çıkmış ama tamamlanmamış.
Bir sene önce şarkının dosyaları üzerinde tekrar çalışmaya başlayan sanatçı aradığı sound’u yakalayıp üzerine de eksik kalan rap bölümünü yazmış ve şarkı tamamlanmış. Şarkının gücü ve etkisi bir yana en az kendisi kadar etkili klibi de bir o kadar önemli. Geçtiğimiz hafta yayınlanan klibin yönetmeni Ecem Gündoğdu iken ve görüntü yönetmeni ise Veli Kuzlu olmuş. Su Soley’in klipteki oyunculuğu, özellikle ters çekimli yerlerdeki klibe verdiği etki gerçekten çok etkileyici. Şarkının elektronik altyapılı hali muhtemelen ‘Zamansız Aşk’ın farklı versiyonlarını da beraberinde getireceğini hissediyorum. Su Soley’in kendi şarkılarının yanı sıra ‘Soley Tunes’ etiketiyle yakın zamanda yepyeni sanatçıları Mert Canka ve Duygu’nun şarkıları da yayınlanacakmış. Büyük bir merakla Su Soley’i ve kendi yapım firmasından yayınlanacak yeni müzikleri takip edeceğim.
Mariah Carey’den Rekor!
Her ne kadar 2019 bitmesi için ben de resmen saniyeleri sayanlardan olsam da, yine de yılbaşı zamanı garip bir neşe veriyor insana. Süslemeler, ışıklar ve vitrinlerin yeni yıl kutlama yüzü bir yana bir yana yeni yıl koşturması herkes için bir başka elbette. Mariah Carey için 2019 herkesten farklı olarak özel bir durum ile sona eriyor.
25 sene önce yayınladığı ‘All I Want For Christmas Is You’ şarkısı Billboard Hot 100 şarkı listesinde 1. sıraya oturdu. Bu öyle çok da kolay yenilir yutulur bir durum değil. Şarkının yayınlanmasından 25 sene sonra en çok dinlenen 100 şarkı sıralamasında 1. sıraya oturması her anlamda büyük bir olay.
Carey’nin Christmas temalı şarkısı son senelerde hayranlarının yoğun desteğiyle pek de benzerine rastlanmamış bir şekilde yükselişe geçmişti. Bu yükseliş şarkıyı 2017 senesinde ilk ona sokarken, geçtiğimiz yıl da üçüncü sıraya kadar yükseltmişti.
Geçtiğimiz hafta Billboard Hot 100 listesinde yayınlanmasının üzerinden 25 sene geçmesine rağmen ilk defa 1. sıraya oturan şarkı bu hafta da yerini koruyor. Mariah Carey zirveye çıkan ‘All I Want For Christma Is You’ için yepyeni bir klip daha çekti ve 20 Aralık günü yayınladı. Haliyle şarkının yakaladığı bu zor başarı basında da büyük yankı uyandırdı. Tüm medya bu konudan bahsederken, Mariah da çıktığı gece programlarında şarkıyı seslendirerek bu kutlamayı daha da özel bir hale getiriyor.
Mariah Carey’nin bu birinciliği ayrıca sanatçının 19. zirveye çıkan şarkısı oluyor. Bu da bir başka rekoru beraberinde getirerek en çok 1. sıraya çıkan şarkısı olan solo sanatçı unvanını da elinde tutuyor. Ulaşılması zor bir rekor, üstelik şarkının 25 sene sonra adım adım tırmanarak birinci sıraya oturması gerçekten de efsanevi bir durum. Bakalım seneye ve sonraki senelerde Mariah Christmas döneminde başka nasıl rekorlara imza atacak.
SU SOLEY’DEN ZAMANSIZ AŞK!
Kasım ayında Su Soley son single’ı ‘Zamansız Aşk’ı yayınladı. Kendisinin geçtiğimiz sene yayınladığı albümü ‘Hep Bi’ Tufan’dan sonra bu ilk çalışması. ‘Zamansız Aşk’a dair biraz detay vermeden önce Su Soley hakkında biraz parantezi açmak istiyorum.
Su Soley’in işi konusundaki disiplini ve müziğe olan aşkı onu 14 sene önce İstanbul’a getirmiş. Tam bir Ankaralı ruhu var Su Soley’de. Müziğine olan inancı ve çalışma azmi ona bu güzel şarkıları yazdıran en büyük anahtarlar olduğunu düşünüyorum. Ankara’da okurken aynı zamanda da solist olarak yerli, yabancı hatta Portekizce şarkılardan oluşan zengin bir repertuarla şarkılar seslendirmiş.
İstanbul Gelişim Orkestrası ile İstanbul’daki sahne deneyimini genişleten Su Soley kariyerinde bir de arada vokalistlik yaptığı önemli isimler de var. Önce Ajda Pekkan, sonra Yalın ve en son da Teoman’a vokalistlik yapmış. Sesinin farklı ve güçlü tonu bu büyük isimlerle birlikte çalışırken Su Soley’i daha da geliştirip ona deneyimler katsa da, kendisi kendi müziğini yapmanın peşinden koşmayı hep istemiş. İlk şarkılarını Yalın ve Teoman’a gösteren onların da yorumlarını ve desteğini alan sanatçı bu yolda ilerlemeye devam etmiş. Ajda, Yalın ve Teoman ile çalıştığı dönemi adeta bir ‘okul’ gibi nitelendiren Soley bu dönemde öğrendiklerinin şu anki kariyerine büyük katkısı olduğunun altını çiziyor.
‘Hep Bi Tufan’ albümü aslında Youtube’da yayınladığı şarkılarını artık bir albüm olarak derlediği bir çalışma olarak geçtiğimiz yıl yayınlanmıştı. Bir anlamda geçmişi temizleyen bir çalışma yani eskiden yaptığı şarkıları bir anlamda albümle buluşturup sırada bekleyenlere de yol açsın istemiş. 18 sene boyunca bu sektörde emek verip daha fazla vaktinden çalmamak için kendi yapım şirketi ‘Soley Tunes’u kurmuş ve kendi şarkılarını yayınlamaya başlamış.
‘Zamansız Aşk’a dönecek olursak elbette şarkının odağında aşk var. Konu olan aşk yaşanmamış bir ilişkinin ama hissedilen yoğun duyguların ifadesi olarak bu şarkıda hayat bulmuş. Su Soley bu yoğun duyguların olduğu dönemde kalbinin acısına ne yapacağını bilemezken, aşkının karşı tarafı bunu besteye dökmesini önerince o da ‘Zamansız Aşk’ı yazmış. Duygularını daha doğrusu hissettiklerini dökünce bu şarkı ortaya çıkmış ama tamamlanmamış.
Bir sene önce şarkının dosyaları üzerinde tekrar çalışmaya başlayan sanatçı aradığı sound’u yakalayıp üzerine de eksik kalan rap bölümünü yazmış ve şarkı tamamlanmış. Şarkının gücü ve etkisi bir yana en az kendisi kadar etkili klibi de bir o kadar önemli. Geçtiğimiz hafta yayınlanan klibin yönetmeni Ecem Gündoğdu iken ve görüntü yönetmeni ise Veli Kuzlu olmuş. Su Soley’in klipteki oyunculuğu, özellikle ters çekimli yerlerdeki klibe verdiği etki gerçekten çok etkileyici. Şarkının elektronik altyapılı hali muhtemelen ‘Zamansız Aşk’ın farklı versiyonlarını da beraberinde getireceğini hissediyorum. Su Soley’in kendi şarkılarının yanı sıra ‘Soley Tunes’ etiketiyle yakın zamanda yepyeni sanatçıları Mert Canka ve Duygu’nun şarkıları da yayınlanacakmış. Büyük bir merakla Su Soley’i ve kendi yapım firmasından yayınlanacak yeni müzikleri takip edeceğim.