Mabel Matiz’in Yeni İncisi: Gözlerine

2018 senesinde yayınlanan Maya’nın coşkun enerjisi Mabel’i olduğu kadar bizleri de çıktığı günden beri etkisi altına almaya devam ediyor. Albümdeki her şarkıya çektiği kliple daha da büyüyen Mabel Matiz hem yaratıcılık anlamında bir başka seviyede, hem de her seferinde daha da ileriye adım atacak kadar cesur ve kararlı.
Turnesi boyunca dinleyenlerini şarkılarıyla mest edip, sahnesinin ışığıyla herkese enerji ve can dağıtan Mabel, böylesine güçlü bir albümden sonra ne yapacak diye içten içe merak ediyordum. Geçtiğimiz hafta kendisi hiç arayı açmadan nefis bir şarkı ile durmadan yoluna devam ettiğini bizlere gösterdi.
Sanatçının geçtiğimiz hafta yayınladığı ‘Gözlerine’ single’ı dinledikçe insanın içinde havai fişekleri patlatan neşede bir şarkı olmuş. Mabel Matiz şarkının sözlerine imzasını atarken, bestesinde kendisinin de deyimiyle bir hayalini gerçekleştirmiş ve Sezen Aksu ile birlikte yapmış. Şarkının sound’u için uzun süre çalıştığını kendi sosyal medya profilinde de belirten Mabel, ‘Gözlerine’ye kendisiyle birlikte emek veren Sabi Saltiel, Emre İnal ve Cem Özel’in katkılarının da altını çizmiş.
Pose Records etiketiyle yayınlanan şarkının single görselini Vedat Özdemir çekmiş. Kapak fotoğrafında bembeyaz kanatlı Mabel’in yanında yine kendisi gibi bembeyaz bir tavus kuşu yer alıyor. Single’ın fotoğrafının sadeliği bir yana, klibi ise bir başka yana.
Şarkının klibini izleyince etkisini 10 kat daha arttırıyor diyebilirim. Yazının başında dediğim gibi, Mabel Matiz ‘Maya’ albümündeki klipleriyle kendisini ve sanatını bir başka seviyeye taşıdı. Her klibi nerdeyse mini bir film gibi olan sanatçı, bu alışkanlığını ‘Gözlerine’ klibiyle de bozmadan devam etmiş. Video klibini Ufuk Sarı ile birlikte tasarlayan ve yöneten Mabel Matiz şarkının neşesini, pozitif etkisini çok usta bir şekilde görsel dünyaya da yansıtmış. Klibi o kadar çok izledim ve tekrar tekrar detaylarını inceledim ki, kostümlerden klipteki diğer oyunculara ve mekânsal detaylara kadar gerçekten de son zamanlarda izlediğim en güzel işlerden biri olduğunu belirtmeliyim.
Sonbahar nerdeyse bitmek üzere ve kış başlamak üzere olsa da Mabel kendi mevsimini kendisi yaratan çok özel birisi. ‘Gözlerine’ öyle güzel bir zamanda yayınlandı ki mevsimin getirdiği melankoli bünyelere ulaşmadan uçup gitti. Darısı daha sırada bizi bekleyen yeni Mabel şarkılarına ve kliplerine olsun!
FOALS – EVERYTHİNG NOT SAVED WİLL BE LOST PART 2
Foals bu sene bir güzellik yaptı ve aynı sene içinde iki albüm yayınladı.
‘Everything Not Saved Will Be Lost’ adlı albümün ilk parçasını Mart ayında yayınlayan grup, albümün ikinci bölümünü geçtiğimiz hafta yayınladı.
‘Everything Not Saved Will Be Lost’ Foals’un kariyerinde büyük ve önemli bir yer kaplayacak bir proje. Albümün hazırlıkları ve stüdyo sürecinde grubun basçısı Walter Gervers 12 yıllık Foals kariyerini sonlandırma kararı alması herkes kadar Foals için de büyük bir şoktu. Yola birlikte çıktıkları ekip arkadaşlarının Foals’tan ayrılma kararı her ne kadar profesyonelce karşılanıp kendisine verdiği destekten ötürü teşekkür edilip bol şans dilenerek kurumsal bir basın bildirisiyle tüm müzikseverlere ilan edilse de, grup bu ayrılıkla ciddi anlamda sarsılmış olduğunu her fırsatta dile getirdi.
Öyle veya böyle grup bu ayrılığı bağrına basıp 2 albümlük dev çalışmasını bitirdi ve ilk bölümünü geçtiğimiz Mart ayında yayınladı. İlk bölümün sindirilmesi henüz tamamlanma aşamasındaydı ki, yıldızlı pekiyilerle
sarmalayacağımız ikinci bölüm de geçtiğimiz hafta yayınlandı. Grubun vokalisti Yannis Phillippakis’e göre ikinci bölüm yine aşırı duygusal, psikolojik olarak yoğun, politik ve çevresel krizlere göndermeler yapan ilk bölümün adeta kız kardeşi gibi bir bağ taşıyor. Foals’u bilen seven herkes iki parçalık dev albümde alıştığı Foals vokallerine ve sound’una daha yakın şarkılar duysa da, grubun deneysel işlerine de tanık olacak.
Senelerdir içimde bir uhdedir Foals’u canlı izlemek. Birkaç sene önce grubu nerdeyse İstanbul’da canlı canlı dinlemek üzereydik ancak o zamanki ülke gündemiyle etkinlik iptal olunca bu şansı kaçırmıştık. ‘Everything Not Saved Will Not Be Lost’ albüm turnesi grubu canlı izlemek için nefis bir şans oldu. Avrupa’da başlayan turnenin 2020’de İngiltere’de birden çok konser planı var. Şimdiden pound biriktirmeye başlasam iyi olacak.
Yıldızlar: Red Desert, The Runner, Wash Off, Black Bull, 10.000 Feet, Into
Oscar’ımı Verdim Gitti: Like Lightning, Neptune
Mabel Matiz’in Yeni İncisi: Gözlerine
2018 senesinde yayınlanan Maya’nın coşkun enerjisi Mabel’i olduğu kadar bizleri de çıktığı günden beri etkisi altına almaya devam ediyor. Albümdeki her şarkıya çektiği kliple daha da büyüyen Mabel Matiz hem yaratıcılık anlamında bir başka seviyede, hem de her seferinde daha da ileriye adım atacak kadar cesur ve kararlı.
Turnesi boyunca dinleyenlerini şarkılarıyla mest edip, sahnesinin ışığıyla herkese enerji ve can dağıtan Mabel, böylesine güçlü bir albümden sonra ne yapacak diye içten içe merak ediyordum. Geçtiğimiz hafta kendisi hiç arayı açmadan nefis bir şarkı ile durmadan yoluna devam ettiğini bizlere gösterdi.
Sanatçının geçtiğimiz hafta yayınladığı ‘Gözlerine’ single’ı dinledikçe insanın içinde havai fişekleri patlatan neşede bir şarkı olmuş. Mabel Matiz şarkının sözlerine imzasını atarken, bestesinde kendisinin de deyimiyle bir hayalini gerçekleştirmiş ve Sezen Aksu ile birlikte yapmış. Şarkının sound’u için uzun süre çalıştığını kendi sosyal medya profilinde de belirten Mabel, ‘Gözlerine’ye kendisiyle birlikte emek veren Sabi Saltiel, Emre İnal ve Cem Özel’in katkılarının da altını çizmiş.
Pose Records etiketiyle yayınlanan şarkının single görselini Vedat Özdemir çekmiş. Kapak fotoğrafında bembeyaz kanatlı Mabel’in yanında yine kendisi gibi bembeyaz bir tavus kuşu yer alıyor. Single’ın fotoğrafının sadeliği bir yana, klibi ise bir başka yana.
Şarkının klibini izleyince etkisini 10 kat daha arttırıyor diyebilirim. Yazının başında dediğim gibi, Mabel Matiz ‘Maya’ albümündeki klipleriyle kendisini ve sanatını bir başka seviyeye taşıdı. Her klibi nerdeyse mini bir film gibi olan sanatçı, bu alışkanlığını ‘Gözlerine’ klibiyle de bozmadan devam etmiş. Video klibini Ufuk Sarı ile birlikte tasarlayan ve yöneten Mabel Matiz şarkının neşesini, pozitif etkisini çok usta bir şekilde görsel dünyaya da yansıtmış. Klibi o kadar çok izledim ve tekrar tekrar detaylarını inceledim ki, kostümlerden klipteki diğer oyunculara ve mekânsal detaylara kadar gerçekten de son zamanlarda izlediğim en güzel işlerden biri olduğunu belirtmeliyim.
Sonbahar nerdeyse bitmek üzere ve kış başlamak üzere olsa da Mabel kendi mevsimini kendisi yaratan çok özel birisi. ‘Gözlerine’ öyle güzel bir zamanda yayınlandı ki mevsimin getirdiği melankoli bünyelere ulaşmadan uçup gitti. Darısı daha sırada bizi bekleyen yeni Mabel şarkılarına ve kliplerine olsun!
FOALS – EVERYTHİNG NOT SAVED WİLL BE LOST PART 2
Foals bu sene bir güzellik yaptı ve aynı sene içinde iki albüm yayınladı.
‘Everything Not Saved Will Be Lost’ adlı albümün ilk parçasını Mart ayında yayınlayan grup, albümün ikinci bölümünü geçtiğimiz hafta yayınladı.
‘Everything Not Saved Will Be Lost’ Foals’un kariyerinde büyük ve önemli bir yer kaplayacak bir proje. Albümün hazırlıkları ve stüdyo sürecinde grubun basçısı Walter Gervers 12 yıllık Foals kariyerini sonlandırma kararı alması herkes kadar Foals için de büyük bir şoktu. Yola birlikte çıktıkları ekip arkadaşlarının Foals’tan ayrılma kararı her ne kadar profesyonelce karşılanıp kendisine verdiği destekten ötürü teşekkür edilip bol şans dilenerek kurumsal bir basın bildirisiyle tüm müzikseverlere ilan edilse de, grup bu ayrılıkla ciddi anlamda sarsılmış olduğunu her fırsatta dile getirdi.
Öyle veya böyle grup bu ayrılığı bağrına basıp 2 albümlük dev çalışmasını bitirdi ve ilk bölümünü geçtiğimiz Mart ayında yayınladı. İlk bölümün sindirilmesi henüz tamamlanma aşamasındaydı ki, yıldızlı pekiyilerle
sarmalayacağımız ikinci bölüm de geçtiğimiz hafta yayınlandı. Grubun vokalisti Yannis Phillippakis’e göre ikinci bölüm yine aşırı duygusal, psikolojik olarak yoğun, politik ve çevresel krizlere göndermeler yapan ilk bölümün adeta kız kardeşi gibi bir bağ taşıyor. Foals’u bilen seven herkes iki parçalık dev albümde alıştığı Foals vokallerine ve sound’una daha yakın şarkılar duysa da, grubun deneysel işlerine de tanık olacak.
Senelerdir içimde bir uhdedir Foals’u canlı izlemek. Birkaç sene önce grubu nerdeyse İstanbul’da canlı canlı dinlemek üzereydik ancak o zamanki ülke gündemiyle etkinlik iptal olunca bu şansı kaçırmıştık. ‘Everything Not Saved Will Not Be Lost’ albüm turnesi grubu canlı izlemek için nefis bir şans oldu. Avrupa’da başlayan turnenin 2020’de İngiltere’de birden çok konser planı var. Şimdiden pound biriktirmeye başlasam iyi olacak.
Yıldızlar: Red Desert, The Runner, Wash Off, Black Bull, 10.000 Feet, Into
Oscar’ımı Verdim Gitti: Like Lightning, Neptune