Lana Del Rey’in Radiohead Davası

Lana Del Rey’in Radiohead ile mahkemelik oluşu bu haftanın şüphesiz en çok ses getiren olaylarından biriydi. Sanatçının geçtiğimiz Temmuz ayında yayınladığı ‘Lust For Life’ albümündeki ‘Get Free’ şarkısının Radiohead’in kült şarkısı ‘Get Free’ye benzerliği iki tarafın mahkemeye gitme sebebi olarak karşımıza çıkıyor.

Şarkıyı sadece bir kere bile dinleseniz ‘Creep’ havasını daha ilk dinleyişte hissetmemeniz nerdeyse imkânsız. Hal öyle olunca, Radiohead tarafı şarkının yayın haklarından dolayı doğacak teliflerin tamamının kendilerine verilmesini talep etmiş. Konu basına sızmadan önce konunun iki tarafı Ağustos ayından beri pazarlıkta direnmişler. En sonunda Lana Del Rey önceki gün kendi resmi twitter hesabında bu durumun mahkemelik bir duruma geldiğini duyurunca, tüm dünya da işin ciddiyetinden haberdar oldu.

Lana Del Rey paylaştığı sosyal medya postunda Radiohead’e her ne kadar şarkının ‘Creep’ten esinlenerek yapılmadığını belirtse de, şarkının haklarının %40’ını vermeyi teklif ettiğini ancak grubun bu hak ile yetinmeyip tüm yayın haklarını istemesinden ötürü davalık olduklarını açıklamış.

Durum bununla da bitmiyor, önceki gün Denver’da sahneye çıkan Lana Del Rey söz konusu olayla şarkısı hakkında açıklamalarına devam etmiş. ‘Get Free’nin kendi deyimiyle ‘kişisel manifestosu’ olduğunu belirten sanatçı, bu dava sonunda ‘Lust For Life’ albümünden şarkının tamamen çıkartılması riskine karşın son ana kadar hukuki haklarını savunacağını belirtmiş. Anlaşılan o ki, şarkının sadece telif hakları konu değil, aynı zamanda şarkının fiziksel basılı olarak da yayından kaldırılması söz konusu gibi duruyor. Görünen o ki, 2018’de bu konu özelinde daha çok haber duyarız diye hissediyorum, bakalım önümüzdeki günler bize neler gösterecek.

Mabel Matiz’den Yeni Single Geliyor: ‘Öyle Kolaysa’

Mabel Matiz’in geçtiğimiz haftalarda video klip çekimlerini tamamladığı yeni şarkısı ‘Öyle Kolaysa’nın yayınlanmasına artık çok az kaldı. Geçtiğimiz günlerde sanatçının resmi sosyal medya hesaplarında yeni şarkısının detaylarını paylaşması müzik gündemine bomba gibi düştü.

Söz ve müziği Mabel Matiz’e ait olan yeni şarkı ‘Öyle Kolaysa’nın aranjmanında yeni albümü ‘Maya’da birlikte çalıştığı Sabi Saltiel ve yine Mabel’in imzası var. Şarkının video klibinde tıpkı bir önceki single çalışması ‘Ya Bu İşler Ne’ klibinde olduğu gibi Anıl Can ile çalışmış. ‘Öyle Kolaysa’nın styling ve sanat yönetmenliği Anıl Can’a emanet edilirken, dolunay önündeki bu nefis kapak fotoğrafını ise Hakan Adil çekmiş.

Yazın Mabel ile ‘Ya Bu İşler Ne’ şarkısının yayınlanmasından kısa süre sonra yaptığımız röportajdan beri yeni şarkılarını duymak için sabırsızlandığımı itiraf etmem gerekiyor. ‘Maya’ ve onun büyülü dünyasına bizi bir adım daha yaklaştıracak olan yeni single ‘Öyle Kolaysa’ çok yakında piyasada olacak, dilerim yeni albüm ‘Maya’ da çok vakit geçmeden 2018’in ilk aylarında yayınlanır.

Burcu Tatlıses - Geyikli Masallar





Burcu Tatlıses 5 Ocak’ta yepyeni bir single yayınladı. ‘Geyikli Masallar’ adıyla yayınlanan bu şarkı için Burcu ile çok kısa da olsa konuşma fırsatı buldum. Şarkının ona neler hissettirdiğini bir kere de kendi kelimeleriyle anlatmasını rica ettim.

‘Bile isteye, göre göre esiri olduğumuz, yeterince güçlü olamadığımızdan belki de korktuğumuzdan kaçamadığımız, saplanıp kaldığımız her şeye dair bir şarkı’ olduğunu belirten sanatçı şarkıya masal adını vermeyi kendimizi masallarla kandırmayı sevdiğimizden yola çıkarak kullanmak istemiş. Fakat bu sefer bu masalda durumun farklı olduğunu belirten Burcu Tatlıses, hem av hem de avcı olmayı seçmiş olduğumuzu anlatmış şarkıda.

‘Geyikli Masallar’ın bir diğer önemli yanı da Burcu Tatlıses’in ilk defa bir şarkısının düzenlemesini de kendisinin yapmış olması. Şarkının ortaya çıkma sürecinin biraz sancılı olduğunu belirten Tatlıses, sonunda bulduğu yolda öyle iyi ve doğru hissetmiş ki öylece durmak istemiş. Özetle ‘Geyikli Masallar’ dinlerken size kendi hikâyesini usul usul anlatan, zamanla dinledikçe masalın derinliklerine sizi alıp götürecek cinsten bir şarkı.