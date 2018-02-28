Size bir süredir yazmak için yanıp tutuştuğum bir albümden bahsetmek istiyorum.

Şubat ayının başında yayınlanan ‘Kraliçe’nin Notaları’ albümü hep hayalini kurduğum, ‘bir gün biri çıkıp da böylesine bir proje albüm yapar umarım!’ dediğim bir çalışma. Söz konusu albüm 11 Sezen Aksu bestesinin klasik müzik icrası ile hazırlanmış, dinlerken adeta masal diyarında geziniyormuş hissi veren çok özel bir proje.



Şafak Karaman Müzik etiketiyle yayınlanan albüm aslında hepimizin ezbere bildiği Sezen Aksu şarkılarına yepyeni bir pencereden bakma fırsatı sağlıyor. Kemancı ve besteci Serkan Gürkan ve kendisinin kurduğu String Inspirations Quintet ‘Kraliçe’nin Notaları’nı yeniden klasik müzik formunda yorumlayan bu eşsiz albüme hayat veren müzisyenler.



Albümü Şubat ayının başında dijital platformlarda görür görmez o günden beri albüme dair detay bilgi aranıyordum. Dün en sonunda merakımı internette aramayı bırakıp, albümün yapımcısı Şafak Karaman Müzik’in ofisini aradım ve bizzat Şafak Karaman ile konuşarak albüme dair detayları öğrenme fırsatı buldum.







Albümün Hikayesi

Viyana’da yaşayan Serkan Gürkan, String Insprations Quintet ile İstanbul’da vereceği bir konser öncesi Şafak Karaman’ı arayarak konserine davet ediyor. Konser bitiminde kuliste ilk kez tanışan ikilinin müzik üzerine sohbetleri, konuyu Serkan Gürkan’ın Türkiye’de albüm yapma isteğine getiriyor. Şafak Karaman’ın Sezen Aksu bestelerini Quintet ile birlikte klasik müzik temasıyla icra etme fikrine ısınan Serkan Gürkan hemen bu tanışıklıktan sonra çalışmalarına başlamış.Ortaya çıkan ilk demolardan sonra söz konusu proje albümün detayları Sezen Aksu’nun da onayını alınca, ‘Kraliçe’nin Notaları’ için stüdyo çalışmaları resmen başlamış.

Sezen Aksu’nın 2016 yılında The Royal Philharmonic Orchestra ile yaptığı proje albümü ‘The Royal Philharmonic Orchestra Plays Sezen Aksu’ ve ardından geçtiğimiz sene yayınlanan ‘Biraz Pop Biraz Sezen’ albümü ile çakışmaması için bu özel albümün 2018’te piyasaya çıkmasına karar verilmiş.

Kayıtları Viyana’da tamamlanan ‘Kraliçe’nin Notaları’ albümünün adının neden ‘Kraliçe’nin Notaları’ olduğuna gelince, Şafak Karaman ‘Sezen Aksu bestelerini bundan daha güzel ifade eden ve onun adı ve müziği ile bütünleşen bundan daha güzel bir ifade olamazdı’ diye açıklıyor.

Albümde yer alan eserler:

1-İçime Sinmiyor

2-Kaybolan Yıllar

3-Sızı

4-İkinci Bahar

5-Kaçın Kurası

6-İki Gözüm

7-Kaç Yıl Geçti Ardan

8-Rüya

9-Küçüğüm

10-Tutuklu

11-Bile Bile

‘Kraliçe’nin Notaları’ Sezen Aksu bestelerinin müzikal zenginliğini yeniden keşfetmek için defalarca dinleyeceğiniz çok özel bir albüm. Serkan Gürkan, String Insprations Quintet’e ve bu projeyi hayata geçirmesinden ötürü Şafak Karaman’ın ellerine, emeklerine sağlık. Umarım bu albümün devamı ve dahası gelir diyerek iyi dileklerimi evrene gönderiyorum.





SANAT YILINDA EŞSİZ PERFORMANS: SERTAB’IN MÜZİKALİ

Geçtiğimiz Cuma akşamı Uniq’te Sertab Erener’in yeni sahne şovu ‘Sertab’ın Müzikali’ni izledim.

Yazının sonunda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim, kendinize bir iyilik yapın bu özel gösteriyi Mart ayında ne yapın edin mutlaka izleyin. Şubat ayında 2 gece sahne alan ‘Sertab’ın Müzikali’nin biletleri günler öncesinden tükenmişti. Cuma günkü bu büyüleyici şovdan sonra 22-31 Mart performanslarını görünce resmen bir daha gidebilmek için bir fırsat var diye kendi kendime sevindim.

Konserin sonundaki teşekkür kısmında son 3 yıldır bu şov için durmadan çalıştıklarını belirten Sertab Erener, kariyerinin 25 senesini 2 saat boyunca 90'lar ve 2000'ler olmak üzere 2 ayrı bölümde sahneye taşıdı. Beyhan Murphy’nin koreografisiyle eşsiz bir şova dönüşen, sahnede 7 profesyonel dansçının da eşlik ettiği müzikal boyunca Sertab Erener 10 farklı kostüm değiştirdi ve toplamda 37 şarkı seslendirdi.





Performansı boyunca bir dakika bile nefes nefese kalmadan, sahnede oradan oraya koşan, şarkı söyleyen ve dans eden Sertab Erener’ın performansı gerçekten çok etkileyiciydi. İtiraf etmeliyim ki müzikal boyunca Sertab Erener’in bu kondisyonu nasıl koruyabildiğini, daha doğrusu bu kondisyon için ne kadar yoğun çalıştığını gerçekten merak ettim.

Gecenin sonunda bu büyüleyici müzikalden çıkınca anladım ki, bunca yılın tecrübesiyle bu kadar özel şarkının Sertab’ın eşsiz sesiyle hayat bulması, hepimizin mazisinde ve anılarında bu şarkıların yer etmesi, gerçekten de boşuna değilmiş. Sertab Erener’e nice sağlıklı ve başarılı 25 sanat yılları olsun, bizi şarkılarıyla ve böylesine performanslarıyla büyülemeye devam etsin!



