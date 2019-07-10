Kalp HanÄ±m AÅŸk Ã‡eÅŸmesinde

Geçen hafta Kalbenâ€™in yeni EPâ€™si â€˜AÅŸk ÇeÅŸmesiâ€™nin tanÄ±tÄ±m partisine gittim. Çok uzun zamandÄ±r görmediÄŸim arkadaÅŸlarÄ±mÄ± da bu lansmanda görmek gerçekten çok keyifliydi. Elbette gecenin esas baÅŸrolünde Kalben ve yeni ÅŸarkÄ±larÄ± vardÄ±. AslÄ±nda sadece ÅŸarkÄ±larÄ± deÄŸil bir de bu ÅŸarkÄ±lara çektiÄŸi klipler de gecenin bir diÄŸer özel yanÄ±ydÄ±.
Kalbenâ€™in heyecanÄ± o kadar gÃ¼zeldi ki, onu ilk defa bu kadar farklÄ± bir enerjiyle gÃ¶rdÃ¼m diyebilirim. Ä°lk iki albÃ¼mÃ¼nÃ¼n lansmanlarÄ±nda ve birÃ§ok konserinde Kalbenâ€™i izlemiÅŸ biri olarak ÅŸunu diyebilirim ki, â€˜AÅŸk Ã‡eÅŸmesiâ€™ EPâ€™si ile birlikte yeni bir Kalben doÄŸuyor. Kalben, bu yeni albÃ¼mle sanki uzun bir yolculuÄŸa kÄ±sa bir ara vermiÅŸ, azÄ±cÄ±k soluklanÄ±p Ã§ok daha uzun bir yola Ã§Ä±kacak bir yolcu gibi adeta. Â
â€˜AÅŸk Ã‡eÅŸmesiâ€™ Epâ€™sinde 3 ÅŸarkÄ± bir tane de remiks yer alÄ±yor. TÃ¼m ÅŸarkÄ±larÄ±n sÃ¶z, mÃ¼zik ve bestesi Kalbenâ€™e ait. AranjÃ¶r koltuÄŸunda Kalben ile birlikte Kutsal Kaan Bilgin de yer alÄ±yor. Kutsal Kaan Bilginâ€™in aynÄ± zamanda albÃ¼mdeki ÅŸarkÄ±larÄ±n mikslerinde de imzasÄ± var.Ââ€˜Ã‡ekâ€™, â€˜Kalp HanÄ±mâ€™, â€˜AÅŸk Ã‡eÅŸmesiâ€™ ÅŸarkÄ±larÄ±na ek olarak bu mini albÃ¼mde bir de â€˜AÅŸk Ã‡eÅŸmesiâ€™nin Ã§ok Ã¶zel bir Kaan DÃ¼zarat Remixâ€™Ä± yer alÄ±yor.
Bu Ã¼Ã§ ÅŸarkÄ± aslÄ±nda Kalbenâ€™in muhtemelen bu sene bitmeden yayÄ±nlamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ albÃ¼mÃ¼ â€˜Kalp HanÄ±mâ€™Ä±n da en bÃ¼yÃ¼k habercileri. DiÄŸer yandan â€˜AÅŸk Ã‡eÅŸmesiâ€™nin bir diÄŸer Ã¶zel yanÄ± da Kalbenâ€™in Ã¼Ã§ yeni ÅŸarkÄ±sÄ±na Aytekin YalÃ§Ä±n yÃ¶netmenliÄŸinde Ã¼Ã§ klip Ã§ekmesi. AlbÃ¼mÃ¼n tanÄ±tÄ±m gecesinde ÅŸarkÄ±larÄ± ilk defa klipleriyle birlikte dinledik ve izledik. ÅžarkÄ±larÄ±n etkisi kliplerle birleÅŸince gerÃ§ekten de bambaÅŸka bir his bÄ±rakÄ±yor izleyende. YukarÄ±da sÃ¶ylediÄŸim yeni bir Kalben doÄŸuyor hissi Ã¶zellikle bu kliplerden sonra Ã§ok net bir ÅŸekilde kendisini hissettiriyor.
Yeni Ã¼Ã§ ÅŸarkÄ± iÃ§in benim o geceden aklÄ±mda en Ã§ok â€˜Ã‡ekâ€™ ve â€˜Kalp HanÄ±mâ€™ kaldÄ±. â€˜AÅŸk Ã‡eÅŸmesiâ€™ zaten albÃ¼me adÄ±nÄ± verdiÄŸi iÃ§in zaten hepsinde bir adÄ±m Ã¶nde. â€˜Ã‡ekâ€™in coÅŸkusu ve â€˜Kalp HanÄ±mâ€™daki Kalbenâ€™in farklÄ± vokali Ã§ok hoÅŸuma gitti. Yeni ÅŸarkÄ±lar ve klipler bu Cuma dinleyiciyle buluÅŸmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Ruhu ÅŸair, iÃ§i iÃ§ine sÄ±ÄŸmayan Kalbenâ€™in yeni yolculuÄŸu ve yeni ÅŸarkÄ±larÄ± bu yaza iyi gelsin dilerim.Â
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ESÄ°N Ä°RÄ°S â€“ DANS EDELÄ°M MÄ°?
Esin Ä°ris geÃ§en hafta yeni nefis bir single yayÄ±nladÄ±. ÅžarkÄ± yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ±ndan beri her gÃ¼n herhalde 10-15 kere dinliyorum ve doyamÄ±yorum, mÃ¼thiÅŸ bir ÅŸarkÄ± olmuÅŸ.â€˜Dans Edelim mi?â€™nin sÃ¶zleri Esin Ä°risâ€™e, bestesi ise bas gitarist Orhan AkÄ±n ve prodÃ¼ktÃ¶r Ozan BozdaÄŸâ€™a ait. ÅžarkÄ±nÄ±n prodÃ¼ktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de Ozan BozdaÄŸ Ã¼stlenmiÅŸ. Garaj MÃ¼zik etiketiyle yayÄ±nlanan single sanatÃ§Ä±nÄ±n daha Ã¶nceki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan oldukÃ§a farklÄ±, yenilikÃ§i ve elektronik dÃ¼zenlemesiyle daha ilk dinlemeden itibaren aklÄ±nÄ±za iÅŸliyor. Â
ÅžarkÄ±nÄ±n SelÃ§uk Demirci yÃ¶netmenliÄŸindeki klibindeki keÅŸfetmeye Ã§aÄŸÄ±ran bir mesajÄ± da oldukÃ§a dikkat Ã§ekici. Esin Ä°risâ€™in de yer aldÄ±ÄŸÄ± klibin pastel temalÄ± aÃ§Ä±khava Ã§ekimleri ÅŸarkÄ±nÄ±n enerjik notalarÄ±yla birlikte Ã§ok uyumlu olmuÅŸ. Â Â
Ayhan SicimoÄŸlu, BengÃ¼, Atiye, Koray Candemir, Keremcem, GÃ¶kÃ§e gibi birÃ§ok sanatÃ§Ä± ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi mÃ¼zik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra reklam ve jenerik mÃ¼zikleriyle adÄ±ndan sÃ¶z ettiren Esin Ä°ris 2014 senesinde ilk albÃ¼mÃ¼ â€˜Yine Maviâ€™yi yayÄ±nlamÄ±ÅŸ, 2017 senesinde ise â€˜Bir AÅŸk Yokâ€™ singleâ€™Ä±nÄ± mÃ¼zikseverle paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. â€˜Dans Edelim Mi?â€™ ile yeni bir adÄ±m atan sanatÃ§Ä± bundan sonra nelerle bizleri ÅŸaÅŸÄ±rtacak merak etmemek elde deÄŸil.
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FLYTONES â€“ THE OUTSIDERS
Yeni mÃ¼zik keÅŸfetmek benim iÃ§in bir anlamda terapi gibi oluyor. GeÃ§tiÄŸimiz hafta yeni Ã§Ä±kan albÃ¼mleri ve singleâ€™larÄ± incelerken dinleme listelerimden birine â€˜Flytonesâ€™u dinlemek iÃ§in not aldÄ±ÄŸÄ±mÄ± farkettim. Haziran ayÄ± ortalarÄ±nda yayÄ±nlanan â€˜The Outsidersâ€™ albÃ¼mÃ¼nÃ¼ dinleyip, merakla arkasÄ±nda kim var diye araÅŸtÄ±rÄ±nca iki TÃ¼rk olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenmiÅŸ oldum.ÂKerem AkdaÄŸ ve Harun Ä°yicil birbirlerinin iÅŸlerini takip eden iki mÃ¼ziksever birlikte bir Ã§alÄ±ÅŸma yapmaya niyetlenip sonunda bu iÅŸi bir albÃ¼m ile taÃ§landÄ±rmÄ±ÅŸlar. AlbÃ¼mÃ¼ modern r&b ve soul temalÄ± yapma fikri Ã¼zerine inÅŸa eden ikili altyapÄ±larÄ±n hepsini Ä°stanbulâ€™daki stÃ¼dyolarÄ±nda hazÄ±rlamÄ±ÅŸlar.
â€˜The Outsiderâ€™daki vokallerden Kadeem Tyrellâ€™in kayÄ±tlarÄ±nÄ± Ä°stanbulâ€™da tamamlayan ikili, albÃ¼mdeki diÄŸer kayÄ±tlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± Ä°ngiltereâ€™de bir kÄ±smÄ±nÄ± ise Amerikaâ€™daki Ã§eÅŸitli stÃ¼dyolarda tamamlamÄ±ÅŸlar. AlbÃ¼mdeki 6 ÅŸarkÄ±dan benim dikkatim Ã§ekenler : â€˜Got itâ€™, â€˜Late Night Layupâ€™ ve â€˜Love Meâ€™ oldu. Ã–zellikle â€˜Love Meâ€™ ÅŸarkÄ±sÄ±ndaki â€˜Mariah Careyâ€™ etkisi Ã§ok hoÅŸuma gitti. â€˜Flytonesâ€™un bundan sonraki prodÃ¼ksiyonlarÄ± iÃ§in merakla takipte olacaÄŸÄ±m.
Kalp HanÄ±m AÅŸk Ã‡eÅŸmesinde
Geçen hafta Kalbenâ€™in yeni EPâ€™si â€˜AÅŸk ÇeÅŸmesiâ€™nin tanÄ±tÄ±m partisine gittim. Çok uzun zamandÄ±r görmediÄŸim arkadaÅŸlarÄ±mÄ± da bu lansmanda görmek gerçekten çok keyifliydi. Elbette gecenin esas baÅŸrolünde Kalben ve yeni ÅŸarkÄ±larÄ± vardÄ±. AslÄ±nda sadece ÅŸarkÄ±larÄ± deÄŸil bir de bu ÅŸarkÄ±lara çektiÄŸi klipler de gecenin bir diÄŸer özel yanÄ±ydÄ±.
Kalbenâ€™in heyecanÄ± o kadar gÃ¼zeldi ki, onu ilk defa bu kadar farklÄ± bir enerjiyle gÃ¶rdÃ¼m diyebilirim. Ä°lk iki albÃ¼mÃ¼nÃ¼n lansmanlarÄ±nda ve birÃ§ok konserinde Kalbenâ€™i izlemiÅŸ biri olarak ÅŸunu diyebilirim ki, â€˜AÅŸk Ã‡eÅŸmesiâ€™ EPâ€™si ile birlikte yeni bir Kalben doÄŸuyor. Kalben, bu yeni albÃ¼mle sanki uzun bir yolculuÄŸa kÄ±sa bir ara vermiÅŸ, azÄ±cÄ±k soluklanÄ±p Ã§ok daha uzun bir yola Ã§Ä±kacak bir yolcu gibi adeta. Â
â€˜AÅŸk Ã‡eÅŸmesiâ€™ Epâ€™sinde 3 ÅŸarkÄ± bir tane de remiks yer alÄ±yor. TÃ¼m ÅŸarkÄ±larÄ±n sÃ¶z, mÃ¼zik ve bestesi Kalbenâ€™e ait. AranjÃ¶r koltuÄŸunda Kalben ile birlikte Kutsal Kaan Bilgin de yer alÄ±yor. Kutsal Kaan Bilginâ€™in aynÄ± zamanda albÃ¼mdeki ÅŸarkÄ±larÄ±n mikslerinde de imzasÄ± var.Ââ€˜Ã‡ekâ€™, â€˜Kalp HanÄ±mâ€™, â€˜AÅŸk Ã‡eÅŸmesiâ€™ ÅŸarkÄ±larÄ±na ek olarak bu mini albÃ¼mde bir de â€˜AÅŸk Ã‡eÅŸmesiâ€™nin Ã§ok Ã¶zel bir Kaan DÃ¼zarat Remixâ€™Ä± yer alÄ±yor.
Bu Ã¼Ã§ ÅŸarkÄ± aslÄ±nda Kalbenâ€™in muhtemelen bu sene bitmeden yayÄ±nlamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ albÃ¼mÃ¼ â€˜Kalp HanÄ±mâ€™Ä±n da en bÃ¼yÃ¼k habercileri. DiÄŸer yandan â€˜AÅŸk Ã‡eÅŸmesiâ€™nin bir diÄŸer Ã¶zel yanÄ± da Kalbenâ€™in Ã¼Ã§ yeni ÅŸarkÄ±sÄ±na Aytekin YalÃ§Ä±n yÃ¶netmenliÄŸinde Ã¼Ã§ klip Ã§ekmesi. AlbÃ¼mÃ¼n tanÄ±tÄ±m gecesinde ÅŸarkÄ±larÄ± ilk defa klipleriyle birlikte dinledik ve izledik. ÅžarkÄ±larÄ±n etkisi kliplerle birleÅŸince gerÃ§ekten de bambaÅŸka bir his bÄ±rakÄ±yor izleyende. YukarÄ±da sÃ¶ylediÄŸim yeni bir Kalben doÄŸuyor hissi Ã¶zellikle bu kliplerden sonra Ã§ok net bir ÅŸekilde kendisini hissettiriyor.
Yeni Ã¼Ã§ ÅŸarkÄ± iÃ§in benim o geceden aklÄ±mda en Ã§ok â€˜Ã‡ekâ€™ ve â€˜Kalp HanÄ±mâ€™ kaldÄ±. â€˜AÅŸk Ã‡eÅŸmesiâ€™ zaten albÃ¼me adÄ±nÄ± verdiÄŸi iÃ§in zaten hepsinde bir adÄ±m Ã¶nde. â€˜Ã‡ekâ€™in coÅŸkusu ve â€˜Kalp HanÄ±mâ€™daki Kalbenâ€™in farklÄ± vokali Ã§ok hoÅŸuma gitti. Yeni ÅŸarkÄ±lar ve klipler bu Cuma dinleyiciyle buluÅŸmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Ruhu ÅŸair, iÃ§i iÃ§ine sÄ±ÄŸmayan Kalbenâ€™in yeni yolculuÄŸu ve yeni ÅŸarkÄ±larÄ± bu yaza iyi gelsin dilerim.Â
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ESÄ°N Ä°RÄ°S â€“ DANS EDELÄ°M MÄ°?
Esin Ä°ris geÃ§en hafta yeni nefis bir single yayÄ±nladÄ±. ÅžarkÄ± yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ±ndan beri her gÃ¼n herhalde 10-15 kere dinliyorum ve doyamÄ±yorum, mÃ¼thiÅŸ bir ÅŸarkÄ± olmuÅŸ.â€˜Dans Edelim mi?â€™nin sÃ¶zleri Esin Ä°risâ€™e, bestesi ise bas gitarist Orhan AkÄ±n ve prodÃ¼ktÃ¶r Ozan BozdaÄŸâ€™a ait. ÅžarkÄ±nÄ±n prodÃ¼ktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de Ozan BozdaÄŸ Ã¼stlenmiÅŸ. Garaj MÃ¼zik etiketiyle yayÄ±nlanan single sanatÃ§Ä±nÄ±n daha Ã¶nceki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan oldukÃ§a farklÄ±, yenilikÃ§i ve elektronik dÃ¼zenlemesiyle daha ilk dinlemeden itibaren aklÄ±nÄ±za iÅŸliyor. Â
ÅžarkÄ±nÄ±n SelÃ§uk Demirci yÃ¶netmenliÄŸindeki klibindeki keÅŸfetmeye Ã§aÄŸÄ±ran bir mesajÄ± da oldukÃ§a dikkat Ã§ekici. Esin Ä°risâ€™in de yer aldÄ±ÄŸÄ± klibin pastel temalÄ± aÃ§Ä±khava Ã§ekimleri ÅŸarkÄ±nÄ±n enerjik notalarÄ±yla birlikte Ã§ok uyumlu olmuÅŸ. Â Â
Ayhan SicimoÄŸlu, BengÃ¼, Atiye, Koray Candemir, Keremcem, GÃ¶kÃ§e gibi birÃ§ok sanatÃ§Ä± ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi mÃ¼zik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra reklam ve jenerik mÃ¼zikleriyle adÄ±ndan sÃ¶z ettiren Esin Ä°ris 2014 senesinde ilk albÃ¼mÃ¼ â€˜Yine Maviâ€™yi yayÄ±nlamÄ±ÅŸ, 2017 senesinde ise â€˜Bir AÅŸk Yokâ€™ singleâ€™Ä±nÄ± mÃ¼zikseverle paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. â€˜Dans Edelim Mi?â€™ ile yeni bir adÄ±m atan sanatÃ§Ä± bundan sonra nelerle bizleri ÅŸaÅŸÄ±rtacak merak etmemek elde deÄŸil.
Â
FLYTONES â€“ THE OUTSIDERS
Yeni mÃ¼zik keÅŸfetmek benim iÃ§in bir anlamda terapi gibi oluyor. GeÃ§tiÄŸimiz hafta yeni Ã§Ä±kan albÃ¼mleri ve singleâ€™larÄ± incelerken dinleme listelerimden birine â€˜Flytonesâ€™u dinlemek iÃ§in not aldÄ±ÄŸÄ±mÄ± farkettim. Haziran ayÄ± ortalarÄ±nda yayÄ±nlanan â€˜The Outsidersâ€™ albÃ¼mÃ¼nÃ¼ dinleyip, merakla arkasÄ±nda kim var diye araÅŸtÄ±rÄ±nca iki TÃ¼rk olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenmiÅŸ oldum.ÂKerem AkdaÄŸ ve Harun Ä°yicil birbirlerinin iÅŸlerini takip eden iki mÃ¼ziksever birlikte bir Ã§alÄ±ÅŸma yapmaya niyetlenip sonunda bu iÅŸi bir albÃ¼m ile taÃ§landÄ±rmÄ±ÅŸlar. AlbÃ¼mÃ¼ modern r&b ve soul temalÄ± yapma fikri Ã¼zerine inÅŸa eden ikili altyapÄ±larÄ±n hepsini Ä°stanbulâ€™daki stÃ¼dyolarÄ±nda hazÄ±rlamÄ±ÅŸlar.
â€˜The Outsiderâ€™daki vokallerden Kadeem Tyrellâ€™in kayÄ±tlarÄ±nÄ± Ä°stanbulâ€™da tamamlayan ikili, albÃ¼mdeki diÄŸer kayÄ±tlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± Ä°ngiltereâ€™de bir kÄ±smÄ±nÄ± ise Amerikaâ€™daki Ã§eÅŸitli stÃ¼dyolarda tamamlamÄ±ÅŸlar. AlbÃ¼mdeki 6 ÅŸarkÄ±dan benim dikkatim Ã§ekenler : â€˜Got itâ€™, â€˜Late Night Layupâ€™ ve â€˜Love Meâ€™ oldu. Ã–zellikle â€˜Love Meâ€™ ÅŸarkÄ±sÄ±ndaki â€˜Mariah Careyâ€™ etkisi Ã§ok hoÅŸuma gitti. â€˜Flytonesâ€™un bundan sonraki prodÃ¼ksiyonlarÄ± iÃ§in merakla takipte olacaÄŸÄ±m.