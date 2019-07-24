İstanbul’un OneLove’a İhtiyacı Varmış

Hafta sonu Park Orman’daki bu sene 15.si düzenlenen One Love Festival’a gittim. Sanırım tüm İstanbul da benimle birlikte ordaydı. Bir festivalin 15.senesinde olması elbette çok büyük bir durum. Yazıyı yazarken Morrisey’in sahne aldığı ve yine Park Orman’da gittiğim One Love’ın 5. senesi aklıma geldi de, hala ara ara o konseri hatırlarım, ne güzeldi gerçekten. En son 4 sene önce gerçekleştirilen festival kaldığı yerden hayatına bu yaz tam gaz devam etmesi bünyeme mutluluk aşıladı.
One Love Türkiye’deki festivallerin birçoğunun öncüsü ve yol göstericisidir. İtiraf etmeliyim Park Orman’da Cumartesi günü bu kadar kalabalık bir kitle beklemiyordum. O sebeple de festivale gitmekte biraz ağırdan aldım. Akşama doğru gidip, sevdiğim ve merak ettiğim grupları arka arkaya izleyip, Years&Years ve The Blaze ile geceyi taçlandırmaktı niyetim. İlk single’larından beri severek takip ettiğim, enerjileri hiç azalmayan İngiliz grup Years & Years tam da kendilerinden beklediğim gibi nefis bir performansla Park Orman’daki festivalcileri mest etti. The Blaze’in ekipmanlarının gümrükte takılması krizi Cumartesi gecesine biraz negatif hava serpse de Büyük Ev Ablukada ana sahneden yaydığı ışıkla geceyi güzel kapatmaya imkân verdi. Festivalin gece devam eden bölümünün Volkswagen Arena’da olması biraz lojistik anlamda zorlayıcı olsa da, yine de müzikseverler shuttle servisler ile müziğin izini orada da sürmeye devam ettiler.
The Blaze’in Cumartesi gecesi çıkmaması konusu birçok kişiyi üzdüğünü biliyorum, ancak bu tür aksaklıklar daha önceki senelerde birçok kere başka organizasyonlarda da yaşandı. Hatta birçoğunda grupların programlarının sıkışıklığı sebebiyle konserler bir sonraki güne bile alınamadan iptal edilmişti. Cumartesi gecesi The Blaze’in sahne alamaması ve konserin hızlıca Pazar gününe yeniden organize edilmesi en azından hala Pazar günü programı uygun olanların grubu izlemesi için iyi bir çözüm oldu.
Park Orman’ın yapısı çok kalabalık festivallere uygun bir yer olmayabilir ki bence de değil. Festivale katılanlara bir tutam konfor sorunu yaşatabilir ki hafta sonu da yaşandı. Ben geç gelip erken döndüğüm için sadece yemek sırasında biraz zorluk yaşadım, ama tuvalet ve yemek sırasında gün boyu sorun yaşayanların yorumlarını sosyal medyadan maalesef üzülerek takip ettim. Festivaller maalesef konfor anlamında tek konserlik etkinliklere göre daha zorlayıcı olabiliyor, biraz bunu kabul etmek belki genel mutsuzluğa çözüm olabilir. Yine de organizasyon da böyle büyük katılımlar için ek çareler bulmalı diye düşünüyorum.
Özlenen festival kalabalığını ve ruhunu yeniden bize yaşattığı için One Love Festival’a alkış, seneye daha da iyisini yapabilmesi için de şimdiden organizasyona bol şans!
SAM SMİTH’IN ARTIK DANS EDİYOR!
İkinci albümünün rekorlar kırması, turnesinin sürekli kapalı gişe olması Sam Smith’in son 1.5 yılının özeti olarak söylenebilir. Bu uzun soluklu maraton sonrası kısa bir mola veren sanatçı, bu arada da yeni şarkılar üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Bu çalışmaların ilk meyvesini Normani ile birlikte söylediği ‘Dancing With A Stranger’ı ile vermişti. Bundan sonra sık aralıklarla single’lar yayınlayacağını o dönem duyuran sanatçı sözünde durdu ve geçtiğimiz Cuma günü ‘How Do You Sleep?’ i yayınladı.
‘How Do You Sleep?’ Sam Smith’in son dönemde emin adımlarla ilerlediği yine dans odaklı bir şarkı. Eminim bundan sonra kariyerinde her daim konuşulacak bir şarkı olacak ama esas şarkının akıllarda yer eden kısmı klibi olacak. ‘How Do You Sleep?’in klibinde Sam Smith etrafında profesyonel dansçıların yer aldığı bir grupla dans ediyor olması şarkının modunu birkaç kat yukarı taşıyor. Grant Singer’ın yönettiği klibin koreografisini Parris Goebel üstleniyor. Şimdiden 30 milyon izlenmeye ulaşan klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.
NOVA NORDA’DAN ‘KUZEYE KAÇ’
Yayınladığı single çalışmalarıyla yeni nesil Türkçe pop alanında başarıyla yükselen Nova Norda’dan yepyeni bir şarkı daha geldi. ‘Kuzeye Kaç’ ile kendi iç sesini dinleyip özüne dönmeyi anlatan sanatçı hayatın mücadelesinde ‘kendin’ olmayı sözlere dökmüş şarkısında. Hem rock hem kendine özgü rap havalı bu enerji yüklü yeni Nova Norda şarkısı çok hoşuma gitti. Bu yaz Nova Norda’nın verdiği tüm konserlerin kalabalığını ve onu takip eden gençlerin enerjisini gördükçe açıkçası ben de heyecanlanıyorum. Yaz bitmeden Nova Norda’yı bir festivale yakalamak bu yazın en güzel etkinliklerinden biri olacak.
MİND SHİFTER VE IN HOODİES’TEN YENİ ŞARKI
Yaptığı her işi merakla takip ettiğim In Hoodies, Mind Shifter ile birlikte geçen hafta bir şarkı yayınladılar. ‘E.I.N’daki In Hoodies vokali dinledikçe daha da bir güzel geliyor. Hatta bazen nerdeyse Depeche Mode’un eşsiz vokali Dave Gahan havası alıyorum bile diyebilirim. Söz konusu şarkı Orhan Yılmaz, Meriç Erseçgen ve Burak Gülpınar’dan oluşan Mind Shifter’ın bu yıl yayınlanacak yeni albümü ‘Everything Is Now’dan ufak bir tadımlık. Devamını merakla ve heyecanla bekliyoruz.
REDBULL MUSİC FESTİVAL 2. SENESİNE HAZIRLANIYOR
Red Bull Music Festival’ın bu sene 1-15 Ekim’de tarihleri arasında gerçekleşeceği duyuruldu. Dünyanın birçok şehrinde gerçekleşen festival bu sene İstanbul’da ikinci senesinin heyecanını da beraberinde getiriyor. Geçen seneki farklı ve yenilikçi festival konsepti bu sene kendisini daha da geliştirmiş, genişletmiş. 5 farklı konsept, 6 ayrı mekan ve 15 güne yayılan müzik dolu bir İstanbul bekliyor bizi.
Neymiş bu 5 farklı konsept biraz daha derinlemesine bakacak olursak:
Alpha Beat Night
3 Ekim Perşembe akşamı yenilenen nefis mekân Feriye’de boğaza nazır yerli ve yabancı Afrika müziğinin en renkli isimleri bir araya gelecek.
Aposynthesis Night
4 Ekim Cuma Aposynthesis Night gecesinde müzikseverleri hem görsel, hem de işitsel bir şölen bekliyor. Bu özel etkinliğin mekanı için Beşiktaş’taki Deniz Müzesi olarak seçilmiş. Daha önce aynı mekanda çok kez klasik müzik etkinliğine gittim ve çok beğenmiştim. Bu gece için nasıl değişiklikler yapılacak şimdiden merak ettim.
Kan Kardeşler Gecesi
Berlin ve İstanbul arasındaki köprü bu gecede kuruluyor. 5 Ekim Cumartesi ‘Kan Kardeşler’ gecesinde Almanya’da doğup büyüyen Türk müzisyenler, Türkiye’nin farklı kentlerinden çıkmış MC, prodüktör ve DJ’ler; aynı sahnede performans gösterecek.
Ballroom Night
Bu gecenin içeriğini öğrenince ‘Pose’ dizisi gözümde canlandı. Moda, müzik ve dans eksenli bu gece tam bir kutlama gecesi olacak. 11 Ekim Cuma günü Moda Sahnesi’nde bakalım bizleri neler bekliyor?
Futurave Night
Yenilikçi müzisyenler kurulan iki ayrı sahnede elektronik dans müziğinin örneklerini sergileyecek. Hem yurtdışından, hem de Türkiye’den bu sahnenin önemli isimleri performanslarıyla müzikseverlere özel bir gece vadediyor. Etkinlik 12 Ekim Cumartesi gecesi Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.
İstanbul’un OneLove’a İhtiyacı Varmış
Hafta sonu Park Orman’daki bu sene 15.si düzenlenen One Love Festival’a gittim. Sanırım tüm İstanbul da benimle birlikte ordaydı. Bir festivalin 15.senesinde olması elbette çok büyük bir durum. Yazıyı yazarken Morrisey’in sahne aldığı ve yine Park Orman’da gittiğim One Love’ın 5. senesi aklıma geldi de, hala ara ara o konseri hatırlarım, ne güzeldi gerçekten. En son 4 sene önce gerçekleştirilen festival kaldığı yerden hayatına bu yaz tam gaz devam etmesi bünyeme mutluluk aşıladı.
One Love Türkiye’deki festivallerin birçoğunun öncüsü ve yol göstericisidir. İtiraf etmeliyim Park Orman’da Cumartesi günü bu kadar kalabalık bir kitle beklemiyordum. O sebeple de festivale gitmekte biraz ağırdan aldım. Akşama doğru gidip, sevdiğim ve merak ettiğim grupları arka arkaya izleyip, Years&Years ve The Blaze ile geceyi taçlandırmaktı niyetim. İlk single’larından beri severek takip ettiğim, enerjileri hiç azalmayan İngiliz grup Years & Years tam da kendilerinden beklediğim gibi nefis bir performansla Park Orman’daki festivalcileri mest etti. The Blaze’in ekipmanlarının gümrükte takılması krizi Cumartesi gecesine biraz negatif hava serpse de Büyük Ev Ablukada ana sahneden yaydığı ışıkla geceyi güzel kapatmaya imkân verdi. Festivalin gece devam eden bölümünün Volkswagen Arena’da olması biraz lojistik anlamda zorlayıcı olsa da, yine de müzikseverler shuttle servisler ile müziğin izini orada da sürmeye devam ettiler.
The Blaze’in Cumartesi gecesi çıkmaması konusu birçok kişiyi üzdüğünü biliyorum, ancak bu tür aksaklıklar daha önceki senelerde birçok kere başka organizasyonlarda da yaşandı. Hatta birçoğunda grupların programlarının sıkışıklığı sebebiyle konserler bir sonraki güne bile alınamadan iptal edilmişti. Cumartesi gecesi The Blaze’in sahne alamaması ve konserin hızlıca Pazar gününe yeniden organize edilmesi en azından hala Pazar günü programı uygun olanların grubu izlemesi için iyi bir çözüm oldu.
Park Orman’ın yapısı çok kalabalık festivallere uygun bir yer olmayabilir ki bence de değil. Festivale katılanlara bir tutam konfor sorunu yaşatabilir ki hafta sonu da yaşandı. Ben geç gelip erken döndüğüm için sadece yemek sırasında biraz zorluk yaşadım, ama tuvalet ve yemek sırasında gün boyu sorun yaşayanların yorumlarını sosyal medyadan maalesef üzülerek takip ettim. Festivaller maalesef konfor anlamında tek konserlik etkinliklere göre daha zorlayıcı olabiliyor, biraz bunu kabul etmek belki genel mutsuzluğa çözüm olabilir. Yine de organizasyon da böyle büyük katılımlar için ek çareler bulmalı diye düşünüyorum.
Özlenen festival kalabalığını ve ruhunu yeniden bize yaşattığı için One Love Festival’a alkış, seneye daha da iyisini yapabilmesi için de şimdiden organizasyona bol şans!
SAM SMİTH’IN ARTIK DANS EDİYOR!
İkinci albümünün rekorlar kırması, turnesinin sürekli kapalı gişe olması Sam Smith’in son 1.5 yılının özeti olarak söylenebilir. Bu uzun soluklu maraton sonrası kısa bir mola veren sanatçı, bu arada da yeni şarkılar üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Bu çalışmaların ilk meyvesini Normani ile birlikte söylediği ‘Dancing With A Stranger’ı ile vermişti. Bundan sonra sık aralıklarla single’lar yayınlayacağını o dönem duyuran sanatçı sözünde durdu ve geçtiğimiz Cuma günü ‘How Do You Sleep?’ i yayınladı.
‘How Do You Sleep?’ Sam Smith’in son dönemde emin adımlarla ilerlediği yine dans odaklı bir şarkı. Eminim bundan sonra kariyerinde her daim konuşulacak bir şarkı olacak ama esas şarkının akıllarda yer eden kısmı klibi olacak. ‘How Do You Sleep?’in klibinde Sam Smith etrafında profesyonel dansçıların yer aldığı bir grupla dans ediyor olması şarkının modunu birkaç kat yukarı taşıyor. Grant Singer’ın yönettiği klibin koreografisini Parris Goebel üstleniyor. Şimdiden 30 milyon izlenmeye ulaşan klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.
NOVA NORDA’DAN ‘KUZEYE KAÇ’
Yayınladığı single çalışmalarıyla yeni nesil Türkçe pop alanında başarıyla yükselen Nova Norda’dan yepyeni bir şarkı daha geldi. ‘Kuzeye Kaç’ ile kendi iç sesini dinleyip özüne dönmeyi anlatan sanatçı hayatın mücadelesinde ‘kendin’ olmayı sözlere dökmüş şarkısında. Hem rock hem kendine özgü rap havalı bu enerji yüklü yeni Nova Norda şarkısı çok hoşuma gitti. Bu yaz Nova Norda’nın verdiği tüm konserlerin kalabalığını ve onu takip eden gençlerin enerjisini gördükçe açıkçası ben de heyecanlanıyorum. Yaz bitmeden Nova Norda’yı bir festivale yakalamak bu yazın en güzel etkinliklerinden biri olacak.
MİND SHİFTER VE IN HOODİES’TEN YENİ ŞARKI
Yaptığı her işi merakla takip ettiğim In Hoodies, Mind Shifter ile birlikte geçen hafta bir şarkı yayınladılar. ‘E.I.N’daki In Hoodies vokali dinledikçe daha da bir güzel geliyor. Hatta bazen nerdeyse Depeche Mode’un eşsiz vokali Dave Gahan havası alıyorum bile diyebilirim. Söz konusu şarkı Orhan Yılmaz, Meriç Erseçgen ve Burak Gülpınar’dan oluşan Mind Shifter’ın bu yıl yayınlanacak yeni albümü ‘Everything Is Now’dan ufak bir tadımlık. Devamını merakla ve heyecanla bekliyoruz.
REDBULL MUSİC FESTİVAL 2. SENESİNE HAZIRLANIYOR
Red Bull Music Festival’ın bu sene 1-15 Ekim’de tarihleri arasında gerçekleşeceği duyuruldu. Dünyanın birçok şehrinde gerçekleşen festival bu sene İstanbul’da ikinci senesinin heyecanını da beraberinde getiriyor. Geçen seneki farklı ve yenilikçi festival konsepti bu sene kendisini daha da geliştirmiş, genişletmiş. 5 farklı konsept, 6 ayrı mekan ve 15 güne yayılan müzik dolu bir İstanbul bekliyor bizi.
Neymiş bu 5 farklı konsept biraz daha derinlemesine bakacak olursak:
Alpha Beat Night
3 Ekim Perşembe akşamı yenilenen nefis mekân Feriye’de boğaza nazır yerli ve yabancı Afrika müziğinin en renkli isimleri bir araya gelecek.
Aposynthesis Night
4 Ekim Cuma Aposynthesis Night gecesinde müzikseverleri hem görsel, hem de işitsel bir şölen bekliyor. Bu özel etkinliğin mekanı için Beşiktaş’taki Deniz Müzesi olarak seçilmiş. Daha önce aynı mekanda çok kez klasik müzik etkinliğine gittim ve çok beğenmiştim. Bu gece için nasıl değişiklikler yapılacak şimdiden merak ettim.
Kan Kardeşler Gecesi
Berlin ve İstanbul arasındaki köprü bu gecede kuruluyor. 5 Ekim Cumartesi ‘Kan Kardeşler’ gecesinde Almanya’da doğup büyüyen Türk müzisyenler, Türkiye’nin farklı kentlerinden çıkmış MC, prodüktör ve DJ’ler; aynı sahnede performans gösterecek.
Ballroom Night
Bu gecenin içeriğini öğrenince ‘Pose’ dizisi gözümde canlandı. Moda, müzik ve dans eksenli bu gece tam bir kutlama gecesi olacak. 11 Ekim Cuma günü Moda Sahnesi’nde bakalım bizleri neler bekliyor?
Futurave Night
Yenilikçi müzisyenler kurulan iki ayrı sahnede elektronik dans müziğinin örneklerini sergileyecek. Hem yurtdışından, hem de Türkiye’den bu sahnenin önemli isimleri performanslarıyla müzikseverlere özel bir gece vadediyor. Etkinlik 12 Ekim Cumartesi gecesi Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.