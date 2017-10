George Michael’dan Duygu Dolu Belgesel: Freedom

Söz konusu otobiyografik projenin her aşamasıyla ilgilenen sanatçının ömrü bu belgeseli tamamlamaya yetmediği için, en yakın arkadaşı David Austin sanatçının belgesel için yaptığı çalışmalarını son haline getirmiş.

Önceki akşam İngiltere’de Channel 4 ekranlarında yayınlanan belgeselin ardından İngiliz basınında neredeyse her manşette George Michael belgeseli ile ilgili bir haber vardı. 90 dakikalık yapımın her aşamasıyla ince ince uğraştığı belirtilen George Michael, aynı zamanda belgeselin anlatıcısı olarak da yer alıyor. Birçok ünlü ismin George Michael ile paylaştıkları anıları anlattıkları belgeselde Kate Moss, Elton John, Steve Wonder, Naomi Campell, Cindy Crawford, Mary J. Blidge, Liam Gallagher kaybettikleri arkadaşlarını anlatmışlar.

Kate Moss’un anlatımıyla başlayan belgeselde, Steve Wonder 1989 senesinde American Music Awars’ta soul/ R&B ödülü kazanan George Michael’in aslında beyaz olduğunu bilmediğini şakacı bir şekilde itiraf etmesi twitter’da #GeorgeMichealFreedom hashtag’iyle ciddi trafik yaratmış. Elton John, George Michael’ın ‘Praying For Time’ şarkısındaki performansı için John Lennon’un en iyi olduğu zamanlarını hatırlatan eşsiz bir ses derken, Mark Ronson ‘Freedom’ şarkısının adeta Mona Lisa gibi bir başyapıt olduğunu belirtmiş.

Hayatının aşkı olarak belirttiği Brezilyalı sevgilisi Anselmo Feleppa’yı ve kısa süre sonra da annesini kaybetmesinin hayatındaki yarattığı boşluğu belgeselde anlatan sanatçı, hayatındaki yer eden bu acı boşlukları bir türlü kapatamadığını ilk kez bu kadar net bir şekilde dile getirmiş. Öyle ki, 1992 senesinde Webley Stadyumunda yapılan Freddie Mercury’i anma konserinde ‘Somebody To Love’ şarkısını seslendirirken aklındaki tek şeyin hasta olan sevgilisinin iyileşmesi olduğunu belgeselde belirtmiş.

George Michael’ın yakın arkadaşı David Austin’in de yapımcılığını üstlendiği duygu dolu belgeselde bir sürpriz de Adele’den gelmiş. Son ana kadar belgeselde yer alacağı belirsiz olan sanatçı, Austin’in ricası üzerine stüdyoya girerek George Michael’ın ‘Fast Love’ şarkısını seslendirmiş. Henüz bu şarkının single olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı belirsizliğini sürdürse de, Adele’in seslendirdiği bu özel cover belgeselin açılış bölümünde yer alması, sosyal medyada yarattığı yankıya bakılırsa oldukça etkili olmuş.

HAFTA SONU ÖNERİLERİ





Iggy Azalea Geliyor! @ 21 Ekim Cumartesi

21 Ekim Cumartesi günü KüçükÇiftlik Park’ta Iggy Azalea İstanbul’da ilk defa sahne alacak.

Uzun zamandır merakla beklenen bu konser öncesinde ise Ozan Doğulu ve Ayşe Hatun Önal gecenin açılışını yapacak!

Hip Hop dünyasındaki son senelerin büyük beğeniyle takip edilen kadın sanatçılardan biri olan Iggy Azalea, yayınladığı single’ları art arda Billboard Hot 100 listesine sokarak The Beatles’ın rekorunu kırmasıyla da biliniyor. Rap’i bir çeşit hikaye anlatma sanatı olarak nitelendiren şarkıcı, hikayelerini bu sefer İstanbul’daki hayranları için seslendirecek. Hafta sonu için planlarınızı gözden geçirirken Iggy Azalea konserini atlamayın derim.

İstanbul’un İlk Kokteyli Festivali @22 Ekim Pazar





İstanbul’da son senelerde nerdeyse her konuda bir festival düzenleniyor. Yeme içme sektörü kendi gurmelerini her geçen gün geliştirip zenginleştirirlen, koktely meraklılarını da atlamayan organizatörler 22 Ekim Pazar günü KüçükÇiftlik Parkı’nda gün boyu sürecek Türkiye’nin ilk kokteyl festivali İstanbul Cocktail Festival’ı gerçekleştirecekler.

İstanbul’un kokteyl ustası mekanlarının yanı sıra dünyaca bilinen ve ödüller alan miksolojistlerin şovlarının de yer alacağı festivalde elbette gün boyu performans sahnesi de birçok müzisyeni ağırlayacak. Ada Sanlıman, Bora Uzer, Flapper Swing, Islandman, Jabbar, Kozmonotosman, Palmiyeler, Sufle’nin canlı performanslarıyla yer alacağı festival, hafta sonunuzu renklendirmek için şehirdeki en iyi etkinliklerden birisi.