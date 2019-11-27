Genç Müzisyenlere Atölye!

Gergedan Müzik genç müzisyenler için nefis bir imkan yaratıyorlar. Ben de bu yazı sayesinde duymayan kalmasın diye bu çağrıya katkıda bulunmak istedim.
16 yıldır müzik sektöründe birçok alanda faaliyet gösteren GRGDN ekibi, mevcut işlerindeki heyecanı hiç kaybetmeden daha da büyük ve nefis bir işe soyunuyorlar. İstanbul Emirgan’daki ofislerine komşu ‘GRGDN Atölye’ adını verdikleri stüdyo kurmuşlar. Atölye demelerinin sebebi bu stüdyo aslında oldukça mütevazi olduğu kadar aynı zamanda profesyonel kayıt yapabilmek için uygun bir alan. Esas niyet bu atölyede her daim üretim olsun, müzik durmadan çoğalsın.
Atölye’nin kapısı tüm genç yeteneklere açık bir üretim yeri. İçindeki küçük odalarındaki ekipmanlarla ve enstrümanlarla müzik ideallerinin peşinde koşan müzisyenlere kapılarını bedelsiz olarak açan çok özel bir çalışma ortamı. Müziğin gücüne inanan GRGDN ekibi bu oluşumla yapım alanında yeniden adımlar da atmak için oldukça heyecanlılar. Atölye’den haberdar olunca açıkçası ben de çok heyecanlandım.
İmkanı olmayan ama üretmek için türlü yollarda kendi sınırlarını zorlayan müzisyenler için böylesine bir destek elinin olması muhteşem bir adım. Atölye hakkında daha fazla bilgi almak isteyen, ziyaret etmek isteyen tüm müzisyenler için detaylar GRGDN Müzik’in sosyal medya hesaplarında (twitter/instagram @grgdnmusic)
Çok Özel bir Festival: FAZ
Bu hafta sonu çok özel bir festivale davetliydim. İçinde birçok farklı sanat disiplinlerini barındıran yepyeni bir festival kurgusu FAZ. 23-24 Kasım tarihlerinde Zuhal Konsept Mağazası ve Akasya’da katılımcılarıyla buluştu. Ücretsiz olarak gerçekleşen FAZ.1’de birçok farklı alandan yaratıcı isimler, konserler, pop up performanslar, söyleşiler, sergiler, atölyelerde katılımcılarla bir araya geldiler.
Söyleşiler: FAZ Talks
2 günlük festivalde oldukça zengin bir söyleşi programı vardı. Kültür sanat ve tasarım alanında yaratıcı isimler bir araya geldi. Youtube’dan günümüze uzanan hikâyeleriyle Zeynep Bastık ve Tolga Akış, Murat Beşer Türkiye’nin rock tarihine derinlemesine bir bakış, Onaranlar Kulübü kent tasarımı ve onarama kültürü üzerine keyifli sohbetler gerçekleştirildi.
23 Kasım günü Akasya’daki Zuhal Müzik Konsept mağazasında Barış Akpolat moderatörlüğünde ‘This Is Music’ başlığı altında iki söyleşi düzenlendi. İlkinde Harun Tekin, prodüktör Memet İncili, bağımsız plak şirketleri Shalgam ve Tamar Records, müziğin üretimi üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirilirken, benim de konuk olduğum ikinci bölümde Yalçın Birol ile birlikte müziğin dijital kanallarla iletimi üzerine konuştuk.
Yine Barış Akpolat’ın moderatörlüğünde Işık tasarımcısı Sadık Avcı ve tonmaister Ender Balcı ise müziğin ışık ve ses dünyasını değerlendirirken, Shesaid.so İstanbul ekibi, “Müzikle Yaşayan Kadınlar” kitabının yazarı Deniz Koloğlu ile bir araya gelerek Ruşen Alkar ve Başak Yavuz’u konuk etti.
Konserler, Workshoplar ve Daha Fazlası
Etkinliğin ilk gününde Radyo Eksen’den Gülşah Güray alandan yaptığı canlı yayınla festivalin açılışını yaptı. ‘Two Is Company’ başlıklı bire bir performans serisi kapsamında Simge Pınar, Ezgi Aktan, İdil Meşe, Güneş Akyürek, Anıl Aydın, Güneş Özgeç, Onat Önol, In Hoodies ve Cansın Caner Keskin dinleyicilere eşsiz bir müzik ziyafeti yaşattı.
İlk günün sonunda Tamirhane sahnesinde Kamufle ve Hey! Douglas sahne alırken, ikinci gününde ise Nova Norda Zuhal Konsept içinde yer alan Steinway & Sons sahnesinde piyano performansıyla izleyenleri büyüledi. Festival maNga’nın canlı performansının ardından Gülşah Güray’ın canlı DJ Set’I ile sona erdi.
Akasya içinde birçok farklı alandaki etkinlik alanında Red Bull eş kürasyonuyla İlker Aksungar DJ Workshop düzenlenirken, Red Bull Music Warm Up sanatçılarından The Kites ve TKO ile Non Square’e, Mixmag Turkey eş kürasyonuyla oluşturulan elektronik müzik programında ise; İlke Hatipoğlu, Karakter, Başar Ünder, Suha, VIIA ve Non Square performanslarına ev sahipliği yaparken, FAZ Cinematic Quartet ve sokak müzisyenleri Eray Gedik (Flower Room), Metroman ve Merve Uçar müzikseverlerle buluştu.
Konserlerin, workshopların ve söyleşilerin yanı sıra Türkiye’deki dövme kültürünün önde gelen temsilcileri FAZ 1 boyunca çalışma alanlarını Zuhal Konsept’e taşımışlardı. Gerçekten nereye kafamı çevirsem orada başka bir etkinlik vardı, uzun zamandır içeriği bu kadar zengin bir iş görmedim.
Etkinliğin Roland Space alanında ise; Şükrü Demirayak koleksiyonundan vintage synthesizer’ların sergilendiği alanda Motus Lumina, Ecem Dilan Köse, Ahmet Ünveren, Ufuk Barış Mutlu, Deniz Derbent Doruk Kumkumoğlu imzalı görsel - işitsel eserler izleyici karşısına çıktı. Performans programında ise; Fakih Kademoğlu, İlke Hatipoğlu & Başar Ünder, Sour, Karakter ve Mind Shifter yer aldı.
İki güne bu kadar dolu bir program sığdırmak gerçekten çok ciddi bir emek gerektiriyor. Festivali düzenleyen, her anında oradan oraya koşup yetişen ekip çalışanları eminim katılımcıların yüzlerindeki mutluluğu görünce bu onlara için de devam etme enerjisi olmuştur. FAZ 1 iki gün boyunca nereye dönseniz sizi bir başka yaratıcılık ve performansla karşılayan nefis bir festival ortamı yaratmıştı. FAZ’ın devamı için şimdiden sabırsızlanmamak imkansız!
Genç Müzisyenlere Atölye!
Gergedan Müzik genç müzisyenler için nefis bir imkan yaratıyorlar. Ben de bu yazı sayesinde duymayan kalmasın diye bu çağrıya katkıda bulunmak istedim.
16 yıldır müzik sektöründe birçok alanda faaliyet gösteren GRGDN ekibi, mevcut işlerindeki heyecanı hiç kaybetmeden daha da büyük ve nefis bir işe soyunuyorlar. İstanbul Emirgan’daki ofislerine komşu ‘GRGDN Atölye’ adını verdikleri stüdyo kurmuşlar. Atölye demelerinin sebebi bu stüdyo aslında oldukça mütevazi olduğu kadar aynı zamanda profesyonel kayıt yapabilmek için uygun bir alan. Esas niyet bu atölyede her daim üretim olsun, müzik durmadan çoğalsın.
Atölye’nin kapısı tüm genç yeteneklere açık bir üretim yeri. İçindeki küçük odalarındaki ekipmanlarla ve enstrümanlarla müzik ideallerinin peşinde koşan müzisyenlere kapılarını bedelsiz olarak açan çok özel bir çalışma ortamı. Müziğin gücüne inanan GRGDN ekibi bu oluşumla yapım alanında yeniden adımlar da atmak için oldukça heyecanlılar. Atölye’den haberdar olunca açıkçası ben de çok heyecanlandım.
İmkanı olmayan ama üretmek için türlü yollarda kendi sınırlarını zorlayan müzisyenler için böylesine bir destek elinin olması muhteşem bir adım. Atölye hakkında daha fazla bilgi almak isteyen, ziyaret etmek isteyen tüm müzisyenler için detaylar GRGDN Müzik’in sosyal medya hesaplarında (twitter/instagram @grgdnmusic)
Çok Özel bir Festival: FAZ
Bu hafta sonu çok özel bir festivale davetliydim. İçinde birçok farklı sanat disiplinlerini barındıran yepyeni bir festival kurgusu FAZ. 23-24 Kasım tarihlerinde Zuhal Konsept Mağazası ve Akasya’da katılımcılarıyla buluştu. Ücretsiz olarak gerçekleşen FAZ.1’de birçok farklı alandan yaratıcı isimler, konserler, pop up performanslar, söyleşiler, sergiler, atölyelerde katılımcılarla bir araya geldiler.
Söyleşiler: FAZ Talks
2 günlük festivalde oldukça zengin bir söyleşi programı vardı. Kültür sanat ve tasarım alanında yaratıcı isimler bir araya geldi. Youtube’dan günümüze uzanan hikâyeleriyle Zeynep Bastık ve Tolga Akış, Murat Beşer Türkiye’nin rock tarihine derinlemesine bir bakış, Onaranlar Kulübü kent tasarımı ve onarama kültürü üzerine keyifli sohbetler gerçekleştirildi.
23 Kasım günü Akasya’daki Zuhal Müzik Konsept mağazasında Barış Akpolat moderatörlüğünde ‘This Is Music’ başlığı altında iki söyleşi düzenlendi. İlkinde Harun Tekin, prodüktör Memet İncili, bağımsız plak şirketleri Shalgam ve Tamar Records, müziğin üretimi üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirilirken, benim de konuk olduğum ikinci bölümde Yalçın Birol ile birlikte müziğin dijital kanallarla iletimi üzerine konuştuk.
Yine Barış Akpolat’ın moderatörlüğünde Işık tasarımcısı Sadık Avcı ve tonmaister Ender Balcı ise müziğin ışık ve ses dünyasını değerlendirirken, Shesaid.so İstanbul ekibi, “Müzikle Yaşayan Kadınlar” kitabının yazarı Deniz Koloğlu ile bir araya gelerek Ruşen Alkar ve Başak Yavuz’u konuk etti.
Konserler, Workshoplar ve Daha Fazlası
Etkinliğin ilk gününde Radyo Eksen’den Gülşah Güray alandan yaptığı canlı yayınla festivalin açılışını yaptı. ‘Two Is Company’ başlıklı bire bir performans serisi kapsamında Simge Pınar, Ezgi Aktan, İdil Meşe, Güneş Akyürek, Anıl Aydın, Güneş Özgeç, Onat Önol, In Hoodies ve Cansın Caner Keskin dinleyicilere eşsiz bir müzik ziyafeti yaşattı.
İlk günün sonunda Tamirhane sahnesinde Kamufle ve Hey! Douglas sahne alırken, ikinci gününde ise Nova Norda Zuhal Konsept içinde yer alan Steinway & Sons sahnesinde piyano performansıyla izleyenleri büyüledi. Festival maNga’nın canlı performansının ardından Gülşah Güray’ın canlı DJ Set’I ile sona erdi.
Akasya içinde birçok farklı alandaki etkinlik alanında Red Bull eş kürasyonuyla İlker Aksungar DJ Workshop düzenlenirken, Red Bull Music Warm Up sanatçılarından The Kites ve TKO ile Non Square’e, Mixmag Turkey eş kürasyonuyla oluşturulan elektronik müzik programında ise; İlke Hatipoğlu, Karakter, Başar Ünder, Suha, VIIA ve Non Square performanslarına ev sahipliği yaparken, FAZ Cinematic Quartet ve sokak müzisyenleri Eray Gedik (Flower Room), Metroman ve Merve Uçar müzikseverlerle buluştu.
Konserlerin, workshopların ve söyleşilerin yanı sıra Türkiye’deki dövme kültürünün önde gelen temsilcileri FAZ 1 boyunca çalışma alanlarını Zuhal Konsept’e taşımışlardı. Gerçekten nereye kafamı çevirsem orada başka bir etkinlik vardı, uzun zamandır içeriği bu kadar zengin bir iş görmedim.
Etkinliğin Roland Space alanında ise; Şükrü Demirayak koleksiyonundan vintage synthesizer’ların sergilendiği alanda Motus Lumina, Ecem Dilan Köse, Ahmet Ünveren, Ufuk Barış Mutlu, Deniz Derbent Doruk Kumkumoğlu imzalı görsel - işitsel eserler izleyici karşısına çıktı. Performans programında ise; Fakih Kademoğlu, İlke Hatipoğlu & Başar Ünder, Sour, Karakter ve Mind Shifter yer aldı.
İki güne bu kadar dolu bir program sığdırmak gerçekten çok ciddi bir emek gerektiriyor. Festivali düzenleyen, her anında oradan oraya koşup yetişen ekip çalışanları eminim katılımcıların yüzlerindeki mutluluğu görünce bu onlara için de devam etme enerjisi olmuştur. FAZ 1 iki gün boyunca nereye dönseniz sizi bir başka yaratıcılık ve performansla karşılayan nefis bir festival ortamı yaratmıştı. FAZ’ın devamı için şimdiden sabırsızlanmamak imkansız!