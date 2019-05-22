Fatma Turgut’un ilk Solo Albümü: ‘Elimde Dünya’

Fatma Turgut’un ilk stüdyo albümünü uzunca bir süredir merakla bekliyordum. Geçtiğimiz hafta Avrupa Müzik etiketiyle yayınlanan ‘Elimde Dünya’da 10 şarkı yer alıyor.
Mart ayında albümün habercisi ‘Bir Varmış Bir Yokmuş’ single’ını yayınlayan sanatçıya ilk solo albümünde birbirinden özel isimler destek vermiş. Can Bonomo, Emre Aydın, Sibel Algan, Ersel Serdarlı, Ozan Ünlü, Umut Kaya, Cihan Güçlü gibi birbirinden başarılı müzisyenler söz ve besteleriyle ‘Elimde Dünya’ künyesinde yer alıyorlar.
Albümün prodüktörlüğünü Tarkan Gözübüyük ile birlikte Fatma Turgut, Cihan Barış ve Ozan Tügen üstlenmiş. Şarkıların düzenlemesinde Fatma Turgut ve Ozan İnam imzası var. ‘Elimde Dünya’nın kayıt, miks ve mastering süreçleri Babajim İstanbul’da tamamlanırken miksleri Cihan Barış, mastering’i ise Güven Ersoysal üstlenmiş.
Model grubuyla tanıdığımız Fatma Turgut’un ilk solo albümünde acaba Model’den bildiğimiz vokal ve sound’a yakın bir çalışma olur mu diye içten içe merak ediyordum. Bu anlamda hem çok riskli, hem de zor bir yerde duruyor ilk solo albüm. Gönül rahatlığıyla şunu diyebilirim ki, yepyeni ve daha da güçlü vokali olan bir rock sanatçısı var bu albümde.
Fatma Turgut ilk solo albümü için neden bu kadar ince eleyip sık dokuduğu albümdeki söz ve besteler için çalıştığı isimlerden de kendisini gösteriyor. Albümün açılışını yapan söz ve bestesi Can Bonomo’ya ait olan ‘Beni Tutmayın’ da Fatma Turgut’a Can Bonomo da eşlik ediyor. İkilinin düeti şarkıya çok yakışmış. Eminim albümdeki birçok şarkı zamanla daha da büyüyecek, özellikle canlı performanslarda etkisini daha çok gösterecek.
Albümün ilk dinlemelerinde tekrara aldığım iki tane şarkı var, onlardan bahsetmeden edemeyeceğim. Biri söz ve bestesi Emre Aydın’a ait ‘Unuttum Gitti’ diğeri ise sözleri Sibel Algan’a bestesi Ozan Ünlü’ye ait ‘Alelade’.
Özellikle ‘Unuttum Gitti’deki Fatma Turgut vokali gerçekten beni hayran bıraktı. Bu yaz albümün canlı performanslarını resmen iple çekiyorum!
Yıldızlar: Beni Tutmayın, Günleri Bağlarken, Elimde Dünya, Sen Diyorum, Bir Varmış Bir Yokmuş
Oscar’ımı Verdim Gitti: Unuttum Gitti, Alelade
MELİS GÜVEN’DEN YENİ SİNGLE: ‘KUM’
Melis Güven’in yeni single’ı ‘Kum’a müsaadenizle dikkat çekmek istiyorum. Düzenlemesi ve havası tam anlamıyla içimde yaz patlaması yaratıyor. Kaç kere tekrar tekrar dinlediğimi gerçekten bilmiyorum, gerçekten nefis bir şarkı olmuş. Şarkının klibi de enerjisine harika uymuş çok beğendim.
İTÜ Devlet Konservatuarı mezunu olan Melis Güven, Eren Erdol ile birlikte yayınladıkları ‘The Outsider’ adlı EP’nin ardından 2018 senesinde ilk single’ı ‘Hiç Olmuşsun’u yayınlamıştı. İlk single’ın ardından yayınladığı ‘Zaman’ çalışması ile ilk kez benim de radarıma giren sanatçı daha sonra ‘Denizin Ruhu’ şarkısıyla yoluna devam etmişti. Son olarak geçtiğimiz hafta Epic Istanbul/Sony Music etiketiyle yayınladığı söz ve müziği kendisine ait olan ‘Kum’ ile çıtayı oldukça yukarı taşıdığını düşünüyorum.
ÓLAFUR ARNALDS’TAN BÜYÜLEYİCİ PERFORMANS
PSM Caz Festivali kapsamında geçtiğimiz hafta Ólafur Arnalds İstanbul’daydı. Biletlerini uzun zaman önce aldığım konser o kadar güzeldi ki hala konserin etkisindeyim. O günden beri sürekli Olafur Arnalds şarkıları dinliyorum.
Olafur Arnalds, elektronik müzik performansı sergilediği diğer projesi Kiasmos ile yakın dönemde 2 kere daha İstanbul’a gelmişti. Ancak geçtiğimiz hafta Zorlu PSM’deki solo performansının bir benzerini en son 4 sene önce Salon İKSV’de verdiği için kendisini merakla takip eden büyük kalabalık bu özel konseri muhtemelen tıpkı benim gibi uzun süredir bekliyordu. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçıya sahnede yaylılar grubu da eşlik etti. Özellikle performanstaki ışık şovuyla yaratılan ambians o kadar etkileyiciydi ki, her şarkıda resmen ayrı bir dünyaya gidip geldik.
Konserde birkaç şarkı sonra mikrofonu eline alan Ólafur Arnalds, bu performanstan 2-3 gün önce İstanbul’a gelip kendisini konsere hazırladığını belirtirken, İstanbul’da olduğu süre boyunca neredeyse her gün hamama gittiğini söylerken tüm salon ve kendisi de kahkahalara boğuldu.
Performansın sonunda bis için sahneye geri gelen sanatçı, kendisine klasik Müzik sevgisini aşılayan büyük annesine vefatından sonra besteleyip ithaf ettiği bir şarkıyla (Lag fyrir ömmu) konserini sonlandırdı. Son olarak çaldığı bu özel şarkının sonlarına doğru konser boyunca sahnede Olafur Arnalds’a eşlik eden yaylılar grubu şarkıya kulisten katıldılar. Konserin her anı müthişti ama bu kısmını unutamıyorum, hala aklıma geldikçe tüylerim diken diken oluyor. Şarkının duygusal büyüklüğü bir yana, kulisten gelen belli belirsiz keman sesleri ile oluşan o an gözümün önünden gitmiyor. Dilerim Olafur Arnalds sahneden söz verdiği gibi bundan sonra arayı çok açmadan yeniden İstanbul’a gelir.
BU YAZ YENİDEN: ONE LOVE FESTİVAL
- yılını kutlayan festival evine yani Parkorman’a geri dönüyor. 20 Temmuz’da gün boyu müzikle dolu dolu geçecek olan festival gündüzü Parkorman’da, gece ise Volkswagen Arena’da olmak üzere 2 mekanda toplam 5 sahnede gerçekleşecek. Peki bu sene kimler sahne alıyor One Love Festival’da:
Birlikte Güzel Sahnesi’nde;
Büyük merakla performansını beklediğim The Blaze, müthiş İngiliz electro-pop üçlüsü Years&Years, Londra çıkışlı Mercury Prize adayı Michael Kiwanuka, Amsterdan çıkışlı afrobeat grubu Jungle by Night ve Türk rap sahnesinin önemli isimlerinden Kamufle performanslarıyla yer alacak.
Kendine Has Sahnesi’nde ise; Ezhel, Büyük Ev Ablukada, Oh Land, Gaye Su Akyol, Gözyaşı Çetesi, Skinny Pelembe, Ati ve Aşk Üçgeni yer alacak.
Red Bull sahnesinde; Kerem Akdağ ve Ece Özel, Max Abysmal, Dekmantel Soundsystem, Palms Trax Dj setleriyle müzikseverlere unutulmaz bir festival vadediyor.
Audioban Music Embassy Sahnesi’nde ise; Ikaru, Hedonutopia, Mind Shifter, In Hoodies ve Al’York performanslarıyla yer alacak.
Fatma Turgut’un ilk Solo Albümü: ‘Elimde Dünya’
Fatma Turgut’un ilk stüdyo albümünü uzunca bir süredir merakla bekliyordum. Geçtiğimiz hafta Avrupa Müzik etiketiyle yayınlanan ‘Elimde Dünya’da 10 şarkı yer alıyor.
Mart ayında albümün habercisi ‘Bir Varmış Bir Yokmuş’ single’ını yayınlayan sanatçıya ilk solo albümünde birbirinden özel isimler destek vermiş. Can Bonomo, Emre Aydın, Sibel Algan, Ersel Serdarlı, Ozan Ünlü, Umut Kaya, Cihan Güçlü gibi birbirinden başarılı müzisyenler söz ve besteleriyle ‘Elimde Dünya’ künyesinde yer alıyorlar.
Albümün prodüktörlüğünü Tarkan Gözübüyük ile birlikte Fatma Turgut, Cihan Barış ve Ozan Tügen üstlenmiş. Şarkıların düzenlemesinde Fatma Turgut ve Ozan İnam imzası var. ‘Elimde Dünya’nın kayıt, miks ve mastering süreçleri Babajim İstanbul’da tamamlanırken miksleri Cihan Barış, mastering’i ise Güven Ersoysal üstlenmiş.
Model grubuyla tanıdığımız Fatma Turgut’un ilk solo albümünde acaba Model’den bildiğimiz vokal ve sound’a yakın bir çalışma olur mu diye içten içe merak ediyordum. Bu anlamda hem çok riskli, hem de zor bir yerde duruyor ilk solo albüm. Gönül rahatlığıyla şunu diyebilirim ki, yepyeni ve daha da güçlü vokali olan bir rock sanatçısı var bu albümde.
Fatma Turgut ilk solo albümü için neden bu kadar ince eleyip sık dokuduğu albümdeki söz ve besteler için çalıştığı isimlerden de kendisini gösteriyor. Albümün açılışını yapan söz ve bestesi Can Bonomo’ya ait olan ‘Beni Tutmayın’ da Fatma Turgut’a Can Bonomo da eşlik ediyor. İkilinin düeti şarkıya çok yakışmış. Eminim albümdeki birçok şarkı zamanla daha da büyüyecek, özellikle canlı performanslarda etkisini daha çok gösterecek.
Albümün ilk dinlemelerinde tekrara aldığım iki tane şarkı var, onlardan bahsetmeden edemeyeceğim. Biri söz ve bestesi Emre Aydın’a ait ‘Unuttum Gitti’ diğeri ise sözleri Sibel Algan’a bestesi Ozan Ünlü’ye ait ‘Alelade’.
Özellikle ‘Unuttum Gitti’deki Fatma Turgut vokali gerçekten beni hayran bıraktı. Bu yaz albümün canlı performanslarını resmen iple çekiyorum!
Yıldızlar: Beni Tutmayın, Günleri Bağlarken, Elimde Dünya, Sen Diyorum, Bir Varmış Bir Yokmuş
Oscar’ımı Verdim Gitti: Unuttum Gitti, Alelade
MELİS GÜVEN’DEN YENİ SİNGLE: ‘KUM’
Melis Güven’in yeni single’ı ‘Kum’a müsaadenizle dikkat çekmek istiyorum. Düzenlemesi ve havası tam anlamıyla içimde yaz patlaması yaratıyor. Kaç kere tekrar tekrar dinlediğimi gerçekten bilmiyorum, gerçekten nefis bir şarkı olmuş. Şarkının klibi de enerjisine harika uymuş çok beğendim.
İTÜ Devlet Konservatuarı mezunu olan Melis Güven, Eren Erdol ile birlikte yayınladıkları ‘The Outsider’ adlı EP’nin ardından 2018 senesinde ilk single’ı ‘Hiç Olmuşsun’u yayınlamıştı. İlk single’ın ardından yayınladığı ‘Zaman’ çalışması ile ilk kez benim de radarıma giren sanatçı daha sonra ‘Denizin Ruhu’ şarkısıyla yoluna devam etmişti. Son olarak geçtiğimiz hafta Epic Istanbul/Sony Music etiketiyle yayınladığı söz ve müziği kendisine ait olan ‘Kum’ ile çıtayı oldukça yukarı taşıdığını düşünüyorum.
ÓLAFUR ARNALDS’TAN BÜYÜLEYİCİ PERFORMANS
PSM Caz Festivali kapsamında geçtiğimiz hafta Ólafur Arnalds İstanbul’daydı. Biletlerini uzun zaman önce aldığım konser o kadar güzeldi ki hala konserin etkisindeyim. O günden beri sürekli Olafur Arnalds şarkıları dinliyorum.
Olafur Arnalds, elektronik müzik performansı sergilediği diğer projesi Kiasmos ile yakın dönemde 2 kere daha İstanbul’a gelmişti. Ancak geçtiğimiz hafta Zorlu PSM’deki solo performansının bir benzerini en son 4 sene önce Salon İKSV’de verdiği için kendisini merakla takip eden büyük kalabalık bu özel konseri muhtemelen tıpkı benim gibi uzun süredir bekliyordu. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçıya sahnede yaylılar grubu da eşlik etti. Özellikle performanstaki ışık şovuyla yaratılan ambians o kadar etkileyiciydi ki, her şarkıda resmen ayrı bir dünyaya gidip geldik.
Konserde birkaç şarkı sonra mikrofonu eline alan Ólafur Arnalds, bu performanstan 2-3 gün önce İstanbul’a gelip kendisini konsere hazırladığını belirtirken, İstanbul’da olduğu süre boyunca neredeyse her gün hamama gittiğini söylerken tüm salon ve kendisi de kahkahalara boğuldu.
Performansın sonunda bis için sahneye geri gelen sanatçı, kendisine klasik Müzik sevgisini aşılayan büyük annesine vefatından sonra besteleyip ithaf ettiği bir şarkıyla (Lag fyrir ömmu) konserini sonlandırdı. Son olarak çaldığı bu özel şarkının sonlarına doğru konser boyunca sahnede Olafur Arnalds’a eşlik eden yaylılar grubu şarkıya kulisten katıldılar. Konserin her anı müthişti ama bu kısmını unutamıyorum, hala aklıma geldikçe tüylerim diken diken oluyor. Şarkının duygusal büyüklüğü bir yana, kulisten gelen belli belirsiz keman sesleri ile oluşan o an gözümün önünden gitmiyor. Dilerim Olafur Arnalds sahneden söz verdiği gibi bundan sonra arayı çok açmadan yeniden İstanbul’a gelir.
BU YAZ YENİDEN: ONE LOVE FESTİVAL
Birlikte Güzel Sahnesi’nde;
Büyük merakla performansını beklediğim The Blaze, müthiş İngiliz electro-pop üçlüsü Years&Years, Londra çıkışlı Mercury Prize adayı Michael Kiwanuka, Amsterdan çıkışlı afrobeat grubu Jungle by Night ve Türk rap sahnesinin önemli isimlerinden Kamufle performanslarıyla yer alacak.
Kendine Has Sahnesi’nde ise; Ezhel, Büyük Ev Ablukada, Oh Land, Gaye Su Akyol, Gözyaşı Çetesi, Skinny Pelembe, Ati ve Aşk Üçgeni yer alacak.
Red Bull sahnesinde; Kerem Akdağ ve Ece Özel, Max Abysmal, Dekmantel Soundsystem, Palms Trax Dj setleriyle müzikseverlere unutulmaz bir festival vadediyor.
Audioban Music Embassy Sahnesi’nde ise; Ikaru, Hedonutopia, Mind Shifter, In Hoodies ve Al’York performanslarıyla yer alacak.