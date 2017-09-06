Eski Taylor artÄ±k yok!

HÄ±rsÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± müziÄŸe üretken bir ÅŸekilde aktaran nadir sanatçÄ±lardan biri Taylor Swift. Ä°ki haftadÄ±r müzik gündeminin en tepesinde oturmasÄ±ndan anlaÅŸÄ±lan o ki Taylor Swift yine müzik piyasasÄ±nÄ± alt üst edecek oyunlarla geri geliyor.

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AÄŸustosâ€™un son haftasÄ± yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± yeni singleâ€™Ä± â€˜Look What You Made Me Doâ€™ ile Taylor Swift 77. sÄ±radan girdiÄŸi Billboard 100 listesinde 1 hafta iÃ§inde 1 numaraya yÃ¼kseldi. Swift, adeta intikam yemini etmiÅŸcesine ezeli rakibi Katy Perryâ€™i listelerde sarsarak geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dÃ¼nyaya ispatlar halde ilerliyor. Åžimdi kasedi biraz baÅŸa sarÄ±p, bu rekabet hikayenin azÄ±cÄ±k mazisinden bahsetmek istiyorum.

HatÄ±rlarsÄ±nÄ±z Haziran ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda Katy Perryâ€™nin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± yeni albÃ¼mÃ¼ â€˜Witnessâ€™ ile Perry Swift savaÅŸÄ± PR malzemesi olarak yeniden hortlamÄ±ÅŸtÄ±. Katy Perry son turne dÃ¶neminde dansÃ§Ä±larÄ±nÄ± Taylor Swift ile paylaÅŸÄ±lamamasÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ aralarÄ±nÄ±n bozulduÄŸunu belirtmiÅŸti. Hatta Perry yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda, Taylor Swiftâ€™in bu olanlardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ dÃ¼ÅŸmanca yaklaÅŸÄ±m iÃ§inde olmasÄ±nÄ± yadÄ±rgadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, konuÅŸmak iÃ§in iletiÅŸime geÃ§tiÄŸinde cevapsÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bundan Ã¶tÃ¼rÃ¼ de kendisine kÄ±rgÄ±n belki de biraz kÄ±zgÄ±n olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti. Åžans o ki bÃ¼tÃ¼n bunlar ne hikmetse Katy Perryâ€™ninÂ â€˜Witnessâ€™ albÃ¼mÃ¼ zamanÄ± su yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

â€˜Swish Swishâ€™ Ä°le GÃ¶nderme





Perry yeni albÃ¼mÃ¼nden yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± â€˜Swish Swishâ€™ ÅŸarkÄ±sÄ± Ã¼stÃ¼ kapalÄ± olsa da direk olarak Taylor Swiftâ€™i hedef almasÄ±, hem magazin dÃ¼nyasÄ±nÄ± hem de mÃ¼zik medyasÄ±nÄ± bir hayli heyecanlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. BÃ¼tÃ¼n bunlar olurken Taylor Swift yakasÄ±ndan bu sataÅŸmalara herhangi bir cevap gelmezken, Katy Perryâ€™nin yeni albÃ¼mÃ¼nÃ¼n yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n Taylor Swift stratejik bir adÄ±mla bu savaÅŸÄ± kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Swift â€˜1989â€™ albÃ¼mÃ¼nÃ¼ streamâ€™e iki yÄ±ldÄ±r aÃ§mayÄ±p, Katy Perryâ€™nin yeni albÃ¼mÃ¼nÃ¼ yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n dijital olarak dinlemeye aÃ§masÄ± bu rekabetin ne kadar canlÄ± olduÄŸunu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. 1.5 ay kadar Katy Perry yeni albÃ¼mÃ¼ tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± Taylor Swift sÃ¶ylemleriyle sÃ¼rdÃ¼rse de AÄŸustosâ€™a kadar gelen bu direniÅŸ sonunda farklÄ± bir yÃ¶ne ilerlemeye baÅŸladÄ±.

18 AÄŸustosâ€™ta Taylor Swiftâ€™in sosyal medyasÄ±ndaki tÃ¼m iÃ§erikler silinip, deyim yerindeyse zifiri karanlÄ±ÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi tÃ¼m sosyal aÄŸlar bu durumu konuÅŸur oldu. BirkaÃ§ gÃ¼n sonra sosyal medya profilinde karanlÄ±kta yavaÅŸ yavaÅŸ beliren bir yÄ±lan videosunu paylaÅŸan sanatÃ§Ä±, 23 AÄŸustosâ€™ta bu garip sessizliÄŸini yeni ÅŸarkÄ±sÄ± â€˜Look What You Made Me Doâ€™ ile bozdu. SÃ¶z konusu ÅŸarkÄ± sanatÃ§Ä±nÄ±n KasÄ±m ayÄ±nda yayÄ±nlayacaÄŸÄ± â€˜Reputationâ€™ adlÄ± yeni albÃ¼mÃ¼nÃ¼n de Ã¶ncÃ¼sÃ¼ olurken singleâ€™Ä±n yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n Katy Perryâ€™nin â€˜Swish Swishâ€™ ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n klibi de yayÄ±nlanmasÄ± herhalde tesadÃ¼f olmasa gerek.Â

Rakamlarla ve Rekorlarla Yeni Taylor

â€˜Look What You Made Me Doâ€™ ÅŸarkÄ±sÄ± Taylor Swiftâ€™in bir Ã¶nceki albÃ¼m stratejisinden farklÄ± olarak tÃ¼m dijital mÃ¼zik platformlarÄ±nda indirme opsiyonun yanÄ± sÄ±ra dinleme modeliyle de yayÄ±nlandÄ±. Swiftâ€™in karÅŸÄ± olduÄŸu bu yol bu sefer onun da aklÄ±na yatmÄ±ÅŸ olacak ki, ÅŸarkÄ± yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden sonra son zamanlarÄ±n en Ã§ok dinlenen ÅŸarkÄ±sÄ± olma yolunda hÄ±zlÄ± adÄ±mlarla ilerliyor.

Billboard listesinde 1 hafta iÃ§inde 1 numaraya yerleÅŸen yeni single, Youtubeâ€™da izlenme rakamÄ±yla ÅŸu an 220 milyon sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± aÅŸmÄ±ÅŸ durumda. SÃ¶z konusu yeni ÅŸarkÄ± 16 haftadÄ±r Billboard listesinin zirvesindeki Luis Fonsi ve Daddy Yankeeâ€™nin â€˜Despacitoâ€™sunu birincilik tahtÄ±ndan indirirken, Amerika stream listelesinde 1 haftada 85 milyon kere dinleme rakamÄ±yla da ayrÄ± bir rekora imza atmÄ±ÅŸ durumda. Bir haftada 85 milyon dinlemelik rekor 2017 senesinin ÅŸu ana kadarki en etkileyici rekoru olurken, 2015 senesinde Adeleâ€™in â€˜Helloâ€™ ile yakaladÄ±ÄŸÄ± 51 milyonluk dinleme rakamanÄ±nÄ± da bir hayli geÃ§miÅŸ durumda.

â€˜Look What You Made Me Doâ€™ sadece dijital dinleme rakamlarÄ±yla deÄŸil aynÄ± zamanda indirme rakamlarÄ±yla da iÅŸtah kabartÄ±yor. Ed Sheeran, Justin Timberlake ve Adeleâ€™in yayÄ±nladÄ±klarÄ± singleâ€™larÄ±yla ilk hafta iÃ§erisinde hanelerine yazdÄ±klarÄ± ÅŸarkÄ± indirme yarÄ±ÅŸÄ±nda da aÃ§Ä±k ara Ã¶nde giden Taylor Swift bÃ¶yle giderse ÅŸarkÄ± indirme yarÄ±ÅŸÄ±nda da ipi Ã¶nde gÃ¶ÄŸÃ¼sleyeceÄŸe benziyor.

Ezberbozan TanÄ±tÄ±mlar Devam Ediyorâ€¦

Daha 1 hafta Ã¶nce yeni ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± ve video klibini yayÄ±nlanmÄ±ÅŸ Taylor Swift rekorlara rekor katarken Â bu hafta yepyeni bir ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± daha yayÄ±nladÄ±. Normal koÅŸullarda milyonluk dinleme ve indirme sayÄ±larÄ±nda birkaÃ§ hafta daha birincilik yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesi beklenirken, Swift deyim yerindeyse daha da saldÄ±rgan bir tanÄ±tÄ±m ile yeni ÅŸarkÄ±sÄ± â€˜â€¦Ready For It?â€™ i yayÄ±nladÄ±.

â€˜Look What You Made Me Doâ€™ ile eÄŸer henÃ¼z Taylor Swiftâ€™in etkisine giremeyenlerdenseniz yeni ÅŸarkÄ±sÄ± bu konuda bir adÄ±m daha Ã¶nde duruyor. Yeni ÅŸarkÄ±Ââ€˜â€¦Ready For It?â€™ R&B ve Rap soslu farklÄ± bir pop ÅŸarkÄ±sÄ± olmuÅŸ. SÃ¶z konusu yeni single sanatÃ§Ä±nÄ±n bir Ã¶nceki yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±na gÃ¶re daha fazla pozitif eleÅŸtiri alÄ±rken, listelerdeki tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ±yla sanÄ±rÄ±m kendi kendisiyle yarÄ±ÅŸan yeni bir oyuna dÃ¶nÃ¼ÅŸecek.

â€˜Reputationâ€™ 10 KasÄ±mâ€™da YayÄ±nlanÄ±yorâ€¦

10 gÃ¼ndÃ¼r yarattÄ±ÄŸÄ± sansasyona bakÄ±lacak olursa, Taylor Swift mÃ¼zikal anlamda bÃ¼yÃ¼k dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m geÃ§irdiÄŸi â€˜1989â€™ albÃ¼mÃ¼nden daha da iddialÄ± bir iÅŸle geri geliyor. KasÄ±m ayÄ±nda yayÄ±nlanacak olan yeni albÃ¼m â€˜Reputationâ€™a dair henÃ¼z sadece iki iddialÄ± single bize bu yolu aydÄ±nlatsa da, Taylorâ€™Ä±n yeni ÅŸarkÄ±larÄ±nda Ã¼stÃ¼ne basarak sÃ¶ylediÄŸi tek ÅŸey var: â€˜Eski Taylor artÄ±k yok!â€™. BakalÄ±m Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde bizi yeni Taylor cephesinde daha ne sÃ¼rprizler bekliyor.

FotoÄŸraflar: Taylor Swiftâ€™in resmi Facebook sayfasÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.