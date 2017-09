Eski Taylor artÄ±k yok!

Ağustos’un son haftası yayınladığı yeni single’ı ‘Look What You Made Me Do’ ile Taylor Swift 77. sıradan girdiği Billboard 100 listesinde 1 hafta içinde 1 numaraya yükseldi. Swift, adeta intikam yemini etmişcesine ezeli rakibi Katy Perry’i listelerde sarsarak geri dönüşünü dünyaya ispatlar halde ilerliyor. Şimdi kasedi biraz başa sarıp, bu rekabet hikayenin azıcık mazisinden bahsetmek istiyorum.

Hatırlarsınız Haziran ayının başında Katy Perry’nin yayınladığı yeni albümü ‘Witness’ ile Perry Swift savaşı PR malzemesi olarak yeniden hortlamıştı. Katy Perry son turne döneminde dansçılarını Taylor Swift ile paylaşılamamasından ötürü aralarının bozulduğunu belirtmişti. Hatta Perry yaptığı açıklamalarda, Taylor Swift’in bu olanlardan ötürü düşmanca yaklaşım içinde olmasını yadırgadığını, konuşmak için iletişime geçtiğinde cevapsız kaldığını, bundan ötürü de kendisine kırgın belki de biraz kızgın olduğunu söylemişti. Şans o ki bütün bunlar ne hikmetse Katy Perry’nin ‘Witness’ albümü zamanı su yüzüne çıkmıştı.

‘Swish Swish’ İle Gönderme





Perry yeni albümünden yayınladığı ‘Swish Swish’ şarkısı üstü kapalı olsa da direk olarak Taylor Swift’i hedef alması, hem magazin dünyasını hem de müzik medyasını bir hayli heyecanlandırmıştı. Bütün bunlar olurken Taylor Swift yakasından bu sataşmalara herhangi bir cevap gelmezken, Katy Perry’nin yeni albümünün yayınlandığı gün Taylor Swift stratejik bir adımla bu savaşı kızıştırdı. Swift ‘1989’ albümünü stream’e iki yıldır açmayıp, Katy Perry’nin yeni albümünü yayınladığı gün dijital olarak dinlemeye açması bu rekabetin ne kadar canlı olduğunu gözler önüne serdi. 1.5 ay kadar Katy Perry yeni albümü tanıtımını Taylor Swift söylemleriyle sürdürse de Ağustos’a kadar gelen bu direniş sonunda farklı bir yöne ilerlemeye başladı.

18 Ağustos’ta Taylor Swift’in sosyal medyasındaki tüm içerikler silinip, deyim yerindeyse zifiri karanlığa dönüşmesi tüm sosyal ağlar bu durumu konuşur oldu. Birkaç gün sonra sosyal medya profilinde karanlıkta yavaş yavaş beliren bir yılan videosunu paylaşan sanatçı, 23 Ağustos’ta bu garip sessizliğini yeni şarkısı ‘Look What You Made Me Do’ ile bozdu. Söz konusu şarkı sanatçının Kasım ayında yayınlayacağı ‘Reputation’ adlı yeni albümünün de öncüsü olurken single’ın yayınlandığı gün Katy Perry’nin ‘Swish Swish’ şarkısının klibi de yayınlanması herhalde tesadüf olmasa gerek.

Rakamlarla ve Rekorlarla Yeni Taylor

‘Look What You Made Me Do’ şarkısı Taylor Swift’in bir önceki albüm stratejisinden farklı olarak tüm dijital müzik platformlarında indirme opsiyonun yanı sıra dinleme modeliyle de yayınlandı. Swift’in karşı olduğu bu yol bu sefer onun da aklına yatmış olacak ki, şarkı yayınlandığı günden sonra son zamanların en çok dinlenen şarkısı olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor.

Billboard listesinde 1 hafta içinde 1 numaraya yerleşen yeni single, Youtube’da izlenme rakamıyla şu an 220 milyon sınırını aşmış durumda. Söz konusu yeni şarkı 16 haftadır Billboard listesinin zirvesindeki Luis Fonsi ve Daddy Yankee’nin ‘Despacito’sunu birincilik tahtından indirirken, Amerika stream listelesinde 1 haftada 85 milyon kere dinleme rakamıyla da ayrı bir rekora imza atmış durumda. Bir haftada 85 milyon dinlemelik rekor 2017 senesinin şu ana kadarki en etkileyici rekoru olurken, 2015 senesinde Adele’in ‘Hello’ ile yakaladığı 51 milyonluk dinleme rakamanını da bir hayli geçmiş durumda.

‘Look What You Made Me Do’ sadece dijital dinleme rakamlarıyla değil aynı zamanda indirme rakamlarıyla da iştah kabartıyor. Ed Sheeran, Justin Timberlake ve Adele’in yayınladıkları single’larıyla ilk hafta içerisinde hanelerine yazdıkları şarkı indirme yarışında da açık ara önde giden Taylor Swift böyle giderse şarkı indirme yarışında da ipi önde göğüsleyeceğe benziyor.

Ezberbozan Tanıtımlar Devam Ediyor…

Daha 1 hafta önce yeni şarkısını ve video klibini yayınlanmış Taylor Swift rekorlara rekor katarken bu hafta yepyeni bir şarkısını daha yayınladı. Normal koşullarda milyonluk dinleme ve indirme sayılarında birkaç hafta daha birincilik yarışını sürdürmesi beklenirken, Swift deyim yerindeyse daha da saldırgan bir tanıtım ile yeni şarkısı ‘…Ready For It?’ i yayınladı.

‘Look What You Made Me Do’ ile eğer henüz Taylor Swift’in etkisine giremeyenlerdenseniz yeni şarkısı bu konuda bir adım daha önde duruyor. Yeni şarkı‘…Ready For It?’ R&B ve Rap soslu farklı bir pop şarkısı olmuş. Söz konusu yeni single sanatçının bir önceki yayınladığı şarkısına göre daha fazla pozitif eleştiri alırken, listelerdeki tırmanışıyla sanırım kendi kendisiyle yarışan yeni bir oyuna dönüşecek.

‘Reputation’ 10 Kasım’da Yayınlanıyor…

10 gündür yarattığı sansasyona bakılacak olursa, Taylor Swift müzikal anlamda büyük dönüşüm geçirdiği ‘1989’ albümünden daha da iddialı bir işle geri geliyor. Kasım ayında yayınlanacak olan yeni albüm ‘Reputation’a dair henüz sadece iki iddialı single bize bu yolu aydınlatsa da, Taylor’ın yeni şarkılarında üstüne basarak söylediği tek şey var: ‘Eski Taylor artık yok!’. Bakalım önümüzdeki günlerde bizi yeni Taylor cephesinde daha ne sürprizler bekliyor.

Fotoğraflar: Taylor Swift’in resmi Facebook sayfasından alınmıştır.