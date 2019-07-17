Ed Sheeran’dan Yine Gol!

Ed Sheeran düetlerden oluşan, 2-3 albüm kuvvetindeki yeni albümünü geçtiğimiz hafta yayınladı.
Mayıs ayında Justin Bieber ile birlikte söylediği ‘I Don’t Care’ şarkısıyla söz konusu albümün yayınlanacağını tüm dünyayı duyuran İngiliz sanatçı ilk şok single’ın ardından arka arka yeni şarkılarını sıraladı. Bir iki hafta arayla sırasıyla Chance The Rapper ve PnB Rock ile ‘Cross Me’yi, Khalid ile ‘Beautiful People’ı, Yebba ile ‘Best Part Of Me’yi, Chris Stapleton ve Bruno Mars ile ‘BLOW’u son olarak da Travis Scott ile ‘Antisocial’ı yayınladı ve haliyle müzik dünyasında gündeme oturdu.
Sheeran, 2011 senesinde yayınladığı ‘No.5 Collaborations Project’in bir devamı niteliğinde olan bu albümü geçtiğimiz sene turnedeyken aldığı notlar ve demolarla oluşturmaya başlamış. Şarkıların tamamı sanatçının özel hayatına ışık tutan, hatta deyim yerindeyse kimselerle paylaşmak istemeyeceği detayları şarkılar üzerinden hikayelendirdiği bir proje.
Özellikle turnedeyken ailesinden ve nişanlısından uzakta olan Ed Sheeran, yaşadığı bu duygusallığa ek olarak, biraz da eskiden sahip olduğu şöhretsiz haline göndermelerle dolu bir albüm hazırlamış. 2011 senesinde yaptığı benzer EP için düet yapacağı kişileri ikna etmekte zorlanan sanatçı, bu sefer kendisine eşlik edecek kişileri seçerken tahmin edersiniz ki pek de zorlanmamış.
Bruno Mars, Khalid, Camila Cabello, Eminem, Cardi B, H.E.R, Travis Scott, 50 Cent, Skrillex gibi dev isimlerin yer aldığı 15 şarkılık bu özel albüm Ed Sheeran’ın kariyerinde hayalini çok öncelerden beri kurduğu bir proje. 4. stüdyo albümü olarak yayınladığı bu çalışmanın ön hazırlığını geçtiğimiz sene turnedeyken yapan sanatçı, kayıtları tamamlamak için turnesi süresince düet yaptığı sanatçılarla ve prodüktör arkadaşlarıyla fırsat bulduğu her an bir araya gelmiş.
Sosyal hayatına, ailesine ve özellikle arkadaşlıklarına çok önem veren sanatçı cep telefonu kullanmayarak, sevdikleriyle uzaktayken sadece e-mail üzerinden haberleşiyor. Bu şekilde hem kendine, hem de sevdiklerine daha çok vakit ayırdığını belirten Sheeran, kendisini en mutlu hissettiği Suffolk’ta yaşamaktan dünyadaki diğer her yerden daha çok mutlu olduğunu belirtiyor.
Şimdiye kadar yayınladığı 4 albüm sonrasında artık kendisine daha çok güvendiğini, kariyer anlamında gelmek istediği yere ulaştığı için çok mutlu olduğunu dile getiren sanatçı, yeni albümü kendine güvenen ve huzurlu halinin bir yansıması olarak da görülebilir.
Albümdeki şarkılar tür anlamında pop ile rap arasında gidip gelen, günümüz popüler müziğini tam on ikiden hedef alan işler. ‘No.6 Collaborations Project’, 8 yıllık müzik kariyerinde, 150 milyondan çok albüm satmış, onlarca stadyum konserini tıklım tıklım dolduran bir müzisyenin başarısına dev bir yıldız daha ekleyecek bir albüm. Dinledikçe favorileriniz değişse de sonunda tüm albümü baştan sona tekrara alacağınız çok akıllıca kurgulanmış bir proje.
Yıldızlar: I Don’t Care, South Of The Border, Beautiful People, I Don’t Want Your Money, Take Me Back To London,
Oscar’ımı Verdim Gitti: Antisocial, Way To Break My Heart
Banks Üçüncü Albümü ile Geri Döndü!
Banks uzun zamandır üzerinde çalıştığı üçüncü stüdyo albümü ‘III’ü nihayet yayınladı. Çok değil bundan 7 yıl önce başlıyor Banks’in müzik dünyasıyla buluşması. Aslında üniversitede psikoloji okurken Soundcloud’a yüklediği şarkıları büyük ilgi görünce birden müzik dünyasına adım atıyor. Arka arkaya yayınladığı single’lardan sonra gelen EP’nin ardından, 2017 senesinde efsane albümü ‘Goddess’ bize Banks gerçeğini sunuyor.
İkinci albüm ‘The Altar’ 2016 senesinde yayınlandığında müzikal anlamda kendinden daha emin bir Banks ve özellikle sahnede bambaşka bir sanatçının doğuşuna tanık olmuştuk. ‘The Altar’ turnesiyle büyük deneyim kazanan Banks’in üçüncü albümü müzik çevrelerince de uzun zamandır merakla bir çalışma olarak yorumlanıyordu. İkinci albümün turnesi sonrasında biraz dinlenmek ve yeni şarkılara hazırlık yapmak için ara veren Jillian Banks, üç yılın sonunda yepyeni bir albüm ile geri döndü.
Adına ‘III’ verdiği üçüncü stüdyo albümünden ilk single ‘Gimme’ geçtiğimiz Mart ayında yayınlandı. İlk single ile çok da şaşırtmayan, vokalleriyle dinleyenleri etkileyen Banks’i yeni albümle kesinlikle ruhsal anlamda bir gelişme, olgunlaşma geçirmiş. Önceki albümlerinden alıştığımız R&B havası bu albümde de mevcut, farklı olarak 80’ler ve 90’lar ezgileri de şarkılarda gizlenmiş. ‘The Altar’ın turnesinde sahnede kendisine eşlik eden dansçılarıyla birlikte yarattığı teatral dünya yeni albümle daha da gelişeceğinin müjdesini veren Banks, bu alanda eğitimli olmadığını her fırsatta dile getirse de, sahnede şarkı söylemek kadar dansın da kendisini iyi hissettirdiğini itiraf ediyor.
Son albümü için yaklaşık üç sene çalışan sanatçı, üniversitedeki psikoloji diplomasının şarkılarına birebir etkisi olmasa da, müziğinde her daim insanlar ve duygular var. Kendi dünyasıyla ve duygularıyla didişmekten çekinmeyen sanatçı bu özelliğinin hem iyi, hem de biraz yıpratıcı olduğunu da kabullenmiş. Yeni şarkılar için stüdyoda çalışırken özellikle kafasındaki bir konu ya da duygu ile ilgili netleşemediği durumda, çözüme ulaşana kadar kendi kendine savaşması bize bir anlamda yeni şarkıları da getirmiş diyebiliriz. Banks’in yeni şarkıları kişinin kendisine güveni ve özgürlüğüne sahip çıkması odağında dolanıyor. 30 yaşına giren sanatçı, müziğindeki değişim sebebini biraz da yaşça aldığı olgunluğa bağlıyor.
Yeni albümüyle pişmanlık duymayan, duygularını özgürce dile getiren, güçlü ve istediğini direkt söyleyebilen bir kişiliği yansıtan sanatçı, açık olmayı bir erdem olarak görüyor. ‘III’ ile karşımızda seksi, kendinden emin ve yarattığı müzikal etkisiyle dinleyeni kendisine bağlayan çok güçlü bir Banks var. 2 sene önce kendisini çok kısa da olsa SXSW’da izlediğimde sahne performansından çok etkilenmiştim. Belki bu sene bir sürpriz olur ve İstanbul’da da sahne alır diye kendi kendimi avutuyorum.
Yıldızlar: Gimme, Look What You’re Doing To Me, Hawaiian Mazes, Propaganda
Oscar’ımı Verdim Gitti: Stroke, Contaminated, Alaska
Ed Sheeran’dan Yine Gol!
Ed Sheeran düetlerden oluşan, 2-3 albüm kuvvetindeki yeni albümünü geçtiğimiz hafta yayınladı.
Mayıs ayında Justin Bieber ile birlikte söylediği ‘I Don’t Care’ şarkısıyla söz konusu albümün yayınlanacağını tüm dünyayı duyuran İngiliz sanatçı ilk şok single’ın ardından arka arka yeni şarkılarını sıraladı. Bir iki hafta arayla sırasıyla Chance The Rapper ve PnB Rock ile ‘Cross Me’yi, Khalid ile ‘Beautiful People’ı, Yebba ile ‘Best Part Of Me’yi, Chris Stapleton ve Bruno Mars ile ‘BLOW’u son olarak da Travis Scott ile ‘Antisocial’ı yayınladı ve haliyle müzik dünyasında gündeme oturdu.
Sheeran, 2011 senesinde yayınladığı ‘No.5 Collaborations Project’in bir devamı niteliğinde olan bu albümü geçtiğimiz sene turnedeyken aldığı notlar ve demolarla oluşturmaya başlamış. Şarkıların tamamı sanatçının özel hayatına ışık tutan, hatta deyim yerindeyse kimselerle paylaşmak istemeyeceği detayları şarkılar üzerinden hikayelendirdiği bir proje.
Özellikle turnedeyken ailesinden ve nişanlısından uzakta olan Ed Sheeran, yaşadığı bu duygusallığa ek olarak, biraz da eskiden sahip olduğu şöhretsiz haline göndermelerle dolu bir albüm hazırlamış. 2011 senesinde yaptığı benzer EP için düet yapacağı kişileri ikna etmekte zorlanan sanatçı, bu sefer kendisine eşlik edecek kişileri seçerken tahmin edersiniz ki pek de zorlanmamış.
Bruno Mars, Khalid, Camila Cabello, Eminem, Cardi B, H.E.R, Travis Scott, 50 Cent, Skrillex gibi dev isimlerin yer aldığı 15 şarkılık bu özel albüm Ed Sheeran’ın kariyerinde hayalini çok öncelerden beri kurduğu bir proje. 4. stüdyo albümü olarak yayınladığı bu çalışmanın ön hazırlığını geçtiğimiz sene turnedeyken yapan sanatçı, kayıtları tamamlamak için turnesi süresince düet yaptığı sanatçılarla ve prodüktör arkadaşlarıyla fırsat bulduğu her an bir araya gelmiş.
Sosyal hayatına, ailesine ve özellikle arkadaşlıklarına çok önem veren sanatçı cep telefonu kullanmayarak, sevdikleriyle uzaktayken sadece e-mail üzerinden haberleşiyor. Bu şekilde hem kendine, hem de sevdiklerine daha çok vakit ayırdığını belirten Sheeran, kendisini en mutlu hissettiği Suffolk’ta yaşamaktan dünyadaki diğer her yerden daha çok mutlu olduğunu belirtiyor.
Şimdiye kadar yayınladığı 4 albüm sonrasında artık kendisine daha çok güvendiğini, kariyer anlamında gelmek istediği yere ulaştığı için çok mutlu olduğunu dile getiren sanatçı, yeni albümü kendine güvenen ve huzurlu halinin bir yansıması olarak da görülebilir.
Albümdeki şarkılar tür anlamında pop ile rap arasında gidip gelen, günümüz popüler müziğini tam on ikiden hedef alan işler. ‘No.6 Collaborations Project’, 8 yıllık müzik kariyerinde, 150 milyondan çok albüm satmış, onlarca stadyum konserini tıklım tıklım dolduran bir müzisyenin başarısına dev bir yıldız daha ekleyecek bir albüm. Dinledikçe favorileriniz değişse de sonunda tüm albümü baştan sona tekrara alacağınız çok akıllıca kurgulanmış bir proje.
Yıldızlar: I Don’t Care, South Of The Border, Beautiful People, I Don’t Want Your Money, Take Me Back To London,
Oscar’ımı Verdim Gitti: Antisocial, Way To Break My Heart
Banks Üçüncü Albümü ile Geri Döndü!
Banks uzun zamandır üzerinde çalıştığı üçüncü stüdyo albümü ‘III’ü nihayet yayınladı. Çok değil bundan 7 yıl önce başlıyor Banks’in müzik dünyasıyla buluşması. Aslında üniversitede psikoloji okurken Soundcloud’a yüklediği şarkıları büyük ilgi görünce birden müzik dünyasına adım atıyor. Arka arkaya yayınladığı single’lardan sonra gelen EP’nin ardından, 2017 senesinde efsane albümü ‘Goddess’ bize Banks gerçeğini sunuyor.
İkinci albüm ‘The Altar’ 2016 senesinde yayınlandığında müzikal anlamda kendinden daha emin bir Banks ve özellikle sahnede bambaşka bir sanatçının doğuşuna tanık olmuştuk. ‘The Altar’ turnesiyle büyük deneyim kazanan Banks’in üçüncü albümü müzik çevrelerince de uzun zamandır merakla bir çalışma olarak yorumlanıyordu. İkinci albümün turnesi sonrasında biraz dinlenmek ve yeni şarkılara hazırlık yapmak için ara veren Jillian Banks, üç yılın sonunda yepyeni bir albüm ile geri döndü.
Adına ‘III’ verdiği üçüncü stüdyo albümünden ilk single ‘Gimme’ geçtiğimiz Mart ayında yayınlandı. İlk single ile çok da şaşırtmayan, vokalleriyle dinleyenleri etkileyen Banks’i yeni albümle kesinlikle ruhsal anlamda bir gelişme, olgunlaşma geçirmiş. Önceki albümlerinden alıştığımız R&B havası bu albümde de mevcut, farklı olarak 80’ler ve 90’lar ezgileri de şarkılarda gizlenmiş. ‘The Altar’ın turnesinde sahnede kendisine eşlik eden dansçılarıyla birlikte yarattığı teatral dünya yeni albümle daha da gelişeceğinin müjdesini veren Banks, bu alanda eğitimli olmadığını her fırsatta dile getirse de, sahnede şarkı söylemek kadar dansın da kendisini iyi hissettirdiğini itiraf ediyor.
Son albümü için yaklaşık üç sene çalışan sanatçı, üniversitedeki psikoloji diplomasının şarkılarına birebir etkisi olmasa da, müziğinde her daim insanlar ve duygular var. Kendi dünyasıyla ve duygularıyla didişmekten çekinmeyen sanatçı bu özelliğinin hem iyi, hem de biraz yıpratıcı olduğunu da kabullenmiş. Yeni şarkılar için stüdyoda çalışırken özellikle kafasındaki bir konu ya da duygu ile ilgili netleşemediği durumda, çözüme ulaşana kadar kendi kendine savaşması bize bir anlamda yeni şarkıları da getirmiş diyebiliriz. Banks’in yeni şarkıları kişinin kendisine güveni ve özgürlüğüne sahip çıkması odağında dolanıyor. 30 yaşına giren sanatçı, müziğindeki değişim sebebini biraz da yaşça aldığı olgunluğa bağlıyor.
Yeni albümüyle pişmanlık duymayan, duygularını özgürce dile getiren, güçlü ve istediğini direkt söyleyebilen bir kişiliği yansıtan sanatçı, açık olmayı bir erdem olarak görüyor. ‘III’ ile karşımızda seksi, kendinden emin ve yarattığı müzikal etkisiyle dinleyeni kendisine bağlayan çok güçlü bir Banks var. 2 sene önce kendisini çok kısa da olsa SXSW’da izlediğimde sahne performansından çok etkilenmiştim. Belki bu sene bir sürpriz olur ve İstanbul’da da sahne alır diye kendi kendimi avutuyorum.
Yıldızlar: Gimme, Look What You’re Doing To Me, Hawaiian Mazes, Propaganda
Oscar’ımı Verdim Gitti: Stroke, Contaminated, Alaska