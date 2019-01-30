‘Derya’ ile Yepyeni Bir Ege Çubukçu

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında GTR müziğe yeni şarkılar dinlemek için gitmiştim. Ege Çubukçu’nun uzun süredir büyük titizlikle üzerinde çalıştığı yeni albümü ‘Derya’ı ilk defa o zaman dinlemiştim. Albüm Kasım sonu veya Aralık gibi yayınlanacaktı. Neyse ki bekleyiş çok uzun sürmedi Aralık’ın son haftalarında uzun bir aradan sonra yepyeni Ege Çubukçu albümü ‘Derya’ piyasaya çıktı.
Geçtiğimiz hafta Ege ile yeni albümü ‘Derya’ üzerine konuşma fırsatı yakaladık. Bu sayede hem albümü konuştuk hem de tabiri caizse yeni Ege’yi konuştuk. Ege Çubukçu her sene yeni bir single yayınlasa da yaklaşık 10 senedir albüm yayınlamıyordu. 2008’den bu yana klip çekeceği şarkıları single olarak hazırlayıp genelde yeni içerik üretme ve yayınlama planını da buna göre yapıyormuş. 2012-2013’te aslında baştan sona yepyeni şarkılarla dolu iki albüm kaydetmiş. Zamanla yaptığı şarkıları dinlediğinde yayınlamak isteyeceği bir tarzda olmadığına karar verip bu albümleri rafa kaldırmış. Derya’nın bu albümlerden farkının sound olarak içine sindiğini belirten sanatçı, şarkılar ortaya çıktıkça ve üzerine yatıp tekrar dinledikçe ortaya çıkan işten daha çok keyif almış ve bu şekilde çalışmaya devam ederek 2 yılın sonunda yeni albümü tamamlamış.
Türkiye’de rap müziğin öncülerinden olan Ege Çubukçu çok genç yaşta bu türde müzikler yapıp, konserler verip aslında bu alandaki birçok ilki kendisi yaşamış biri. Şimdi özellikle son senelerdeki rap müziğinin yükselişi onu da çok keyiflendiriyor. İnsanların sevdikleri tarzda müzikler yapması, bunları eskiye nazaran daha kolay şekilde dinleyiciyle buluşturması onu da bir müziksever olarak mutlu ediyor. 2 sene önce İzmir’e yerleşen Ege Çubukçu, kalabalıktan, İstanbul’daki koşturmadan, popüler kültürden uzaklaşınca daha farklı bir bakış açısı kazandığını belirtiyor. Derya albümünün bize ulaşmasında Ege’nin bu dingin hayata geçmesinin de payı oldukça büyük.
Derya Nerden geliyor?
Albümün adına gelince ‘Derya’ aslında Ege Çubukçu’nun ilk adı. Ailesi genellikle ona Derya derken arkadaşları Ege’yi kullanıyormuş. ‘Bu albümle kimsenin bilmediği yeni bir yanımı görsünler istedim’ diyor. Diğer yandan albümdeki ‘Yuva’ şarkısında arkadaki ses kayıtlarından birinin adını ‘Derya’ olarak kaydedilmiş. Bu vokal kaydını daha önce hiç denemediği bir şekilde yaptığı için kendisi için de çok özel olduğunu belirtiyor. Özellikle ‘Derya’ koduyla kaydettikleri bu kayıtlardan sonra, bazı şarkıları seslendirirken ‘bu vokali ‘Ege’ okur’, ya da kimi zaman ‘‘Derya’ bu bölümü daha iyi okur’ diye kendi aralarında konuşmaya başlamışlar. Hal böyle olunca da ‘Derya’ adı albümün hazırlık sürecinde çok anılır olunca, albüme de ismini vermiş.
Tüm Şarkılara Video
Albümden bir şarkıya klip çekerek dinleyicileri imgelere ve görsellere boğmak yerine farklı bir yol izlemek istemişler. Yenilikçilik ve ileriye dönük işler yapmak artık Ege’nin içine öylesine işlemiş ki daha önce pek de örneğini görmediğim bu yeni çalışmayla albümdeki tüm şarkılara Youtube’da yayınlamak için modlarını anlatan tek karelik videolar çekmiş.
Yıldızlar: Era, Aybala, Rüzgar, Carpe Diem, Voltaj
Oscar’ımı Verdim Gitti: Sorun Yok, Çek Git
Ege Çubukçu ile albümü üzerine konuşurken, şarkıların ortaya çıkış hikâyelerini dinlerken gerçekten de ‘Derya’ albümüyle yakaladığı huzuru hissettim. Sakinliği bir yana, yaptığı müziğin ona nasıl bir mutluluk ve tamamlanma hissi verdiği gözlerinden belli oluyordu. ‘Derya’ içinde rap müziğinin yanı sıra birçok farklı müzik türüne de göz kırpan çok özel bir albüm.
Ege Çubukçu’nun ‘Derya’ albümü lansman konseri 30 Ocak’ta Zorlu PSM’de Studio’da gerçekleşecek. Bu özel gecede Ege Çubukçu’nun yanı sıra albümde birlikte çalıştığı prodüktörler de sahnede olacakmış. Tüm ekip yeni şarkıları canlı canlı çalarak seslendireceklermiş.
‘Derya’ ile Yepyeni Bir Ege Çubukçu
Geçtiğimiz yılın Kasım ayında GTR müziğe yeni şarkılar dinlemek için gitmiştim. Ege Çubukçu’nun uzun süredir büyük titizlikle üzerinde çalıştığı yeni albümü ‘Derya’ı ilk defa o zaman dinlemiştim. Albüm Kasım sonu veya Aralık gibi yayınlanacaktı. Neyse ki bekleyiş çok uzun sürmedi Aralık’ın son haftalarında uzun bir aradan sonra yepyeni Ege Çubukçu albümü ‘Derya’ piyasaya çıktı.
Geçtiğimiz hafta Ege ile yeni albümü ‘Derya’ üzerine konuşma fırsatı yakaladık. Bu sayede hem albümü konuştuk hem de tabiri caizse yeni Ege’yi konuştuk. Ege Çubukçu her sene yeni bir single yayınlasa da yaklaşık 10 senedir albüm yayınlamıyordu. 2008’den bu yana klip çekeceği şarkıları single olarak hazırlayıp genelde yeni içerik üretme ve yayınlama planını da buna göre yapıyormuş. 2012-2013’te aslında baştan sona yepyeni şarkılarla dolu iki albüm kaydetmiş. Zamanla yaptığı şarkıları dinlediğinde yayınlamak isteyeceği bir tarzda olmadığına karar verip bu albümleri rafa kaldırmış. Derya’nın bu albümlerden farkının sound olarak içine sindiğini belirten sanatçı, şarkılar ortaya çıktıkça ve üzerine yatıp tekrar dinledikçe ortaya çıkan işten daha çok keyif almış ve bu şekilde çalışmaya devam ederek 2 yılın sonunda yeni albümü tamamlamış.
Türkiye’de rap müziğin öncülerinden olan Ege Çubukçu çok genç yaşta bu türde müzikler yapıp, konserler verip aslında bu alandaki birçok ilki kendisi yaşamış biri. Şimdi özellikle son senelerdeki rap müziğinin yükselişi onu da çok keyiflendiriyor. İnsanların sevdikleri tarzda müzikler yapması, bunları eskiye nazaran daha kolay şekilde dinleyiciyle buluşturması onu da bir müziksever olarak mutlu ediyor. 2 sene önce İzmir’e yerleşen Ege Çubukçu, kalabalıktan, İstanbul’daki koşturmadan, popüler kültürden uzaklaşınca daha farklı bir bakış açısı kazandığını belirtiyor. Derya albümünün bize ulaşmasında Ege’nin bu dingin hayata geçmesinin de payı oldukça büyük.
Derya Nerden geliyor?
Albümün adına gelince ‘Derya’ aslında Ege Çubukçu’nun ilk adı. Ailesi genellikle ona Derya derken arkadaşları Ege’yi kullanıyormuş. ‘Bu albümle kimsenin bilmediği yeni bir yanımı görsünler istedim’ diyor. Diğer yandan albümdeki ‘Yuva’ şarkısında arkadaki ses kayıtlarından birinin adını ‘Derya’ olarak kaydedilmiş. Bu vokal kaydını daha önce hiç denemediği bir şekilde yaptığı için kendisi için de çok özel olduğunu belirtiyor. Özellikle ‘Derya’ koduyla kaydettikleri bu kayıtlardan sonra, bazı şarkıları seslendirirken ‘bu vokali ‘Ege’ okur’, ya da kimi zaman ‘‘Derya’ bu bölümü daha iyi okur’ diye kendi aralarında konuşmaya başlamışlar. Hal böyle olunca da ‘Derya’ adı albümün hazırlık sürecinde çok anılır olunca, albüme de ismini vermiş.
Tüm Şarkılara Video
Albümden bir şarkıya klip çekerek dinleyicileri imgelere ve görsellere boğmak yerine farklı bir yol izlemek istemişler. Yenilikçilik ve ileriye dönük işler yapmak artık Ege’nin içine öylesine işlemiş ki daha önce pek de örneğini görmediğim bu yeni çalışmayla albümdeki tüm şarkılara Youtube’da yayınlamak için modlarını anlatan tek karelik videolar çekmiş.
Yıldızlar: Era, Aybala, Rüzgar, Carpe Diem, Voltaj
Oscar’ımı Verdim Gitti: Sorun Yok, Çek Git
Ege Çubukçu ile albümü üzerine konuşurken, şarkıların ortaya çıkış hikâyelerini dinlerken gerçekten de ‘Derya’ albümüyle yakaladığı huzuru hissettim. Sakinliği bir yana, yaptığı müziğin ona nasıl bir mutluluk ve tamamlanma hissi verdiği gözlerinden belli oluyordu. ‘Derya’ içinde rap müziğinin yanı sıra birçok farklı müzik türüne de göz kırpan çok özel bir albüm.
Ege Çubukçu’nun ‘Derya’ albümü lansman konseri 30 Ocak’ta Zorlu PSM’de Studio’da gerçekleşecek. Bu özel gecede Ege Çubukçu’nun yanı sıra albümde birlikte çalıştığı prodüktörler de sahnede olacakmış. Tüm ekip yeni şarkıları canlı canlı çalarak seslendireceklermiş.