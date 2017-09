Delinin yıldızıyıldızı

Yaklaşık 3 hafta önce Vega ile yeni albümü ‘Delinin Yıldızı’ üzerine yaptığımız röportaj, albüm yayınlandıktan sonra şimdi daha farklı bir anlam kazandı. Röportaj biterken Deniz ‘Vega’yı özleyenlere sürpriz olmayacak bir albüm geliyor’ demişti, albümü dinledikçe ne demek istediğini daha anlıyorum.

‘Delinin Yıldızı’ yayınlandığı gün albümü hakkını vererek dinlemek için, genelde yaptığım yeni albüm dinleme ritüelim olarak yine kulaklıklarımı taktım ve metroya atladım. 44 dakika süren metro yolculuğumda her sözü, her notayı daha iyi duyabilmek için albümü baştan sonra bölünmeden dinledim. Bu kadar uzun zamandır merakla beklediğim albümün o ilk dinleme anı anlatmak gerçekten zor bir durum. ‘Delinin Yıldızı’nı dinlerken albümden her yeni şarkıya geçtiğimde bir öncekinden daha da merakla dinleyip, adeta bir lunapark trenindeymişcesine heyecanlandım.

Eminim bana birçok kişi katılacaktır, Vega şarkıları dinlerken insanı çoşturduğu gibi çoğu zaman da melankoli ve maziye götüren farklı duygu durumları yaratıyor bünyede. ‘Delinin Yıldızı’nın bende ilk uyandırdığı hisler nedense ‘Tatlı Sert’ albümünü benzer şekilde durmadan dinlediğim dönemleri aklıma getirdi. Aynı şekilde 2005 senesinde yayınlanan ‘Hafif Müzik’i de anımsadım, o dönem grubun verdiği konserlerde önlerde bağıra çağıra şarkılarını söylediğim günlerim aklıma geldi. Lise, üniversite ve yeni yeni iş hayatına atıldığım günlere ışık tutan şarkılar meğer hep Vega’dan gelmiş. Hal böyle olunca, araya giren bu 12 yıllık mola ve gelen yepyeni Vega şarkıları hem anıları canlandırdı, hem de farklı bir olgunluk hissi getirdi beraberinde.

Albümün Favorileri

Yukarıdaki girişten de anlayacağınız gibi son günlerde sabah akşam ‘Delinin Yıldızı’ dinleyerek günümü tamamlıyorum dersem yalan olmaz. Albümün yayınlanmasıyla beraber aldığı yorumları gördükçe, benim gibi bir sürü kişinin merakla ve heyecanla bu albüme kendini kitlediğini okudukça inanılmaz mutlu oluyorum.

Yeni albümdeki 10 şarkının tamamı hiç atlamadan dinlenip, albümü defalarca başa sardırıyor. Ama elbette her albümde olduğu gibi benim için bu albümün de favorileri var. Yeni albümü 100 kere dinlediysem albümdeki ‘Arzuhal’, ’Komşu Işıklar’, ‘Ve Tekrar’ı on kat daha çok dinlemişimdir. ‘Sonunu Söyleme Bana’, ‘Delinin Yıldızı’, ‘İsim-Şehir’, ‘Man-yak-lar’, ‘Dertler İri Kıyım’, ‘Sevgilim’ ‘Dünyacım’ı da sırasıyla albümdeki diğer favorilerim olarak sıralayabilirim.

Bu kadar büyük bir özlemle beklenen ve bu hasretin karşılığını layığıyla veren bir albümle geri döndüğü için Vega’ya, onların bir hayranı olarak ne kadar teşekkür etsem az.

“Delinin Yıldızı” Künyesi





GRGDN yapımdan yayınlanan 10 şarkılık albümün söz ve müzikleri Vega’ya ait. ‘Dertler İyi Kıyım’ın bestesinde Vega ile birlikte Serkan Hökenek de künyede yer alırken, ‘İsim-Şehir’de ise Emre Yalçıntaş şarkının bestesinde Vega ile birlikte çalışmış.

Albümün prodüktörlüğünü Serkan Hökenek ve Tuğrul Akyüz üstlenirken, şarkıların düzenlemesinde Vega ile birlikte Serkan Hökenek imzası var. Vokallerde Deniz Akyüz’ün yanı sıra ‘Man-yak-lar’ şarkısında sürpriz olarak kızları Ceylin Akyüz de geri vokal olarak yer alıyor. ‘Delinin Yıldızı’ Yelkovan, Pür ve Sarı Ev stüdyolarında kaydedilirken, mix’i Erim Arkman, Serkan Hökenek, Tuğrul Akyüz, mastering’i Evren Arkman tarafından tamamlanmış. Albümün dijital olarak yayınlanan görsel tasarımı ise Öykü Akgürgen imzasıyla yayınlandı.

‘Delinin Yıldızı’nın albüm kartonetinde özel bir teşekkür ve ithaf notu var. Bu notu albümle ilgili yazdığım bu yazıda atlamak istemedim. Vega yeni albümünü kendi gücüyle ayakta durmaya çalışan kız çocuklarına, onlara bunun için yol gösterenlere ve geçen sene kaybettikleri anneleri Güler Özbey’e adanmış.

‘Delinin Yıldızı’ Turnesi Başlıyor!





Vega yeni albümü ‘Delinin Yıldızı’nın yayınlanmasıyla birlikte grubun turne programı da açıklandı. Bu programa göre albümün ilk konseri 30 Eylül’de İstanbul’da IF Performance Hall’da yapılıyor. Aralık ayına kadar sırasıyla Ankara, Bursa, Antalya, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Kocaeli, Ankara olmak üzere toplam 11 konserlik bir turne programı gerçekleştirecekler.

Ankara ve İstanbul de iki kere sahne alacak grubun tahminimce bu turne kapsamındaki konser biletleri yakın zamanda tükenecektir. Eğer yeni albümün canlı performansını kaçırmak istemiyorsanız şimdiden biletlerinizi alıp onlara sıkı sıkıya sarılın derim.