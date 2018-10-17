Cranberries’in ‘Son’ Albümü Yolda

Bu Cuma Cranberries’in ilk stüdyo albümü ‘Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?’nin 25. yıl özel baskısı piyasaya çıkıyor. Grubu 25 sene önce müzik dünyasına tanıştıran bu özel albüm Abbey Road stüdyolarında yeniden remaster edilerek yayınlanıyor.
‘Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?’nin 25. yıl özel baskısının ses kalitesinin yenilenmesinin yanı sıra albümde daha önceden yer almayan demo şarkılar ve birçok şarkının stüdyo versiyonlarına da yer verilmiş. 4 CD’lik özel box set, 2 CD’lik özel format ve 2 özel plak versiyonuyla Cranberries hayranlarının yüzü biraz olsun gülecek.
Noel Hogan ve Dolores O’Riordan son 2 senedir bu özel proje için çalışıyorlarmış. Geçtiğimiz gün grubun resmi sosyal medya hesaplarından 2017 senesinde, söz konusu derleme albümün hazırlıkları devam ederken, Dolores ile yapılan özel röportajdan küçük bir kesit yayınlandı.
İlk albümleri yayınlandıktan bir süre sonra bir telefon alan Dolores, ‘Linger’ın Amerika’da inanılmaz bir başarı yakalaması üzerine alelacele grup olarak New York’a davet edilmişler. İlk uçakla soluğu Amerika’da alan grup, şarkının yakaladığı başarının şoku bir yana, MTV’de günde 20 kere şarkının klibinin dönmesine bir hayli şaşırmışlar.
Dolores alışveriş için gittiği bir dükkânda bir müşterinin ‘Cranberries’in solisti burada’ diye çığlıklar atarak kendine koşmasını ve ilk olarak o anda ‘ünlü’ olmanın ne acayip bir his olduğunu kahkahalar içinde anlatmış. Bu sene Ocak ayında çok ani bir şekilde aramızdan ayrılan Dolores’in hayat dolu bu halini röportajda görmek insanın içini acıtıyor.
Dolores’in Ardından…
Noel Hogan ilk albümlerinin 25 yıl sonra yeni baskısıyla yayınlanması sebebiyle bir dizi söyleşi gerçekleştirmiş. Tahmin edersiniz ki söyleşinin her kelimesi Dolores ile ilgili. Dolores’i kaybetmenin ardından uzunca bir süre kimsenin kendisine gelemediğini anlatmış söyleşilerde. Her sabah kalktığında bu haberin ilk aklına gelen şey olduğunu belirten Hogan, buna alışmanın bir hayli zaman alacağını belirtmiş.
30 yılı aşkın süredir birlikte müzik yapan grup, Dolores’in vefatından önce aslında yeni albümleri üzerinde çalışıyorlarmış. 2017 Aralık ayında repertuarı tamamlayan grup, yeni albüm için bir hayli heyecanlıymış. Basında çıkan birçok habere oldukça içerleyen Noel Hogan, Dolores’in her zaman hayatı hakkında çok açık bir insan olduğunu, geçmişte bir takım psikolojik sıkıntıları yaşadığını ama bunları atlatmış olduğunu açıklamış.
Yeni albüm çalışmaları devam ederken, Dolores’in tıpkı ilk günlerdeki gibi bir motivasyonla bu albüme kendini verdiğini belirten Hogan, ani ölüm haberi sonrasında basında çıkan haberlerin aksine bunun bir intihar olmasına hiçbir şekilde inanmadıklarını söylemiş. Geçtiğimiz ay açıklanan adli tıp raporunu işaret ederek, Dolores’in ölümü hakkında yapılan asılsız haberlere hala kızgın olduğunu vurgulamış. (Dolores O’Riordan’ın ölüm raporu sonucunda aşırı alkol tüketimine bağlı, kaldığı otel odasındaki küvette boğularak hayatını kaybettiği açıklanmıştı.)
‘In The End’ 2019’da Geliyor
Noel Hogan, Cranberries’in son albümünün özellikle ilk 2 albümlerine benzer bir formatta olmasını istediklerini belirtmiş. Mayıs ayında stüdyo süreci tamamlanan albümün mastering süreci Eylül’de tamamlanmış. Albüme ne isim vereceklerine ilk başlarda karar veremediklerini belirten Noel Hogan, Dolores’in vefatının ardından, albümde yer alan ve kapanış şarkısı olan ‘In The End’ in yeni albümün ismi olmasına karar verdiklerini belirtmiş. Bu albüm, grubun Cranberries olarak yapacakları son albüm olmasından da ötürü ‘In The End’ adının çok uygun olacağını ifade etmiş.
Dolores olmadan Cranberries’in bir anlamı olmayacağını söyleyen Hogan, 2019’da ‘In The End’ albümünün yayınlanmasından sonra yeni bir albüm daha yayınlamayacaklarını açıklamış. Ancak tıpkı ‘Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?’ gibi diğer albümlerin de özel baskılarının seneler içinde yayınlanabileceğini umduğunu da eklemiş. Cranberries, 90’lara adını kazımış, herkesin anılarında şarkılarıyla hala fon müziği olarak yerini koruyan çok özel bir grup. Dolores’in artık hayatta olmayışı hala içimi çok acıtsa da, onun sesinden yepyeni şarkılar duyacak olmak gerçekten paha biçilmez bir haber.
Cranberries’in ‘Son’ Albümü Yolda
Bu Cuma Cranberries’in ilk stüdyo albümü ‘Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?’nin 25. yıl özel baskısı piyasaya çıkıyor. Grubu 25 sene önce müzik dünyasına tanıştıran bu özel albüm Abbey Road stüdyolarında yeniden remaster edilerek yayınlanıyor.
‘Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?’nin 25. yıl özel baskısının ses kalitesinin yenilenmesinin yanı sıra albümde daha önceden yer almayan demo şarkılar ve birçok şarkının stüdyo versiyonlarına da yer verilmiş. 4 CD’lik özel box set, 2 CD’lik özel format ve 2 özel plak versiyonuyla Cranberries hayranlarının yüzü biraz olsun gülecek.
Noel Hogan ve Dolores O’Riordan son 2 senedir bu özel proje için çalışıyorlarmış. Geçtiğimiz gün grubun resmi sosyal medya hesaplarından 2017 senesinde, söz konusu derleme albümün hazırlıkları devam ederken, Dolores ile yapılan özel röportajdan küçük bir kesit yayınlandı.
İlk albümleri yayınlandıktan bir süre sonra bir telefon alan Dolores, ‘Linger’ın Amerika’da inanılmaz bir başarı yakalaması üzerine alelacele grup olarak New York’a davet edilmişler. İlk uçakla soluğu Amerika’da alan grup, şarkının yakaladığı başarının şoku bir yana, MTV’de günde 20 kere şarkının klibinin dönmesine bir hayli şaşırmışlar.
Dolores alışveriş için gittiği bir dükkânda bir müşterinin ‘Cranberries’in solisti burada’ diye çığlıklar atarak kendine koşmasını ve ilk olarak o anda ‘ünlü’ olmanın ne acayip bir his olduğunu kahkahalar içinde anlatmış. Bu sene Ocak ayında çok ani bir şekilde aramızdan ayrılan Dolores’in hayat dolu bu halini röportajda görmek insanın içini acıtıyor.
Dolores’in Ardından…
Noel Hogan ilk albümlerinin 25 yıl sonra yeni baskısıyla yayınlanması sebebiyle bir dizi söyleşi gerçekleştirmiş. Tahmin edersiniz ki söyleşinin her kelimesi Dolores ile ilgili. Dolores’i kaybetmenin ardından uzunca bir süre kimsenin kendisine gelemediğini anlatmış söyleşilerde. Her sabah kalktığında bu haberin ilk aklına gelen şey olduğunu belirten Hogan, buna alışmanın bir hayli zaman alacağını belirtmiş.
30 yılı aşkın süredir birlikte müzik yapan grup, Dolores’in vefatından önce aslında yeni albümleri üzerinde çalışıyorlarmış. 2017 Aralık ayında repertuarı tamamlayan grup, yeni albüm için bir hayli heyecanlıymış. Basında çıkan birçok habere oldukça içerleyen Noel Hogan, Dolores’in her zaman hayatı hakkında çok açık bir insan olduğunu, geçmişte bir takım psikolojik sıkıntıları yaşadığını ama bunları atlatmış olduğunu açıklamış.
Yeni albüm çalışmaları devam ederken, Dolores’in tıpkı ilk günlerdeki gibi bir motivasyonla bu albüme kendini verdiğini belirten Hogan, ani ölüm haberi sonrasında basında çıkan haberlerin aksine bunun bir intihar olmasına hiçbir şekilde inanmadıklarını söylemiş. Geçtiğimiz ay açıklanan adli tıp raporunu işaret ederek, Dolores’in ölümü hakkında yapılan asılsız haberlere hala kızgın olduğunu vurgulamış. (Dolores O’Riordan’ın ölüm raporu sonucunda aşırı alkol tüketimine bağlı, kaldığı otel odasındaki küvette boğularak hayatını kaybettiği açıklanmıştı.)
‘In The End’ 2019’da Geliyor
Noel Hogan, Cranberries’in son albümünün özellikle ilk 2 albümlerine benzer bir formatta olmasını istediklerini belirtmiş. Mayıs ayında stüdyo süreci tamamlanan albümün mastering süreci Eylül’de tamamlanmış. Albüme ne isim vereceklerine ilk başlarda karar veremediklerini belirten Noel Hogan, Dolores’in vefatının ardından, albümde yer alan ve kapanış şarkısı olan ‘In The End’ in yeni albümün ismi olmasına karar verdiklerini belirtmiş. Bu albüm, grubun Cranberries olarak yapacakları son albüm olmasından da ötürü ‘In The End’ adının çok uygun olacağını ifade etmiş.
Dolores olmadan Cranberries’in bir anlamı olmayacağını söyleyen Hogan, 2019’da ‘In The End’ albümünün yayınlanmasından sonra yeni bir albüm daha yayınlamayacaklarını açıklamış. Ancak tıpkı ‘Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?’ gibi diğer albümlerin de özel baskılarının seneler içinde yayınlanabileceğini umduğunu da eklemiş. Cranberries, 90’lara adını kazımış, herkesin anılarında şarkılarıyla hala fon müziği olarak yerini koruyan çok özel bir grup. Dolores’in artık hayatta olmayışı hala içimi çok acıtsa da, onun sesinden yepyeni şarkılar duyacak olmak gerçekten paha biçilmez bir haber.