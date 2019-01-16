Cranberries’in Son Albümü Geliyor: ‘In The End’

Dolores O’Riordan’ın vefatının üzerinden 1 sene geçti. 15 Ocak’ta bu ani ve beklenmedik gidişin üzerinden tam 1 yıl geçti.
Geçtiğimiz Pazar günü Dolores O’Riordan’ın doğup büyüdüğü İrlanda’daki kasabasında, ailesinin ve yüzlerce seveninin katılımıyla bir anma töreni düzenlendi. Ballybricken klisesindeki bu özel törende sanatçının annesi ve kardeşleri onun için ağıtlar yakıp, şarkılar söylerken, yüzlerce The Cranberries hayranı da taziyelerini iletmek için bu özel günde sanatçının anavatanında olmayı tercih edip bu özel anma törenine katılmışlar.
2017 senesinin başında ekip son yayınladıkları, en sevilen şarkılarının akustik ve Irish Chamber Orchestra ile yeniden seslendirdikleri ‘Something Else’ albümünün turne çalışmaları için birlikte prova yaparlarken yeniden bir arada olmanın enerjisiyle birlikte yeni şarkılar yapma üzerine de konuşmuşlar. Turne provaları onları sonunda birlikte yapmayı planladıkları ‘In The End’ albümünün hazırlıklarında birleştirmiş. ‘Something Else’ turnesi için o dönemde ben de Roma konseri için bilet almıştım. Konserden tam 1 hafta önce Dolores’in sağlık sorunlarından ötürü önce Avrupa konserleri daha sonra da Amerika turnesinin tamamı iptal olmuştu. Dolores bu dönemdeki sağlık sıkıntısının yanı sıra meğer grupla birlikte yeni şarkılar üzerinde çalışıyormuş.
2017 senesinin Aralık ayına geldiklerinde, Dolores ‘In The End’in 11 şarkısının vokal demo kayıtlarını tamamlamış. Ne talihsiz ki, bundan yaklaşık 1 ay sonra Dolores O’Riordan’ın beklenmedik vefatı üzerine grup bu kayıtlarla ilgili ne yapacağına daha sonra karar vermek üzere bu konuyu bir süreliğine rafa kaldırmışlar. Grubun diğer üyeleri Noel, Mike ve Fergal Dolores’i kaybetmiş olmanın şokunu aylarca atlatamayıp, kaydedilen vokal kayıtları üzerinde çalışamamışlar.
Zaman geçtikçe üçlü, son albüm fikrinin Dolores’i nasıl mutlu ettiğini hatırladıkça, onu en iyi anma yolunun bu albümü tamamlamak olduğuna karar vermişler. Bu fikirlerini Dolores’in ailesiyle de paylaşıp onların da onayını alınca tekrardan stüdyoya girmişler. Albümün stüdyo aşamasının çok duygusal olduğunu belirten grup üyeleri, uzun seneler boyunca prodüktör olarak birlikte çalıştıkları ve yakın arkadaşları olan Stephen Street ile bu albümü tamamlamaya karar vermişler. Geçtiğimiz sene Mayıs ayında albümün kayıtları Londra’daki Kore Stüdyolarında tamamlanırken, miks çalışmaları ise Londra’daki Stephen Street’in stüdyosu olan The Bunker’da yapılmış.
Grup üyeleri son albümün kayıt dönemi için ‘fazlasıyla duygusal’ yorumunun altını çiziyorlar. Özellikle kayıtların ilk günü ve son günü ekip için, aralarında Dolores’in olmamasından ötürü fazlasıyla üzücü ve zor geçmiş. Kayıtlar için stüdyoya girdikleri ilk gün tüm bu duygulara rağmen bu konu üzerinde konuşmamaya karar vermişler. Eğer bu duygu seline kapılıp giderlerse, albümü layığıyla bitemeyeceklerinden ve dolayısıyla Dolores’e armağan etmek istedikleri albümü tamamlayamamaktan korkmuşlar. Ekibin en çok tıkandığı durum ise bu yeni şarkıları hiçbir zaman birlikte canlı çalamayacak olmalarıymış. Noel, Mike ve Fergal birlikte yaptıkları son stüdyo çalışmasının bu albüm olduğunu bilmelerinin onlar için tarifi olmayan bir duygusallık verdiğini, albümün kaydettikleri son şarkısının adının ‘In The End’ olmasından ötürü albüme de bu ismin çok uygun olduğuna karar vermişler.
Grup önceki gün resmi web sitelerinden, son Cranberries albümü olan ‘In The End’i, hayatlarının sonuna kadar müziğiyle birlikte onlarla yaşayacak olan, unutmayacakları ekip arkadaşları Dolores’e adadıklarını belirten çok duygusal bir yazı yayınladılar. ‘In The End’in henüz çıkış tarihi belirtilmezken, grubun son stüdyo albümünden ilk single ‘All Over Now’ Dolores O’Riordan’ın aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümü haftasında yayınlanacak. Bu albüm tüm Cranberries severler için, Dolores’in o büyüleyici sesiyle senelerce anılardan anılara savrulmuş herkes için çok değerli olacağına inanıyorum.
ARS LONGA‘DAN YENİ ALBÜM: HAYALET RADYO
Yeni yıl nefis bir albüm ile başladı. Geçtiğimiz hafta Ars Longa yepyeni albümleri ‘Hayalet Radyo’yu yayınladı. Son birkaç gündür tekrar tekrar dinlediğim bu nefis emek dolu albüm için grupla yakında güzel bir söyleşi için bir araya geleceğiz.
Söyleşi öncesi ekip ile yeni albüm üzerine kısaca konuştuk. 2015’in sonlarında üzerinde çalışmaya başladıkları yeni albümün kayıt, mix ve mastering sürecinin 2016-2018 döneminde tamamlandığını belirttiler. Albümün adına nasıl karar verdiklerini sorduğumda, 2015’in sonlarında yeni şarkılar üzerinde çalışırlarken, Uygar ve Sinan o dönemde gece arabayla gezinirlerken radyodaki AM frekansını dinliyorlarmış. AM frekansından kirli, uzaktan hatta bazen de alakasız ve tekinsiz bir müzik sesi geldiği için ona ‘Hayalet Radyo’ diyorlarmış. O zaman aralarında kullandıkları bu lakabı, Ars Longa’nın da müziğine yani etrafta olup bitenden biraz kopuk olmasıyla benzetip albüme de bu ismi vermek istemişler. 9 yeni şarkılık ‘Hayalet Radyo’ hakkında daha çok bilgiyi Ars Longa ile söyleşimiz sonrasında bu satırlardan sizlerle paylaşacağım. O zamana kadar bu nefis albümü dinleyip, yeni şarkılarının tadını çıkartalım derim.
FUNKY C’DEN YENİ SİNGLE
DJ Funky C ile prodüktör ve DJ Ogün Dalka yepyeni single çalışmaları ‘Color’ı müzikseverlerin beğenisine sundular. Söz konusu yeni single’ın sözlerinde ve vokalinde Funky C imzası yer alırken, şarkının müzik alt yapısı ve prodüktörlüğünü Ogün Dalka üstlenmiş. Color, insanların seçimlerinin hayatlarına kattığı yeni renkleri keşfetmesini anlatıyor. Yaklaşık 1 yıllık bir sürede ortaya çıkan bu özel şarkının klibi ise Alaçatı’da çekilmiş.
Hafta sonu ne yapalım?
18 Ocak @ Pan’s Social House
Son dönemin bağımsız ve yenilikçi müzik üretimlerine destek veren Audioban ve Red Bull Music 18 Ocak’ta özel bir parti için güçlerini birleştiriyor. Mısır Apartmanı’ndaki Pan’s Social House’da gerçekleşecek olan gecede Jtamul, Affet Robot, RedRice b2b Fosil, Robogeisha ve TKO art arda sahnede olacak. Bu arada belirtmekte fayda var bu etkinlik ücretsiz.
Bu özel gecenin programı şu şekilde olacak:
22:00 – Jtamul
23:00 – Affet Robot
00:00 – RedRice b2b Fosil
01:00 – Robogeisha
02:00 – TKO
19 Ocak @ Minimüzikhol
Fransız DJ/Prodüktör Jeremy Underground, 19 Ocak Cumartesi gecesi İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak. House ve funk’I disco ile buluşturan Jeremy Underground Minimüzikhol’de müthiş bir geceye imza atmak için İstanbul’da olacak. Bu özel gecede Jeremy Underground’dan önce Ahu ve Enes Gül sahnede olacak.
Cranberries’in Son Albümü Geliyor: ‘In The End’
Dolores O’Riordan’ın vefatının üzerinden 1 sene geçti. 15 Ocak’ta bu ani ve beklenmedik gidişin üzerinden tam 1 yıl geçti.
Geçtiğimiz Pazar günü Dolores O’Riordan’ın doğup büyüdüğü İrlanda’daki kasabasında, ailesinin ve yüzlerce seveninin katılımıyla bir anma töreni düzenlendi. Ballybricken klisesindeki bu özel törende sanatçının annesi ve kardeşleri onun için ağıtlar yakıp, şarkılar söylerken, yüzlerce The Cranberries hayranı da taziyelerini iletmek için bu özel günde sanatçının anavatanında olmayı tercih edip bu özel anma törenine katılmışlar.
2017 senesinin başında ekip son yayınladıkları, en sevilen şarkılarının akustik ve Irish Chamber Orchestra ile yeniden seslendirdikleri ‘Something Else’ albümünün turne çalışmaları için birlikte prova yaparlarken yeniden bir arada olmanın enerjisiyle birlikte yeni şarkılar yapma üzerine de konuşmuşlar. Turne provaları onları sonunda birlikte yapmayı planladıkları ‘In The End’ albümünün hazırlıklarında birleştirmiş. ‘Something Else’ turnesi için o dönemde ben de Roma konseri için bilet almıştım. Konserden tam 1 hafta önce Dolores’in sağlık sorunlarından ötürü önce Avrupa konserleri daha sonra da Amerika turnesinin tamamı iptal olmuştu. Dolores bu dönemdeki sağlık sıkıntısının yanı sıra meğer grupla birlikte yeni şarkılar üzerinde çalışıyormuş.
2017 senesinin Aralık ayına geldiklerinde, Dolores ‘In The End’in 11 şarkısının vokal demo kayıtlarını tamamlamış. Ne talihsiz ki, bundan yaklaşık 1 ay sonra Dolores O’Riordan’ın beklenmedik vefatı üzerine grup bu kayıtlarla ilgili ne yapacağına daha sonra karar vermek üzere bu konuyu bir süreliğine rafa kaldırmışlar. Grubun diğer üyeleri Noel, Mike ve Fergal Dolores’i kaybetmiş olmanın şokunu aylarca atlatamayıp, kaydedilen vokal kayıtları üzerinde çalışamamışlar.
Zaman geçtikçe üçlü, son albüm fikrinin Dolores’i nasıl mutlu ettiğini hatırladıkça, onu en iyi anma yolunun bu albümü tamamlamak olduğuna karar vermişler. Bu fikirlerini Dolores’in ailesiyle de paylaşıp onların da onayını alınca tekrardan stüdyoya girmişler. Albümün stüdyo aşamasının çok duygusal olduğunu belirten grup üyeleri, uzun seneler boyunca prodüktör olarak birlikte çalıştıkları ve yakın arkadaşları olan Stephen Street ile bu albümü tamamlamaya karar vermişler. Geçtiğimiz sene Mayıs ayında albümün kayıtları Londra’daki Kore Stüdyolarında tamamlanırken, miks çalışmaları ise Londra’daki Stephen Street’in stüdyosu olan The Bunker’da yapılmış.
Grup üyeleri son albümün kayıt dönemi için ‘fazlasıyla duygusal’ yorumunun altını çiziyorlar. Özellikle kayıtların ilk günü ve son günü ekip için, aralarında Dolores’in olmamasından ötürü fazlasıyla üzücü ve zor geçmiş. Kayıtlar için stüdyoya girdikleri ilk gün tüm bu duygulara rağmen bu konu üzerinde konuşmamaya karar vermişler. Eğer bu duygu seline kapılıp giderlerse, albümü layığıyla bitemeyeceklerinden ve dolayısıyla Dolores’e armağan etmek istedikleri albümü tamamlayamamaktan korkmuşlar. Ekibin en çok tıkandığı durum ise bu yeni şarkıları hiçbir zaman birlikte canlı çalamayacak olmalarıymış. Noel, Mike ve Fergal birlikte yaptıkları son stüdyo çalışmasının bu albüm olduğunu bilmelerinin onlar için tarifi olmayan bir duygusallık verdiğini, albümün kaydettikleri son şarkısının adının ‘In The End’ olmasından ötürü albüme de bu ismin çok uygun olduğuna karar vermişler.
Grup önceki gün resmi web sitelerinden, son Cranberries albümü olan ‘In The End’i, hayatlarının sonuna kadar müziğiyle birlikte onlarla yaşayacak olan, unutmayacakları ekip arkadaşları Dolores’e adadıklarını belirten çok duygusal bir yazı yayınladılar. ‘In The End’in henüz çıkış tarihi belirtilmezken, grubun son stüdyo albümünden ilk single ‘All Over Now’ Dolores O’Riordan’ın aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümü haftasında yayınlanacak. Bu albüm tüm Cranberries severler için, Dolores’in o büyüleyici sesiyle senelerce anılardan anılara savrulmuş herkes için çok değerli olacağına inanıyorum.
ARS LONGA‘DAN YENİ ALBÜM: HAYALET RADYO
Yeni yıl nefis bir albüm ile başladı. Geçtiğimiz hafta Ars Longa yepyeni albümleri ‘Hayalet Radyo’yu yayınladı. Son birkaç gündür tekrar tekrar dinlediğim bu nefis emek dolu albüm için grupla yakında güzel bir söyleşi için bir araya geleceğiz.
Söyleşi öncesi ekip ile yeni albüm üzerine kısaca konuştuk. 2015’in sonlarında üzerinde çalışmaya başladıkları yeni albümün kayıt, mix ve mastering sürecinin 2016-2018 döneminde tamamlandığını belirttiler. Albümün adına nasıl karar verdiklerini sorduğumda, 2015’in sonlarında yeni şarkılar üzerinde çalışırlarken, Uygar ve Sinan o dönemde gece arabayla gezinirlerken radyodaki AM frekansını dinliyorlarmış. AM frekansından kirli, uzaktan hatta bazen de alakasız ve tekinsiz bir müzik sesi geldiği için ona ‘Hayalet Radyo’ diyorlarmış. O zaman aralarında kullandıkları bu lakabı, Ars Longa’nın da müziğine yani etrafta olup bitenden biraz kopuk olmasıyla benzetip albüme de bu ismi vermek istemişler. 9 yeni şarkılık ‘Hayalet Radyo’ hakkında daha çok bilgiyi Ars Longa ile söyleşimiz sonrasında bu satırlardan sizlerle paylaşacağım. O zamana kadar bu nefis albümü dinleyip, yeni şarkılarının tadını çıkartalım derim.
FUNKY C’DEN YENİ SİNGLE
DJ Funky C ile prodüktör ve DJ Ogün Dalka yepyeni single çalışmaları ‘Color’ı müzikseverlerin beğenisine sundular. Söz konusu yeni single’ın sözlerinde ve vokalinde Funky C imzası yer alırken, şarkının müzik alt yapısı ve prodüktörlüğünü Ogün Dalka üstlenmiş. Color, insanların seçimlerinin hayatlarına kattığı yeni renkleri keşfetmesini anlatıyor. Yaklaşık 1 yıllık bir sürede ortaya çıkan bu özel şarkının klibi ise Alaçatı’da çekilmiş.
Hafta sonu ne yapalım?
18 Ocak @ Pan’s Social House
Son dönemin bağımsız ve yenilikçi müzik üretimlerine destek veren Audioban ve Red Bull Music 18 Ocak’ta özel bir parti için güçlerini birleştiriyor. Mısır Apartmanı’ndaki Pan’s Social House’da gerçekleşecek olan gecede Jtamul, Affet Robot, RedRice b2b Fosil, Robogeisha ve TKO art arda sahnede olacak. Bu arada belirtmekte fayda var bu etkinlik ücretsiz.
Bu özel gecenin programı şu şekilde olacak:
22:00 – Jtamul
23:00 – Affet Robot
00:00 – RedRice b2b Fosil
01:00 – Robogeisha
02:00 – TKO
19 Ocak @ Minimüzikhol
Fransız DJ/Prodüktör Jeremy Underground, 19 Ocak Cumartesi gecesi İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak. House ve funk’I disco ile buluşturan Jeremy Underground Minimüzikhol’de müthiş bir geceye imza atmak için İstanbul’da olacak. Bu özel gecede Jeremy Underground’dan önce Ahu ve Enes Gül sahnede olacak.