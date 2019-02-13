Bir Rekor Denemesi: Thank u, Next

Ariana Grande 5 ay içinde yepyeni bir albüm daha yayınladı.
Bu pek de alışılagelmiş bir durum değil. Özellikle de Ariana gibi büyük bir pop star ve ondan beklenen ticari başarı baskısı düşünülünce, bu kadar kısa sürede iki albüm yayınlamak gerçekten ender rastlanacak bir olay.
Geçtiğimiz Ağustos ayında Ariana Grande 4. stüdyo albümü ‘Sweetener’ı yayınlamıştı. Bu albümün en önemli yanı sanatçının bir önceki sene Manchester’daki konserinde yaşanan terör saldırısından sonra kendisini toparlayıp yepyeni şarkılarla yeniden müziğe kaldığı yerden devam etmeye başlamasıydı. ‘Sweetener’ albümünde yeniden yaşam enerjisi bulan Ariana, aynı albümde o dönemde ilişkisi olan ‘Pete Davidson’a da kendi adıyla bir şarkı yazması, albümün yayınlanmasıyla birlikte büyük olay yaratmıştı.
Yeni albümünün yayınlanmasından kısa bir süre sonra eski sevgilisi Mac Miller aşırı doz uyuşturucudan aniden vefat etmesi, Ariana Grande’nin dünyasını tepetaklak etti. Sanatçı yeni albüm için turne hazırlıklarında olması gerekirken Mac Miller’ın ani vefatı sanatçının tüm planlarını altüst etti. Bu dönemde özellikle de Miller’in vefatı üzerine medyanın iştahını kabartan eski sevgili/yeni sevgili konusu Ariana üzerinde kara bulutları daha da derinleştirdi. Tahmin edileceği gibi bu kovalamacanın sonunda birkaç aydır nişanlısı olan Pete Davidson’dan da ayrıldı.
Yeni şarkıların doğuşu
- stüdyo albümü ‘thank u, next’ işte tam da Ariana’nın bu karmaşık döneminden doğuyor. New York’ta evinin tam karşısındaki stüdyodan çıkmayan sanatçı, bu zor dönemi yeniden şarkı yazarak atlatmayı hedeflemiş. Çalışmalara başlayan Grande, birlikte çalışmaktan keyif aldığı, hem de yakın arkadaş olduğu söz yazarı ve müzisyenlere ‘yeniden’ stüdyoda olduğunu söylemesiyle birlikte hepsinin uçağa atlayıp soluğu stüdyoda almaları bir oluyor. 1.5 ay gibi bir sürede, deyim yerindeyse kamp kurarak 12 şarkılık bu nefis albüm ortaya çıkıyor.
Albümün habercisi aynı zamanda isim annesi olan single ‘thank u, next’ sanatçının hayatına giren sevgililerine birer teşekkür niteliğinde, içten ve gerçek bir elveda şarkısı. Şarkı yayınlanır yayınlanmaz o kadar büyük bir ilgi gördü ki, Ariana Grande aslında bu şarkıyla birlikte yeniden küllerinden doğdu. Bir önceki ‘Sweetener’ albümü sanatçının yeniden kuvvetlendiği, kendini bulduğu bir albümüyse, ‘thank u, next’ tam anlamıyla bir ‘beni öldürmeyen güçlendirir’ ana fikrinde bir albüm olmuş.
Ariana ‘thank u, next’ albümünün onu yeniden hayata kazandırdığını söylerken, şarkıların tamamı sanatçının hayatına, ilişkilerine yani en özeline resmen ayna tutuyor. 5. stüdyo albümünün bu kadar özelini ortaya sermesinden ötürü endişesi olup olmadığı sorulduğunda ‘bunu çok düşünürsem yaptığımdan biraz korkabilirim’ diyen sanatçı yaşadıklarını ve hayatını olduğu gibi müziğiyle aktarmayı ‘iyileşmenin’ bir parçası olarak gördüğünü üstüne basa basa tekrarlıyor.
Tek önem verdiği şeyin ailesi, arkadaşları ve sevenleri olduğunu söyleyen sanatçı, üstünde plak şirketi baskısı olmadan müzik yapmanın öneminden de her seferinde bahsediyor. ‘Rap sanatçıları gibi aklıma yeni bir şarkı geldiği zaman hemen stüdyoya girip, şarkıyı yapıp hiç beklemeden yayınlamak istiyorum’ diyen Grande 5 ay arayla iki yeni albüm yayınlamanın ticari boyutu için kendisine baskı yapmayan plak şirketine de minnet duyduğunu belirtmiş.
Yeni şarkılar gerçekten çok içten diye mi, yoksa Ariana bu işin matematiğini çok iyi biliyor diye mi bilinmez, ‘thank u, next’ albümü geçen hafta Cuma günü yayınlandığında dijital platformlarda bir günde en çok dinlenen albüm rekorunu Drake’ten alıvermiş. Bununla yetinmeyen Ariana, albümü yayınlandığı gün dijital platformlarda en çok dinlenen kadın sanatçı rekorunu da ele geçirmiş durumda.
Albüm için yaptığı röportajda ünlü olmanın, kırmızı halıların ve davetlerin insanı olmadığını belirten sanatçı, ‘küçüklüğümden beri tek önem verdiğim şey müzikti. Bu hiç değişmedi hala müzik hayatımın tam merkezinde, sahnede şarkılarımı sevdiklerimle birlikte söylemek beni hayata bağlayan tek gerçek. Bundan fazlası gerçekten beni hiç heyecanlandırmıyor’ demiş.
Kıssadan hisse, sanatçının 12 şarkılık 5. stüdyo albümü ‘thank u, next’ tam anlamıyla bir iç döküş hikâyesi. İtirafların ve ‘ben böyleyim, beni böyle kabul edin’ temasının müzikal hali albüm birçok müzik eleştirmenine göre de millenialları daha iyi anlamanın bir diğer yolu olarak da değerlendirilmiş. Eleştiriler, yorumlar bitmez ama bu albümün gösterdiği tek bir şey var o da Ariana Grande artık eskisinde de güçlü. Listeler ve rekorlar bu sene en çok Ariana ismiyle anılacak!
Yıldızlar: needy, bloodline, fake smile, in my head, break up with your girlfriend I’m bored
Oscar’ımı Verdim Gitti: thank u next, ghostin, 7 rings
Arina ve Grammy Krizi
Ariana’nın üzerinde kesinlikle negatif bir bulut geziyor. Geçtiğimiz günlerde 61.si düzenlenen Grammy Müzik Ödülleri’ne sahne performansıyla katılacak olan sanatçı son anda performansını iptal etti. Bu duruma dair ödül töreninin yapımcısının yaptığı basın açıklamasının ardından Ariana olayın gerçek yüzünü sosyal medyasında paylaştığı mesajla duyurdu. Söz konusu ödül töreninde sahne alacağı şarkı konusunda ödül töreni yapımcısının verdiği karar ve bu karara dair ısrarından ötürü bu durumun profesyonelliğe uymadığını düşünen sanatçı, hatanın kendisindeymiş gibi basına bilgi paylaşılmasının çok yanlış olduğunu belirtti. Tartışmalar bir yana dursun, Ariana Grande katılmadığı bu ödül töreninde ‘En iyi Pop Kadın Vokal’ ödülünü ‘Sweetener’ albümüyle kazandı ve böylece ilk Grammy ödülünü almış oldu.
Bir Rekor Denemesi: Thank u, Next
Ariana Grande 5 ay içinde yepyeni bir albüm daha yayınladı.
Bu pek de alışılagelmiş bir durum değil. Özellikle de Ariana gibi büyük bir pop star ve ondan beklenen ticari başarı baskısı düşünülünce, bu kadar kısa sürede iki albüm yayınlamak gerçekten ender rastlanacak bir olay.
Geçtiğimiz Ağustos ayında Ariana Grande 4. stüdyo albümü ‘Sweetener’ı yayınlamıştı. Bu albümün en önemli yanı sanatçının bir önceki sene Manchester’daki konserinde yaşanan terör saldırısından sonra kendisini toparlayıp yepyeni şarkılarla yeniden müziğe kaldığı yerden devam etmeye başlamasıydı. ‘Sweetener’ albümünde yeniden yaşam enerjisi bulan Ariana, aynı albümde o dönemde ilişkisi olan ‘Pete Davidson’a da kendi adıyla bir şarkı yazması, albümün yayınlanmasıyla birlikte büyük olay yaratmıştı.
Yeni albümünün yayınlanmasından kısa bir süre sonra eski sevgilisi Mac Miller aşırı doz uyuşturucudan aniden vefat etmesi, Ariana Grande’nin dünyasını tepetaklak etti. Sanatçı yeni albüm için turne hazırlıklarında olması gerekirken Mac Miller’ın ani vefatı sanatçının tüm planlarını altüst etti. Bu dönemde özellikle de Miller’in vefatı üzerine medyanın iştahını kabartan eski sevgili/yeni sevgili konusu Ariana üzerinde kara bulutları daha da derinleştirdi. Tahmin edileceği gibi bu kovalamacanın sonunda birkaç aydır nişanlısı olan Pete Davidson’dan da ayrıldı.
Yeni şarkıların doğuşu
Albümün habercisi aynı zamanda isim annesi olan single ‘thank u, next’ sanatçının hayatına giren sevgililerine birer teşekkür niteliğinde, içten ve gerçek bir elveda şarkısı. Şarkı yayınlanır yayınlanmaz o kadar büyük bir ilgi gördü ki, Ariana Grande aslında bu şarkıyla birlikte yeniden küllerinden doğdu. Bir önceki ‘Sweetener’ albümü sanatçının yeniden kuvvetlendiği, kendini bulduğu bir albümüyse, ‘thank u, next’ tam anlamıyla bir ‘beni öldürmeyen güçlendirir’ ana fikrinde bir albüm olmuş.
Ariana ‘thank u, next’ albümünün onu yeniden hayata kazandırdığını söylerken, şarkıların tamamı sanatçının hayatına, ilişkilerine yani en özeline resmen ayna tutuyor. 5. stüdyo albümünün bu kadar özelini ortaya sermesinden ötürü endişesi olup olmadığı sorulduğunda ‘bunu çok düşünürsem yaptığımdan biraz korkabilirim’ diyen sanatçı yaşadıklarını ve hayatını olduğu gibi müziğiyle aktarmayı ‘iyileşmenin’ bir parçası olarak gördüğünü üstüne basa basa tekrarlıyor.
Tek önem verdiği şeyin ailesi, arkadaşları ve sevenleri olduğunu söyleyen sanatçı, üstünde plak şirketi baskısı olmadan müzik yapmanın öneminden de her seferinde bahsediyor. ‘Rap sanatçıları gibi aklıma yeni bir şarkı geldiği zaman hemen stüdyoya girip, şarkıyı yapıp hiç beklemeden yayınlamak istiyorum’ diyen Grande 5 ay arayla iki yeni albüm yayınlamanın ticari boyutu için kendisine baskı yapmayan plak şirketine de minnet duyduğunu belirtmiş.
Yeni şarkılar gerçekten çok içten diye mi, yoksa Ariana bu işin matematiğini çok iyi biliyor diye mi bilinmez, ‘thank u, next’ albümü geçen hafta Cuma günü yayınlandığında dijital platformlarda bir günde en çok dinlenen albüm rekorunu Drake’ten alıvermiş. Bununla yetinmeyen Ariana, albümü yayınlandığı gün dijital platformlarda en çok dinlenen kadın sanatçı rekorunu da ele geçirmiş durumda.
Albüm için yaptığı röportajda ünlü olmanın, kırmızı halıların ve davetlerin insanı olmadığını belirten sanatçı, ‘küçüklüğümden beri tek önem verdiğim şey müzikti. Bu hiç değişmedi hala müzik hayatımın tam merkezinde, sahnede şarkılarımı sevdiklerimle birlikte söylemek beni hayata bağlayan tek gerçek. Bundan fazlası gerçekten beni hiç heyecanlandırmıyor’ demiş.
Kıssadan hisse, sanatçının 12 şarkılık 5. stüdyo albümü ‘thank u, next’ tam anlamıyla bir iç döküş hikâyesi. İtirafların ve ‘ben böyleyim, beni böyle kabul edin’ temasının müzikal hali albüm birçok müzik eleştirmenine göre de millenialları daha iyi anlamanın bir diğer yolu olarak da değerlendirilmiş. Eleştiriler, yorumlar bitmez ama bu albümün gösterdiği tek bir şey var o da Ariana Grande artık eskisinde de güçlü. Listeler ve rekorlar bu sene en çok Ariana ismiyle anılacak!
Yıldızlar: needy, bloodline, fake smile, in my head, break up with your girlfriend I’m bored
Oscar’ımı Verdim Gitti: thank u next, ghostin, 7 rings
Arina ve Grammy Krizi
Ariana’nın üzerinde kesinlikle negatif bir bulut geziyor. Geçtiğimiz günlerde 61.si düzenlenen Grammy Müzik Ödülleri’ne sahne performansıyla katılacak olan sanatçı son anda performansını iptal etti. Bu duruma dair ödül töreninin yapımcısının yaptığı basın açıklamasının ardından Ariana olayın gerçek yüzünü sosyal medyasında paylaştığı mesajla duyurdu. Söz konusu ödül töreninde sahne alacağı şarkı konusunda ödül töreni yapımcısının verdiği karar ve bu karara dair ısrarından ötürü bu durumun profesyonelliğe uymadığını düşünen sanatçı, hatanın kendisindeymiş gibi basına bilgi paylaşılmasının çok yanlış olduğunu belirtti. Tartışmalar bir yana dursun, Ariana Grande katılmadığı bu ödül töreninde ‘En iyi Pop Kadın Vokal’ ödülünü ‘Sweetener’ albümüyle kazandı ve böylece ilk Grammy ödülünü almış oldu.