Bir Ayrılığın Hikâyesi: Magdalene

26 yaşında ilk yayınladığı LP1 albümüyle o dönem müzik türleri arasındaki ince geçişi bu kadar ustaca yaptığı için dikkatleri üzerine çeken İngiliz şarkıcı FKA Twigs, şimdi başarısını ve becerilerini yepyeni bir albümle sunuyor. Nam-ı diğer Tahliah Debrett Barnett geçtiğimiz hafta ‘Magdalene’ adlı ikinci stüdyo albümünü yayınladı.
2014’te yayınladığı ilk albümünün ardından 2015’teki çıkardığı EP ile 4 sene sessizliğe gömülen sanatçı bu süre zarfında aslında biraz da magazin gündemindeydi desek yanlış olmaz. Twilight’ın soğuk bakışlı aktörü Robert Pattinson ile 3 sene birlikte olan İngiliz şarkıcı 2017’de bu aşka bir nokta koymasıyla yine basının gözdesiydi.
Pattison ile olan ayrılık hikâyesini ve aşk acısını şarkılarına aktarmayı başaran şarkıcı ‘Magdalene’ ile geri döndü. Bu nefis albümün ardında Twigs’in yanı sıra Nicolas Jaar, Skrillex, Koreless, Benny Blanco ve Noah Goldstein gibi dev isimler yapımcı olarak yer alıyorlar. Albümün açılış single’ı geçtiğimiz Nisan ayında yayınlanan ‘Cellophane’ olmuştu. Bu çıkışı Eylül ayında rap şarkıcısı Future’un da yer aldığı ‘Holy Terrain’ takip etti. Ve şimdi albümün çıkışını kutlar nitelikte albümün belki de en güçlü şarkısı ‘Sad Day’ yayınlandı.
‘Magdalene’ albümünü duygusal, evrensel ve cinsel anlamda bir feminist meditasyon türü olarak adlandıran sanatçı aynı zamanda modern ve eski olan seslerle olan ilişkilerimizi dile getirmiş. Elektronik ana temasında bir albüm olan ‘Magdalene’in temelindeki kuvvetini Twigs’in çalıştığı birbirinden önemli yapımcılardan aldığı belli. Arşivleri parlatacak nefis bir albüm olmuş ‘Magdalene’. 2019’un albümleri sıralamasında şimdiden en üst sıralarda yerini alacağına adım gibi eminim.
Yıldızlar: holy terrain, home with you, cellophane, thousand eyes
Oscar’ımı Verdim Gitti: Sad Day, mary magdalene
Yeni Keşif: 40gece
Geçen hafta yepyeni bir grup keşfettim sizle de paylaşmak istedim.
Ilgaz Fakıoğlu ve Ayhan Asar tarafından kurulan 40gece aslında bir proje olarak yola çıkmış. Hali hazırda müzik yapan Ilgaz ve Ayhan birlikte 40gece’yi kurarak elektronik ve biraz da deneysel bir altyapıyla modern rock sound’unda şarkılar yapmışlar. Grup müzikal hislerini İskandinav cazı, elektronik çalışmalar ve synthwave müzik türü etkilemiş. 40gece’nin Mart ayından beri yayınladığı 3 single’ı arasında benim en çok hoşuma giden ‘ben’ oldu. Şarkılardaki sözler Ayhan Asar’a müzikal yapı ise Ilgaz Fakıoğlu’na ait. Biraz alternatif ve yeni müzik arıyorum diyenlere önemle tavsiye ederim.
maNga’yı Özlemişim!
Geçtiğimiz hafta Volkswagen Arena’da düzenlenen fizy İstanbul Müzik Haftası’nda maNga’yı canlı izleme fırsatı buldum. Grubu o kadar özlemişim ki, her şarkısını ezbere bilmek bir yana, böylesine kalabalık ve hep bir ağızdan şarkı söylenen bir konser enerjisi görmeyeli çok olmuş.
Grubun daha ilk şarkılarını yayınlamak üzere oldukları dönemlerde ODTÜ bahar şenliğinde izlediğim günleri hatırladım. Yaklaşık 15 senelik bir zaman döneminde maNga’nın kendi kariyerinde geldiği yer ve hayranlarının kalbindeki edindiği yer gerçekten mutluluk verici. Grup müziği yapıp ayakta durmak ve hayranlarını bunca sene yanında taşıyabilmek çok zor bir iş.
maNga, fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında Volkswagen Arena’daki konserinde ezberlere kazınan şarkıların tamamını seslendirdiler. Grubun konserdeki performanslarında kalabalığın şarkılara reaksiyonu müthişti. Konseri hala hatırladıkça tüylerim diken diken oluyor. Geçtiğimiz sezon maNga’nın açıkhava performanslarından herhangi birinde grubu izlemediğime şu an gerçekten pişmanım. 2020’de bu açığımı mutlaka kapatacağım.
Bir Ayrılığın Hikâyesi: Magdalene
26 yaşında ilk yayınladığı LP1 albümüyle o dönem müzik türleri arasındaki ince geçişi bu kadar ustaca yaptığı için dikkatleri üzerine çeken İngiliz şarkıcı FKA Twigs, şimdi başarısını ve becerilerini yepyeni bir albümle sunuyor. Nam-ı diğer Tahliah Debrett Barnett geçtiğimiz hafta ‘Magdalene’ adlı ikinci stüdyo albümünü yayınladı.
2014’te yayınladığı ilk albümünün ardından 2015’teki çıkardığı EP ile 4 sene sessizliğe gömülen sanatçı bu süre zarfında aslında biraz da magazin gündemindeydi desek yanlış olmaz. Twilight’ın soğuk bakışlı aktörü Robert Pattinson ile 3 sene birlikte olan İngiliz şarkıcı 2017’de bu aşka bir nokta koymasıyla yine basının gözdesiydi.
Pattison ile olan ayrılık hikâyesini ve aşk acısını şarkılarına aktarmayı başaran şarkıcı ‘Magdalene’ ile geri döndü. Bu nefis albümün ardında Twigs’in yanı sıra Nicolas Jaar, Skrillex, Koreless, Benny Blanco ve Noah Goldstein gibi dev isimler yapımcı olarak yer alıyorlar. Albümün açılış single’ı geçtiğimiz Nisan ayında yayınlanan ‘Cellophane’ olmuştu. Bu çıkışı Eylül ayında rap şarkıcısı Future’un da yer aldığı ‘Holy Terrain’ takip etti. Ve şimdi albümün çıkışını kutlar nitelikte albümün belki de en güçlü şarkısı ‘Sad Day’ yayınlandı.
‘Magdalene’ albümünü duygusal, evrensel ve cinsel anlamda bir feminist meditasyon türü olarak adlandıran sanatçı aynı zamanda modern ve eski olan seslerle olan ilişkilerimizi dile getirmiş. Elektronik ana temasında bir albüm olan ‘Magdalene’in temelindeki kuvvetini Twigs’in çalıştığı birbirinden önemli yapımcılardan aldığı belli. Arşivleri parlatacak nefis bir albüm olmuş ‘Magdalene’. 2019’un albümleri sıralamasında şimdiden en üst sıralarda yerini alacağına adım gibi eminim.
Yıldızlar: holy terrain, home with you, cellophane, thousand eyes
Oscar’ımı Verdim Gitti: Sad Day, mary magdalene
Yeni Keşif: 40gece
Geçen hafta yepyeni bir grup keşfettim sizle de paylaşmak istedim.
Ilgaz Fakıoğlu ve Ayhan Asar tarafından kurulan 40gece aslında bir proje olarak yola çıkmış. Hali hazırda müzik yapan Ilgaz ve Ayhan birlikte 40gece’yi kurarak elektronik ve biraz da deneysel bir altyapıyla modern rock sound’unda şarkılar yapmışlar. Grup müzikal hislerini İskandinav cazı, elektronik çalışmalar ve synthwave müzik türü etkilemiş. 40gece’nin Mart ayından beri yayınladığı 3 single’ı arasında benim en çok hoşuma giden ‘ben’ oldu. Şarkılardaki sözler Ayhan Asar’a müzikal yapı ise Ilgaz Fakıoğlu’na ait. Biraz alternatif ve yeni müzik arıyorum diyenlere önemle tavsiye ederim.
maNga’yı Özlemişim!
Geçtiğimiz hafta Volkswagen Arena’da düzenlenen fizy İstanbul Müzik Haftası’nda maNga’yı canlı izleme fırsatı buldum. Grubu o kadar özlemişim ki, her şarkısını ezbere bilmek bir yana, böylesine kalabalık ve hep bir ağızdan şarkı söylenen bir konser enerjisi görmeyeli çok olmuş.
Grubun daha ilk şarkılarını yayınlamak üzere oldukları dönemlerde ODTÜ bahar şenliğinde izlediğim günleri hatırladım. Yaklaşık 15 senelik bir zaman döneminde maNga’nın kendi kariyerinde geldiği yer ve hayranlarının kalbindeki edindiği yer gerçekten mutluluk verici. Grup müziği yapıp ayakta durmak ve hayranlarını bunca sene yanında taşıyabilmek çok zor bir iş.
maNga, fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında Volkswagen Arena’daki konserinde ezberlere kazınan şarkıların tamamını seslendirdiler. Grubun konserdeki performanslarında kalabalığın şarkılara reaksiyonu müthişti. Konseri hala hatırladıkça tüylerim diken diken oluyor. Geçtiğimiz sezon maNga’nın açıkhava performanslarından herhangi birinde grubu izlemediğime şu an gerçekten pişmanım. 2020’de bu açığımı mutlaka kapatacağım.