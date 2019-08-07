Yazın konsere gitmek gibisi yok.
Açıkhava da biraz da hafif esinti ile kulağınıza sevdiğiniz şarkılar fısıldanıyorsa daha güzel bir yaz akşamı hayal edemiyorum. Bazı konserlerin düzenlendiği mekanlarla birlikte bünyede yarattığı etki gücü doğru orantılı olarak artıyor. Önceki akşam Bachçede Yaz Festivali kapsamında 16-18. Yüzyıl Avrupa ve Osmanlı Saray müzikleri çalan İzmir Barok’u izleme fırsatı buldum. Konserin gerçekleştiği Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Fıstıklı Teras için zaten kelimeler kifayetsiz kalıyor. SSM’ne geldiğimde güneş henüz batmıştı, tüm davetliler birer birer bu nefis İstanbul manzarasına nazır terasta yerlerini çoktan almış, konser öncesi bu anın tadını çıkartıyorlardı.
Konser başlamadan hemen önce sahneye Hakan Erdoğan ve ekip arkadaşları çıktılar. Çalıştığı ekibin ne kadar büyük bir özveri ile bu festivali hazırladığını anlatan Erdoğan, üniversiteli genç çalışma arkadaşlarının Bachçede Yaz Festivali’ni gerçek kılmak için ortaya koydukları üstün özveriden ötürü hepsini sahneden tebrik etti. Birkaç senedir Hakan Erdoğan’ın düzenlediği yaz ve kış konser organizasyonlarına katılıyorum, ilk defa böyle bir ana tanık olduğum için ayrıca mutlu oldum.
1998’den beri düzenlenen İstanbul Bach Günleri ve konserleri saraylar ve müzeler gibi pek çok sıra dışı mekânda gerçekleştiriliyor. Farklı isimlerle tasarlanan Bach festivalleri ve konserleri sayesinde alternatif atmosferlerde klasik müzikseverler ve belki de yeni yeni klasik müzik etkinliklerini takip eden müzikseverler bu etkinlikler sayesinde nefis konserlere tanık oluyorlar.
Bu sene ikincisi düzenlenen Bachçede Yaz Festivali’ne ve önceki akşamki İzmir Barok konserine gelecek olursam, benim için bir ilkti diyebilirim. Daha önceden hiç izlemediğim bir performansa, nefis İstanbul manzaralı SSM Fıstıklı Teras’ında katılmak müthiş bir deneyimdi. İzmir Barok, İZDOB orkestrasından kontrabas sanatçısı Bülent Oral ve keman sanatçısı Hakan Özaytekin tarafından kurulmuş. Yaklaşık 25 yıldır birlikte oda müziği çalışmaları ve konserler düzenleyen bu ikili 2008 senesinde İzmir Barok’u kurmuşlar. Çembalo sanatçısı Tuğçe Özaytekin’in topluluğa dahil olmasıyla keman, viola da gamba ve klavsen olarak 3 farklı enstrümanı çalışmalarına eklemişler. Daha sonrasında Barok Flüt sanatçısı Atilla Oral ve Soprano Linet Şaul ekibe katılmış. 2011 senesi itibariyle grubun Çembalo sanatçısı Erica Fossi olmuş. 16. Yüzyıldan 18. Yüzyıl ortasına Avrupa ve Osmanlı Saray Müzikleri projesi kapsamında İzmir Barok genişlemiş ve Mezzo Soprano Sinem Özdemir, Çeng ve Kanun sanatçısı Şehvar Beşiroğlu, Rebap sanatçısı Mehmet Refik Kaya ve Vurmalı Çalgılar sanatçısı Hüseyin Tuncel gruba eklenmiş.
Bu güzel gecenin benim için en özel yanı hem daha önce hiç dinlemediğim tarzda bir konseri izlemiş oldum, hem de bu özel döneme ait farklı enstrümanları tanıma fırsatı edindim. İzmir Barok, Türkiye’de barok müziği döneminin enstrümaları ve stili ile seslendiren ilk topluluk olması bakımından da bir başka önem taşıyor. Grup, Osmanlı dönemindeki barok bestecileri araştırıp repertuarına katarak, bu bestecilerin eserlerini Avrupa müziğinin armoni esaslarına göre düzenleyerek bu eşsiz performansları düzenliyor. SSM Fıstıklı Teras’taki bu özel gece yaklaşık 2 saat boyunca Vivaldi, Ali Ufki Bey, B. Strozzi, Buhurizade Mustafa Itri gibi değerli bestekarların eserleriyle aktı geçti. Son eser olarak Tanburi Mustafa Çavuş’un eseri ‘Dök Zülfünü Meydana Gel’i bis dahil olmak üzere iki kere çalan İzmir Barok geceyi alkışlarla noktaladı.
Bachçede Yaz festivali Ağustos ayından Eylül’ün ilk günlerine kadar dopdolu bir program sunuyor. Kısaca programı özetlemek gerekirse: 6 Ağustos’ta Globus Music Moscow, 21 Ağustos’ta Thomas Gabriel Trio ile Bach ve Caz, 22 Ağustos’ta Esemble Musica Minore, 23 Ağustos’ta Konstantin Lifschitz ile piyano resitali,
27 Ağustos’ta Hortus Musicus, 3 Eylül’de Pergolesi Stabat Mater, 5 Eylül’de The Barock Moscow Ensemble konserleri olacak. Bayram tatili sonrası yazı bitirmeden eğer İstanbul’daysanız, ya da yolunuz İstanbul’a düşerse planınızı bu konserlere bakıp yapmanızı tavsiye ederim.
Melis Güven - Sus
Melis Güven’in yeni teklisi ‘Sus’ Epic Istanbul etiketiyle geçtiğimiz hafta yayımlandı.
En son Mayıs ayında yayınladığı ‘Kum’ single’ı ile sizlere duyurduğum Melis Güven şimdi yepyeni bir şarkı ile karşımızda. Önceki şarkılarda olduğu gibi birlikte çalıştığı prodüktör Eren Erdol’un imzasını taşıyan ‘Sus’ ile yine enerjik bir şarkı ortaya çıkartmışlar.
Söz ve bestesi Melis Güven’e ait olan ‘Sus’ yine içinizdeki dans isteğini açığa çıkartacak. Melis Güven’in arka arkaya yayınladığı şarkılarını birbiri ardına dinleyince yaratmak istediği sound’u ve istikrarını daha iyi kavrıyorsunuz. Bundan sonraki şarkısını şimdiden merakla ve heyecanla bekliyorum.
Bachçede Yaz Festivali
Yazın konsere gitmek gibisi yok.
Açıkhava da biraz da hafif esinti ile kulağınıza sevdiğiniz şarkılar fısıldanıyorsa daha güzel bir yaz akşamı hayal edemiyorum. Bazı konserlerin düzenlendiği mekanlarla birlikte bünyede yarattığı etki gücü doğru orantılı olarak artıyor. Önceki akşam Bachçede Yaz Festivali kapsamında 16-18. Yüzyıl Avrupa ve Osmanlı Saray müzikleri çalan İzmir Barok’u izleme fırsatı buldum. Konserin gerçekleştiği Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Fıstıklı Teras için zaten kelimeler kifayetsiz kalıyor. SSM’ne geldiğimde güneş henüz batmıştı, tüm davetliler birer birer bu nefis İstanbul manzarasına nazır terasta yerlerini çoktan almış, konser öncesi bu anın tadını çıkartıyorlardı.
Konser başlamadan hemen önce sahneye Hakan Erdoğan ve ekip arkadaşları çıktılar. Çalıştığı ekibin ne kadar büyük bir özveri ile bu festivali hazırladığını anlatan Erdoğan, üniversiteli genç çalışma arkadaşlarının Bachçede Yaz Festivali’ni gerçek kılmak için ortaya koydukları üstün özveriden ötürü hepsini sahneden tebrik etti. Birkaç senedir Hakan Erdoğan’ın düzenlediği yaz ve kış konser organizasyonlarına katılıyorum, ilk defa böyle bir ana tanık olduğum için ayrıca mutlu oldum.
1998’den beri düzenlenen İstanbul Bach Günleri ve konserleri saraylar ve müzeler gibi pek çok sıra dışı mekânda gerçekleştiriliyor. Farklı isimlerle tasarlanan Bach festivalleri ve konserleri sayesinde alternatif atmosferlerde klasik müzikseverler ve belki de yeni yeni klasik müzik etkinliklerini takip eden müzikseverler bu etkinlikler sayesinde nefis konserlere tanık oluyorlar.
Bu sene ikincisi düzenlenen Bachçede Yaz Festivali’ne ve önceki akşamki İzmir Barok konserine gelecek olursam, benim için bir ilkti diyebilirim. Daha önceden hiç izlemediğim bir performansa, nefis İstanbul manzaralı SSM Fıstıklı Teras’ında katılmak müthiş bir deneyimdi. İzmir Barok, İZDOB orkestrasından kontrabas sanatçısı Bülent Oral ve keman sanatçısı Hakan Özaytekin tarafından kurulmuş. Yaklaşık 25 yıldır birlikte oda müziği çalışmaları ve konserler düzenleyen bu ikili 2008 senesinde İzmir Barok’u kurmuşlar. Çembalo sanatçısı Tuğçe Özaytekin’in topluluğa dahil olmasıyla keman, viola da gamba ve klavsen olarak 3 farklı enstrümanı çalışmalarına eklemişler. Daha sonrasında Barok Flüt sanatçısı Atilla Oral ve Soprano Linet Şaul ekibe katılmış. 2011 senesi itibariyle grubun Çembalo sanatçısı Erica Fossi olmuş. 16. Yüzyıldan 18. Yüzyıl ortasına Avrupa ve Osmanlı Saray Müzikleri projesi kapsamında İzmir Barok genişlemiş ve Mezzo Soprano Sinem Özdemir, Çeng ve Kanun sanatçısı Şehvar Beşiroğlu, Rebap sanatçısı Mehmet Refik Kaya ve Vurmalı Çalgılar sanatçısı Hüseyin Tuncel gruba eklenmiş.
Bu güzel gecenin benim için en özel yanı hem daha önce hiç dinlemediğim tarzda bir konseri izlemiş oldum, hem de bu özel döneme ait farklı enstrümanları tanıma fırsatı edindim. İzmir Barok, Türkiye’de barok müziği döneminin enstrümaları ve stili ile seslendiren ilk topluluk olması bakımından da bir başka önem taşıyor. Grup, Osmanlı dönemindeki barok bestecileri araştırıp repertuarına katarak, bu bestecilerin eserlerini Avrupa müziğinin armoni esaslarına göre düzenleyerek bu eşsiz performansları düzenliyor. SSM Fıstıklı Teras’taki bu özel gece yaklaşık 2 saat boyunca Vivaldi, Ali Ufki Bey, B. Strozzi, Buhurizade Mustafa Itri gibi değerli bestekarların eserleriyle aktı geçti. Son eser olarak Tanburi Mustafa Çavuş’un eseri ‘Dök Zülfünü Meydana Gel’i bis dahil olmak üzere iki kere çalan İzmir Barok geceyi alkışlarla noktaladı.
Bachçede Yaz festivali Ağustos ayından Eylül’ün ilk günlerine kadar dopdolu bir program sunuyor. Kısaca programı özetlemek gerekirse: 6 Ağustos’ta Globus Music Moscow, 21 Ağustos’ta Thomas Gabriel Trio ile Bach ve Caz, 22 Ağustos’ta Esemble Musica Minore, 23 Ağustos’ta Konstantin Lifschitz ile piyano resitali,
27 Ağustos’ta Hortus Musicus, 3 Eylül’de Pergolesi Stabat Mater, 5 Eylül’de The Barock Moscow Ensemble konserleri olacak. Bayram tatili sonrası yazı bitirmeden eğer İstanbul’daysanız, ya da yolunuz İstanbul’a düşerse planınızı bu konserlere bakıp yapmanızı tavsiye ederim.
Melis Güven - Sus
Melis Güven’in yeni teklisi ‘Sus’ Epic Istanbul etiketiyle geçtiğimiz hafta yayımlandı.
En son Mayıs ayında yayınladığı ‘Kum’ single’ı ile sizlere duyurduğum Melis Güven şimdi yepyeni bir şarkı ile karşımızda. Önceki şarkılarda olduğu gibi birlikte çalıştığı prodüktör Eren Erdol’un imzasını taşıyan ‘Sus’ ile yine enerjik bir şarkı ortaya çıkartmışlar.
Söz ve bestesi Melis Güven’e ait olan ‘Sus’ yine içinizdeki dans isteğini açığa çıkartacak. Melis Güven’in arka arkaya yayınladığı şarkılarını birbiri ardına dinleyince yaratmak istediği sound’u ve istikrarını daha iyi kavrıyorsunuz. Bundan sonraki şarkısını şimdiden merakla ve heyecanla bekliyorum.