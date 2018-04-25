Avicii’nin Ardından

2018’in ilk büyük darbesi benim için Cranberries’in vokali Dolores’in vefatıydı. Geçtiğimiz Cuma günü telefonlara son dakika haberi olarak düşen Umman’da Avicii’nin ölüm haberi bu senenin bir diğer acı haberi oldu benim için.

Yaklaşık 1 ay önce SXSW’de Nile Rodgers’ın konuşmasını dinlemiştim. Bu söyleşide Nile Rodgers, yaratıcılığını, müzik aşkını ve kariyerinin detaylarını gençliğinden günümüze gelen kronolojide anlatırken konu bir şekilde Avicii’ye gelmişti. 2018’de yayınlayacağı yeni Chic albümü için sürpriz kişilerle çalıştığını söyleyen Rodgers, Avicii ile geçirdiği stüdyo zamanın son zamanlarda yaratıcılık adına yaptığı en iyi şey olduğunu söylemişti. Zamansızlıktan şikayet eden sanatçı, turne programıyla diğer sanatçıların prodüksiyon çalışmaları arasında mekik dokurken onu en çok etkileyen şeylerden birinin Avicii ile yeni şarkılar üzerinde çalıştığı zamanlar olduğunu bir çok kez dile getirmişti. Rodgers Avicii’yi için son zamanların ‘melodi dahisi’ olarak tanımlarken ‘beni Avicii ile 2 ay stüdyoya kapatın size 5 senelik albüm ile geri döneriz’ demişti. Cuma gününden beri aklımda hep bu söyleşi anı var. Müzik dünyası genç yaşta çok önemli bir müzik insanını maalesef kaybetti.

Avicii (01) - Yeniden Doğuş

Avicii çok genç yaşta EDM dünyasını sarsan başarısıyla, birçok festivalde sahne alan ve dev kitleleri müzikleriyle etkileyen bir sanatçı olarak maalesef kendisine çok da iyi bakmıyordu. Yoğun turne programı, düzensiz beslenme ve yoğun alkol tüketimi sebebiyle 2 sene önce ciddi sağlık sıkıntıları yaşayan sanatçı müziği bıraktığını duyurmuştu. Daha doğrusu canlı performans çalışmalarını bundan sonra sürdürmeyeceğini, daha insani bir halde yaşaması için buna zorunlu olduğunu açıklar bir metinle samimi şekilde duygularını sevenleriyle paylaşmıştı. Bu duyuru Avicii’yi sevenleri üzse de geri döneceğine sanırım ben de herkes kadar emindim.

Nitekim geçtiğimiz yaz Avicii (01) adını verdiği yeni EP’siyle İsveçli DJ adeta tekrardan doğmuştu. 6 şarkılık yeni albümü ile tekrardan müzik sektörüne geri dönen sanatçı, o dönemde yeniden geri dönüşünü şöyle özetlemişti:

‘Hayattaki tecrübelerimiz sayesinde zaman içinde hepimize bizim için neyin daha önemli olduğunu anlıyoruz. Bu benim için müzik yapmaktı. Müzik için doğduğumu, müzik yapmak için yaşadığımı anladım. Geçen sene canlı performanslarımı bıraktığımda aslında benim için daha anlamlı olan stüdyoma döndüm. Bu yeni başlangıç ile müziğe olan tutkumu sizlere yeni şarkılar yaparak göstereceğim. Umarım sizler de en az benim kadar keyif alırsınız’.

Avicii (01) projesi gerçekten de yeni bir başlangıçtı, yaz boyu bu albümden yayınlanan single’lar ve remixlerle ara verdiği dönemde pek de bir şey kaybetmediğini listelerdeki yükselişiyle kanıtlamıştı.

Rodgers’ın Son Buluşması

Bu güzel haberlerle ve başarılarla dolu geri dönüş ne yazık ki çok da uzun sürmedi. Maalesef ki müzikteki başarısıyla herkesi kendisine hayran bırakan genç DJ’in geçtiğimiz hafta Umman’daki vefat haberi müzik dünyasını büyük üzüntüye boğdu. Vefat haberinin ardından sanatçı dostları ve onu sevenler haberin şokuyla üzüntülerini sosyal medya üzerinden dile getirirken, Nile Rodgers’ın kendisiyle son görüşmesindeki izlenimleri Avicii’nin sağlığına dair ipuçları verir nitelikte. Avicii’ye ‘küçük kardeşim’ diyen Rodgers kendisini en son gördüğünde, ona söz vermesine rağmen yeniden içkiye başlamış olduğunu ve sağlığını iyi görmediği için kendisini uyardığını belirtmiş.

1 yılda 320 Sahne

2008 ile 2016 arasında, yoğun olarak 2011-2015 döneminde yaklaşık 813 kere sahne alan Avicii aslında en sevdiği şey olan müzikle kendi limitlerini fazlasıyla zorlamış. 2013 senesinde 320 kez sahne aldığı belirtilen sanatçı deyim yerindeyse bir yılın nerdeyse her günü sahne performansı sergilemiş. Bu yoğun tempo sonrasında fiziksel ve sinirsel olarak yıprandığını belirten sanatçı, alkol ve ağrı kesici ilaçlarla olan yoğun ilişkisi sebebiyle sağlığını da zamanla yok edecek duruma getirmiş.

Amy Winehouse ile Ortak Kader

Başarının kimi zaman beraberinde getirdiği sonsuz hırs sanırım böyle zamanlarda en çok da müzik sektöründe kendisini gösteriyor. Avicii’nin yaşadığı bu hazin sonu bir biçimde Amy Winehouse’un son zamanlarına benzettim. Hızlı yükselen kariyer ve başarı stresiyle baş edemeyen Winehouse da kurtuluşu Avicii’nin yaptığı gibi kötü alışkanlıklarda arayıp sonrasında da kontrol edilemez bir yola girmişti. Her ne kadar düzeldi, tekrardan müzik yapmaya başladı, sağlığı yerine geldi dense de bir gün ansızın alkol zehirlenmesi sebebiyle müziğe ebediyen veda etmişti.

Bu yazıyı yazarken aklımdaki en büyük soru, acaba genç yaşta bu büyük başarılara imza atan sanatçılar doğru yönetilemediği için mi bu sonlara mahkûm oluyorlar? Yoksa gerçekten kader mi onları bu yola sürüklüyor emin olamıyorum. Sanırım benim muhakememde ağır basan taraf ne olursa olsun, bu sonu yaşayan sanatçıların bir şekilde bu durumdan kurtarılabileceği ihtimalinin hep olacağı yönünde. Belki de müzik sektörü bu gerçeği kabul edemeyecek kadar acımasızdır, bunu muhtemelen hiç bilemeyeceğiz…