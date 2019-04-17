Avicii Anısına ‘Tim’

Dans müziğinin unutulmaz ismi Avicii’nin aramızdan ayrılmasının 1. yıl dönümü yaklaşıyor. Geçtiğimiz yıl 20 Nisan’da Umman’da ansızın vefat eden sanatçı tüm müzik dünyasını yasa boğmuştu. 2016’da psikolojik sorunlarından ötürü müziğe ara veren ünlü sanatçı, daha sonrasında 2017 senesinde yeniden EP’ler yayınlamaya başlamıştı. Maalesef bu mutluluk çok uzun sürmedi.
Avicii son dönemlerinde 16 şarkılık bir albüm üzerinde çalışıyormuş. Hazırladığı şarkılar ile ilgili heyecanını plak şirketindeki ekibine haber verdikten 2 gün sonra vefat edince bu şarkılar da öylece başıboş kalmış. Sanatçının ailesi Avicii’nin yaptığı eserlerin yayınlanmasını ve sevenlerinin bunlara ulaşmasını istemesiyle plak şirketi de kolları sıvayarak ‘Tim’ albümünü Avicii’den kalan haliyle tamamlamak için kolları sıvamış.
‘Tim’ albümünü kaldığı yerden devralan ekip Avicii ile bu şarkılarda birlikte çalışmış yapımcılar ve söz yazarlarından oluşan büyük bir takım. Her müzisyen Avicii’yle birlikte şarkı yaparlarken neler yaşadılarsa, yaptıkları şarkılara bu duygulara aktarmaya gayret göstermişler. Hedefleri dünyayı sallayacak hit şarkılarla dolu bir albüm hazırlamaktan ziyade Avicii bu albümü nasıl severdi düşüncesiyle stüdyoda çalışmalarını sürdürmüşler.
‘Tim’ albümünden ilk single ‘SOS’ Aloe Blacc vokaliyle geçtiğimiz hafta yayınlandı. Aloe Blacc şarkının sözlerini ilk defa gördüğünde Avicii’nin 3 sene önce yaşadığı depresyonu ve aradığı yardımı çok açık bir şekilde şarkıda gördüğünü belirtiyor. ‘SOS’in prodüksiyon aşamasında Avicii’nin şarkı için yaptığı çalışmalara birebir sadık kalındığı belirtilirken çok kişisel bir anlamı olduğunu düşündükleri için ilk olarak onunla albümün tanıtımını yapmak istemişler. Haziran ayında yayınlanması beklenen ‘Tim’ albümünde Aloe Blacc’in yanı sıra Coldplay’in vokali Chris Martin’in yer aldığı ‘Heaven’ adlı şarkının da yer alacağı şimdilik sızan bilgiler arasında.
Diğer yandan Avicii’nin ailesi ‘Tim’ albümüne verdikleri desteğin yanı sıra bir de oğullarının adına bir vakıf kurdular. Tim Bergling Foundation adlı bu vakıf psikolojik sıkıntılar çeken bireylere destek vermek için bağış toplamayı amaçlıyor. Bu sayede benzer sorunlar yaşayan bireylere destek vererek Avicii’nin adını bu vakıf ile yaşatacaklar.
Madonna Madame X Olarak Karşımızda
Açıkcası son birkaç senedir Madonna’nın yeni albümü için heyecan yaşıyorum. Hafta sonu tüm müzik dünyası Coachella festivaline kitlenmişken Madonna yeni albümünün tanıtımı için Instagram’dan postlar atmaya başladı. Dile kolay tam 14. stüdyo albümü olan bu son çalışmanın adı sanı nihayet bu postalar sayesinde kimlik buldu.
‘Madame X’ adlı yeni albümde Madonna yine birbirinden farklı kimliklerle bize koşuyor. Madonna’nın anlatımıyla Madame X: bir dansçı, bir profesör, bir mahküm, bir anne, bir öğrenci, bir çocuk, bir öğretmen ve hepsinden önce aşk içinde bir ajanmış.
Yeni albümünden yayınlanacak olan ilk single 17 Nisan’da gün ışığına çıkıyor. ‘Medellin’ adlı yeni single’ı Madonna Kolombiyalı sanatçı Maluma ile birlikte söylemiş.
Diğer yandan bu sene Tel Aviv’de gerçekleştirilecek olan Eurovision Ses Yarışması’nda Madonna da sahne alacak. Yarışmanın finalinde sahneye çıkacak olan Madonna bu performans için iki yeni şarkısını seslendirecek. Madame X hakkındaki detayları muhtemelen Mayıs ayındaki bu performanstan sonra daha çok duyacağız. O zamana kadar yeni single’ı ‘Medellin’ ile idare edip albümü hayal etmeye devam.
Game Of Thrones’a Özel Albüm: For The Throne
Tüm dünyanın merakla kitlendiği dizinin sekizinci ve son sezonu nihayet başladı. Bu uzun bekleyiş sona erdiği için gerçekten içim ferahladı. Sanırım bu duyguları en son Lost’un final sezonu zamanı yaşamıştım, sonu ona benzemesin diyelim.
Fenomen dizinin son sezonu yüzü suyu hürmetine çok özel bir albüm hazırlandı. Game Of Thrones’un ilhamıyla hazırlanan ‘For The Throne’ albümden ilk iki single Maren Morris’in ‘Kingdom Of One’ ve The Lumineers’ın ‘Nightshade’ı şu an dijital platformlarda dinlenebiliyor. Bu Cuma günü SZA, The Weeknd ve Travis Scott çalışması ‘Power is Power’ yayınlanmayı bekliyor. Söz konusu albümün tamamının yayınlanma tarihi ise 26 Nisan.
Albümün şarkı sıralaması ve detayları şu şekilde:
- “Kingdom Of One” – Maren Morris
02. “Power Is Power” – SZA, The Weeknd, Travis Scott
03. “Nightshade” – The Lumineers
04. “Hollow Crown” – Ellie Goulding
05. “Baptize Me” – X Ambassadors feat. Jacob Banks
06. “Too Many Gods” – A$AP Rocky & Joey Bada$$
07. “Turn On Me” – The National
08. “From The Grave” – James Arthur
09. “Me Traicionaste” – ROSALÍA feat. A.CHAL
10. “When I Lie” (Remix) – Lil Peep feat. Ty Dolla $ign
11. “Love Can Kill” – Lennon Stella
12. “Wolf At Your Door” – Chloe x Halle
13. “Devil In Your Eye” – Mumford & Sons
14. “Pray (High Valyrian)” – Matt Bellamy
Avicii Anısına ‘Tim’
Dans müziğinin unutulmaz ismi Avicii’nin aramızdan ayrılmasının 1. yıl dönümü yaklaşıyor. Geçtiğimiz yıl 20 Nisan’da Umman’da ansızın vefat eden sanatçı tüm müzik dünyasını yasa boğmuştu. 2016’da psikolojik sorunlarından ötürü müziğe ara veren ünlü sanatçı, daha sonrasında 2017 senesinde yeniden EP’ler yayınlamaya başlamıştı. Maalesef bu mutluluk çok uzun sürmedi.
Avicii son dönemlerinde 16 şarkılık bir albüm üzerinde çalışıyormuş. Hazırladığı şarkılar ile ilgili heyecanını plak şirketindeki ekibine haber verdikten 2 gün sonra vefat edince bu şarkılar da öylece başıboş kalmış. Sanatçının ailesi Avicii’nin yaptığı eserlerin yayınlanmasını ve sevenlerinin bunlara ulaşmasını istemesiyle plak şirketi de kolları sıvayarak ‘Tim’ albümünü Avicii’den kalan haliyle tamamlamak için kolları sıvamış.
‘Tim’ albümünü kaldığı yerden devralan ekip Avicii ile bu şarkılarda birlikte çalışmış yapımcılar ve söz yazarlarından oluşan büyük bir takım. Her müzisyen Avicii’yle birlikte şarkı yaparlarken neler yaşadılarsa, yaptıkları şarkılara bu duygulara aktarmaya gayret göstermişler. Hedefleri dünyayı sallayacak hit şarkılarla dolu bir albüm hazırlamaktan ziyade Avicii bu albümü nasıl severdi düşüncesiyle stüdyoda çalışmalarını sürdürmüşler.
‘Tim’ albümünden ilk single ‘SOS’ Aloe Blacc vokaliyle geçtiğimiz hafta yayınlandı. Aloe Blacc şarkının sözlerini ilk defa gördüğünde Avicii’nin 3 sene önce yaşadığı depresyonu ve aradığı yardımı çok açık bir şekilde şarkıda gördüğünü belirtiyor. ‘SOS’in prodüksiyon aşamasında Avicii’nin şarkı için yaptığı çalışmalara birebir sadık kalındığı belirtilirken çok kişisel bir anlamı olduğunu düşündükleri için ilk olarak onunla albümün tanıtımını yapmak istemişler. Haziran ayında yayınlanması beklenen ‘Tim’ albümünde Aloe Blacc’in yanı sıra Coldplay’in vokali Chris Martin’in yer aldığı ‘Heaven’ adlı şarkının da yer alacağı şimdilik sızan bilgiler arasında.
Diğer yandan Avicii’nin ailesi ‘Tim’ albümüne verdikleri desteğin yanı sıra bir de oğullarının adına bir vakıf kurdular. Tim Bergling Foundation adlı bu vakıf psikolojik sıkıntılar çeken bireylere destek vermek için bağış toplamayı amaçlıyor. Bu sayede benzer sorunlar yaşayan bireylere destek vererek Avicii’nin adını bu vakıf ile yaşatacaklar.
Madonna Madame X Olarak Karşımızda
Açıkcası son birkaç senedir Madonna’nın yeni albümü için heyecan yaşıyorum. Hafta sonu tüm müzik dünyası Coachella festivaline kitlenmişken Madonna yeni albümünün tanıtımı için Instagram’dan postlar atmaya başladı. Dile kolay tam 14. stüdyo albümü olan bu son çalışmanın adı sanı nihayet bu postalar sayesinde kimlik buldu.
‘Madame X’ adlı yeni albümde Madonna yine birbirinden farklı kimliklerle bize koşuyor. Madonna’nın anlatımıyla Madame X: bir dansçı, bir profesör, bir mahküm, bir anne, bir öğrenci, bir çocuk, bir öğretmen ve hepsinden önce aşk içinde bir ajanmış.
Yeni albümünden yayınlanacak olan ilk single 17 Nisan’da gün ışığına çıkıyor. ‘Medellin’ adlı yeni single’ı Madonna Kolombiyalı sanatçı Maluma ile birlikte söylemiş.
Diğer yandan bu sene Tel Aviv’de gerçekleştirilecek olan Eurovision Ses Yarışması’nda Madonna da sahne alacak. Yarışmanın finalinde sahneye çıkacak olan Madonna bu performans için iki yeni şarkısını seslendirecek. Madame X hakkındaki detayları muhtemelen Mayıs ayındaki bu performanstan sonra daha çok duyacağız. O zamana kadar yeni single’ı ‘Medellin’ ile idare edip albümü hayal etmeye devam.
Game Of Thrones’a Özel Albüm: For The Throne
Tüm dünyanın merakla kitlendiği dizinin sekizinci ve son sezonu nihayet başladı. Bu uzun bekleyiş sona erdiği için gerçekten içim ferahladı. Sanırım bu duyguları en son Lost’un final sezonu zamanı yaşamıştım, sonu ona benzemesin diyelim.
Fenomen dizinin son sezonu yüzü suyu hürmetine çok özel bir albüm hazırlandı. Game Of Thrones’un ilhamıyla hazırlanan ‘For The Throne’ albümden ilk iki single Maren Morris’in ‘Kingdom Of One’ ve The Lumineers’ın ‘Nightshade’ı şu an dijital platformlarda dinlenebiliyor. Bu Cuma günü SZA, The Weeknd ve Travis Scott çalışması ‘Power is Power’ yayınlanmayı bekliyor. Söz konusu albümün tamamının yayınlanma tarihi ise 26 Nisan.
Albümün şarkı sıralaması ve detayları şu şekilde:
02. “Power Is Power” – SZA, The Weeknd, Travis Scott
03. “Nightshade” – The Lumineers
04. “Hollow Crown” – Ellie Goulding
05. “Baptize Me” – X Ambassadors feat. Jacob Banks
06. “Too Many Gods” – A$AP Rocky & Joey Bada$$
07. “Turn On Me” – The National
08. “From The Grave” – James Arthur
09. “Me Traicionaste” – ROSALÍA feat. A.CHAL
10. “When I Lie” (Remix) – Lil Peep feat. Ty Dolla $ign
11. “Love Can Kill” – Lennon Stella
12. “Wolf At Your Door” – Chloe x Halle
13. “Devil In Your Eye” – Mumford & Sons
14. “Pray (High Valyrian)” – Matt Bellamy