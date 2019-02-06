Okay Barış’ın geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni albümü gerçekten de manşet olacak bir albüm ismi. Bu albümün üretim sürecinden haberleri birçok yerden duyuyordum, bu yüzden de büyük bir merakla yayınlanacağı zamanı beklediğimi itiraf etmeliyim.
11 şarkıdan oluşan SN Müzik etiketiyle yayınlanan yeni albümün prodüktörlüğünü Sezen Aksu üstlenmiş. Şarkıların fabrikası Sezen Aksu olunca albümün yankısı elbette daha da büyük oluyor. Okay Barış birkaç sene önce verdiği bir röportajda Sezen Aksu ile birlikte çalışmayı adeta cennette olmaya benzetirken, onunla çalışmanın ne kadar değerli ve önemli bir şans olmasıyla ilgili anlattıklarını okuduğumda çok etkilendiğimi hatırlıyorum.
Okay Barış’ın Sezen Aksu ile yollarını kesiştiren de aslında Levent Yüksel’in ‘Kadınım’ şarkısından etkilenerek daha sonra kendisinin yazdığı ‘Kadınım Diyorsan’ şarkısı olmuş. Sanatçı bu şarkıyı yaptıktan sonra Sezen Aksu’ya dinletmek istemiş ve böylece ikilinin yolu ilk kez kesişmiş. Sezen Aksu’nun ‘Öptüm’ albümünden iki şarkıya düzenleme yapan Okay Barış, daha sonra da Sezen Aksu’nun altı konserlik turnesinde de sahnede yer almış. İkilinin birlikte müzik yapma süreci o dönemden bu güne kadar devam ederken, stüdyoda başka sanatçılara verilmek üzere hazırlanan şarkıların demolarını yapan Okay Barış’a bir gün Sezen Aksu’nun albüm yapma teklifiyle ‘Artık Sevilmiyor Böyle’ albümü ortaya çıkmış.
‘Artık Sevilmiyor Böyle’ albümünün genel müzikal konsepti Sezen Aksu’nun önderliğinde hazırlanırken, 11 şarkının bestesi ve 8 şarkının da sözü yine Sezen Aksu’ya ait. Diğer yandan albümdeki iki şarkının sözü Sibel Algan, bir şarkının sözü de Yıldız Tilbe imzası taşıyor. ‘Artık Sevilmiyor Böyle’ şarkılarının tüm düzenlemeleri de Okay Barış’a ait. Albümden çıkan ilk şarkı ‘Onursuz Olabilir Aşk’ Sezen Aksu’nun yıllar önce Levent Yüksel’in albümünde yer alan ‘Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk’ şarkısına bir cevap niteliğinde ve albümün açılışını yapıyor. Söz konusu şarkı Okay Barış’ın yeni albümünün çıkış şarkısı ve aynı zamanda kendisinin yönetmenliğini yaptığı albümden kliplenen ilk çalışma.
Sezen Aksu’nun resmi facebook sayfasından Okay’ın sesi için kullandığı tevekkül, isyan, şefkat aslında sıfatları şarkıları dinledikçe albümün içinde bir bir gizli olduğunu fark ediyorsunuz. Şarkılarda kimi zaman sizi yakalayan 90’lar havası kimi zaman sizi alıp götürüyor. Özellikle sözlerdeki Sezen Aksu vurgusu o kadar belirgin ki kimi zaman Okay Barış’ın sesine paralel sanki Sezen Aksu sesi de duyar gibi oluyorsunuz.
Yıldızlar: Onursuz Olabilir Aşk, Sen Ciddisin, Alıngansın, Bildiğin Gibi Değil, Ne Güzel Olur
Oscar’ımı Verdim Gitti: Artık Sevilmiyor Böyle, Aşktan Giderken
Kime Okay Barış’ın albümünü sorsam herkes şarkıların etkisinden bahsediyor. Melankolinin yanında bir o kadar da içe işleyen bu şarkılar birbiri ardına akıp gidiyor. Bu açıdan bakınca artık yapılmıyor böyle albümler, Okay Barış’ın yeni albümünü uzun uzun dinleyip üzerine düşünmek gerektiren, çok özel ve detaylı bir çalışma. Hem şarkıların sözleri, hem de bestelerinin farklılığı nasıl bir cevherin bize sunulduğunun ispatı. Okay Barış’ın dinledikçe ruha dokunan vokali bu kış günlerine birebir gelecek, müzikseverlere ilaç olacak.
Gökhan Türkmen ‘Virgül’ü Yayınlandı
2018’in son haftalarında Gökhan Türkmen ‘Virgül’ mini albümünden ‘İhtimaller Perisi’ni ilk single olarak yayınlamıştı. Söz konusu şarkıya Bora Çifterler yönetmenliğinde, Hopa’da Heva Yaylası’nda klip çeken Türkmen çok geçmeden yeni albümü ‘Virgül’ü geçtiğimiz gün yayınladı.
Albümde ‘İhtimaller Perisi’nin yanı sıra ‘Ben Unuturum’ ve geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Harun Kolçak’a ithaf ettiği ‘Masal Olsa’ şarkıları yer alıyor.
‘Virgül’, Türkmen’in kendi müzik yelpazesinde farklı ve yeni bir yol çizen özel bir çalışma. Perdesiz gitar ve doğu enstrümanlarıyla dolu alternatif bir pop projesi olan ‘Virgül’deki üç şarkının sözleri Ozan Turgut’a besteleri ise Gökhan Türkmen’e ait. Gökhan Türkmen cephesinde özellikle geçen sene ‘Synesthesia’ ile başlayan bu yenilik rüzgarı ‘Virgül’ün de yayınlanmasıyla kendisini daha da net hissettiriyor. Özellikle ‘Virgül’ ile başlayan bu yeni dönem bakalım Gökhan Türkmen’den bize başka neler getirecek? Ben de sanatçının takipçileri gibi merakla bekliyorum.
Billie Eilish ilk albümüyle geliyor!
Billie Eilish uzun zamandır konuşulan ilk albümünün detaylarını geçtiğimiz hafta paylaştı. ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?’ adlı Eilish’in ilk albümü 29 Mart’ta yayınlanacak. Albümden çıkan ilk single ‘bury a friend’ yepyeni Billie Eilish albümünde bizleri neler beklediğinin habercisi. Michael Chaves’in yönettiği yeni single’ın klibi de geçen hafta yayınlanırken, yeni albümde geçtiğimiz aylarda yayınlanan yeni single’ları ‘you should see me in a crown’ ve ‘when the party’s over’ şarkıları da yer alıyor.
14 şarkılık albümün şarkı sıralaması şu şekilde:
WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?:
01 !!!!!!!
02 bad guy
03 xanny
04 you should see me in a crown
05 all the good girls go to hell
06 wish you were gay
07 when the party’s over
08 8
09 my strange addiction
10 bury a friend
11 ilomilo
12 listen before i go
13 i love you
14 goodbye
Diğer yandan Billie Eilish’in bu sene Oscar’a En iyi film dalında da aday olan Alfonso Cuarón’nun ‘Roma’ filmi için yaptığı ‘When I Was Older’ şarkısı da çok yakın zamanda yayınlanacak olan filmin müzik albümünde yer alacakmış.
Artık Sevilmiyor Böyle
Okay Barış’ın geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni albümü gerçekten de manşet olacak bir albüm ismi. Bu albümün üretim sürecinden haberleri birçok yerden duyuyordum, bu yüzden de büyük bir merakla yayınlanacağı zamanı beklediğimi itiraf etmeliyim.
11 şarkıdan oluşan SN Müzik etiketiyle yayınlanan yeni albümün prodüktörlüğünü Sezen Aksu üstlenmiş. Şarkıların fabrikası Sezen Aksu olunca albümün yankısı elbette daha da büyük oluyor. Okay Barış birkaç sene önce verdiği bir röportajda Sezen Aksu ile birlikte çalışmayı adeta cennette olmaya benzetirken, onunla çalışmanın ne kadar değerli ve önemli bir şans olmasıyla ilgili anlattıklarını okuduğumda çok etkilendiğimi hatırlıyorum.
Okay Barış’ın Sezen Aksu ile yollarını kesiştiren de aslında Levent Yüksel’in ‘Kadınım’ şarkısından etkilenerek daha sonra kendisinin yazdığı ‘Kadınım Diyorsan’ şarkısı olmuş. Sanatçı bu şarkıyı yaptıktan sonra Sezen Aksu’ya dinletmek istemiş ve böylece ikilinin yolu ilk kez kesişmiş. Sezen Aksu’nun ‘Öptüm’ albümünden iki şarkıya düzenleme yapan Okay Barış, daha sonra da Sezen Aksu’nun altı konserlik turnesinde de sahnede yer almış. İkilinin birlikte müzik yapma süreci o dönemden bu güne kadar devam ederken, stüdyoda başka sanatçılara verilmek üzere hazırlanan şarkıların demolarını yapan Okay Barış’a bir gün Sezen Aksu’nun albüm yapma teklifiyle ‘Artık Sevilmiyor Böyle’ albümü ortaya çıkmış.
‘Artık Sevilmiyor Böyle’ albümünün genel müzikal konsepti Sezen Aksu’nun önderliğinde hazırlanırken, 11 şarkının bestesi ve 8 şarkının da sözü yine Sezen Aksu’ya ait. Diğer yandan albümdeki iki şarkının sözü Sibel Algan, bir şarkının sözü de Yıldız Tilbe imzası taşıyor. ‘Artık Sevilmiyor Böyle’ şarkılarının tüm düzenlemeleri de Okay Barış’a ait. Albümden çıkan ilk şarkı ‘Onursuz Olabilir Aşk’ Sezen Aksu’nun yıllar önce Levent Yüksel’in albümünde yer alan ‘Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk’ şarkısına bir cevap niteliğinde ve albümün açılışını yapıyor. Söz konusu şarkı Okay Barış’ın yeni albümünün çıkış şarkısı ve aynı zamanda kendisinin yönetmenliğini yaptığı albümden kliplenen ilk çalışma.
Sezen Aksu’nun resmi facebook sayfasından Okay’ın sesi için kullandığı tevekkül, isyan, şefkat aslında sıfatları şarkıları dinledikçe albümün içinde bir bir gizli olduğunu fark ediyorsunuz. Şarkılarda kimi zaman sizi yakalayan 90’lar havası kimi zaman sizi alıp götürüyor. Özellikle sözlerdeki Sezen Aksu vurgusu o kadar belirgin ki kimi zaman Okay Barış’ın sesine paralel sanki Sezen Aksu sesi de duyar gibi oluyorsunuz.
Yıldızlar: Onursuz Olabilir Aşk, Sen Ciddisin, Alıngansın, Bildiğin Gibi Değil, Ne Güzel Olur
Oscar’ımı Verdim Gitti: Artık Sevilmiyor Böyle, Aşktan Giderken
Kime Okay Barış’ın albümünü sorsam herkes şarkıların etkisinden bahsediyor. Melankolinin yanında bir o kadar da içe işleyen bu şarkılar birbiri ardına akıp gidiyor. Bu açıdan bakınca artık yapılmıyor böyle albümler, Okay Barış’ın yeni albümünü uzun uzun dinleyip üzerine düşünmek gerektiren, çok özel ve detaylı bir çalışma. Hem şarkıların sözleri, hem de bestelerinin farklılığı nasıl bir cevherin bize sunulduğunun ispatı. Okay Barış’ın dinledikçe ruha dokunan vokali bu kış günlerine birebir gelecek, müzikseverlere ilaç olacak.
Gökhan Türkmen ‘Virgül’ü Yayınlandı
2018’in son haftalarında Gökhan Türkmen ‘Virgül’ mini albümünden ‘İhtimaller Perisi’ni ilk single olarak yayınlamıştı. Söz konusu şarkıya Bora Çifterler yönetmenliğinde, Hopa’da Heva Yaylası’nda klip çeken Türkmen çok geçmeden yeni albümü ‘Virgül’ü geçtiğimiz gün yayınladı.
Albümde ‘İhtimaller Perisi’nin yanı sıra ‘Ben Unuturum’ ve geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Harun Kolçak’a ithaf ettiği ‘Masal Olsa’ şarkıları yer alıyor.
‘Virgül’, Türkmen’in kendi müzik yelpazesinde farklı ve yeni bir yol çizen özel bir çalışma. Perdesiz gitar ve doğu enstrümanlarıyla dolu alternatif bir pop projesi olan ‘Virgül’deki üç şarkının sözleri Ozan Turgut’a besteleri ise Gökhan Türkmen’e ait. Gökhan Türkmen cephesinde özellikle geçen sene ‘Synesthesia’ ile başlayan bu yenilik rüzgarı ‘Virgül’ün de yayınlanmasıyla kendisini daha da net hissettiriyor. Özellikle ‘Virgül’ ile başlayan bu yeni dönem bakalım Gökhan Türkmen’den bize başka neler getirecek? Ben de sanatçının takipçileri gibi merakla bekliyorum.
Billie Eilish ilk albümüyle geliyor!
Billie Eilish uzun zamandır konuşulan ilk albümünün detaylarını geçtiğimiz hafta paylaştı. ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?’ adlı Eilish’in ilk albümü 29 Mart’ta yayınlanacak. Albümden çıkan ilk single ‘bury a friend’ yepyeni Billie Eilish albümünde bizleri neler beklediğinin habercisi. Michael Chaves’in yönettiği yeni single’ın klibi de geçen hafta yayınlanırken, yeni albümde geçtiğimiz aylarda yayınlanan yeni single’ları ‘you should see me in a crown’ ve ‘when the party’s over’ şarkıları da yer alıyor.
14 şarkılık albümün şarkı sıralaması şu şekilde:
WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?:
01 !!!!!!!
02 bad guy
03 xanny
04 you should see me in a crown
05 all the good girls go to hell
06 wish you were gay
07 when the party’s over
08 8
09 my strange addiction
10 bury a friend
11 ilomilo
12 listen before i go
13 i love you
14 goodbye
Diğer yandan Billie Eilish’in bu sene Oscar’a En iyi film dalında da aday olan Alfonso Cuarón’nun ‘Roma’ filmi için yaptığı ‘When I Was Older’ şarkısı da çok yakın zamanda yayınlanacak olan filmin müzik albümünde yer alacakmış.