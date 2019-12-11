Alanis Morissette’den Müzikal, Yeni Şarkı, Yeni Albüm Müjdesi!

Önümüzdeki sene Alanis Morissette’nin ‘Jagged Little Pill’ albümünün 25. senesi olacak. Yani Alanis Morissette’nin hayranlarıyla tanışmasının da 25. yılı oluyor. Söz konusu albümün aynı isimli Broadway müzikali bu hafta Newyork’ta vizyona girdi. 2020 hedeflerimden biri de bu müzikali izlemek olacak.
‘Jagged Little Pill’in 25. yıl kutlamaları müzikal ile kalmıyor bir de dev bir turne olarak geri dönüyor. Bu özel turnede Alanis Morissette’ye albümün bir önceki turnesinde eşlik eden Garbage ve Liz Phair de eşlik edecekmiş. Buram buram bir nostalji treni olacak bu turne. Bakalım bize de uğrayacak mı ya da ne kadar yakınlara gelecek göreceğiz.
Son 1.5 senedir Alanis ‘Jagged Little Pill’ müzikali ile yoğun şekilde meşguldü, artık oyun vizyona girdiği için kendisi de nihayet eski rutinine dönüyor. 2012’den beri yeni bir müzik paylaşımı olmayan sanatçı yepyeni şarkısı ‘Reason I Drink’I geçtiğimiz hafta yayınladı. Açık konuşmak gerekirse son 2 albümü benim için biraz hayal kırıklığı olmuştu. Yeni yayınladığı single bu anlamda bana ilaç gibi geldi. Diğer yandan söz konusu yeni şarkı 2020’de yayınlanacak olan yeni albümün habercisi. Sosyal medya profilinde 23 yeni şarkı yazdığını belirten sanatçı ‘Such Pretty Forks In The Road’ adıyla yayınlanacak olan 9. stüdyo albümünü önümüzdeki sene Mayıs ayında yayınlamaya hazırlanıyor. Bundan önceki albümlerinde olduğu gibi yine bizi kişisel dünyasına davet edecek olan Alanis Morissette’I önümüzdeki daha çok konuşacağımız şimdiden kesin gibi gözüküyor.
MİLYON DOLARLIK BİLLİE
En son American Music Awards’ten 2 ödül ile evine dönen genç şarkıcı Billie Eilish bu sene yayınladığı ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ albümüyle 4 de Grammy sahibi olmuştu. Geçtiğimiz hafta ilk defa düzenlenen Apple Music Awards’ta 2019’un sanatçısı ödülüne layık görülen Eilish bu yoğun senenin meyvelerini bir bir topluyor.
2001 doğumlu Billie Eilish, yaptığı müzikle hem alışılmış düzeni yerinden oynattı hem de rahat tavrı, istediğini giyinme haliyle genel popstar algısını da yeniden tartışılır bir yere taşıdı. ‘Ocean Eyes’ şarkısıyla hayatımıza giren Eilish’in müzik kariyerini konu alan özel bir belgesel önceki günün tartışma konusuydu. Tartışma konusu olan durum belgeselin Apple’ın yeni tv platformu için bu belgesel için harcadığı tutar. Söylentiler doğruysa 25 milyon dolarlık bir bedel ile Apple söz konusu belgeseli kendi platformu TV+’da yayınlamak için haklarını satın almış.
Geçtiğimiz sene Netflix’in yayınladığı Taylor Swift: Reputation konseri ve Beyonce’nin efsane Coachella performansı Homecoming için harcadığı tutarlar ile karşılaştırıldığında Billie Eilish belgeseliyle açık ara önde gidiyor. Konuya dair Apple ve sanatçı tarafı herhangi bir yorum vermezken sızan bu satın alma haberinin bir anlamda Apple’ın TV+ için satın alma gücünü pazarda göstermek amaçlı yaptığı da yapılan yorumlar arasında yer alıyor. Bütün bunlardan bağımsız olarak Billie Eilish’in hiçbir iddiası olmaksızın yayınladığı ilk albümü ile tüm dünyayı kasıp kavurması, gittiği her ülkede kısa sürede biletleri tükenen bir turne yapması bence esas alkışlanacak olay. Ezberleri bozan yeni bir sesin müzik dünyasında yükselmesi her zaman sevindirici bir durum.
AMADEUS’A YOĞUN İLGİ!
Peter Shaffer’in kaleme aldığı Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği Amadeus Mozart’a büyük bir ilgi söz konusu. 11 Ocak akşamı Uniq İstanbul’da prömiyerini gerçekleştirecek olan ‘Amadeus-Mozart’ oyununun ilk gece
biletleri çok kısa sürede tükendiği için 12 Ocak’a ikinci bir gösterim daha eklenmiş durumda. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliği ile sahnelenecek olan oyun için böylesine büyük talep olunca 13 ve 27 Ocak’ta iki tarih daha eklenmiş.
Oyunun başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz (Constanze) paylaşıyor. 12 kişilik koro, 10 kişilik canlı orkestra ile birlikte 35 kişilik kalabalık bir kadroyla sahnelenecek olan prodüksiyon beni de herkes gibi inanılmaz heyecanlandırıyor. Oyunun tanıtımlarını görünce hemen 11 Ocak’a bilet aldığım için şu an nasıl mutluyum anlatamam. 18. Yüzyılda Viyanda’da yaşayan Wolfgang Amadeus Mozart ve Antonio Salieri’nin çatışmasını konu alan önümüzdeki yıl büyük ses getirecek oyun için biletler çok hızlı tükeniyor, elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederim.
Alanis Morissette’den Müzikal, Yeni Şarkı, Yeni Albüm Müjdesi!
Önümüzdeki sene Alanis Morissette’nin ‘Jagged Little Pill’ albümünün 25. senesi olacak. Yani Alanis Morissette’nin hayranlarıyla tanışmasının da 25. yılı oluyor. Söz konusu albümün aynı isimli Broadway müzikali bu hafta Newyork’ta vizyona girdi. 2020 hedeflerimden biri de bu müzikali izlemek olacak.
‘Jagged Little Pill’in 25. yıl kutlamaları müzikal ile kalmıyor bir de dev bir turne olarak geri dönüyor. Bu özel turnede Alanis Morissette’ye albümün bir önceki turnesinde eşlik eden Garbage ve Liz Phair de eşlik edecekmiş. Buram buram bir nostalji treni olacak bu turne. Bakalım bize de uğrayacak mı ya da ne kadar yakınlara gelecek göreceğiz.
Son 1.5 senedir Alanis ‘Jagged Little Pill’ müzikali ile yoğun şekilde meşguldü, artık oyun vizyona girdiği için kendisi de nihayet eski rutinine dönüyor. 2012’den beri yeni bir müzik paylaşımı olmayan sanatçı yepyeni şarkısı ‘Reason I Drink’I geçtiğimiz hafta yayınladı. Açık konuşmak gerekirse son 2 albümü benim için biraz hayal kırıklığı olmuştu. Yeni yayınladığı single bu anlamda bana ilaç gibi geldi. Diğer yandan söz konusu yeni şarkı 2020’de yayınlanacak olan yeni albümün habercisi. Sosyal medya profilinde 23 yeni şarkı yazdığını belirten sanatçı ‘Such Pretty Forks In The Road’ adıyla yayınlanacak olan 9. stüdyo albümünü önümüzdeki sene Mayıs ayında yayınlamaya hazırlanıyor. Bundan önceki albümlerinde olduğu gibi yine bizi kişisel dünyasına davet edecek olan Alanis Morissette’I önümüzdeki daha çok konuşacağımız şimdiden kesin gibi gözüküyor.
MİLYON DOLARLIK BİLLİE
En son American Music Awards’ten 2 ödül ile evine dönen genç şarkıcı Billie Eilish bu sene yayınladığı ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ albümüyle 4 de Grammy sahibi olmuştu. Geçtiğimiz hafta ilk defa düzenlenen Apple Music Awards’ta 2019’un sanatçısı ödülüne layık görülen Eilish bu yoğun senenin meyvelerini bir bir topluyor.
2001 doğumlu Billie Eilish, yaptığı müzikle hem alışılmış düzeni yerinden oynattı hem de rahat tavrı, istediğini giyinme haliyle genel popstar algısını da yeniden tartışılır bir yere taşıdı. ‘Ocean Eyes’ şarkısıyla hayatımıza giren Eilish’in müzik kariyerini konu alan özel bir belgesel önceki günün tartışma konusuydu. Tartışma konusu olan durum belgeselin Apple’ın yeni tv platformu için bu belgesel için harcadığı tutar. Söylentiler doğruysa 25 milyon dolarlık bir bedel ile Apple söz konusu belgeseli kendi platformu TV+’da yayınlamak için haklarını satın almış.
Geçtiğimiz sene Netflix’in yayınladığı Taylor Swift: Reputation konseri ve Beyonce’nin efsane Coachella performansı Homecoming için harcadığı tutarlar ile karşılaştırıldığında Billie Eilish belgeseliyle açık ara önde gidiyor. Konuya dair Apple ve sanatçı tarafı herhangi bir yorum vermezken sızan bu satın alma haberinin bir anlamda Apple’ın TV+ için satın alma gücünü pazarda göstermek amaçlı yaptığı da yapılan yorumlar arasında yer alıyor. Bütün bunlardan bağımsız olarak Billie Eilish’in hiçbir iddiası olmaksızın yayınladığı ilk albümü ile tüm dünyayı kasıp kavurması, gittiği her ülkede kısa sürede biletleri tükenen bir turne yapması bence esas alkışlanacak olay. Ezberleri bozan yeni bir sesin müzik dünyasında yükselmesi her zaman sevindirici bir durum.
AMADEUS’A YOĞUN İLGİ!
Peter Shaffer’in kaleme aldığı Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği Amadeus Mozart’a büyük bir ilgi söz konusu. 11 Ocak akşamı Uniq İstanbul’da prömiyerini gerçekleştirecek olan ‘Amadeus-Mozart’ oyununun ilk gece
biletleri çok kısa sürede tükendiği için 12 Ocak’a ikinci bir gösterim daha eklenmiş durumda. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliği ile sahnelenecek olan oyun için böylesine büyük talep olunca 13 ve 27 Ocak’ta iki tarih daha eklenmiş.
Oyunun başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz (Constanze) paylaşıyor. 12 kişilik koro, 10 kişilik canlı orkestra ile birlikte 35 kişilik kalabalık bir kadroyla sahnelenecek olan prodüksiyon beni de herkes gibi inanılmaz heyecanlandırıyor. Oyunun tanıtımlarını görünce hemen 11 Ocak’a bilet aldığım için şu an nasıl mutluyum anlatamam. 18. Yüzyılda Viyanda’da yaşayan Wolfgang Amadeus Mozart ve Antonio Salieri’nin çatışmasını konu alan önümüzdeki yıl büyük ses getirecek oyun için biletler çok hızlı tükeniyor, elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederim.