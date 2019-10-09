7 yıl sonra Keane Geri Döndü

Keane nihayet 7 yıl sonra yeni bir albüm ile geri döndü. 2004 senesinde yayınladıkları ‘Hopes And Fears’ ile büyük çıkışlarının ardından İngiliz grup arka arkaya yayınladığı diğer 3 albümüyle İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede liste başını çekmişti.
Şan, şöhret derken grubun vokali Tom Chaplin’in bağımlılık sorunları ve rehabilitasyon dönemi, araya giren bir solo albüm denemesi bizleri günümüze kadar getiriyor. 7 yıl sonra gelen yeni albüm ‘Cause And Effect’in merkezinde grup üyelerinden Tim Rice-Oxley büyük rol oynuyor. Tim’in özel hayatındaki çalkantılar ve evliliğini noktalaması, yaşadığı araba kazası ve aslında tam anlamıyla orta yaş krizine tanıklık eden şarkılardan oluşan bir albüm var karşımızda. Bu şarkıları grubun eşsiz vokali Tom Champlin’in duygu olarak yepyeni bir yere taşıdığını belirten Oxley hala grup olarak birlikte müzik yaptıkları için kendilerini çok şanslı hissettiklerini de her fırsatta dile getiriyor.
‘Cause And Effect’ hakkında cümleler kurmadan önce Keane’in ‘Under The Iron Sea’ ve ‘Perfect Symmetry’ albümleri benim için grubun en güzel işleri olarak daima kalbimde özel bir yeri olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Diğer yandan ‘Somewhere Only We Know’ şarkısı herkes gibi benim için de marş edasıyla söylenecek şarkılar listesinde yer alıyor. Grubu tüm dünyaya tanıtan ‘Somewhere Only We Know’ dizi ve filmlerin en çok kullanılan şarkılarından biri olarak tarihe adını yazdırmakla yetinmeyip birçok ünlü ismin de dönem dönem cover yaptığı bir eser olarak hala gündemini korumaya devam ediyor.
Gelelim yeni albüme ve onun hazırlık sürecine. 2018 senesinde grup geçmişteki sorunlarını geride bırakarak bir araya geliyor ve yeni şarkılar için stüdyoya kapanıyorlar. 1 yılı aşan yoğun stüdyo döneminin ardından 2019’in ilk aylarında yeni albüme dair ipuçları sosyal medya ile kavuşuyor. Grubun 5. albümü olarak ‘Cause And Effect’ten ilk single ‘The Way I Feel’ Haziran ayında yayınlanırken, ikinci single ‘Love Too Much’ Ağustos’un ilk haftası görücüye çıkıyor. Eylül’ün son haftası piyasaya çıkan grubun yeni albümü ‘Cause And Effect’ özlenen Keane’i hatırlamaya yeterli bir albüm olarak karşımızda duruyor. Çok güçlü bir geri dönüş albümü demek belki zor ama 7 yıl sonra geri dönüş yapmaları hatırına kesinlikle sevilip bağrımıza basmaya da yeterli bir çalışma. Tom Chaplin’in ruha işleyen vokali ve özlenen melodik Keane şarkıları bu albümde de bizleri yalnız bırakmıyor.
2013 senesinde One Love Festival kapsamında Keane nerdeyse İstanbul’da konser verecekti. O dönem yaşadığım heyecanı hatırlamak için yazdığım yazılara baktım da nerdeyse konsere yakın haftalarda her yazıda konsere referans vermişim. Türkiye’deki o dönemki gündem sonrasında One Love’ın iptali sonucunda Keane’i canlı izleme hayali de ilerde izlenecek konserler rafına kaldırılmıştı. Yeni albüm ‘Cause And Effect’ içimdeki Keane aşkını yeniden alevlendirdi, o yüzden bu albüme ister istemez daha da çok ısındım. Grubun yeni turnelerini bu sefer kaçırmayıp, senelerin acısını çıkartmak lazım.
Yıldızlar: You’re Not Home, The Way I Feel, Stupid Things, Phases, I Need Your Love
Oscar’ımı Verdim Gitti: Love Too Much, Chase The Night Away
Glasxs- Space Is The Place
Glasxs bu sefer İngilizce bir single ile bizleri mest ediyor.
‘Space is the Place’ geçtiğimiz hafta tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sony Müzik-Epic İstanbul etiketiyle yayınlanan şarkı geçmişte Radiohead ve Thom Yorke ile çalışmış olan İngiliz prodüktör Mikko Gordon’un imzasını taşıyor. Şarkının bestesi Mikko Gordon’a, sözleri ise Glasxs, Mikko Gordon ve Orcun Can ait. Glasxs’in melankolik vokali yine şarkıda kendisini belli ediyor. Glasxs’in bu şarkıdaki ilhamı korku kültüründen almış. ‘Sunken Place’ ve ‘Upside Down’da gezindikten sonra şarkı ortaya çıkmış. Glasxs’in sık aralıklarla yeni şarkılar yayınlamasına fena alıştım, bundan sonra ne gelecek merakla bekliyorum.
7 yıl sonra Keane Geri Döndü
Keane nihayet 7 yıl sonra yeni bir albüm ile geri döndü. 2004 senesinde yayınladıkları ‘Hopes And Fears’ ile büyük çıkışlarının ardından İngiliz grup arka arkaya yayınladığı diğer 3 albümüyle İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede liste başını çekmişti.
Şan, şöhret derken grubun vokali Tom Chaplin’in bağımlılık sorunları ve rehabilitasyon dönemi, araya giren bir solo albüm denemesi bizleri günümüze kadar getiriyor. 7 yıl sonra gelen yeni albüm ‘Cause And Effect’in merkezinde grup üyelerinden Tim Rice-Oxley büyük rol oynuyor. Tim’in özel hayatındaki çalkantılar ve evliliğini noktalaması, yaşadığı araba kazası ve aslında tam anlamıyla orta yaş krizine tanıklık eden şarkılardan oluşan bir albüm var karşımızda. Bu şarkıları grubun eşsiz vokali Tom Champlin’in duygu olarak yepyeni bir yere taşıdığını belirten Oxley hala grup olarak birlikte müzik yaptıkları için kendilerini çok şanslı hissettiklerini de her fırsatta dile getiriyor.
‘Cause And Effect’ hakkında cümleler kurmadan önce Keane’in ‘Under The Iron Sea’ ve ‘Perfect Symmetry’ albümleri benim için grubun en güzel işleri olarak daima kalbimde özel bir yeri olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Diğer yandan ‘Somewhere Only We Know’ şarkısı herkes gibi benim için de marş edasıyla söylenecek şarkılar listesinde yer alıyor. Grubu tüm dünyaya tanıtan ‘Somewhere Only We Know’ dizi ve filmlerin en çok kullanılan şarkılarından biri olarak tarihe adını yazdırmakla yetinmeyip birçok ünlü ismin de dönem dönem cover yaptığı bir eser olarak hala gündemini korumaya devam ediyor.
Gelelim yeni albüme ve onun hazırlık sürecine. 2018 senesinde grup geçmişteki sorunlarını geride bırakarak bir araya geliyor ve yeni şarkılar için stüdyoya kapanıyorlar. 1 yılı aşan yoğun stüdyo döneminin ardından 2019’in ilk aylarında yeni albüme dair ipuçları sosyal medya ile kavuşuyor. Grubun 5. albümü olarak ‘Cause And Effect’ten ilk single ‘The Way I Feel’ Haziran ayında yayınlanırken, ikinci single ‘Love Too Much’ Ağustos’un ilk haftası görücüye çıkıyor. Eylül’ün son haftası piyasaya çıkan grubun yeni albümü ‘Cause And Effect’ özlenen Keane’i hatırlamaya yeterli bir albüm olarak karşımızda duruyor. Çok güçlü bir geri dönüş albümü demek belki zor ama 7 yıl sonra geri dönüş yapmaları hatırına kesinlikle sevilip bağrımıza basmaya da yeterli bir çalışma. Tom Chaplin’in ruha işleyen vokali ve özlenen melodik Keane şarkıları bu albümde de bizleri yalnız bırakmıyor.
2013 senesinde One Love Festival kapsamında Keane nerdeyse İstanbul’da konser verecekti. O dönem yaşadığım heyecanı hatırlamak için yazdığım yazılara baktım da nerdeyse konsere yakın haftalarda her yazıda konsere referans vermişim. Türkiye’deki o dönemki gündem sonrasında One Love’ın iptali sonucunda Keane’i canlı izleme hayali de ilerde izlenecek konserler rafına kaldırılmıştı. Yeni albüm ‘Cause And Effect’ içimdeki Keane aşkını yeniden alevlendirdi, o yüzden bu albüme ister istemez daha da çok ısındım. Grubun yeni turnelerini bu sefer kaçırmayıp, senelerin acısını çıkartmak lazım.
Yıldızlar: You’re Not Home, The Way I Feel, Stupid Things, Phases, I Need Your Love
Oscar’ımı Verdim Gitti: Love Too Much, Chase The Night Away
Glasxs- Space Is The Place
Glasxs bu sefer İngilizce bir single ile bizleri mest ediyor.
‘Space is the Place’ geçtiğimiz hafta tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sony Müzik-Epic İstanbul etiketiyle yayınlanan şarkı geçmişte Radiohead ve Thom Yorke ile çalışmış olan İngiliz prodüktör Mikko Gordon’un imzasını taşıyor. Şarkının bestesi Mikko Gordon’a, sözleri ise Glasxs, Mikko Gordon ve Orcun Can ait. Glasxs’in melankolik vokali yine şarkıda kendisini belli ediyor. Glasxs’in bu şarkıdaki ilhamı korku kültüründen almış. ‘Sunken Place’ ve ‘Upside Down’da gezindikten sonra şarkı ortaya çıkmış. Glasxs’in sık aralıklarla yeni şarkılar yayınlamasına fena alıştım, bundan sonra ne gelecek merakla bekliyorum.