2019’un Yerli Albümleri ve Şarkıları

2020 yeni bir 10 yıllık serüvenin başlangıcı olacak. Dilerim yeni yıl öncelikle sağlık dolu, mutlu ve elbette müzik dolu geçer. Benim radarımdaki 2019 albümleri ve şarkıları listesi ile senenin son yazısı karşınızda:
Kül-Ait ve Dair
Kül 8 sene sonra geri döndü. Senelerdir beklenen bu müjdeli haber 2019’un en güzel yanlarından biriydi benim için. Grup ile stüdyolarında yaptığımız röportajda albüme bu adı verirken şu an içinde bulunduğumuz dönemi ifade etmek için bu ismi verdiklerini belirtmişlerdi. Şarkıların sözleri yine önceki albümde olduğu gibi yine çok güçlü.
Kilit Şarkılar: Deliler Gemisi, Kan Revan, Bu Göğün Altında, Çölde Bir Konak
Mabel Matiz- Gözlerine
Dillere desten ‘Maya’ albümünün etkisi henüz hala üzerimizdeyken Mabel Matiz yine bizleri şaşırtacak bir şarkı ile geldi. ‘Gözlerine’nin sound’u için uzun süre çalışan Mabel Matiz ayrıca bestesi için Sezen Aksu ile birlikte çalışarak bir hayalini daha gerçekleştirmiş. Hep yenilik üzerine çalışan Mabel’i biraz tanıyorsam, ‘Gözlerine’den aldığım sinyal bize yepyeni bir Mabel Matiz’in 2020’de gelmekte olduğunu işaret ediyor.
Kalben-Aşk Çeşmesi
Kalben 3. albümü öncesinde bu sene bize tadımlık niyetiyle nefis bir EP sundu. ‘Aşk Çeşmesi’ Aytekin Yalçın yönetmenliğinde kısa film tadında nefis bir video örgüsüyle örüldü. Kalben EP’nin çıkışı sonrasında zaten yoğun turne programı bir kat daha yoğunlaşarak aralarında Amerika ve Avrupa şehirleri de olan konserlerine devam etti. 2020’de ilk romanı yayınlanacak olan sanatçı, yeni albümünün kayıtlarına da başladığını geçtiğimiz günlerde duyurdu. 2020 yine Kalben dolu olacak, ne güzel!
Kilit Şarkılar: Çek, Kalp Hanım, Aşk Çeşmesi
Merve Çalkan-Gözlerin
Merve Çalkan bu senenin en büyük çıkışlarından biriydi. Sofar sahnesinden de geçen sanatçı Mabel Matiz imzalı ilk single’ı ‘Defter’i bu sene Mayıs ayında yayınladı. ‘Defter’in büyük yankısından sonra Sofar’da da seslendirdiği ‘Gözlerin’i Eylül ayında yayınlayan sanatçı beni tam hedeften vurdu. Söz ve bestesi kendisine ait olan şarkının düzenlemesinde Mabel Matiz ve Efe Demiral imzası olan şarkı muhtemelen bu sene tekrar alıp dinlediğim şarkılar arasında ilk beştedir.
KÖFN-Tepeler
Benim için bu senenin en taze keşfidir. Salman Tin, BKE ve gitarist Dilara Çivici’nin oluşturduğu KÖFN ilk albümlerini çok yakın bir zamanda yayınladılar. ‘Tepeler’ adlı albüm birçok müzik türünde gezinirken ana temada elektronik dokunuşlar kendisini hissettiriyor. Yeni müzik diye yanıp tutuşanlara birebir ilaç niteliğinde KÖFN.
Kilit Şarkılar: Ben Seni Arayamam, Güneşe Dokundum, Sensiz N’aparım Ben
Gökhan Türkmen- Virgül
Gökhan Türkmen galiba tanıdığım en çalışkan sanatçılardan. Aynı sene içerisinde 2 mini albüm 3 yeni single yayınladı. Dur durak bilmeden Türkiye’nin her yerinde konserler verirken kısa aralıklarla hayranlarına yeni müzikler sunarak hem onları dinç tutuyor hem de kendisi hep güncel çalışmaların peşinde koşuyor. ‘Virgül’ 2019’un başlarında yayınlandı. 3 şarkılık bu mini albümde geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Harun Kolçak’a ithaf edilmiş ‘Masal Olsa’ şarkısı da yer alıyor.
Kilit Şarkılar: İhtimaller Perisi, Ben Unuturum, Masal Olsa
Ayşe Hatun Önal-Katakulli
2017 senesinde yayınladığı albümü ‘Selam Dengesiz’den sonra Ayşe Hatun Önal sessizliğini bu nefis single ile bozdu. Şarkının dans havası ve o bayıldığım Ayşe Hatun Önal modu yine tam dozunda ve nefis. Diğer yandan bu harika şarkının söz ve müziği Mabel Matiz’e, düzenlemesi ise yine Mabel ve Sabi Saltiel’e ait. 2019’un en dikkat çekici işlerinden biriydi ‘Katakulli’, bu birlikteliğin devamı dilerim yeni şarkılarla gelmeye devam eder.
Beaten Fame – Zinde
Vokaline hayran olduğum Elçin Orçun ve Güven Gültekin (a.k.a One Might Stand)’den oluşan Beaten Fame’in yeni albümü ‘Zinde’ adı üzerinde sizi zinde tutacak nefis bir albüm. Bu sene Epic İstanbul etiketiyle yayınlanan albüm farklı tarzıyla ufuk açan bir çalışma. Özellikle ‘bulutlar da gider’ ve ‘Peri Tozu’ bu sene benimle çok seyahat etti o sebeple 2019’a dair aklımda kalan güzel anılardan birisi de bu albüm oldu.
Kilit Şarkılar: Bulutlar Da Gider, Peri Tozu, Var Mısın Yok Musun, Arsızca
Ezhel & Murda – AYA
Ezhel 2 sene önce yayınladığı ‘Müptezhel’ albümüyle belki de Türkiye’deki birçok müzik dinamiğini yerinden oynattı. 2 sene içinde yayınlanan hip hop ve rap içeriklerine bakınca bu alanın ne kadar gelişmekte olduğunu ve zenginleştiğini hatta renklendiğini fark etmemek elde değil. Bu sene birçok single yayınlayan Ezhel’in herkes gibi benim de ağzıma yer eden şarkısı Murda ile birlikte seslendirdiği ‘Aya’ şarkısı oldu. 2019’u hatırlamak için bir liste yapılacaksa ‘Aya’ olmadan bir liste hazırlamak imkansız olurdu.
In Hoodies-Recalibrated Expectations
In Hoodies’in beklenen ikinci albümü 2019’un unutulmaz işlerinden biriydi. ‘Recalibrated Expectations’ yine tıpkı ilk albümde olduğu gibi içinde birçok ince detay barındıran bir albüm. İlk albümün üzerinden 3 sene geçtikten sonra yayınlanan ‘Recalibrated Expectations’ şehrin sürekli değişmesi ve her gün artan binalaşma, kişisel hayatların beklentilerinin sürekli değişkenlik göstermesi, çocukluğumuzdan gelen ve naiflikle dolu birçok anının yok olması gibi birçok farklı alandaki konuya ışık tutan çok farklı bir albüm. En çok da albümün tanıtım döneminde İstanbul’un çeşitli yerlerinde konumlandırılan albümün de kapağında olan üç boyutlu maketler hala aklımdan çıkmıyor.
Kilit Şarkılar: Wee Small Hours, Cut The Crap, Man Down, Almost Home
Jakuzi- Hata Payı
2017’de aklımızı başımızdan alan ‘Fantezi Müzik’ albümüyle hayatımıza giren Jakuzi bu sene merakla beklenen ikinci albümü ‘Hata Payı’nı yayınladı. İlk albüme kıyasla daha karanlık sound’larda gezinen albüm insan ilişkilerini irdeleyen özel bir albüm. Her ne kadar tür itibariyle daha karanlık desem de ‘Jakuzi’ yine kendine has özel pop dokunuşuyla şarkıyı en beklenmedik anda bir dans havasına dönüştürebilecek ustalıkta. Bu senenin en özel ve zihin açan işlerinden ‘Hata Payı’ 2019’a imzasını atan albümlerden oldu. Albümün son şarkısı olan ‘Ne Teselli Ne Avuntu’nun ‘The Soft Moon’ remiks çalışması bile kendi başına Oscar alır.
Kilit Şarkılar: Toz, Ne Teselli Ne Avuntu, Şüphe, Sana Göre Bir Şey Yok
Karsu – Karsu
Bu sene dinlemeye doyamadığım, her dinlediğimde başka bir detayına hayran olduğum albüm Karsu’nun kendi adıyla yayınladığı çalışmaydı. Albümden yayınlanan ‘İtiraf’, ‘Sana Ne’, ‘Siyah’ single’larından sonra yayınlanan albüm bir bütün olarak dinlendiğinde gerçekten farklı bir tat bırakıyor, tekrar tekrar dinleme isteği kendi kendiliğinden geliyor. Büyük bir yetenek ve verdiği his tam anlamıyla gurur.
Kilit Şarkılar: İnadına, itiraf, Sana Ne, Siyah, Reloading My Mind
She Past Away – Disko Anksiyete
2019 benim için sağlık sorunlarıyla boğuştuğum bir yıldı. She Past Away’in ‘Durdu Dünyası’ benim sabah motivasyon şarkımdı. Ne zaman modum düşse her daim bu şarkıyla yeniden normalize oldum, o yüzden bu albümün bendeki yeri bambaşka. Albümün sözleri çok net ve hedeften ne söylemek istediğini şarkılarda direk karşı tarafa geçiriyor. Baştan sona akan bir havada ilerleyen ‘Disko Anksiyete’ ile grup 10 Mart’ta Zorlu PSM’de bir konser verecek, biletler için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.
Kilit Şarkılar: Durdu Dünya, Disko Anksiyete, Izole, Renksiz, Girdap
The Ringo Jets – Yadigâr
Grubun yeni EP’si henüz yayınlanalı daha 1.5 hafta oluyor belki ama bu listede anmasaydım içim rahat etmeyecekti. 2019’u bitmeden yakalayan Ringo Jets 2019 başında uluslararası plak şirketi Ferment Records ve MOREmanagement ile yaptığı anlaşmalar sonrasında Ağustos ayında Oslo ve Budapeşte’de unutulmaz iki konser vermişti. ‘Yadigar’ grubun Temmuz ayında Tommaso Colliva ile Milano’da kaydettiği nefis bir mini albüm. İki Türkçe, iki İngilizce 4 şarkıdan oluşan ‘Yadigar’ı ve hatta The Ringo Jets’i canlı izlemek şarkıların ve grubun enerjisini gerçek anlamda hissetmek için yeterli.
Kilit Şarkılar: Yadigar Ejder, Ayrılık Olsa Bile, The Light
Fatma Turgut – Elimde Dünya
Geçtiğimiz Mart ayında Fatma Turgut ilk solo albümünü yayınladı. Albümde Can Bonomo, Emre Aydın, Sibel Algan, Ersel Serdarlı, Ozan Ünlü, Umut Kaya, Cihan Güçlü gibi birbirinden önemli isimlerin söz ve besteleri ile güçlü bir albüm ortaya çıkmış. Elimde Dünya’nın bir diğer önemli yanı ise albümün prodüktörleri arasında Tarkan Gözübüyük’ün de yer alması.
Kilit Şarkılar: Unuttum Gitti, Alelade, Beni Tutmayın, Günleri Bağlarken, Bir Varmış Bir Yokmuş
Can Baydar – Ömür Dedikleri
Gece grubundan tanıdığımız Can Baydar da solo yolculuğuna bu sene adım attı. 2000’li yılların ilk dönemlerinde Ankara’dan çıkan Gece ile 4 albüm, birçok single ve 10 seneyi aşkın bir arada müzik yapan Can Baydar artık kendi müzik kariyerinde ilerliyor. ‘Ömür Dedikleri’ sanatçının ilk çıkış şarkısı olarak Mayıs ayında yayınlandıktan sonra 3 ay sonra bir Remake versiyon yayınlandı. Ekim ayında yeni single’ı ‘Yangın Yeri’nde Fatma Turgut ile düet yapan sanatçı bu şarkı için nefis de bir klip çekti. 2020 yeni single’ların yolda olduğu hatta belki bir mini albüm ile sevenlerinin daha da mutlu olacağı bir sene olabilir.
Akın Sevgör – Formation
Akın Sevgör ile ikinci albümünün yayınlandığı dönemde söyleşi yapmıştık. Müziğe bakışı, tutkusu ve üretim şekli beni çok etkilemişti. Bu buluşmanın üzerinden 2 sene geçmiş ve önümüzde yepyeni nefis bir albüm var: Formation. ‘Formation’ içinde klasik müzik öğelerini harika şekilde harmanlayan nefis bir albüm olmuş. Şarkıların kendi içindeki ahengi, iniş ve çıkışları daha doğrusu bütün bunların bir bütün olarak kompozisyonu gerçekten hayranlık uyandırıyor. Bu sene birçok albümü kaçırmış olsanız da Akın Sevgör’ün bu albümüne mutlaka bir kulak verin derim.
Kilit Şarkılar: no.II In A Flash, no.III touched, no.V Someone Else
Hedonutopia – Arzu Utopyası
Hedonutopia ne yapsa koşulsuz merakla dinlemek isteyeceğim gruplardan. Geçtiğimiz sene yayınladıkları ‘Yakamoz Sandalı’nın etkisi tam güzel bir kıvama gelmişti ki, grup yepyeni bir albümle çıkageldi. Albümün prodüktörlüğünde Taner Yücel yer alıyor. ‘Arzu Utopyası’ yine onların yarattığı bu özel dünyanın ürünü, farklı bir atmosfere götüren cinsten.
Kilit Şarkılar: Kördüğüm, Dayansam da, Rasimpaşa, Gelecekse Gelsin
Pinhani – Yollar Bizi Bekler
Pinhani bir albüm yapar da o sene nasıl insanın yüzü gülmez. Grubun 7. stüdyo albümünde Kalben ve Melis Danişmend de iki şarkıda konuk oldular. Grup ile yeni albümleri üzerine bu sene çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirmiştik. ‘Yollar Bizi Bekler’in hikâyesi tam da isminde saklı yani yaptıkları şarkılarla şehir şehir gezip müziklerini yaşatmak. Anadolu’dan öğrendiklerini şarkılarında işleyip tekrar dinleyiciye sunan Pinhani bu nefis albümleriyle 2019’u bana daha güzel hatırlatacaklar.
Kilit Şarkılar: İyi Değilim Ben, Kefen Giydim, Peki Madem, Bana El Salla
Hey! Douglas – Marşandiz
VE Yasin’in Anadolu ezgilerini bambaşka bir gözle değerlendirip dans müziğiyle harmanladığı ilk stüdyo albümü ‘Marşandiz’ kesinlikle bu senenin en unutulmaz işlerinden biriydi. Dans müziğini oldukça yaratıcı bir formda sunan sanatçı sene boyunca yayınladığı diğer single çalışmalarıyla yelpazesini daha da genişletti. Özellikle Gaye Su Akyol’un vokal yaptığı ‘Ayva Çiçek Açmış’ yorumunu burada bahsetmeden geçmek istemedim. En son Kamp Records adıyla hayat geçen yani yapım şirketinin hem kurucusu hem de prodüktörü olarak yeni yeteneklere imkân verecek sanatçıyı 2020’de yepyeni çalışmalarda daha sık duyacağımıza eminim.
Kilit Şarkılar: Eşkıya, Mesafeler, Lokomotif, Disko Han, Randevu
2019’un Yerli Albümleri ve Şarkıları
2019 albümleri listesinin son bölümü geldi çattı. Bu liste aslında yer ve mekân imkân verse bence 50’e uzar gider. 2019 kendince gelgitleriyle sona ererken bence müzikal anlamda zengin bir seneydi. Birçok yeni sanatçının yanı sıra senelerdir gelmeyen albümler bu sene gün yüzü gördü.
2020 yeni bir 10 yıllık serüvenin başlangıcı olacak. Dilerim yeni yıl öncelikle sağlık dolu, mutlu ve elbette müzik dolu geçer. Benim radarımdaki 2019 albümleri ve şarkıları listesi ile senenin son yazısı karşınızda:
Kül-Ait ve Dair
Kül 8 sene sonra geri döndü. Senelerdir beklenen bu müjdeli haber 2019’un en güzel yanlarından biriydi benim için. Grup ile stüdyolarında yaptığımız röportajda albüme bu adı verirken şu an içinde bulunduğumuz dönemi ifade etmek için bu ismi verdiklerini belirtmişlerdi. Şarkıların sözleri yine önceki albümde olduğu gibi yine çok güçlü.
Kilit Şarkılar: Deliler Gemisi, Kan Revan, Bu Göğün Altında, Çölde Bir Konak
Mabel Matiz- Gözlerine
Dillere desten ‘Maya’ albümünün etkisi henüz hala üzerimizdeyken Mabel Matiz yine bizleri şaşırtacak bir şarkı ile geldi. ‘Gözlerine’nin sound’u için uzun süre çalışan Mabel Matiz ayrıca bestesi için Sezen Aksu ile birlikte çalışarak bir hayalini daha gerçekleştirmiş. Hep yenilik üzerine çalışan Mabel’i biraz tanıyorsam, ‘Gözlerine’den aldığım sinyal bize yepyeni bir Mabel Matiz’in 2020’de gelmekte olduğunu işaret ediyor.
Kalben-Aşk Çeşmesi
Kalben 3. albümü öncesinde bu sene bize tadımlık niyetiyle nefis bir EP sundu. ‘Aşk Çeşmesi’ Aytekin Yalçın yönetmenliğinde kısa film tadında nefis bir video örgüsüyle örüldü. Kalben EP’nin çıkışı sonrasında zaten yoğun turne programı bir kat daha yoğunlaşarak aralarında Amerika ve Avrupa şehirleri de olan konserlerine devam etti. 2020’de ilk romanı yayınlanacak olan sanatçı, yeni albümünün kayıtlarına da başladığını geçtiğimiz günlerde duyurdu. 2020 yine Kalben dolu olacak, ne güzel!
Kilit Şarkılar: Çek, Kalp Hanım, Aşk Çeşmesi
Merve Çalkan-Gözlerin
Merve Çalkan bu senenin en büyük çıkışlarından biriydi. Sofar sahnesinden de geçen sanatçı Mabel Matiz imzalı ilk single’ı ‘Defter’i bu sene Mayıs ayında yayınladı. ‘Defter’in büyük yankısından sonra Sofar’da da seslendirdiği ‘Gözlerin’i Eylül ayında yayınlayan sanatçı beni tam hedeften vurdu. Söz ve bestesi kendisine ait olan şarkının düzenlemesinde Mabel Matiz ve Efe Demiral imzası olan şarkı muhtemelen bu sene tekrar alıp dinlediğim şarkılar arasında ilk beştedir.
KÖFN-Tepeler
Benim için bu senenin en taze keşfidir. Salman Tin, BKE ve gitarist Dilara Çivici’nin oluşturduğu KÖFN ilk albümlerini çok yakın bir zamanda yayınladılar. ‘Tepeler’ adlı albüm birçok müzik türünde gezinirken ana temada elektronik dokunuşlar kendisini hissettiriyor. Yeni müzik diye yanıp tutuşanlara birebir ilaç niteliğinde KÖFN.
Kilit Şarkılar: Ben Seni Arayamam, Güneşe Dokundum, Sensiz N’aparım Ben
Gökhan Türkmen- Virgül
Gökhan Türkmen galiba tanıdığım en çalışkan sanatçılardan. Aynı sene içerisinde 2 mini albüm 3 yeni single yayınladı. Dur durak bilmeden Türkiye’nin her yerinde konserler verirken kısa aralıklarla hayranlarına yeni müzikler sunarak hem onları dinç tutuyor hem de kendisi hep güncel çalışmaların peşinde koşuyor. ‘Virgül’ 2019’un başlarında yayınlandı. 3 şarkılık bu mini albümde geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Harun Kolçak’a ithaf edilmiş ‘Masal Olsa’ şarkısı da yer alıyor.
Kilit Şarkılar: İhtimaller Perisi, Ben Unuturum, Masal Olsa
Ayşe Hatun Önal-Katakulli
2017 senesinde yayınladığı albümü ‘Selam Dengesiz’den sonra Ayşe Hatun Önal sessizliğini bu nefis single ile bozdu. Şarkının dans havası ve o bayıldığım Ayşe Hatun Önal modu yine tam dozunda ve nefis. Diğer yandan bu harika şarkının söz ve müziği Mabel Matiz’e, düzenlemesi ise yine Mabel ve Sabi Saltiel’e ait. 2019’un en dikkat çekici işlerinden biriydi ‘Katakulli’, bu birlikteliğin devamı dilerim yeni şarkılarla gelmeye devam eder.
Beaten Fame – Zinde
Vokaline hayran olduğum Elçin Orçun ve Güven Gültekin (a.k.a One Might Stand)’den oluşan Beaten Fame’in yeni albümü ‘Zinde’ adı üzerinde sizi zinde tutacak nefis bir albüm. Bu sene Epic İstanbul etiketiyle yayınlanan albüm farklı tarzıyla ufuk açan bir çalışma. Özellikle ‘bulutlar da gider’ ve ‘Peri Tozu’ bu sene benimle çok seyahat etti o sebeple 2019’a dair aklımda kalan güzel anılardan birisi de bu albüm oldu.
Kilit Şarkılar: Bulutlar Da Gider, Peri Tozu, Var Mısın Yok Musun, Arsızca
Ezhel & Murda – AYA
Ezhel 2 sene önce yayınladığı ‘Müptezhel’ albümüyle belki de Türkiye’deki birçok müzik dinamiğini yerinden oynattı. 2 sene içinde yayınlanan hip hop ve rap içeriklerine bakınca bu alanın ne kadar gelişmekte olduğunu ve zenginleştiğini hatta renklendiğini fark etmemek elde değil. Bu sene birçok single yayınlayan Ezhel’in herkes gibi benim de ağzıma yer eden şarkısı Murda ile birlikte seslendirdiği ‘Aya’ şarkısı oldu. 2019’u hatırlamak için bir liste yapılacaksa ‘Aya’ olmadan bir liste hazırlamak imkansız olurdu.
In Hoodies-Recalibrated Expectations
In Hoodies’in beklenen ikinci albümü 2019’un unutulmaz işlerinden biriydi. ‘Recalibrated Expectations’ yine tıpkı ilk albümde olduğu gibi içinde birçok ince detay barındıran bir albüm. İlk albümün üzerinden 3 sene geçtikten sonra yayınlanan ‘Recalibrated Expectations’ şehrin sürekli değişmesi ve her gün artan binalaşma, kişisel hayatların beklentilerinin sürekli değişkenlik göstermesi, çocukluğumuzdan gelen ve naiflikle dolu birçok anının yok olması gibi birçok farklı alandaki konuya ışık tutan çok farklı bir albüm. En çok da albümün tanıtım döneminde İstanbul’un çeşitli yerlerinde konumlandırılan albümün de kapağında olan üç boyutlu maketler hala aklımdan çıkmıyor.
Kilit Şarkılar: Wee Small Hours, Cut The Crap, Man Down, Almost Home
Jakuzi- Hata Payı
2017’de aklımızı başımızdan alan ‘Fantezi Müzik’ albümüyle hayatımıza giren Jakuzi bu sene merakla beklenen ikinci albümü ‘Hata Payı’nı yayınladı. İlk albüme kıyasla daha karanlık sound’larda gezinen albüm insan ilişkilerini irdeleyen özel bir albüm. Her ne kadar tür itibariyle daha karanlık desem de ‘Jakuzi’ yine kendine has özel pop dokunuşuyla şarkıyı en beklenmedik anda bir dans havasına dönüştürebilecek ustalıkta. Bu senenin en özel ve zihin açan işlerinden ‘Hata Payı’ 2019’a imzasını atan albümlerden oldu. Albümün son şarkısı olan ‘Ne Teselli Ne Avuntu’nun ‘The Soft Moon’ remiks çalışması bile kendi başına Oscar alır.
Kilit Şarkılar: Toz, Ne Teselli Ne Avuntu, Şüphe, Sana Göre Bir Şey Yok
Karsu – Karsu
Bu sene dinlemeye doyamadığım, her dinlediğimde başka bir detayına hayran olduğum albüm Karsu’nun kendi adıyla yayınladığı çalışmaydı. Albümden yayınlanan ‘İtiraf’, ‘Sana Ne’, ‘Siyah’ single’larından sonra yayınlanan albüm bir bütün olarak dinlendiğinde gerçekten farklı bir tat bırakıyor, tekrar tekrar dinleme isteği kendi kendiliğinden geliyor. Büyük bir yetenek ve verdiği his tam anlamıyla gurur.
Kilit Şarkılar: İnadına, itiraf, Sana Ne, Siyah, Reloading My Mind
She Past Away – Disko Anksiyete
2019 benim için sağlık sorunlarıyla boğuştuğum bir yıldı. She Past Away’in ‘Durdu Dünyası’ benim sabah motivasyon şarkımdı. Ne zaman modum düşse her daim bu şarkıyla yeniden normalize oldum, o yüzden bu albümün bendeki yeri bambaşka. Albümün sözleri çok net ve hedeften ne söylemek istediğini şarkılarda direk karşı tarafa geçiriyor. Baştan sona akan bir havada ilerleyen ‘Disko Anksiyete’ ile grup 10 Mart’ta Zorlu PSM’de bir konser verecek, biletler için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.
Kilit Şarkılar: Durdu Dünya, Disko Anksiyete, Izole, Renksiz, Girdap
The Ringo Jets – Yadigâr
Grubun yeni EP’si henüz yayınlanalı daha 1.5 hafta oluyor belki ama bu listede anmasaydım içim rahat etmeyecekti. 2019’u bitmeden yakalayan Ringo Jets 2019 başında uluslararası plak şirketi Ferment Records ve MOREmanagement ile yaptığı anlaşmalar sonrasında Ağustos ayında Oslo ve Budapeşte’de unutulmaz iki konser vermişti. ‘Yadigar’ grubun Temmuz ayında Tommaso Colliva ile Milano’da kaydettiği nefis bir mini albüm. İki Türkçe, iki İngilizce 4 şarkıdan oluşan ‘Yadigar’ı ve hatta The Ringo Jets’i canlı izlemek şarkıların ve grubun enerjisini gerçek anlamda hissetmek için yeterli.
Kilit Şarkılar: Yadigar Ejder, Ayrılık Olsa Bile, The Light
Fatma Turgut – Elimde Dünya
Geçtiğimiz Mart ayında Fatma Turgut ilk solo albümünü yayınladı. Albümde Can Bonomo, Emre Aydın, Sibel Algan, Ersel Serdarlı, Ozan Ünlü, Umut Kaya, Cihan Güçlü gibi birbirinden önemli isimlerin söz ve besteleri ile güçlü bir albüm ortaya çıkmış. Elimde Dünya’nın bir diğer önemli yanı ise albümün prodüktörleri arasında Tarkan Gözübüyük’ün de yer alması.
Kilit Şarkılar: Unuttum Gitti, Alelade, Beni Tutmayın, Günleri Bağlarken, Bir Varmış Bir Yokmuş
Can Baydar – Ömür Dedikleri
Gece grubundan tanıdığımız Can Baydar da solo yolculuğuna bu sene adım attı. 2000’li yılların ilk dönemlerinde Ankara’dan çıkan Gece ile 4 albüm, birçok single ve 10 seneyi aşkın bir arada müzik yapan Can Baydar artık kendi müzik kariyerinde ilerliyor. ‘Ömür Dedikleri’ sanatçının ilk çıkış şarkısı olarak Mayıs ayında yayınlandıktan sonra 3 ay sonra bir Remake versiyon yayınlandı. Ekim ayında yeni single’ı ‘Yangın Yeri’nde Fatma Turgut ile düet yapan sanatçı bu şarkı için nefis de bir klip çekti. 2020 yeni single’ların yolda olduğu hatta belki bir mini albüm ile sevenlerinin daha da mutlu olacağı bir sene olabilir.
Akın Sevgör – Formation
Akın Sevgör ile ikinci albümünün yayınlandığı dönemde söyleşi yapmıştık. Müziğe bakışı, tutkusu ve üretim şekli beni çok etkilemişti. Bu buluşmanın üzerinden 2 sene geçmiş ve önümüzde yepyeni nefis bir albüm var: Formation. ‘Formation’ içinde klasik müzik öğelerini harika şekilde harmanlayan nefis bir albüm olmuş. Şarkıların kendi içindeki ahengi, iniş ve çıkışları daha doğrusu bütün bunların bir bütün olarak kompozisyonu gerçekten hayranlık uyandırıyor. Bu sene birçok albümü kaçırmış olsanız da Akın Sevgör’ün bu albümüne mutlaka bir kulak verin derim.
Kilit Şarkılar: no.II In A Flash, no.III touched, no.V Someone Else
Hedonutopia – Arzu Utopyası
Hedonutopia ne yapsa koşulsuz merakla dinlemek isteyeceğim gruplardan. Geçtiğimiz sene yayınladıkları ‘Yakamoz Sandalı’nın etkisi tam güzel bir kıvama gelmişti ki, grup yepyeni bir albümle çıkageldi. Albümün prodüktörlüğünde Taner Yücel yer alıyor. ‘Arzu Utopyası’ yine onların yarattığı bu özel dünyanın ürünü, farklı bir atmosfere götüren cinsten.
Kilit Şarkılar: Kördüğüm, Dayansam da, Rasimpaşa, Gelecekse Gelsin
Pinhani – Yollar Bizi Bekler
Pinhani bir albüm yapar da o sene nasıl insanın yüzü gülmez. Grubun 7. stüdyo albümünde Kalben ve Melis Danişmend de iki şarkıda konuk oldular. Grup ile yeni albümleri üzerine bu sene çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirmiştik. ‘Yollar Bizi Bekler’in hikâyesi tam da isminde saklı yani yaptıkları şarkılarla şehir şehir gezip müziklerini yaşatmak. Anadolu’dan öğrendiklerini şarkılarında işleyip tekrar dinleyiciye sunan Pinhani bu nefis albümleriyle 2019’u bana daha güzel hatırlatacaklar.
Kilit Şarkılar: İyi Değilim Ben, Kefen Giydim, Peki Madem, Bana El Salla
Hey! Douglas – Marşandiz
VE Yasin’in Anadolu ezgilerini bambaşka bir gözle değerlendirip dans müziğiyle harmanladığı ilk stüdyo albümü ‘Marşandiz’ kesinlikle bu senenin en unutulmaz işlerinden biriydi. Dans müziğini oldukça yaratıcı bir formda sunan sanatçı sene boyunca yayınladığı diğer single çalışmalarıyla yelpazesini daha da genişletti. Özellikle Gaye Su Akyol’un vokal yaptığı ‘Ayva Çiçek Açmış’ yorumunu burada bahsetmeden geçmek istemedim. En son Kamp Records adıyla hayat geçen yani yapım şirketinin hem kurucusu hem de prodüktörü olarak yeni yeteneklere imkân verecek sanatçıyı 2020’de yepyeni çalışmalarda daha sık duyacağımıza eminim.
Kilit Şarkılar: Eşkıya, Mesafeler, Lokomotif, Disko Han, Randevu