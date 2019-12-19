2019’un Yabancı Albümleri

Thom Yorke-Anima
Bu senenin en büyük işlerinden biri Thom Yorke’un solo albüm yayınlamasıydı. Sanatçının 3. Stüdyo albümü olan ‘Anima’ geçtiğimiz Haziran ayında yayınlandı. Albümün yapımcılığını Yorke’un uzun zamandır birlikte çalıştığı Nigel Godrich üstlenmiş. Albüm aynı zamanda olarak Paul Thomas Anderson’un yönetmenliğinde çekilen bir kısa film olarak da Netlix’te yayınlandı. En güzel haberse ‘Anima’ Thom Yorke’un bir turne habercisi albümü oluyor. Turnenin ilk konseri 2020’nin Mart ayında Amerika’da Virginia’da yapılıyor.
Yıldızlar: Not The News, Twist
Oscar’ımı Verdim Gitti: Dawn Chorus, Traffic
Nilüfer Yanya- Miss Universe
Annesi İrlandalı babası Türk olan Nilüfer Yanya babasından Türk müziği etkilerini annesinden de klasik müzik zevkini almış. 12 yaşında gitar çalarak müzik ile tanışan sanatçı 2014 senesinde Soundcloud’a yüklediği demolarla müzik kariyeri başlıyor. One Direction benzeri ancaka kızlardan oluşan bir gruba katılma teklifini reddeden sanatçı kendi müziği için ilerlemeyi tercih etmiş. 2016 ve 2017’de EP’ler yayınlayan Yanya ilk stüdyo albümü ‘Miss Universe’ü bu sene yayınladı. Konserlerini daha küçük mekanlarda veren sanatçı gittiği her şehirde biletleri tükenen performanslar verdi.
Yıldızlar: In Your Head, Melt, Heat Rises, Paradise
Oscar’ımı Verdim Gitti: Baby Blu, Heavyweight Champion Of The Year
Ariana Grande-thank u, next
Geçtiğimiz sene hit şarkılarla dolu albümü ‘Sweetener’I yayınladıktan sadece 6 ay sonra yepyeni bir albüme geri dönen radikal isim Ariana’ydı. Yapım firması da başta Ariana’nın kendisini stüdyoya kapanıp bir albüm daha yaptığını duyduğunda eminim türlü fenalıklar geçirmiştir. Ancak Ariana bu durumu fırsata dönüştürmesini iyi bilen bir sanatçı olarak en az ‘Sweetener’ kadar etkili yine dillerden düşmeyecek şarkılarla dolu ‘thank u, next’i yayınladı.
Yıldızlar: 7 rings, thank u next, fame smile, bloodline, NASA
Oscar’ımı Verdim Gitti: Break up with your girlfriend, I’m bored, in my head
Nick Cave & The Bad Seeds- Ghosteen
Bu senenin bir diğer sürpriz albümü de ‘Ghosteen’. 2015 senesinde oğlunu kaybeden Nick Cave bir sene sonra yayınladığı ‘Skeleton Tree’ albümünde bu acıyı şarkılarında paylaşmıştı. 2 senelik kısa bir canlı performans arasından sonra 2017’de tekrar konserler vermeye başlayan sanatçı ‘Ghosteen’ albümünü 2018 ve 2019’un ilk aylarında kaydetmiş. Albüm sanatçının 2018 senesinde kaybettiği 1990’dan beri grubunda keyboard çalan Conway Savage’a adanmış. Birçok müzik kritiğinin yüksek notlarla uğurladığı ‘Ghosteen’ fani dünya üzerine farklı ve ufuk açan bir meditasyon hali.
Yıldızlar: Night Raid, Gallon Ship, Sun Forest
Oscar’ımı Verdim Gitti: Bright Horses, Waiting For You
Vampire Weekend- Father Of The Bride
Vampire Weekend içimde her daim neşe uyandıran bir grup olmuştur. Grubun 6 yıl aradan sonra yayınladığı yeni albümleri ‘Father Of The Bride’ bu seneye güzellik kattı. ‘Father Of The Bride’ın 18 şarkılık dev bir albüm olması, bunca aradan sonra yayınlanan ilk albüm olmasına merhem etkisi yarattı. Albümden ‘Harmony Hall’, ‘2021’, ‘Sunflower’, ‘Big Blue’, ‘This Life’, ‘Unbearably White’ single’ları yayınlandı. Grammy’de hem yılın albümü hem de Alternatif Müzik Albümü dalında adaylıklarını kaptı.
Yıldızlar: Harmony Hall, Sunflower, Unbearably White, Hold You Now
Oscar’ımı Verdim Gitti: This Life, Bambina
Billie Eilish-Where Do We All Fall Asleep, Where Do We Go?
Bu senenin yıldızları da, Oscar’ları da Billie’nin. 17 yaşında ama dev bir hayran kitlesi var. Adım adım sabırla 2-3 sene içinde bir dünya yıldızı oldu. İlk yayınladığı şarkısı ‘Ocean Eyes’ ile gelen dev başarı, daha sonraki single ve EP ile katmerlendi. Beklenen ilk stüdyo albümü bu sene Mart ayında piyasaya çıktı ve olanlar oldu. Albümün turnesi her gittiği şehirde biletleri tükenen dev bir şova dönüştü. Ağabeyi Finn ile yaptığı müziğin naifliğine mi bayılsam, hiçbir sınır, imaj zorlaması olmadan dilediği gibi olmaya mı hayran kalsam. Müziğin geleceği adına büyük bir umut, tüm alkışlar ve ödüller ona feda olsundu.
Yıldızlar: wish you were gay, all the good girls go to hell, when the party’s over
Oscar’ımı Verdim Gitti: Bad guy, bury a friend
Clairo- Immunity
Bu senenin en mühim keşfidir. 2017 senesinde yayınladığı ‘Pretty Girl’ Youtube’da 40 milyon izleme alınca radarlar kendisine döndü. 2018’de yayınladığı ‘Diary 001’ EP’sinin ardından 2019’da ilk albümü ‘Immunity’ geldi. Asıl adı Claire olan sanatçı 13 yaşında cover’lar yaparak müzik kariyerine başlamış. Gitar çalmayı Youtube videolarından öğrenerek çözmüş. The Shins’in ‘Wincing The Night Away’ albümü kendisine şarkı yapmaya ilham olmuş ve bu sayede şarkılar yazmaya başlamış. Albüm ılık ılık akan, mırıl mırış şarkılarla dolu nefis bir çalışma olmuş.
Yıldızlar: Closer To You, Impossible, North
Oscar’ımı Verdim Gitti: Softly, Bags, Sofia
Solange- When I Get Home
Beyonce’un kardeşi diye değil tam olarak kendisi dev bir müzik kadını olduğu için son albümü büyük bir beğeni kazandı. ‘When I Get Home’ aceleye gelmemiş, üzerinde çokca düşünülmüş nefis bir prodüksiyon. Solange, albümün adının ‘When I Get Home’ olmasının sebebini Houston’a dönüş yani bir nevi eve dönüş hissi verdiği için bu ismi vermek istediklerini belirtmiş. Çocukluğuna, büyüdüğü zamanlara, ailesine dair çok his barındırdığı için bu albümün bu ismi taşımasını istemiş. Solange’nin sahiplendiği müzik janrası kendisine o kadar yakışıyor ve bu alanı o kadar iyi temsil ediyor ki, keşke her sene yeni albüm yapsa demekten kendimi alamıyorum.
Yıldızlar: Down With The Clique, Dreams, My Skin My Logo
Oscar’ımı Verdim Gitti: Almeda, Sty Flo
Angel Olsen- All Mirrors
Sanatçının 5. stüdyo albümü bu sene çevremde en çok önerilen albümdü diyebilirim. Her albüm bir sanatçı için yeniden doğuş ve kendini tanımlama biçimi olsa da ‘All Mirrors’ ile Angel Olsen kendi müzikal duruşunu en baştan yaratmış denebilir. Albümün müzik çevrelerindeki aldığı kritikler ve Angel’I öven tüm yorumlar bir yana ‘All Mirrors’ın kendi içinde şaşırtıcı yönlerde ilerlemesi bu ilgiyi ve beğeniyi haklı kılan en önemli nokta olsa gerek.
Yıldızlar: New Love Cassette, What It is, Spring, Too Easy
Oscar’ımı Verdim Gitti: All Mirrors, Lark
Kim Petras- Clarity
Senelik müzik dinlemelerimin en büyük bölümünü kapsayan kişi Kim Petras. Kendisine öyle hayranım ki, sürekli şarkı üretiyor olmasına, sık aralıklarla bunları yayınlıyor olmasına ayrıca hayranım. Son 2 senedir Halloween döneminde yayınladığı ‘Turn Off The Light’ albümleri de ayrı bir başarı ve takip etmek gereken çalışma. Dans müziğini kendi becerisiyle harmanlayan genç sanatçı ilk albümü ‘Clarity’I bu sene yayınlayıp büyük bir turneye adım attı. Sahne şovları kadar moda trendleri olarak da her daim canlı ve yaratıcı olan sanatçıyı bu turnesinde canlı izlemek en büyük hayallerimden biri.
Yıldızlar: Sweet Spot, Personel Hell, Do Me
Oscar’ımı Verdim Gitti: Icy, Broken, All I Do Is Cry
FKA Twigs – MAGDALENE
Sanatçının ikinci stüdyo albümü ‘Magdalene’ için Nicolas Jaar, Koreless, Daniel Lopatin, Skrillex, Benny Blanco, Michael Uzowuru, Noah Goldstein gibi birbirinden dev prodüktörlerle çalışmış. Bu kadar prodüktör zengini bir albüm olunca her şarkı bir başka inci gibi parlıyor. Müzik kritikleri arasında bu senenin en çok yüksek not alan albümlerinden biri olarak adını altın harflerle yıldızlı pekiyiler tahtasına yazdırdı. Özel hayatındaki çalkantılardan bu albüm ile sıyrılan İngiliz sanatçı tam anlamıyla ‘iyileştim’ albümü sunuyor bize.
Yıldızlar: Home with you, cellophane, mary magdalene
Oscar’ımı Verdim Gitti: Sad Day, holly terrain
Lana Del Rey- Norman Fucking Rockwell!
Lana Del Rey’e nedense bir şekilde ısınamayanlardanım. Şarkıları mıy mıy söylemesinden belki de bilmiyorum ama kendisi ne yapsa hep biraz mesafeliydim. Bu mesafeli olma hali bu albüm ile yerinden sarsıldı. O kadar nefis bir albüm var ki karşımızda, ben de yelkenlerimi suya indirdim gerçekten. Sanatçının 6. stüdyo albümü olan ‘Norman Fucking Rockwell’ bu seneki Grammy’lerde en iyi albüm dalında da aday. 2017 senesinden beri bu albüm üzerinde çalışan sanatçı söz konusu albüm ile klasikleşecek hatta kült olacak albümünü yayınladığına dair yorumlar aldı.
Yıldızlar: Norman fucking Rockwell, cinnamon girl, Mariners Apartment Complex, Venice Bitch
Oscar’ımı Verdim Gitti: Doin’ Time, Fuck it I love you
Tove Lo - Sunshine Kitty
2019’un en nefis pop albümlerinden birine Tove Lo imza attı. Baştan sona benim için motivasyon kaynağı olan bu albüm sanatçı için de önceki albümlerine kıyasla bir başka pencerenin açıldığını ifade eden bir çalışma olmuş. Şarkılar ve albümün genel havası önceki albümlerine kıyasla daha ‘mutlu’ olduğunu ifade eden sanatçı ‘Really Don’t Like U’ şarkısında Kylie Minogue ile duet yapma imkanı yakaladığı için de bir başka hayal yaşadığını belirtmiş.
Yıldızlar: Really Don’t Like U, Jacques, Sweettalk My Heart, Glad He’s Gone
Oscar’ımı Verdim Gitti: Bad As The Boys, Shifted
Taylor Swift-Lover
Taylor Swift’in yaratıcılığı beni büyülüyor. 7. stüdyo albümü olan ‘Lover’ için tüm şarkılar baştan itibaren bu albümün hazırlık sürecinde ortaya çıkmış. Albüm adından da anlaşılacağı üzere aşka adanmış bir çalışma. Swift bu albümün aşkın her haline ithaf edilen bir çalışma olduğunu vurgularken, önceki albümü ‘Reputation’a kıyasla açık farkla pozitif akımın hakim olduğu bir çalışma ortaya çıkartmış. Yetişkin pop müziği adıyla anılan ‘Lover’ için Swift pembe kalplerin havada uçuştuğu albümü için önceki turnelerinden farklı olarak festivallerde sahne alacak.
Yıldızlar: The Man, Archer, Miss Americana & The Heartbreak Prince, Cornelia Street, Death By A Thousand Cuts
Oscar’ımı Verdim Gitti: Lover, You Need To Calm Down, Daylight
Marina-Love+Fear
‘Marina and the Diamonds’ bu albüm ile birlikte yola ‘Marina’ adıyla devam ettiğini açıkladı. En son ‘Froot’ albümünü 2015 senesinde yayınlayan sanatçı 4 senelik aranın ardından ‘Love’ ve ‘Fear’ temalarıyla iki bölümden oluşan yaratıcı bir çalışmayla geri döndü. Bu duble albüm Amerika, Kanada ve Avrupa’daki turnesiyle Marina’nın sesini merakla bekleyen hayranlarına tam anlamıyla bir nefes oldu. Seneler önce Babylon’da bir konser vermesi beklenen sanatçı son anda bu konserini iptal etmişti. O gün bugündür bir hayal belki yeniden gelir diye bekler dururum.
Yıldızlar: Baby, Emotional Machine, No More Suckers, To Be Human,
Oscar’ımı Verdim Gitti: Karma, Orange Trees, Soft To Be Strong
Madonna-Madame X
Madonna’nın bir albüm yayınladığı sene nasıl olur da özel olmaz. En son 2014’te yayınladığı ‘Rebel Heart’ sonrasında 5 sene sonra gelen albüm ile Madonna ‘Madame X’ adlı bünyesinde bir sürü karakter içeren özel bir kişiliğe dönüştü. Diva bu karakter konusunda biraz fazla kafayı yorsa da ‘Madame X’ albümü baştan sona Madonna’nın neden bu kadar büyük bir sanatçı olduğunun kanıtı. Oğlunun futbol aşkına Lizbon’a taşınan ve orada yaşamaya başlayan sanatçı 2017’den beri yaşadığı bu şehirin ona kattıklarını zengin bir şekilde şarkılarında bizlere sunuyor. Bu albüm için bir başka özel durum ise stadyum konseri vermeyen sanatçı daha samimi bir havada konser vermek istediğini belirterek tiyatro sahnelerinde farklı bir turne ile yoluna devam etmesi. Bu özel turneyi cep telefonlarıyla izlemek mümkün değil. Konser alanına girerken tüm kayıt cihazları ve telefonlar izleyicilerden konser sonunda geri teslim edilmek üzere toplanıyor. Amaç Madonna’yı ve bu özel deneyimi en ufak ayrıntısına kadar keşfetmek. Madonna bu ısrarında haksız sayılmaz, telefonsuz bir konser kesinlikle kesintisiz bir deneyim.
Yıldızlar: Medellin, Crave, Extreme Occident, Faz Gostoso, Killers Who Are Partying, I Don’t Search I Find
Oscar’ımı Verdim Gitti: I Rise, God Control, Dark Ballet
The Cranberries-In The End
2018 senesinde vefat eden Dolores O’Riordan’ın sesiyle son kez hayat verdiği bu albüm efsane grup The Cranberries’in de son albümü olarak tarihe geçti. 2017 senesinde yayınladıkları senfonik albümün turnesinde rahatsızlanan Dolores’in sağlık durumu iyiye gitmemesi üzerine konserlerin geri kalanını iptal eden grup bu dönemde yeni şarkılar üzerinde çalışmaya başlamış. Dolores’in bu dönemde yaptığı demo vokal kayıtları baz alınarak ‘In The End’ ortaya çıkmış. Dolores’in sesini yeni şarkılarda son kez duyduğumuz bu albüm bir sonu işaret etse de, Cranberries’in şimdiye kadar yayınladıkları birbirinden güzel şarkılarla her zaman kulaklardan anılara yol olacaktır.
Yıldızlar: Lost, Wake Me When It’s Over, Illusion, Crazy Heart, Summer Song
Oscar’ımı Verdim Gitti: In The End, A Place I Know
Banks-III
Banks’ın üçüncü stüdyo albümü ‘III’ bu sene başımıza gelen bir diğer güzellik. Albümün adı nerdeyse ‘Eros’ olacakken sanatçı bu çalışmanın üçüncü albümü olmasından ötürü, giriş, gelişme ve sonuç olarak bakınca ‘III’ adıyla yayınlamayı tercih etmiş. ‘The Altar’ albümünün yoğun turnesinden sonra kendisine zaman ayıran sanatçı bu dinlenme dönemi sonrasında ‘III’ için şarkılar yazmaya başlamış. 2018 senesi boyunca yeni albümü için çalışan sanatçı albümden ilk olarak ‘Gimme’ single’ını geçtiğimiz Nisan ayında yayınladı. 2 sene önceki SXSW’da çok kısa da olsa bir performansına denk geldiğim Banks’i yeni turnesinde baştan sonra izlemek yeni yıl için en büyük hayalim.
Yıldızlar: Godless, Stroke, Look What You’re Doing To Me, Alaska, Hawaiian Mazes
Oscar’ımı Verdim Gitti: Gimme, Contaminated, Propaganda
Talos-Far Out Dust
Bu senenin benim için en büyük kazanımlarından biri de Talos oldu diyebilirim. SXSW’da keşfettiğim İrlandalı grup ikinci stüdyo albümleri ‘Far Out Dust’u bu sene şubat ayında yayınlamışlardı. Grubun şarkılarda yansıttığı melankolik havası o kadar güçlü ve ters köşe bir his bırakıyor ki, melodik açıdan dinledikçe size bir başka güç katıyor.
Yıldızlar: The Light Upon Us, Boy Was I Wrong, To Each His Own
Oscar’ımı Verdim Gitti: Far Out Dust, See Me
Foals- Everything Not Saved Will Be Lost
2019’da içerik anlamında bir diğer zengin çalışmayı da Foals bize sundu. ‘Everything Not Saved Will Be Lost’ adlı albümleri iki bölümden oluşan iki koca albüm olarak bu seneye damgasını vurdu. 2017 senesinde kayıtları başlayan bu iki bölümlük dev çalışma devam ederken grubun ilk günden beri basçısı olan Walter Gervers gruptan ayrıldı. Bu durum grubu bir hayli sallasa da, yollarına devam eden ekip 5. ve 6. stüdyo albümleri olan bu önemli çalışmanın ilk bölümünü geçtiğimiz Mart ayında ikinci bölümünü ise Ekim ayında yayınladılar.
Yıldızlar: In Degrees, On The Luna, Red Desert, Black Bull, Moonlight
Oscar’ımı Verdim Gitti: Like Lightning, The Runner, Exits
2019’un Yabancı Albümleri
İşte tüm senenin film şeridi gibi gözümüzün önünden akıp gittiği, ‘neler geldi?, neler geçti?’ dediğimiz o kritik günlerdeyiz. Bu sene hangi albümler bizi aldı uçurdu yere indiremedi değerlendirmesi tek bir yazıyla aşağıdaki satırlardan size ulaşıyor. İlk bölüm 2019’un yabancı albümleri üzerine oldu. İkinci bölümde de yerli çalışmalara yer vereceğim. Karşınızda 2019’u özetleyen 20 yabancı albüm:
Thom Yorke-Anima
Bu senenin en büyük işlerinden biri Thom Yorke’un solo albüm yayınlamasıydı. Sanatçının 3. Stüdyo albümü olan ‘Anima’ geçtiğimiz Haziran ayında yayınlandı. Albümün yapımcılığını Yorke’un uzun zamandır birlikte çalıştığı Nigel Godrich üstlenmiş. Albüm aynı zamanda olarak Paul Thomas Anderson’un yönetmenliğinde çekilen bir kısa film olarak da Netlix’te yayınlandı. En güzel haberse ‘Anima’ Thom Yorke’un bir turne habercisi albümü oluyor. Turnenin ilk konseri 2020’nin Mart ayında Amerika’da Virginia’da yapılıyor.
Yıldızlar: Not The News, Twist
Oscar’ımı Verdim Gitti: Dawn Chorus, Traffic
Nilüfer Yanya- Miss Universe
Annesi İrlandalı babası Türk olan Nilüfer Yanya babasından Türk müziği etkilerini annesinden de klasik müzik zevkini almış. 12 yaşında gitar çalarak müzik ile tanışan sanatçı 2014 senesinde Soundcloud’a yüklediği demolarla müzik kariyeri başlıyor. One Direction benzeri ancaka kızlardan oluşan bir gruba katılma teklifini reddeden sanatçı kendi müziği için ilerlemeyi tercih etmiş. 2016 ve 2017’de EP’ler yayınlayan Yanya ilk stüdyo albümü ‘Miss Universe’ü bu sene yayınladı. Konserlerini daha küçük mekanlarda veren sanatçı gittiği her şehirde biletleri tükenen performanslar verdi.
Yıldızlar: In Your Head, Melt, Heat Rises, Paradise
Oscar’ımı Verdim Gitti: Baby Blu, Heavyweight Champion Of The Year
Ariana Grande-thank u, next
Geçtiğimiz sene hit şarkılarla dolu albümü ‘Sweetener’I yayınladıktan sadece 6 ay sonra yepyeni bir albüme geri dönen radikal isim Ariana’ydı. Yapım firması da başta Ariana’nın kendisini stüdyoya kapanıp bir albüm daha yaptığını duyduğunda eminim türlü fenalıklar geçirmiştir. Ancak Ariana bu durumu fırsata dönüştürmesini iyi bilen bir sanatçı olarak en az ‘Sweetener’ kadar etkili yine dillerden düşmeyecek şarkılarla dolu ‘thank u, next’i yayınladı.
Yıldızlar: 7 rings, thank u next, fame smile, bloodline, NASA
Oscar’ımı Verdim Gitti: Break up with your girlfriend, I’m bored, in my head
Nick Cave & The Bad Seeds- Ghosteen
Bu senenin bir diğer sürpriz albümü de ‘Ghosteen’. 2015 senesinde oğlunu kaybeden Nick Cave bir sene sonra yayınladığı ‘Skeleton Tree’ albümünde bu acıyı şarkılarında paylaşmıştı. 2 senelik kısa bir canlı performans arasından sonra 2017’de tekrar konserler vermeye başlayan sanatçı ‘Ghosteen’ albümünü 2018 ve 2019’un ilk aylarında kaydetmiş. Albüm sanatçının 2018 senesinde kaybettiği 1990’dan beri grubunda keyboard çalan Conway Savage’a adanmış. Birçok müzik kritiğinin yüksek notlarla uğurladığı ‘Ghosteen’ fani dünya üzerine farklı ve ufuk açan bir meditasyon hali.
Yıldızlar: Night Raid, Gallon Ship, Sun Forest
Oscar’ımı Verdim Gitti: Bright Horses, Waiting For You
Vampire Weekend- Father Of The Bride
Vampire Weekend içimde her daim neşe uyandıran bir grup olmuştur. Grubun 6 yıl aradan sonra yayınladığı yeni albümleri ‘Father Of The Bride’ bu seneye güzellik kattı. ‘Father Of The Bride’ın 18 şarkılık dev bir albüm olması, bunca aradan sonra yayınlanan ilk albüm olmasına merhem etkisi yarattı. Albümden ‘Harmony Hall’, ‘2021’, ‘Sunflower’, ‘Big Blue’, ‘This Life’, ‘Unbearably White’ single’ları yayınlandı. Grammy’de hem yılın albümü hem de Alternatif Müzik Albümü dalında adaylıklarını kaptı.
Yıldızlar: Harmony Hall, Sunflower, Unbearably White, Hold You Now
Oscar’ımı Verdim Gitti: This Life, Bambina
Billie Eilish-Where Do We All Fall Asleep, Where Do We Go?
Bu senenin yıldızları da, Oscar’ları da Billie’nin. 17 yaşında ama dev bir hayran kitlesi var. Adım adım sabırla 2-3 sene içinde bir dünya yıldızı oldu. İlk yayınladığı şarkısı ‘Ocean Eyes’ ile gelen dev başarı, daha sonraki single ve EP ile katmerlendi. Beklenen ilk stüdyo albümü bu sene Mart ayında piyasaya çıktı ve olanlar oldu. Albümün turnesi her gittiği şehirde biletleri tükenen dev bir şova dönüştü. Ağabeyi Finn ile yaptığı müziğin naifliğine mi bayılsam, hiçbir sınır, imaj zorlaması olmadan dilediği gibi olmaya mı hayran kalsam. Müziğin geleceği adına büyük bir umut, tüm alkışlar ve ödüller ona feda olsundu.
Yıldızlar: wish you were gay, all the good girls go to hell, when the party’s over
Oscar’ımı Verdim Gitti: Bad guy, bury a friend
Clairo- Immunity
Bu senenin en mühim keşfidir. 2017 senesinde yayınladığı ‘Pretty Girl’ Youtube’da 40 milyon izleme alınca radarlar kendisine döndü. 2018’de yayınladığı ‘Diary 001’ EP’sinin ardından 2019’da ilk albümü ‘Immunity’ geldi. Asıl adı Claire olan sanatçı 13 yaşında cover’lar yaparak müzik kariyerine başlamış. Gitar çalmayı Youtube videolarından öğrenerek çözmüş. The Shins’in ‘Wincing The Night Away’ albümü kendisine şarkı yapmaya ilham olmuş ve bu sayede şarkılar yazmaya başlamış. Albüm ılık ılık akan, mırıl mırış şarkılarla dolu nefis bir çalışma olmuş.
Yıldızlar: Closer To You, Impossible, North
Oscar’ımı Verdim Gitti: Softly, Bags, Sofia
Solange- When I Get Home
Beyonce’un kardeşi diye değil tam olarak kendisi dev bir müzik kadını olduğu için son albümü büyük bir beğeni kazandı. ‘When I Get Home’ aceleye gelmemiş, üzerinde çokca düşünülmüş nefis bir prodüksiyon. Solange, albümün adının ‘When I Get Home’ olmasının sebebini Houston’a dönüş yani bir nevi eve dönüş hissi verdiği için bu ismi vermek istediklerini belirtmiş. Çocukluğuna, büyüdüğü zamanlara, ailesine dair çok his barındırdığı için bu albümün bu ismi taşımasını istemiş. Solange’nin sahiplendiği müzik janrası kendisine o kadar yakışıyor ve bu alanı o kadar iyi temsil ediyor ki, keşke her sene yeni albüm yapsa demekten kendimi alamıyorum.
Yıldızlar: Down With The Clique, Dreams, My Skin My Logo
Oscar’ımı Verdim Gitti: Almeda, Sty Flo
Angel Olsen- All Mirrors
Sanatçının 5. stüdyo albümü bu sene çevremde en çok önerilen albümdü diyebilirim. Her albüm bir sanatçı için yeniden doğuş ve kendini tanımlama biçimi olsa da ‘All Mirrors’ ile Angel Olsen kendi müzikal duruşunu en baştan yaratmış denebilir. Albümün müzik çevrelerindeki aldığı kritikler ve Angel’I öven tüm yorumlar bir yana ‘All Mirrors’ın kendi içinde şaşırtıcı yönlerde ilerlemesi bu ilgiyi ve beğeniyi haklı kılan en önemli nokta olsa gerek.
Yıldızlar: New Love Cassette, What It is, Spring, Too Easy
Oscar’ımı Verdim Gitti: All Mirrors, Lark
Kim Petras- Clarity
Senelik müzik dinlemelerimin en büyük bölümünü kapsayan kişi Kim Petras. Kendisine öyle hayranım ki, sürekli şarkı üretiyor olmasına, sık aralıklarla bunları yayınlıyor olmasına ayrıca hayranım. Son 2 senedir Halloween döneminde yayınladığı ‘Turn Off The Light’ albümleri de ayrı bir başarı ve takip etmek gereken çalışma. Dans müziğini kendi becerisiyle harmanlayan genç sanatçı ilk albümü ‘Clarity’I bu sene yayınlayıp büyük bir turneye adım attı. Sahne şovları kadar moda trendleri olarak da her daim canlı ve yaratıcı olan sanatçıyı bu turnesinde canlı izlemek en büyük hayallerimden biri.
Yıldızlar: Sweet Spot, Personel Hell, Do Me
Oscar’ımı Verdim Gitti: Icy, Broken, All I Do Is Cry
FKA Twigs – MAGDALENE
Sanatçının ikinci stüdyo albümü ‘Magdalene’ için Nicolas Jaar, Koreless, Daniel Lopatin, Skrillex, Benny Blanco, Michael Uzowuru, Noah Goldstein gibi birbirinden dev prodüktörlerle çalışmış. Bu kadar prodüktör zengini bir albüm olunca her şarkı bir başka inci gibi parlıyor. Müzik kritikleri arasında bu senenin en çok yüksek not alan albümlerinden biri olarak adını altın harflerle yıldızlı pekiyiler tahtasına yazdırdı. Özel hayatındaki çalkantılardan bu albüm ile sıyrılan İngiliz sanatçı tam anlamıyla ‘iyileştim’ albümü sunuyor bize.
Yıldızlar: Home with you, cellophane, mary magdalene
Oscar’ımı Verdim Gitti: Sad Day, holly terrain
Lana Del Rey- Norman Fucking Rockwell!
Lana Del Rey’e nedense bir şekilde ısınamayanlardanım. Şarkıları mıy mıy söylemesinden belki de bilmiyorum ama kendisi ne yapsa hep biraz mesafeliydim. Bu mesafeli olma hali bu albüm ile yerinden sarsıldı. O kadar nefis bir albüm var ki karşımızda, ben de yelkenlerimi suya indirdim gerçekten. Sanatçının 6. stüdyo albümü olan ‘Norman Fucking Rockwell’ bu seneki Grammy’lerde en iyi albüm dalında da aday. 2017 senesinden beri bu albüm üzerinde çalışan sanatçı söz konusu albüm ile klasikleşecek hatta kült olacak albümünü yayınladığına dair yorumlar aldı.
Yıldızlar: Norman fucking Rockwell, cinnamon girl, Mariners Apartment Complex, Venice Bitch
Oscar’ımı Verdim Gitti: Doin’ Time, Fuck it I love you
Tove Lo - Sunshine Kitty
2019’un en nefis pop albümlerinden birine Tove Lo imza attı. Baştan sona benim için motivasyon kaynağı olan bu albüm sanatçı için de önceki albümlerine kıyasla bir başka pencerenin açıldığını ifade eden bir çalışma olmuş. Şarkılar ve albümün genel havası önceki albümlerine kıyasla daha ‘mutlu’ olduğunu ifade eden sanatçı ‘Really Don’t Like U’ şarkısında Kylie Minogue ile duet yapma imkanı yakaladığı için de bir başka hayal yaşadığını belirtmiş.
Yıldızlar: Really Don’t Like U, Jacques, Sweettalk My Heart, Glad He’s Gone
Oscar’ımı Verdim Gitti: Bad As The Boys, Shifted
Taylor Swift-Lover
Taylor Swift’in yaratıcılığı beni büyülüyor. 7. stüdyo albümü olan ‘Lover’ için tüm şarkılar baştan itibaren bu albümün hazırlık sürecinde ortaya çıkmış. Albüm adından da anlaşılacağı üzere aşka adanmış bir çalışma. Swift bu albümün aşkın her haline ithaf edilen bir çalışma olduğunu vurgularken, önceki albümü ‘Reputation’a kıyasla açık farkla pozitif akımın hakim olduğu bir çalışma ortaya çıkartmış. Yetişkin pop müziği adıyla anılan ‘Lover’ için Swift pembe kalplerin havada uçuştuğu albümü için önceki turnelerinden farklı olarak festivallerde sahne alacak.
Yıldızlar: The Man, Archer, Miss Americana & The Heartbreak Prince, Cornelia Street, Death By A Thousand Cuts
Oscar’ımı Verdim Gitti: Lover, You Need To Calm Down, Daylight
Marina-Love+Fear
‘Marina and the Diamonds’ bu albüm ile birlikte yola ‘Marina’ adıyla devam ettiğini açıkladı. En son ‘Froot’ albümünü 2015 senesinde yayınlayan sanatçı 4 senelik aranın ardından ‘Love’ ve ‘Fear’ temalarıyla iki bölümden oluşan yaratıcı bir çalışmayla geri döndü. Bu duble albüm Amerika, Kanada ve Avrupa’daki turnesiyle Marina’nın sesini merakla bekleyen hayranlarına tam anlamıyla bir nefes oldu. Seneler önce Babylon’da bir konser vermesi beklenen sanatçı son anda bu konserini iptal etmişti. O gün bugündür bir hayal belki yeniden gelir diye bekler dururum.
Yıldızlar: Baby, Emotional Machine, No More Suckers, To Be Human,
Oscar’ımı Verdim Gitti: Karma, Orange Trees, Soft To Be Strong
Madonna-Madame X
Madonna’nın bir albüm yayınladığı sene nasıl olur da özel olmaz. En son 2014’te yayınladığı ‘Rebel Heart’ sonrasında 5 sene sonra gelen albüm ile Madonna ‘Madame X’ adlı bünyesinde bir sürü karakter içeren özel bir kişiliğe dönüştü. Diva bu karakter konusunda biraz fazla kafayı yorsa da ‘Madame X’ albümü baştan sona Madonna’nın neden bu kadar büyük bir sanatçı olduğunun kanıtı. Oğlunun futbol aşkına Lizbon’a taşınan ve orada yaşamaya başlayan sanatçı 2017’den beri yaşadığı bu şehirin ona kattıklarını zengin bir şekilde şarkılarında bizlere sunuyor. Bu albüm için bir başka özel durum ise stadyum konseri vermeyen sanatçı daha samimi bir havada konser vermek istediğini belirterek tiyatro sahnelerinde farklı bir turne ile yoluna devam etmesi. Bu özel turneyi cep telefonlarıyla izlemek mümkün değil. Konser alanına girerken tüm kayıt cihazları ve telefonlar izleyicilerden konser sonunda geri teslim edilmek üzere toplanıyor. Amaç Madonna’yı ve bu özel deneyimi en ufak ayrıntısına kadar keşfetmek. Madonna bu ısrarında haksız sayılmaz, telefonsuz bir konser kesinlikle kesintisiz bir deneyim.
Yıldızlar: Medellin, Crave, Extreme Occident, Faz Gostoso, Killers Who Are Partying, I Don’t Search I Find
Oscar’ımı Verdim Gitti: I Rise, God Control, Dark Ballet
The Cranberries-In The End
2018 senesinde vefat eden Dolores O’Riordan’ın sesiyle son kez hayat verdiği bu albüm efsane grup The Cranberries’in de son albümü olarak tarihe geçti. 2017 senesinde yayınladıkları senfonik albümün turnesinde rahatsızlanan Dolores’in sağlık durumu iyiye gitmemesi üzerine konserlerin geri kalanını iptal eden grup bu dönemde yeni şarkılar üzerinde çalışmaya başlamış. Dolores’in bu dönemde yaptığı demo vokal kayıtları baz alınarak ‘In The End’ ortaya çıkmış. Dolores’in sesini yeni şarkılarda son kez duyduğumuz bu albüm bir sonu işaret etse de, Cranberries’in şimdiye kadar yayınladıkları birbirinden güzel şarkılarla her zaman kulaklardan anılara yol olacaktır.
Yıldızlar: Lost, Wake Me When It’s Over, Illusion, Crazy Heart, Summer Song
Oscar’ımı Verdim Gitti: In The End, A Place I Know
Banks-III
Banks’ın üçüncü stüdyo albümü ‘III’ bu sene başımıza gelen bir diğer güzellik. Albümün adı nerdeyse ‘Eros’ olacakken sanatçı bu çalışmanın üçüncü albümü olmasından ötürü, giriş, gelişme ve sonuç olarak bakınca ‘III’ adıyla yayınlamayı tercih etmiş. ‘The Altar’ albümünün yoğun turnesinden sonra kendisine zaman ayıran sanatçı bu dinlenme dönemi sonrasında ‘III’ için şarkılar yazmaya başlamış. 2018 senesi boyunca yeni albümü için çalışan sanatçı albümden ilk olarak ‘Gimme’ single’ını geçtiğimiz Nisan ayında yayınladı. 2 sene önceki SXSW’da çok kısa da olsa bir performansına denk geldiğim Banks’i yeni turnesinde baştan sonra izlemek yeni yıl için en büyük hayalim.
Yıldızlar: Godless, Stroke, Look What You’re Doing To Me, Alaska, Hawaiian Mazes
Oscar’ımı Verdim Gitti: Gimme, Contaminated, Propaganda
Talos-Far Out Dust
Bu senenin benim için en büyük kazanımlarından biri de Talos oldu diyebilirim. SXSW’da keşfettiğim İrlandalı grup ikinci stüdyo albümleri ‘Far Out Dust’u bu sene şubat ayında yayınlamışlardı. Grubun şarkılarda yansıttığı melankolik havası o kadar güçlü ve ters köşe bir his bırakıyor ki, melodik açıdan dinledikçe size bir başka güç katıyor.
Yıldızlar: The Light Upon Us, Boy Was I Wrong, To Each His Own
Oscar’ımı Verdim Gitti: Far Out Dust, See Me
Foals- Everything Not Saved Will Be Lost
2019’da içerik anlamında bir diğer zengin çalışmayı da Foals bize sundu. ‘Everything Not Saved Will Be Lost’ adlı albümleri iki bölümden oluşan iki koca albüm olarak bu seneye damgasını vurdu. 2017 senesinde kayıtları başlayan bu iki bölümlük dev çalışma devam ederken grubun ilk günden beri basçısı olan Walter Gervers gruptan ayrıldı. Bu durum grubu bir hayli sallasa da, yollarına devam eden ekip 5. ve 6. stüdyo albümleri olan bu önemli çalışmanın ilk bölümünü geçtiğimiz Mart ayında ikinci bölümünü ise Ekim ayında yayınladılar.
Yıldızlar: In Degrees, On The Luna, Red Desert, Black Bull, Moonlight
Oscar’ımı Verdim Gitti: Like Lightning, The Runner, Exits