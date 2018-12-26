2018’in En İyi Albümleri – Bölüm 2

Bu senenin benim radarımdaki 20 albümünü sizin için derleyip bu yazıda kısa kısa detaylandırmak istedim. Yazıyı hazırlarken 2018’in önceki senelere kıyasla daha verimli bir sene olduğuna karar verdim. Onlarca albüm arasından 20 tanesini seçmek gerçekten bir hayli zor oldu. Bu yazı 2018’in son yazısı olduğu için bu vesileyle 2019’un en az 2018 kadar müzik adına verimli ve bol albümlü gelmesini diler, bu vesileyle de herkese mutlu yıllar dilerim.
Christine And The Queens – Chris
2 sene önce yayınladığı albüm ile merakları üzerine toplamış bir isim Christine And The Queens. ‘Tilted’ ile aklıma kazınan sanatçı 2. albümü ‘Chris’ ile yine nefis bir pop albümümle yüreğimize su serpiyor. Christine nam-ı diğer Héloïse Letissie 2. Stüdyo albümü için yarattığı persona ‘Chris’ ile erkek egemenliğini, daha doğrusu erkek rock star olma egosuyla bir anlamda dalga geçiyor. Günümüzdeki kuralları ve bunların gerçekliğini sorgularken, yeni albümünde Chris aslında asıl olan ve naif olan duygulara dümeni kırmış.
Kilit Şarkılar: The Walter, 5 Dollars, Doesn’t Matter, Girlfriend
The 1975- A Brief Inquiry Into Online Relationships
The 1975 3. stüdyo albümleriyle internet, sosyal medya günümüz dünyasını enine boyuna şarkılarına taşımış. Grubun vokalisti Matt Healey ‘son zamanlarda bildiğimiz büyük grupların hiçbiri bizi heyecanlandıracak bir şey yapmıyorlar’ derken aslında yeni albümlerinin onlar için ne denli önemli ve farklı olduğunun altını çizmeye çalışıyor. İnsanların hayatını sosyal medyada yaşıyor olmasına, internete bu kadar önem vermesine kafayı takan grup bütün bu olanların yeni bir dünya olsa da biraz ‘fazla’ olduğuna vurgu yapıyor.
Kilit Şarkılar: It’s Not Living (If It’s Not With You), I Always Wanna Die (Sometimes), Love It If We Made It, Sincerity Is Scary
Cardi B- Invasion of Privacy
2019’un dev yıldızlarla parlayan isimlerinden biri de Cardi B oldu. Yayınladığı yeni albümüyle gündemde olmasına ek olarak bir de anne olan rap yıldızı diğer yandan da Nicki Minaj ile sene boyunca kavgalı olarak gündemden hiç düşmedi. İkili arasındaki bu dev gerginlik sonunda NY’da bir davette tavan yapınca Cardi B’nin Nicki Minaj’a saldırma teşebbüsü tüm basına yansıdı. Deli dolu rapçi kadın star olarak başlayan yükselişi önümüzdeki dönemde pek de hız keseceğe benzemiyor.
Kilit Şarkılar: Bodak Yellow, I Like It, Be Careful, Bartier Cardi
Jon Hopkins – Singularity
İngiliz yapımcı Jon Hopkins’in 5.stüdyo albümü Singularity 2018’in en ufuk açan çalışmalarındandı. Kendisinin canlı sahne performansını izlemeyi albümü çıktığından beri hayal ediyorum. 2018’de bunu başaramadım belki 2019 bu buluşmanın senesi olur. ‘Singularity’ albümünü dinlemeye başladığınız andan itibaren adeta size olduğunuz yerden alıp uzay boşluğunda uçuruyor hissi veriyor. Özellikle albümü sabah erken saatlerde dinleyip bu deneyimi hissetmenizi tavsiye ederim.
Kilit Şarkılar: Emerald Rush, Singularity, Luminous Beings, Feel First Life, Everything Connected
Lily Allen- No Shame
Lily Allen’dan herhangi bir şarkı duyuyor olmak bile beni heyecanlandırıyor. Açık sözlülüğünden mi, kimseyi takmamasından mı bilmiyorum ama Lily Allen’ı gerçekten çok seviyorum. No Shame’de adı üstünde hiçbir şekilde yaptığından utanmayan, af dilemeyen bir Lily albümü. ‘İyi eş de anne de olamadım’ diyecek cesarette olan Allen, boşanma sonrası yaşadığı zorlukları ve hayatındaki tüm iniş çıkışlarını şarkılarına aktarmış.
Kilit Şarkılar: Come on Then, Trigger Bang, Lost My Mind, Higher, Tree
Ariana Grande- Sweetener
Ariana Grande geçtiğimiz sene Manchester’daki turnesinde yaşadığı bombalı saldırı sonrasında uzunca süre hem sahneden hem de müzik gündeminden uzaklaşmıştı. Bu süre zarfında bu terör saldırısında yaralanan hayranları ve hayatın kaybedenlerin aileleriyle sık sık görüşerek daha içine dönük bir dönem geçirmişti. Panik ataklarını ve yaşadığı korkuyu aşarak bu korkularını yepyeni bir albümde biriktiren genç sanatçı müthiş bir albüm ile geri döndü. Sweetener albümü tanıtımları bir yana bu sene içinde yaşadığı ayrılık acısını bahanesiyle tüm eski sevgililerine yazdığı ‘Thank You, Next!’ single’I ise bu senenin rekor stream edilen şarkılarından biri oldu.
Kilit Şarkılar: No Tears Left To Cry, Breathin, God Is A Woman, Everytime
Troye Sivan- Bloom
Bu sene merakla beklediğim albüm Troye Sivan’ın ikinci stüdyo albümü ‘Bloom’du. Albümden çıkan ilk single ‘My My My’ ile pop dünyasını yerinden oynatan genç şarkıcı, ilk albümünün aksine daha dans odaklı ve pop bir albüm ile geri döndü. ‘Bloom’da ergenlikten yetişkinliğe geçen Troye Sivan’ı adeta bir filmed izler gibiyiz. Şarkılardaki açık sözlülüğü ve akılda kalıcı altyapılarıyla albüm nerdeyse her şarkısıyla bir hit fabrikası olmuş. 2018 boyunca Amerika ve Canada turnesinde büyük ilgi gören sanatçı önümüzdeki sene Avrupa’da turlayacak.
Kilit Şarkılar: My My My!, Seventeen, The Good Side, Dance To This, Plum, Lucky Strike
Pale Waves- My Mind Makes Noises
SXSW’de geçen sene izlediğim nefis grup ilk stüdyo albümlerini yayınladılar. Pale Waves ‘My Mind Makes Noises’ta melankoli, aşk, hüzün, mutluluk gibi duygular arasında gezinirken ve bunu müzikal olarak çok da çaba sarf etmeden yani çok doğal bir şekilde ama profesyonel bir biçimde gerçekleştiren özel bir grup.
Kilit Şarkılar: There’s A Honey, Television Romance, Eighteen, Noises
Kim Petras - Turn Off The Light Vol I
2018’deki dijital dinlemelerimde %90 Kim Petras’ın imzası var. Herhalde bu kadar sevdiğimden olsa gerek şansıma geçen yıl kendisini SXSW’da canlı canlı izleyebilmiştim. Geçtiğimiz sene boyunca yayınladığı birbirinden güzel single’larının ardından artık nefis bir albüm gelir diye beklerken, Kim Petras sürpriz bir çalışma ile bu sene herkesi şaşırttı. Bu sene Halloween döneminde yayınladığı korku temalı dans albümü ‘Turn Off The Light’ son zamanlarda dinlediğim en yaratıcı işlerden biriydi. Albümün Vol 1 olması haliyle devamında neler gelecekler için şimdiden merakımı ateşliyor.
Kilit Şarkılar: Tell Me It’s a Nightmare, Turn Off The Light, In The Next Life, Boo! Bitch!, Close your Eyes
Mariah Carey-Caution
Diva Carey 15. stüdyo albümünü bu sene sonuna doğru yayınladı. Bir önceki albüm çalışmasından yaklaşık 4 sene sonra yayınlanan yeni Mariah albümünde Nineteen85, Skrillex, Devonte Hynes nam-ı diğer Blood Orange, Poo Bear, Timbaland gibi birbirinden önemli yapımcılarla çalışılmış. ‘Caution’da yine sözleriyle vurucu hamleyi indiren Mariah özellikle şarkıların yapımcılarını büyük titizlikle seçmiş.
Kilit Şarkılar: Giving Me Life, Portrait, GTFO, With You, A No No, The Distance, Caution
Florence + The Machine- High as Hope
Florence’in ‘High As Hope’ çalışması 2018’i benim için özel kılan bir albüm olarak hafızamda yer aldı. 4. stüdyo albümü ile yollara düştüğü turnesinde nihayet kendisini canlı canlı Londra’da bu sene Kasım ayında izleme şansı buldum. Dev O2’nun kısa sürede hınca hınç dolup, sahneye Florence çıktıktan sonra bütün şarkıları hep bir ağızdan söylemesini hala unutamadım. Yeni albümün yanı sıra Florence Welch ilk şiir kitabı Useless Magic’i de bu sene Temmuz ayında yayınladı.
Kilit Şarkılar: Hunger, Big God, Sky Full Of Song, Patricia, South London Forever, June
The Weeknd- My Dear Melancholy
The Weeknd son yayınladığı ‘Starboy’ albümüyle yarattığı pop star imajını nihayet son yayınladığı EP ile bir süreliğine ara verdi. Önceki albümlerine benzemesinden sebeple ‘My Dear Melancholy’ The Weeknd’in sevilen karanlık ve melankolik yanını nefis bir şekilde ortaya koyan bir mini albüm. Gönül isterdi ki bu kadar kısa bir albümün ardından bir tane de albüm gelsin. Belki 2019’da bizi şaşırtır The Weeknd.
Kilit Şarkılar: Call Out My Name, Try Me, Wasted Time, I Was Never There
Khruangbin – Con Todo El Mundo
Khruangbin’in ikinci stüdyo albümünü dinlemeye başlayıp ve sonsuz kere tekrar etmesine engel olmadan sizi alıp götürmesine izin vereceğiniz bir albüm. Geçen sene Salon IKSV konserini kaçırıp bir hayli üzülmüştüm, neyse ki grup önümüzdeki Şubat ayında yeniden İstanbul’da olacak. Ben biletimi erken alanlardanım, eğer hala bilet kaldıysa kaçırmayın derim.
Kilit Şarkılar: Lady and Man, Evan Finds The Third Room, Como Me Quieres
Robyn – Honey
Robyn 8 sene sonra yeni albümü ‘Honey’i yayınladı. 80’ler funk ritimleri ustaca albümünde yer veren Robyn aşk üzerine nefis dans şarkıları yazmış. 8 sene sonra yeni bir albümle dönen sanatçının yeri o kadar sağlammış ki, böylesine uzun zamandır merakla beklenen bu albüm yayınlandığı an itibariyle nerdeyse bütün müzik otoritelerinden yıldızlı pekiyilerle seneyi tamamladı.
Kilit Şarkılar: Missing U, Honey, Ever Again, Human Being
Benny Blanco – FRIENDS KEEP SECRETS
Rihanna, Katy Perry gibi birçok büyük ismin zamanında birlikte çalıştığı yapımcı ve şarkı yazarı Benny Blanco 2018’de kendi şarkılarıyla müzik dünyasını yerinden oynattı. Khalid, Halsey, Calvin Harris, Ty Dolla $ign gibi isimlerin de şarkılarda eşlik ettiği ‘Friends Keep Secrets’ bu senenin en çok dinlenen hit şarkılarından oluşuyor.
Kilit Şarkılar: Eastside, I Found You, Roses, Better To Lie
Lil Peep- Come Over When You’re Sober Pt2
Bu albüm maalesef fazlasıyla hüzün barındırıyor. Geçtiğimiz yıl uyuşturucu alışkanlığı sebebiyle vefat eden ünlü rap yıldızı Lil Peep’in 2017 senesinde yayınladığı albümünün devamı niteliğindeki bu çalışma sanatçının ölümünün ardından piyasaya çıktı. Kayıtları sanatçı hayattayken tamamlanan albümün onu sevenler için erişilebilecek son kayıt olması, böyle başarılı bir sanatçının artık üretemeyecek olması gerçekten de çok üzücü.
Kilit Şarkılar: Falling Down, Life is Beautiful, Sex With My Ex, Runaway, Broken Smile
Khalid – Suncity
Khalid’in sesinde hoşuma giden bir naiflik var. İlk albümüyle önceki sene büyük alkış alan genç sanatçı, bu sene birçok önemli isimle birlikte düetler yaptı. Yeni albüme daha var sanırım derken ‘Suncity’i birden yayınlayıverdi. İlk albümü kadar çığır açan bir çalışma olmasa da, sevdiğim Khalid’i yeni şarkılarda dinlemek hoşuma gidiyor.
Kilit Şarkılar: Saturday Nights, Better, Vertigo, Suncity
Shawn Mendes – Shawn Mendes
Canada’nın Yalın’ı Shawn Mendes 3. stüdyo albümüyle artık kendinden daha emin. Şarkıcı olmasaydı çok yüksek ihtimal ile model olarak da oldukça adından söz ettirecek popülerlikte olan genç sanatçı, kendi adını taşıdığı 3. Stüdyo albümüyle pop rock türünde hitlerle dolu bir çalışmayla 2018’de kapımızı çaldı. Albümde Julia Michaels ve Khalid ile birer düet yapan sanatçının özellikle bu albümden sonra nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
Kilit Şarkılar: In My Blood, Lost In Japan, Youth, Fallin’ All In You
Drake- Scorpion
Drake’in albüm yaptığı bir sene listelerde hâkimiyet kurmaması mümkün mü? Scorpion ile yine tüm rekorları altüst eden Drake, yeni albümün yayınlanmasının ardından basından gizlediği bir oğlunun olduğu haberi aynı dönemde uzunca süre gündemi meşgul etmişti. Sanatçının bir film yıldızından olan oğlu için bu durumu başlarda inkâr etmiş olsa da, konu davaya dönüşeceği noktada çıkan haberleri kabullenip alevlenen tartışmaları sonlandırmıştı. Diğer yandan bu albümdeki Michael Jackson’ın da sesini duyduğumuz sample’lı şarkı Don’t Matter To Me albüm yayınlandığı dönemde bir hayli hakkında olumlu/olumsuz yorum yaratmıştı.
Kilit Şarkılar: In My Feelings, God’s Plan, Nonstop, Nice For What, Don’t Matter To me
Camila Cabello – Camila
2018’in şarkıları nelerdir deseler ilk üçte mutlaka ‘Havana’ da yer alır. Camila Cabello’nun etkileyici vokaliyle şarkı 7’den 70’e herkesin dilinde tüm sene takıldı durdu. Fifth Harmony’den kopan ve solo albümle müzik kariyerine devam eden sanatçı, ilk solo albümü öncesinde yayınladığı ‘Crying In The Club’ ile piyasayı koklayan Latin sanatçı ‘Havana’ ile beklediği başarıya kavuştu.
Kilit Şarkılar: Havana, Never Be The Same, Consequeces, Real Friends
Fotoğraflar: Sanatçıların resmi albüm görselleri kullanılmıştır.
2018’in En İyi Albümleri – Bölüm 2
018’in en iyi albümleri yazı dizisinin son bölümü ile karşınızdayım.
Bu senenin benim radarımdaki 20 albümünü sizin için derleyip bu yazıda kısa kısa detaylandırmak istedim. Yazıyı hazırlarken 2018’in önceki senelere kıyasla daha verimli bir sene olduğuna karar verdim. Onlarca albüm arasından 20 tanesini seçmek gerçekten bir hayli zor oldu. Bu yazı 2018’in son yazısı olduğu için bu vesileyle 2019’un en az 2018 kadar müzik adına verimli ve bol albümlü gelmesini diler, bu vesileyle de herkese mutlu yıllar dilerim.
Christine And The Queens – Chris
2 sene önce yayınladığı albüm ile merakları üzerine toplamış bir isim Christine And The Queens. ‘Tilted’ ile aklıma kazınan sanatçı 2. albümü ‘Chris’ ile yine nefis bir pop albümümle yüreğimize su serpiyor. Christine nam-ı diğer Héloïse Letissie 2. Stüdyo albümü için yarattığı persona ‘Chris’ ile erkek egemenliğini, daha doğrusu erkek rock star olma egosuyla bir anlamda dalga geçiyor. Günümüzdeki kuralları ve bunların gerçekliğini sorgularken, yeni albümünde Chris aslında asıl olan ve naif olan duygulara dümeni kırmış.
Kilit Şarkılar: The Walter, 5 Dollars, Doesn’t Matter, Girlfriend
The 1975- A Brief Inquiry Into Online Relationships
The 1975 3. stüdyo albümleriyle internet, sosyal medya günümüz dünyasını enine boyuna şarkılarına taşımış. Grubun vokalisti Matt Healey ‘son zamanlarda bildiğimiz büyük grupların hiçbiri bizi heyecanlandıracak bir şey yapmıyorlar’ derken aslında yeni albümlerinin onlar için ne denli önemli ve farklı olduğunun altını çizmeye çalışıyor. İnsanların hayatını sosyal medyada yaşıyor olmasına, internete bu kadar önem vermesine kafayı takan grup bütün bu olanların yeni bir dünya olsa da biraz ‘fazla’ olduğuna vurgu yapıyor.
Kilit Şarkılar: It’s Not Living (If It’s Not With You), I Always Wanna Die (Sometimes), Love It If We Made It, Sincerity Is Scary
Cardi B- Invasion of Privacy
2019’un dev yıldızlarla parlayan isimlerinden biri de Cardi B oldu. Yayınladığı yeni albümüyle gündemde olmasına ek olarak bir de anne olan rap yıldızı diğer yandan da Nicki Minaj ile sene boyunca kavgalı olarak gündemden hiç düşmedi. İkili arasındaki bu dev gerginlik sonunda NY’da bir davette tavan yapınca Cardi B’nin Nicki Minaj’a saldırma teşebbüsü tüm basına yansıdı. Deli dolu rapçi kadın star olarak başlayan yükselişi önümüzdeki dönemde pek de hız keseceğe benzemiyor.
Kilit Şarkılar: Bodak Yellow, I Like It, Be Careful, Bartier Cardi
Jon Hopkins – Singularity
İngiliz yapımcı Jon Hopkins’in 5.stüdyo albümü Singularity 2018’in en ufuk açan çalışmalarındandı. Kendisinin canlı sahne performansını izlemeyi albümü çıktığından beri hayal ediyorum. 2018’de bunu başaramadım belki 2019 bu buluşmanın senesi olur. ‘Singularity’ albümünü dinlemeye başladığınız andan itibaren adeta size olduğunuz yerden alıp uzay boşluğunda uçuruyor hissi veriyor. Özellikle albümü sabah erken saatlerde dinleyip bu deneyimi hissetmenizi tavsiye ederim.
Kilit Şarkılar: Emerald Rush, Singularity, Luminous Beings, Feel First Life, Everything Connected
Lily Allen- No Shame
Lily Allen’dan herhangi bir şarkı duyuyor olmak bile beni heyecanlandırıyor. Açık sözlülüğünden mi, kimseyi takmamasından mı bilmiyorum ama Lily Allen’ı gerçekten çok seviyorum. No Shame’de adı üstünde hiçbir şekilde yaptığından utanmayan, af dilemeyen bir Lily albümü. ‘İyi eş de anne de olamadım’ diyecek cesarette olan Allen, boşanma sonrası yaşadığı zorlukları ve hayatındaki tüm iniş çıkışlarını şarkılarına aktarmış.
Kilit Şarkılar: Come on Then, Trigger Bang, Lost My Mind, Higher, Tree
Ariana Grande- Sweetener
Ariana Grande geçtiğimiz sene Manchester’daki turnesinde yaşadığı bombalı saldırı sonrasında uzunca süre hem sahneden hem de müzik gündeminden uzaklaşmıştı. Bu süre zarfında bu terör saldırısında yaralanan hayranları ve hayatın kaybedenlerin aileleriyle sık sık görüşerek daha içine dönük bir dönem geçirmişti. Panik ataklarını ve yaşadığı korkuyu aşarak bu korkularını yepyeni bir albümde biriktiren genç sanatçı müthiş bir albüm ile geri döndü. Sweetener albümü tanıtımları bir yana bu sene içinde yaşadığı ayrılık acısını bahanesiyle tüm eski sevgililerine yazdığı ‘Thank You, Next!’ single’I ise bu senenin rekor stream edilen şarkılarından biri oldu.
Kilit Şarkılar: No Tears Left To Cry, Breathin, God Is A Woman, Everytime
Troye Sivan- Bloom
Bu sene merakla beklediğim albüm Troye Sivan’ın ikinci stüdyo albümü ‘Bloom’du. Albümden çıkan ilk single ‘My My My’ ile pop dünyasını yerinden oynatan genç şarkıcı, ilk albümünün aksine daha dans odaklı ve pop bir albüm ile geri döndü. ‘Bloom’da ergenlikten yetişkinliğe geçen Troye Sivan’ı adeta bir filmed izler gibiyiz. Şarkılardaki açık sözlülüğü ve akılda kalıcı altyapılarıyla albüm nerdeyse her şarkısıyla bir hit fabrikası olmuş. 2018 boyunca Amerika ve Canada turnesinde büyük ilgi gören sanatçı önümüzdeki sene Avrupa’da turlayacak.
Kilit Şarkılar: My My My!, Seventeen, The Good Side, Dance To This, Plum, Lucky Strike
Pale Waves- My Mind Makes Noises
SXSW’de geçen sene izlediğim nefis grup ilk stüdyo albümlerini yayınladılar. Pale Waves ‘My Mind Makes Noises’ta melankoli, aşk, hüzün, mutluluk gibi duygular arasında gezinirken ve bunu müzikal olarak çok da çaba sarf etmeden yani çok doğal bir şekilde ama profesyonel bir biçimde gerçekleştiren özel bir grup.
Kilit Şarkılar: There’s A Honey, Television Romance, Eighteen, Noises
Kim Petras - Turn Off The Light Vol I
2018’deki dijital dinlemelerimde %90 Kim Petras’ın imzası var. Herhalde bu kadar sevdiğimden olsa gerek şansıma geçen yıl kendisini SXSW’da canlı canlı izleyebilmiştim. Geçtiğimiz sene boyunca yayınladığı birbirinden güzel single’larının ardından artık nefis bir albüm gelir diye beklerken, Kim Petras sürpriz bir çalışma ile bu sene herkesi şaşırttı. Bu sene Halloween döneminde yayınladığı korku temalı dans albümü ‘Turn Off The Light’ son zamanlarda dinlediğim en yaratıcı işlerden biriydi. Albümün Vol 1 olması haliyle devamında neler gelecekler için şimdiden merakımı ateşliyor.
Kilit Şarkılar: Tell Me It’s a Nightmare, Turn Off The Light, In The Next Life, Boo! Bitch!, Close your Eyes
Mariah Carey-Caution
Diva Carey 15. stüdyo albümünü bu sene sonuna doğru yayınladı. Bir önceki albüm çalışmasından yaklaşık 4 sene sonra yayınlanan yeni Mariah albümünde Nineteen85, Skrillex, Devonte Hynes nam-ı diğer Blood Orange, Poo Bear, Timbaland gibi birbirinden önemli yapımcılarla çalışılmış. ‘Caution’da yine sözleriyle vurucu hamleyi indiren Mariah özellikle şarkıların yapımcılarını büyük titizlikle seçmiş.
Kilit Şarkılar: Giving Me Life, Portrait, GTFO, With You, A No No, The Distance, Caution
Florence + The Machine- High as Hope
Florence’in ‘High As Hope’ çalışması 2018’i benim için özel kılan bir albüm olarak hafızamda yer aldı. 4. stüdyo albümü ile yollara düştüğü turnesinde nihayet kendisini canlı canlı Londra’da bu sene Kasım ayında izleme şansı buldum. Dev O2’nun kısa sürede hınca hınç dolup, sahneye Florence çıktıktan sonra bütün şarkıları hep bir ağızdan söylemesini hala unutamadım. Yeni albümün yanı sıra Florence Welch ilk şiir kitabı Useless Magic’i de bu sene Temmuz ayında yayınladı.
Kilit Şarkılar: Hunger, Big God, Sky Full Of Song, Patricia, South London Forever, June
The Weeknd- My Dear Melancholy
The Weeknd son yayınladığı ‘Starboy’ albümüyle yarattığı pop star imajını nihayet son yayınladığı EP ile bir süreliğine ara verdi. Önceki albümlerine benzemesinden sebeple ‘My Dear Melancholy’ The Weeknd’in sevilen karanlık ve melankolik yanını nefis bir şekilde ortaya koyan bir mini albüm. Gönül isterdi ki bu kadar kısa bir albümün ardından bir tane de albüm gelsin. Belki 2019’da bizi şaşırtır The Weeknd.
Kilit Şarkılar: Call Out My Name, Try Me, Wasted Time, I Was Never There
Khruangbin – Con Todo El Mundo
Khruangbin’in ikinci stüdyo albümünü dinlemeye başlayıp ve sonsuz kere tekrar etmesine engel olmadan sizi alıp götürmesine izin vereceğiniz bir albüm. Geçen sene Salon IKSV konserini kaçırıp bir hayli üzülmüştüm, neyse ki grup önümüzdeki Şubat ayında yeniden İstanbul’da olacak. Ben biletimi erken alanlardanım, eğer hala bilet kaldıysa kaçırmayın derim.
Kilit Şarkılar: Lady and Man, Evan Finds The Third Room, Como Me Quieres
Robyn – Honey
Robyn 8 sene sonra yeni albümü ‘Honey’i yayınladı. 80’ler funk ritimleri ustaca albümünde yer veren Robyn aşk üzerine nefis dans şarkıları yazmış. 8 sene sonra yeni bir albümle dönen sanatçının yeri o kadar sağlammış ki, böylesine uzun zamandır merakla beklenen bu albüm yayınlandığı an itibariyle nerdeyse bütün müzik otoritelerinden yıldızlı pekiyilerle seneyi tamamladı.
Kilit Şarkılar: Missing U, Honey, Ever Again, Human Being
Benny Blanco – FRIENDS KEEP SECRETS
Rihanna, Katy Perry gibi birçok büyük ismin zamanında birlikte çalıştığı yapımcı ve şarkı yazarı Benny Blanco 2018’de kendi şarkılarıyla müzik dünyasını yerinden oynattı. Khalid, Halsey, Calvin Harris, Ty Dolla $ign gibi isimlerin de şarkılarda eşlik ettiği ‘Friends Keep Secrets’ bu senenin en çok dinlenen hit şarkılarından oluşuyor.
Kilit Şarkılar: Eastside, I Found You, Roses, Better To Lie
Lil Peep- Come Over When You’re Sober Pt2
Bu albüm maalesef fazlasıyla hüzün barındırıyor. Geçtiğimiz yıl uyuşturucu alışkanlığı sebebiyle vefat eden ünlü rap yıldızı Lil Peep’in 2017 senesinde yayınladığı albümünün devamı niteliğindeki bu çalışma sanatçının ölümünün ardından piyasaya çıktı. Kayıtları sanatçı hayattayken tamamlanan albümün onu sevenler için erişilebilecek son kayıt olması, böyle başarılı bir sanatçının artık üretemeyecek olması gerçekten de çok üzücü.
Kilit Şarkılar: Falling Down, Life is Beautiful, Sex With My Ex, Runaway, Broken Smile
Khalid – Suncity
Khalid’in sesinde hoşuma giden bir naiflik var. İlk albümüyle önceki sene büyük alkış alan genç sanatçı, bu sene birçok önemli isimle birlikte düetler yaptı. Yeni albüme daha var sanırım derken ‘Suncity’i birden yayınlayıverdi. İlk albümü kadar çığır açan bir çalışma olmasa da, sevdiğim Khalid’i yeni şarkılarda dinlemek hoşuma gidiyor.
Kilit Şarkılar: Saturday Nights, Better, Vertigo, Suncity
Shawn Mendes – Shawn Mendes
Canada’nın Yalın’ı Shawn Mendes 3. stüdyo albümüyle artık kendinden daha emin. Şarkıcı olmasaydı çok yüksek ihtimal ile model olarak da oldukça adından söz ettirecek popülerlikte olan genç sanatçı, kendi adını taşıdığı 3. Stüdyo albümüyle pop rock türünde hitlerle dolu bir çalışmayla 2018’de kapımızı çaldı. Albümde Julia Michaels ve Khalid ile birer düet yapan sanatçının özellikle bu albümden sonra nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
Kilit Şarkılar: In My Blood, Lost In Japan, Youth, Fallin’ All In You
Drake- Scorpion
Drake’in albüm yaptığı bir sene listelerde hâkimiyet kurmaması mümkün mü? Scorpion ile yine tüm rekorları altüst eden Drake, yeni albümün yayınlanmasının ardından basından gizlediği bir oğlunun olduğu haberi aynı dönemde uzunca süre gündemi meşgul etmişti. Sanatçının bir film yıldızından olan oğlu için bu durumu başlarda inkâr etmiş olsa da, konu davaya dönüşeceği noktada çıkan haberleri kabullenip alevlenen tartışmaları sonlandırmıştı. Diğer yandan bu albümdeki Michael Jackson’ın da sesini duyduğumuz sample’lı şarkı Don’t Matter To Me albüm yayınlandığı dönemde bir hayli hakkında olumlu/olumsuz yorum yaratmıştı.
Kilit Şarkılar: In My Feelings, God’s Plan, Nonstop, Nice For What, Don’t Matter To me
Camila Cabello – Camila
2018’in şarkıları nelerdir deseler ilk üçte mutlaka ‘Havana’ da yer alır. Camila Cabello’nun etkileyici vokaliyle şarkı 7’den 70’e herkesin dilinde tüm sene takıldı durdu. Fifth Harmony’den kopan ve solo albümle müzik kariyerine devam eden sanatçı, ilk solo albümü öncesinde yayınladığı ‘Crying In The Club’ ile piyasayı koklayan Latin sanatçı ‘Havana’ ile beklediği başarıya kavuştu.
Kilit Şarkılar: Havana, Never Be The Same, Consequeces, Real Friends
Fotoğraflar: Sanatçıların resmi albüm görselleri kullanılmıştır.