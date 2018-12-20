2018’in En iyi Albümleri-Bölüm 1

Tabi tek yazıda onlarca albüm yazmak zor olacağı için yazıyı 2 bölüme ayırdım. Bu hafta yerli albümlerin haftası oldu. 20 albüm seçtim ama aslında bu sayı zaman ve yer yetse çok rahat 50 albüme kadar giderdi. Önümüzdeki hafta da yazının ikinci bölümüyle yabancı albümler için karşınızda olacağım. İlk bölümü aşağıdaki 20 albüm ile kapatırken, dilerim 2019 en az bu sene kadar güzel albümler ve müzik haberleriyle bizi karşılar.
Mabel Matiz-Maya
Mabel Matiz’in dillere destan 4. stüdyo albümü duble albüm formatıyla 2018’in Haziran ayı başında yayınlandı. 2 senelik uzun hazırlık ve stüdyo çalışmaları bize 23 şarkılık dev bir albüm armağan etti. Mabel her yaptığı albümde kendisini fersah fersah geliştirip Türk müziğe adeta eşsiz armağan gibi albümler hediye diyor. Bu sene başımıza gelmiş en güzel şeylerden biri Maya albümü. Eminim bu albümü senelerce dinleyeceğiz ve değerini sonraki yapılan işleri gördükçe hep örnek olarak göstermek isteyeceğiz. Yaratıcılığının ve üretkenliğinin doruğunda Mabel bizi bundan sonra nelerle şaşırtacak, düşünmek bile beni mutlu ediyor.
Kilit Şarkılar: Fırtınadayım, A Canım, Öyle Kolaysa, Mendilimde Kırmızı Var, Dualar Değişir, Yıldızların Peşinde, Pembe, Canki
Bora Uzer- Benim Umrumda
Bora Uzer yaklaşık 10 sene gibi uzun bir aradan sonra yeni albümü ile geri dönüş yaptı. Kıpır kıpır Bora Uzer enerjisiyle yanıp tutuşan yeni şarkıların olduğu ‘Benim Umrumda’ albümü 2018’in en pozitif işlerindendi. Bora Uzer’i canlı izlemeden onun müziğini biliyorum dememek lazım. 2018’de buna fırsatınız olmadıysa, yeni yılda gözünüz etkinlik planlarında olsun derim.
Kilit Şarkılar: Bu An, Mezuniyet, Yaşa, Kalbim Bir Dünya, Düşes
Ahmet Faik Dökmeci- Birkaç Yılın Öyküsü
‘Birkaç Yılın Öyküsü’ albümü 2018’in en önemli kazançlarından biridir benim için. Albümün sınırlı sayıda üretilmiş plağı da arşivimde yerini aldığı için ayrıca mutluyum. 17-18 yaşından beri müzik üretimlerini koyduğu dosyanın adı olan ‘Birkaç Yılın Öyküsü’ seneler sonra gerçek bir albüme dönüşmüş. Albümün hücum kayıt olarak kaydedilmesi de bir başka önemli detay.
Kilit Şarkılar: Rüya, Melek, Bir Kalbim Var Benim, Boş Hayaller
Beduk- FlashForward
FlashForward Bedük’ün hazırlıklarına Türkiye’de başladığı ve İngiltere’de tamamladığı dans deposu albümü. FlashForward özelinde Bedük ile söyleşi yaptığımızda, her yeni albümde bir öncekinden daha farklı ne yapabilirim diye kendini sorguladığını ve yenilik peşinde koşmasından konuşmuştuk. Yeni albümünde yakaladığı sound ile hem kendini, hem de dinleyenlerini yeniliğin peşinde sürükleyen bir sanatçı.
Kilit Şarkılar: We Dance, Gravity, Say Something, Alive
Jabbar- Yineleme
Geçtiğimiz sene Jabbar Deeperise ile birlikte yayınladıkları ‘Raf’ single’ı ile gönülleri feth etmişti. Sonrasında yine birlikte yayınladıkları ‘Geçmiş Değişmez’den sonra Jabbar bu dönemde kazandığı pozitif enerjiyi kısa süre önce yayınladığı solo albümüyle taçlandırdı. ‘Yineleme’ baştan sona kendini dinleten, müzikal yapısıyla oldukça yenilikçi ve kuvvetli bir albüm.
Kilit Şarkılar: Gel Desem, Cesaretsizce Olmuyor, Sen Varsın Yine, Beni Sen Anlardın En Çok
Can Kazaz-Sürsün Bahar
‘Sürsün Bahar’ melankolisiyle umut dağıtan farklı incelikte bir albüm. Can Kazaz ile yeni albümü için bir araya geldiğimizde albümü anlatışındaki, şarkıları hazırlayışındaki detayları dinlerken, şarkı yazmanın ona nasıl iyi geldiğini unutamıyorum. Albümdeki altyapıların detaylarıyla tek tek uğraştığını belirten Can Kazaz’ın bu albümün sound detaylarının tam anlamıyla içine sindiğini söylüyor. Bize düşen de bu güzel şarkıları bol bol dinleyip, yakaladığımız ilk fırsatta kendisini canlı canlı izlemek olacak.
Kilit Şarkılar: Sürsün Bahar, Keşke Uyuyabilsem, Leylek, Sürekli Dert
Aslı Gökyokuş- Dünya
Uzun zamandır beklediğim bir albümdü Aslı Gökyokuş’un ‘Dünya’ albümü. Sene bitmeden yayınlanan bu özel albüm için Aslı ile bir araya gelip uzun uzun konuşmuştuk. 2018’de yaptığım en detaylı söyleşilerden biri olduğu için beni ayrıca mutlu ediyor. Güçlü vokaliyle özlediğimiz Aslı’nın yeni şarkıları 2019 boyunca kulağımızdan düşmeyecek. Söyleşiden aklımda kalan bir diğer not da bu albüm için Aslı’nın hazırlandığı sahne şovları oldu. 2019’da Aslı’yı daha çok sahnede göreceğiz, yeni şarkıların sahne performanslarını çok merak ediyorum.
Kilit Şarkılar: Dünya, Anneler Affetmez Sizi, Kara Orman, Durulur, Yanmaya Hazırım, Kanatlarımla Dünyayı Sarsam
Deniz Seki- Uzun Hikaye
Deniz Seki 2018 bitmeden uzun zamandır beklenen albümünü yayınladı. Kendi şarkılarının yanı sıra Şehrazat, Sezen Aksu’dan da şarkılar seslendirdiği albümde kardeşi Serkan Seki’nin yazdığı ve bestelediği ‘Helal Ettim Hakkımı’ şarkısında da düet yapmış. Albümde bir de Ahmet Kaya şarkısı seslendiren Seki’nin Uzun Hikaye albümünün müzik direktörlüğünü İskender Paydaş üstlenmiş.
Kilit Şarkılar: İyi Ki Varsın Aşkım, Öğrendim, Çok Sevmiştik, Vefalı Sarmaşık, Bir Zamanlar
Edis-An
Edis’in ilk stüdyo albümü muhtemelen bu senenin en çok beklenen albümlerindendi. ‘An’ albümü öncesi yayınladığı single’larla pop müziğine taze bir kan olan Edis, sahne performansıyla da büyük beğeni toplayan bir sanatçı. Özellikle bu sene Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki konserlerindeki kalabalığı daha doğrusu izdihamı düşününce Edis’ten beklentinin çok yüksek olduğunu söylemek sanırım yanlış olmaz.
Kilit Şarkılar: An, Yalan, Roman, Sevişmemiz Olay
Ah Kosmos!- Beautiful Swamp
Başak Günak’ın 3 yıl aradan sonra yayınladığı ‘Beautiful Swamp’ın kayıtları hem İstanbul, hem de Berlin’de gerçekleşmiş. Albüm hakkında söyleşi için bir araya geldiğimizde ‘Bataklığı tanımlayan şey onun içeri çekiş hali midir, içine çektikleri midir?’ sorusuyla yola çıktığını belirten Ah Kosmos!, şarkıları ürettikçe bataklığın içine çektiği karanlıktan ziyade daha ferah ve yumuşak bir yere çıktığını söylemişti. ‘Beautiful Swamp’ dinledikçe kendi içinde yeni pencereler açan sürprizlerle dolu bir albüm.
Kilit Şarkılar: Paradise, Wide, June, It Rains Without You, We Can’t Fall Off A Mountain
Glasxs- Mavi Toz Ormanda
Geçen sene ‘Planet Reverse’ ile tanışıp büyük merakla takip ettiğim Glasxs’in yeni albümü ‘Mavi Toz Ormanda’ 2018’in güzel bir sürpriziydi. Epic İstanbul etiketiyle yayınlanan albüm Glasxs’in bir önceki albümünden farklı olarak tamamı Türkçe şarkılardan oluşuyor. Albüm için Melis ile kısa bir söyleşi gerçekleştirdiğimizde şarkıların evrenle olan derdini anlattığından bahsetmişti. Hayatın mekanikliğinin yanında saf ve doğal olan ile doğanın sadeliği bu şarkılara ilham olmuş. Halloween zamanı yayınladığı single ‘Dracula’ ve yakın zaman önce Karakter ile birlikte yaptıkları ‘Grass’ single’ıyla Glasxs beni her defasında şaşırtıyor.
Kilit Şarkılar: Kimse Bilmez, Sonsuza Kadar, Başka Bir Dünya Yok, Hayaletler
Kenan Doğulu-Vay Be
2 sene önce ‘İhtimaller’ albümüyle farklı ve nefis bir caz projesiyle sevenlerini şaşırtan Kenan Doğulu ‘Vay Be’ ile bu sefer onu hep bildiğimiz tonda bir albümle yaza damgasını vurdu. 7 şarkılık ‘Vay Be’ künyesine bakınca albümün söz, müzik ve aranjelerinde Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Bora Uzer, Tuğrul Eylül Cerrahoğlu ve Mahmut Ozan Turgut’un imzasını yer alıyor. Kenan Doğulu, Issız Ada klibinde insan ile yaban hayatın ahengine dikkat çekerek doğaya destek vererek gönüllere taht kurmuştu. Albümün önümüzdeki dönemde yayınlanacak kliplerinde neler olacak merakla bekliyoruz.
Kilit Şarkılar: Issız Ada, Yosun, Vay Be, Boş Sayfa, Yapma
Sena Şener – İnsan Gelir İnsan Geçer
10 şarkılık bu özel albümdeki tüm şarkılarının söz ve müziği Sena Şener’e ait. Sena Şener ‘kendimi aradığım, dünyayı sorguladığım bir keşfetme süreci’ olarak özetlediği bu nefis albüm 2018’in olmazsa olmazlarından. Sena Şener’i ilk stüdyo albümünden önce Mahmut Orhan’la yayınladığı “Feel” ve Julius Abel’la çalıştığı “Waiting on the Shore” ile dünya listelerinde vokal ve besteci olarak yer edinmişti.
Kilit Şarkılar: Sevmemeliyiz, Bak Bana, Dostum Değil Uykular, Sendin Düşmanım
Sezen Aksu – DEMO
Bu senenin en güzel sürprizlerinden biri de Sezen Aksu’nun demo kayıtlardan oluşan bir albüm yayınlamasıydı. Yazın başlayan ve sanatçının Youtube kanalından tek şarkı yayınlayarak sürdürdüğü bu proje 12 hafta devam ederek sonunda 12 şarkılık bir albümle tamamlandı. ‘Demo’ albümü Sezen Aksu’nun başka sanatçılara albümlerinde seslendirmek için verdiği şarkıların Sezen Aksu versiyonuyla hazırlanan stüdyo kayıtlarından oluşuyor. Daha az enstrüman, daha çok Sezen vokali olan nefis ve çok nadide bir proje.
Kilit Şarkılar: Begonvil, Aldatıldık, Delidir, Ahbap Çavuşlar, Aykırı Çiçek
Gökhan Türkmen- Synesthesia
2018’de Gökhan Türkmen mini bir albüm ile müzikseverleri sevindirdi. Sene başında nefis single’ı ‘Lafügüzaf’ ile yola çıkan sanatçı, daha sonrasında sonbaharda farklı bir proje deneyimiyle 2 şarkılık EP’si Synesthesia’yı yayınladı. Bu günlerde yepyeni bir single yayınlamak için gün sayan sanatçının özellikle yeniliklere her daim açık olması, her yeni çalışmasında daha farklı bir yönle müziğine katkı sağlamasına bayılıyorum. 2019’da bizi nasıl sürprizler bekliyor şimdiden sabırsızlanıyorum.
Kilit Şarkılar: Dene/ Yaşamak İstemem, Seviyorum Sevmiyorum/ Personal Jesus
Burcu Tatlıses- Uzaklar
2015’teki ilk albümü ‘Güzel Kokuyorum’dan sonra bu senenin başında yayınladığı ‘Geyikli Masallar’ın ardından ikinci stüdyo albümü ‘Uzaklar’ Kasım ayında müzikseverlerle buluştu. ‘Geride bırakmadığım ama uzaklara emanet ettiğim hikâyelere bir selam ve teşekkür’ olarak tanımladığı yeni albümünde tüm şarkıların söz ve bestesinde kendi imzası bulunuyor.
Kilit Şarkılar: Geyikli Masallar, Uzaklar, Düşmedim Daha, Bir Yalan
Hedonutopia – Yakamoz Sandalı
Hedonutopia 3. stüdyo albümü Yakamoz Sandalını yayınlayalı henüz birkaç hafta oldu. Grupla bu senenin son röportajını yaptığımızda anladım ki aslında yayınlanmayı bekleyen 3-4 albüm daha var sandıklarında. Seneler içinde ürettikleri onlarca şarkıları var ve hepsi doğru zamanı bekliyor bizlerle buluşmak için. Umutsuzluktan uzak ve hep üretmekten yana, hayatlarının ekseninde sadece müzik olan nefis bir grup Hedonutopia. Yakamoz Sandalı için ‘bu yolculuk yakamızdan düşmeyenlerin binip gittikleri bir sandal' olarak tasvir eden grup, hayatın onların üzerin yüklediği her şeyi yaptıkları şarkılarla hafiflettiklerini belirtiyorlar.
Kilit Şarkılar: Bil Ki, Sev Beni, İsimsiz, Çöl
Simge - Ben Bazen
Son senelerdeki yayınladığı single çalışmalarıyla akıllardan çıkmayan Simge ‘Ben Bazen’ adıyla deyim yerindeyse hit fabrikası bir albüm ile bu senenin en önemli çalışmalarından birini yayınladı. Ben Bazen’de Trap’ten Vals’e, Rock’tan R&B’ye, Türkü'den, House’a uzanan birbirinden farklı müzik türleri arasında ustaca gezinen bir çalışma. ‘Ben Bazen’de Simge’nin yanı sıra söz yazarı ve besteci olarak dev bir kadro var; Alper Narman, Çağrı Telkıvıran, Ersay Üner, Gökhan Şahin, Onurr, Ozan Bayraşa, Selim Siyami Sümer, Sezen Aksu, Sibel Algan ve Yasemin Özler gibi çok değerli ismin imzasıyla ‘Ben Bazen’ 2018’in en incilerinden.
Kilit Şarkılar: Ben Bazen, Pes Etme, Aşkın Olayım, Kalp Kırmak, Öpücem
Berkay Özideş- On Your Mars / Degeneration Of Rüya Ve Gerçek/ 1999 2017
Berkay Özideş bu senenin beni en şaşırtan çalışmalarından birinin mimarı. Aynı anda 3 albüm yayınlayarak belki de daha önce hiç benzeri yapılmamış bir çıkış yaptı. Hem enstrümantal hem vokalli şarkılardan oluşan bu 3 albüm Berkay Özideş’in ne kadar farklı yönlerde üretken olduğunun bir ispatı.
Kilit Şarkılar: Cebinde Sakla Beni, Çiçekler, Terk Et Beni, Kuzular, Adım Mavi, Once Upon A Time, Damat Halayı, Story Of Nothing, Kalabalık, Lights On Lights Off
Gaye Su Akyol- İstikrarlı Hayal Hakikattir
Gaye Su Akyol üçüncü albümü ‘İstikrarlı Hayal Hakikattir’ ile sadece Türkiye’de değil yurt dışında da yıldızlı pekiyilerle dolu bir karneyle seneyi kapatıyor. The Times Akyol’un son albümünü büyük övgülerle satırlarına taşırken, sanatçı İngiliz müzik dergisi Songlines’a kapak olmasının yanı sıra The Wire Dergisi’ne de röportaj verdi. Başarısı global sınırlarda gezen bu nefis albümü kaçırmamak gerek.
Kilit Şarkılar: Bağrımız Taş, Bir Yaralı Kuşum, İstikrarlı Hayal Hakikattir
Fotoğraflar: Sanatçıların resmi albüm görselleri kullanılmıştır.
2018’in En iyi Albümleri-Bölüm 1
Her sene hem en sevdiğim dönem hem de en hazırlaması zor yazı dönemi. 2018 senesinin kısa bir özetini yaptığım bu yazıda benim radarıma giren, en beğendiğim albümleri bir yazıda derlemek istedim.
Tabi tek yazıda onlarca albüm yazmak zor olacağı için yazıyı 2 bölüme ayırdım. Bu hafta yerli albümlerin haftası oldu. 20 albüm seçtim ama aslında bu sayı zaman ve yer yetse çok rahat 50 albüme kadar giderdi. Önümüzdeki hafta da yazının ikinci bölümüyle yabancı albümler için karşınızda olacağım. İlk bölümü aşağıdaki 20 albüm ile kapatırken, dilerim 2019 en az bu sene kadar güzel albümler ve müzik haberleriyle bizi karşılar.
Mabel Matiz-Maya
Mabel Matiz’in dillere destan 4. stüdyo albümü duble albüm formatıyla 2018’in Haziran ayı başında yayınlandı. 2 senelik uzun hazırlık ve stüdyo çalışmaları bize 23 şarkılık dev bir albüm armağan etti. Mabel her yaptığı albümde kendisini fersah fersah geliştirip Türk müziğe adeta eşsiz armağan gibi albümler hediye diyor. Bu sene başımıza gelmiş en güzel şeylerden biri Maya albümü. Eminim bu albümü senelerce dinleyeceğiz ve değerini sonraki yapılan işleri gördükçe hep örnek olarak göstermek isteyeceğiz. Yaratıcılığının ve üretkenliğinin doruğunda Mabel bizi bundan sonra nelerle şaşırtacak, düşünmek bile beni mutlu ediyor.
Kilit Şarkılar: Fırtınadayım, A Canım, Öyle Kolaysa, Mendilimde Kırmızı Var, Dualar Değişir, Yıldızların Peşinde, Pembe, Canki
Bora Uzer- Benim Umrumda
Bora Uzer yaklaşık 10 sene gibi uzun bir aradan sonra yeni albümü ile geri dönüş yaptı. Kıpır kıpır Bora Uzer enerjisiyle yanıp tutuşan yeni şarkıların olduğu ‘Benim Umrumda’ albümü 2018’in en pozitif işlerindendi. Bora Uzer’i canlı izlemeden onun müziğini biliyorum dememek lazım. 2018’de buna fırsatınız olmadıysa, yeni yılda gözünüz etkinlik planlarında olsun derim.
Kilit Şarkılar: Bu An, Mezuniyet, Yaşa, Kalbim Bir Dünya, Düşes
Ahmet Faik Dökmeci- Birkaç Yılın Öyküsü
‘Birkaç Yılın Öyküsü’ albümü 2018’in en önemli kazançlarından biridir benim için. Albümün sınırlı sayıda üretilmiş plağı da arşivimde yerini aldığı için ayrıca mutluyum. 17-18 yaşından beri müzik üretimlerini koyduğu dosyanın adı olan ‘Birkaç Yılın Öyküsü’ seneler sonra gerçek bir albüme dönüşmüş. Albümün hücum kayıt olarak kaydedilmesi de bir başka önemli detay.
Kilit Şarkılar: Rüya, Melek, Bir Kalbim Var Benim, Boş Hayaller
Beduk- FlashForward
FlashForward Bedük’ün hazırlıklarına Türkiye’de başladığı ve İngiltere’de tamamladığı dans deposu albümü. FlashForward özelinde Bedük ile söyleşi yaptığımızda, her yeni albümde bir öncekinden daha farklı ne yapabilirim diye kendini sorguladığını ve yenilik peşinde koşmasından konuşmuştuk. Yeni albümünde yakaladığı sound ile hem kendini, hem de dinleyenlerini yeniliğin peşinde sürükleyen bir sanatçı.
Kilit Şarkılar: We Dance, Gravity, Say Something, Alive
Jabbar- Yineleme
Geçtiğimiz sene Jabbar Deeperise ile birlikte yayınladıkları ‘Raf’ single’ı ile gönülleri feth etmişti. Sonrasında yine birlikte yayınladıkları ‘Geçmiş Değişmez’den sonra Jabbar bu dönemde kazandığı pozitif enerjiyi kısa süre önce yayınladığı solo albümüyle taçlandırdı. ‘Yineleme’ baştan sona kendini dinleten, müzikal yapısıyla oldukça yenilikçi ve kuvvetli bir albüm.
Kilit Şarkılar: Gel Desem, Cesaretsizce Olmuyor, Sen Varsın Yine, Beni Sen Anlardın En Çok
Can Kazaz-Sürsün Bahar
‘Sürsün Bahar’ melankolisiyle umut dağıtan farklı incelikte bir albüm. Can Kazaz ile yeni albümü için bir araya geldiğimizde albümü anlatışındaki, şarkıları hazırlayışındaki detayları dinlerken, şarkı yazmanın ona nasıl iyi geldiğini unutamıyorum. Albümdeki altyapıların detaylarıyla tek tek uğraştığını belirten Can Kazaz’ın bu albümün sound detaylarının tam anlamıyla içine sindiğini söylüyor. Bize düşen de bu güzel şarkıları bol bol dinleyip, yakaladığımız ilk fırsatta kendisini canlı canlı izlemek olacak.
Kilit Şarkılar: Sürsün Bahar, Keşke Uyuyabilsem, Leylek, Sürekli Dert
Aslı Gökyokuş- Dünya
Uzun zamandır beklediğim bir albümdü Aslı Gökyokuş’un ‘Dünya’ albümü. Sene bitmeden yayınlanan bu özel albüm için Aslı ile bir araya gelip uzun uzun konuşmuştuk. 2018’de yaptığım en detaylı söyleşilerden biri olduğu için beni ayrıca mutlu ediyor. Güçlü vokaliyle özlediğimiz Aslı’nın yeni şarkıları 2019 boyunca kulağımızdan düşmeyecek. Söyleşiden aklımda kalan bir diğer not da bu albüm için Aslı’nın hazırlandığı sahne şovları oldu. 2019’da Aslı’yı daha çok sahnede göreceğiz, yeni şarkıların sahne performanslarını çok merak ediyorum.
Kilit Şarkılar: Dünya, Anneler Affetmez Sizi, Kara Orman, Durulur, Yanmaya Hazırım, Kanatlarımla Dünyayı Sarsam
Deniz Seki- Uzun Hikaye
Deniz Seki 2018 bitmeden uzun zamandır beklenen albümünü yayınladı. Kendi şarkılarının yanı sıra Şehrazat, Sezen Aksu’dan da şarkılar seslendirdiği albümde kardeşi Serkan Seki’nin yazdığı ve bestelediği ‘Helal Ettim Hakkımı’ şarkısında da düet yapmış. Albümde bir de Ahmet Kaya şarkısı seslendiren Seki’nin Uzun Hikaye albümünün müzik direktörlüğünü İskender Paydaş üstlenmiş.
Kilit Şarkılar: İyi Ki Varsın Aşkım, Öğrendim, Çok Sevmiştik, Vefalı Sarmaşık, Bir Zamanlar
Edis-An
Edis’in ilk stüdyo albümü muhtemelen bu senenin en çok beklenen albümlerindendi. ‘An’ albümü öncesi yayınladığı single’larla pop müziğine taze bir kan olan Edis, sahne performansıyla da büyük beğeni toplayan bir sanatçı. Özellikle bu sene Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki konserlerindeki kalabalığı daha doğrusu izdihamı düşününce Edis’ten beklentinin çok yüksek olduğunu söylemek sanırım yanlış olmaz.
Kilit Şarkılar: An, Yalan, Roman, Sevişmemiz Olay
Ah Kosmos!- Beautiful Swamp
Başak Günak’ın 3 yıl aradan sonra yayınladığı ‘Beautiful Swamp’ın kayıtları hem İstanbul, hem de Berlin’de gerçekleşmiş. Albüm hakkında söyleşi için bir araya geldiğimizde ‘Bataklığı tanımlayan şey onun içeri çekiş hali midir, içine çektikleri midir?’ sorusuyla yola çıktığını belirten Ah Kosmos!, şarkıları ürettikçe bataklığın içine çektiği karanlıktan ziyade daha ferah ve yumuşak bir yere çıktığını söylemişti. ‘Beautiful Swamp’ dinledikçe kendi içinde yeni pencereler açan sürprizlerle dolu bir albüm.
Kilit Şarkılar: Paradise, Wide, June, It Rains Without You, We Can’t Fall Off A Mountain
Glasxs- Mavi Toz Ormanda
Geçen sene ‘Planet Reverse’ ile tanışıp büyük merakla takip ettiğim Glasxs’in yeni albümü ‘Mavi Toz Ormanda’ 2018’in güzel bir sürpriziydi. Epic İstanbul etiketiyle yayınlanan albüm Glasxs’in bir önceki albümünden farklı olarak tamamı Türkçe şarkılardan oluşuyor. Albüm için Melis ile kısa bir söyleşi gerçekleştirdiğimizde şarkıların evrenle olan derdini anlattığından bahsetmişti. Hayatın mekanikliğinin yanında saf ve doğal olan ile doğanın sadeliği bu şarkılara ilham olmuş. Halloween zamanı yayınladığı single ‘Dracula’ ve yakın zaman önce Karakter ile birlikte yaptıkları ‘Grass’ single’ıyla Glasxs beni her defasında şaşırtıyor.
Kilit Şarkılar: Kimse Bilmez, Sonsuza Kadar, Başka Bir Dünya Yok, Hayaletler
Kenan Doğulu-Vay Be
2 sene önce ‘İhtimaller’ albümüyle farklı ve nefis bir caz projesiyle sevenlerini şaşırtan Kenan Doğulu ‘Vay Be’ ile bu sefer onu hep bildiğimiz tonda bir albümle yaza damgasını vurdu. 7 şarkılık ‘Vay Be’ künyesine bakınca albümün söz, müzik ve aranjelerinde Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Bora Uzer, Tuğrul Eylül Cerrahoğlu ve Mahmut Ozan Turgut’un imzasını yer alıyor. Kenan Doğulu, Issız Ada klibinde insan ile yaban hayatın ahengine dikkat çekerek doğaya destek vererek gönüllere taht kurmuştu. Albümün önümüzdeki dönemde yayınlanacak kliplerinde neler olacak merakla bekliyoruz.
Kilit Şarkılar: Issız Ada, Yosun, Vay Be, Boş Sayfa, Yapma
Sena Şener – İnsan Gelir İnsan Geçer
10 şarkılık bu özel albümdeki tüm şarkılarının söz ve müziği Sena Şener’e ait. Sena Şener ‘kendimi aradığım, dünyayı sorguladığım bir keşfetme süreci’ olarak özetlediği bu nefis albüm 2018’in olmazsa olmazlarından. Sena Şener’i ilk stüdyo albümünden önce Mahmut Orhan’la yayınladığı “Feel” ve Julius Abel’la çalıştığı “Waiting on the Shore” ile dünya listelerinde vokal ve besteci olarak yer edinmişti.
Kilit Şarkılar: Sevmemeliyiz, Bak Bana, Dostum Değil Uykular, Sendin Düşmanım
Sezen Aksu – DEMO
Bu senenin en güzel sürprizlerinden biri de Sezen Aksu’nun demo kayıtlardan oluşan bir albüm yayınlamasıydı. Yazın başlayan ve sanatçının Youtube kanalından tek şarkı yayınlayarak sürdürdüğü bu proje 12 hafta devam ederek sonunda 12 şarkılık bir albümle tamamlandı. ‘Demo’ albümü Sezen Aksu’nun başka sanatçılara albümlerinde seslendirmek için verdiği şarkıların Sezen Aksu versiyonuyla hazırlanan stüdyo kayıtlarından oluşuyor. Daha az enstrüman, daha çok Sezen vokali olan nefis ve çok nadide bir proje.
Kilit Şarkılar: Begonvil, Aldatıldık, Delidir, Ahbap Çavuşlar, Aykırı Çiçek
Gökhan Türkmen- Synesthesia
2018’de Gökhan Türkmen mini bir albüm ile müzikseverleri sevindirdi. Sene başında nefis single’ı ‘Lafügüzaf’ ile yola çıkan sanatçı, daha sonrasında sonbaharda farklı bir proje deneyimiyle 2 şarkılık EP’si Synesthesia’yı yayınladı. Bu günlerde yepyeni bir single yayınlamak için gün sayan sanatçının özellikle yeniliklere her daim açık olması, her yeni çalışmasında daha farklı bir yönle müziğine katkı sağlamasına bayılıyorum. 2019’da bizi nasıl sürprizler bekliyor şimdiden sabırsızlanıyorum.
Kilit Şarkılar: Dene/ Yaşamak İstemem, Seviyorum Sevmiyorum/ Personal Jesus
Burcu Tatlıses- Uzaklar
2015’teki ilk albümü ‘Güzel Kokuyorum’dan sonra bu senenin başında yayınladığı ‘Geyikli Masallar’ın ardından ikinci stüdyo albümü ‘Uzaklar’ Kasım ayında müzikseverlerle buluştu. ‘Geride bırakmadığım ama uzaklara emanet ettiğim hikâyelere bir selam ve teşekkür’ olarak tanımladığı yeni albümünde tüm şarkıların söz ve bestesinde kendi imzası bulunuyor.
Kilit Şarkılar: Geyikli Masallar, Uzaklar, Düşmedim Daha, Bir Yalan
Hedonutopia – Yakamoz Sandalı
Hedonutopia 3. stüdyo albümü Yakamoz Sandalını yayınlayalı henüz birkaç hafta oldu. Grupla bu senenin son röportajını yaptığımızda anladım ki aslında yayınlanmayı bekleyen 3-4 albüm daha var sandıklarında. Seneler içinde ürettikleri onlarca şarkıları var ve hepsi doğru zamanı bekliyor bizlerle buluşmak için. Umutsuzluktan uzak ve hep üretmekten yana, hayatlarının ekseninde sadece müzik olan nefis bir grup Hedonutopia. Yakamoz Sandalı için ‘bu yolculuk yakamızdan düşmeyenlerin binip gittikleri bir sandal' olarak tasvir eden grup, hayatın onların üzerin yüklediği her şeyi yaptıkları şarkılarla hafiflettiklerini belirtiyorlar.
Kilit Şarkılar: Bil Ki, Sev Beni, İsimsiz, Çöl
Simge - Ben Bazen
Son senelerdeki yayınladığı single çalışmalarıyla akıllardan çıkmayan Simge ‘Ben Bazen’ adıyla deyim yerindeyse hit fabrikası bir albüm ile bu senenin en önemli çalışmalarından birini yayınladı. Ben Bazen’de Trap’ten Vals’e, Rock’tan R&B’ye, Türkü'den, House’a uzanan birbirinden farklı müzik türleri arasında ustaca gezinen bir çalışma. ‘Ben Bazen’de Simge’nin yanı sıra söz yazarı ve besteci olarak dev bir kadro var; Alper Narman, Çağrı Telkıvıran, Ersay Üner, Gökhan Şahin, Onurr, Ozan Bayraşa, Selim Siyami Sümer, Sezen Aksu, Sibel Algan ve Yasemin Özler gibi çok değerli ismin imzasıyla ‘Ben Bazen’ 2018’in en incilerinden.
Kilit Şarkılar: Ben Bazen, Pes Etme, Aşkın Olayım, Kalp Kırmak, Öpücem
Berkay Özideş- On Your Mars / Degeneration Of Rüya Ve Gerçek/ 1999 2017
Berkay Özideş bu senenin beni en şaşırtan çalışmalarından birinin mimarı. Aynı anda 3 albüm yayınlayarak belki de daha önce hiç benzeri yapılmamış bir çıkış yaptı. Hem enstrümantal hem vokalli şarkılardan oluşan bu 3 albüm Berkay Özideş’in ne kadar farklı yönlerde üretken olduğunun bir ispatı.
Kilit Şarkılar: Cebinde Sakla Beni, Çiçekler, Terk Et Beni, Kuzular, Adım Mavi, Once Upon A Time, Damat Halayı, Story Of Nothing, Kalabalık, Lights On Lights Off
Gaye Su Akyol- İstikrarlı Hayal Hakikattir
Gaye Su Akyol üçüncü albümü ‘İstikrarlı Hayal Hakikattir’ ile sadece Türkiye’de değil yurt dışında da yıldızlı pekiyilerle dolu bir karneyle seneyi kapatıyor. The Times Akyol’un son albümünü büyük övgülerle satırlarına taşırken, sanatçı İngiliz müzik dergisi Songlines’a kapak olmasının yanı sıra The Wire Dergisi’ne de röportaj verdi. Başarısı global sınırlarda gezen bu nefis albümü kaçırmamak gerek.
Kilit Şarkılar: Bağrımız Taş, Bir Yaralı Kuşum, İstikrarlı Hayal Hakikattir
Fotoğraflar: Sanatçıların resmi albüm görselleri kullanılmıştır.