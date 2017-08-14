Yelkenler doldu

Rüya gibi başladı, rüya gibi bitti... Göztepe’nin 14 yıl sonra ‘Merhaba’ dediği Süper Lig gecesi başka nasıl özetlenebilir?

Evet, belki Göztepe çok da rahat ulaşabileceği 3 puanı alamadı ama elde edilen beraberlikle, hem sezonu puanla açtı hem de büyük özgüven kazandı. Haneye yazılan 1 puandan çok daha fazlasıydı.

Göztepe’nin kurduğu kadronun kalitesi ve derinliğinden kuşkumuz yoktu. Sorun takım kimliğinin henüz oturmaması ve uyum konusunda daha alınacak çok yolun olmasıyla. Ancak Göztepe bunu çok iyi yardımlaşarak, defansif disiplinden ödün vermeyerek çözdü. Geceyi 5 maddede özetleyelim:

1- Tamer Tuna hazırlık maçlarında da işaretini verdiği 4-1-4-1’i andıran bir sistemle sahaya çıktı. Rakibin Mehmet Topal-Souza’lı orta sahasına karşın bu tercihin hayli cesur ve iddialı olduğu netti.

2- Bu ofansif kadro için kilit konu, Fenerbahçe gibi bir ekibe karşı defansif sorumlulukları nasıl yerine getireceğiydi. Burada da Tamer Hoca’nın hakkını vermek gerek. Göztepe alanı çok iyi daralttı, takım boyunu set oyunlarında 25-30 metrelere indirdi ve bu sayede rakibin pas kanallarını çok iyi kapattı. Takımın yardımlaşması kadar teknik ekibin rakip analizi de defansif başarıda anahtar rol oynadı.

3- Savunmada lig öncesi yapılan ürkütücü hatalar, F.Bahçe maçının gizli kahramanı Kadu’nun geri dörtlüye katılımı ile minimize edildi. Geride tek zayıf halka Sabri’ydi. Kaptan ilk golde (Piero cihazına göre 33 cm. ofsayt) arkasına sızan rakibi unuttu, ilk yarıdaki top kayıpları onun tecrübesine yakışmadı.

4- Göztepe eğer defansif zaaf yaşamazsa önde çok becerili bir takım. Gouffran ve Oscar henüz tam hazır olmasa da maçın yıldızı Castro (Bence F.Bahçe kadrosunda böyle bir merkez orta saha oyuncusu yok) ve Jahovic kaliteleriyle, Ghilas gücüyle rakibi çok sıkıntıya soktu.

5- Göztepe’nin attığı ilk gol, bu yıla dair çok şeyi anlatıyor. Sol bek Leo ortayı yaptığında Göztepe Gouffran, Jahovic ve Ghilas ile ceza alanına girmiş, Castro da dönen top kovalamak için yay dışındaki yerini almıştı. Nitekim Jahovic indirdi, Castro atağı sonlandıran şutu attı. Golü, sadece Volkan Demirel’in hatası üzerinden okuyan hata yapar. Futbol bir pozisyon alma oyunudur ve Göztepe hücumda böyle pozisyon aldığı sürece emin olun bu ligin en golcü ekiplerinde biri olabilir.