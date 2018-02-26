Usta işi  

Göztepe savunmasından atılan bir uzun topa hareketlendi Usta... Uzağına düşen topu tereyağından kıl çekercesine alışı ustalık kadar 18’lik bir delikanlının kendini ispat etme inadını içerir gibiydi. Aldı, döndü... Yanımdaki arkadaşın “İster misin bunu bir de gol yapsın” cümlesi bitmişti ki, sağ direğin içine gönderdiği füze Sivas kalecisinin çaresiz bakışları arasında takıldı ağlara. Demba Ba Usta bu golü atarken, kimbilir belki karşı taraftaki Robinho Usta bile “Vay be” diyordu.

Evet Jahovic çok büyük katkı verdi Göztepe’ye. Ancak Göz Göz santrfor pozisyonu için seviye düşmüş değil. Takımın son haftalarda yaşadığı düşüşü sadece Jahovic ile özdeşleştirmek, en az Tamer Hoca’nın telefon esprisi kadar yanlış olur.

Gelelim sağ kanada... Tanju’nun Ankara’da “Artık yeter” dedirten performansı sonrası Sabri kaptı dün formayı. Ve ilk düdükten son ana kadar “Ben bu takımda oynarım arkadaş” dedi neredeyse her hareketiyle. Oynamadığı maçlarındaki acısını çıkardı her dakika. Tecrübe sosuyla süslenmiş emekçiliğiyle de ustaların gününde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü hak etti benim gözümde.

Bir diğer Usta da unutulmamalı. Orta alanın yükünü çeken, Halil-Castro gerilimine müdahale eden, kaleci Günay’ı sürekli motive tutan Selçuk Şahin de “Bir kaptan nasıl olur” dersi verdi dün.

Ve final... Göztepe maç kazanır, kaybeder. Önemli olan öncelikle sahadaki duruşla gönülleri kazanmak. Dünkü gibi mücadele eden takım, kaybetse bile alkışlanır.