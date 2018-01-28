Teşhis ve tedavi

Kayserispor tam bir deplasman takımı. Orta alanda rakibi bozuyor, merkezde pas kanallarını iyi kapatıyor, hakem izin verdiğince sert oynuyor.

İşte böyle rakibe karşı Göztepe’nin yapması gereken iş mümkün olduğunca kanatları kullanmak, kenardan getirilen topları ceza alanı içinde Jahovic ile buluşturmak, dönen topları alarak atak devamlılığı sağlamak. Ancak bunu yapmaktan çok uzak Göztepe.

Peki neden?

Çünkü kanatsız uçulmuyor!

Halil’in takıma katkısı dinamizm ile sınırlı kalırken, sezonun kayıp adamı Gouffran onu da vermiyor! Kanatlardaki ikilinin pas trafiğinin içine dahil olamaması Kayseri’nin ön alan baskısı ile birleşince de Göztepe savunmadan uzun toplarla çıkmaya mecbur kalıyor. Başka bir ifadeyle orta sahasız bir futbol oynuyor. Poko’nun hatasından yenen golle de soyunma odasına 1-0 yenik gidiyor.

Bu görüntüde beklenen hamle belli. Tamer Tuna ikinci yarıya aynı 11 ile çıkarak bizi hayal kırıklığına uğratsa da 60’da neşteri vuruyor. Halil ve Gouffran’ın yerine oyuna giren Sabri ve Tayfur hem kanatları hareketlendiriyor hem de orta alanı Göztepe’nin ele almasını sağlıyor. Yetmiyor, Sabri’nin enfes asistinde, Tayfur ağları buluyor. Kayseri’nin 10 kişi kalmasıyla da oyun artık tamamen Göztepe’de. Ancak baskı skora dönüşmüyor, 2 puan havaya uçuyor.

Ne dersiniz, Demba Ba dün tribünde değil de kulübede olsa oyuna girip o altın dokunuşu yapan isim olur muydu? Senegalli işte bu yüzden çok değerli bir ekleme olacak gibi.