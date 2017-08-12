Rüyadan gerçeğe

Bugün bir rüyaya uyanıyor İzmir. Şampiyonluğun, kutlamaların, transferlerin ardından artık gün Göztepe ile birlikte Süper Lig’in bir parçası olma günü. ‘Issız kuytu köşeler’den dönmenin tadını çıkarma günü.

Ama... Aynı kabusları bir daha yaşamamak, artık bu ‘süper’ noktada kalıcı olmak için adımları dikkatli atmak da şart.

Başkan Mehmet Sepil’in öncelikli hedefi, geçen yılki şampiyon kadronun iskeletini elde tutmaktı. Ancak Süper Lig hedefine ulaşsa da, oyuncuların Süper Lig’de ‘iskelet’ olacak düzeyde olmayışı rotayı değiştirdi. ‘9-10 transfer’ diye yola çıkıldı, 16 yeni oyuncu takıma katıldı, yenileri de yolda.

Şunun altını net bir şekilde çizelim. Kurulan yeni kadro ofansif anlamda ‘keyif’ vaat ediyor. Başta Premier Lig kalitesine sahip Gouffran olmak üzere Castro, Ghilas, Scarione, Ömer Şişmanoğlu ve Jahovic her rakip için tehdit yaratabilecek oyuncular. Teknik Direktör Tamer Tuna’nın hazırlık maçlarında orta alanda tek defansif oyuncu kullanarak sinyallerini verdiği, 4-1-4-1’i andıran diziliş, Göztepe taraftarına bol gollü maçlar izletebilir.

Ancak defansif sıkıntı, lig öncesi en büyük soru işareti. Hazırlık maçları daha çok oyuncuları görme amaçlı da olsa, yenilen gol sayısı ürkütücü. Savunmayı oturtmak, Göztepe gibi yeni ve ‘toplama’ takımlar için en önemli meseledir her zaman. Belki Tamer Hoca, ilk 5-6 haftadaki zorlu fikstürü de düşünerek orta alanı Rotman’ın yanına takım savunmasını güçlendirecek ikinci bir oyuncuyla kurabilir.

Eğer Göztepe, Altınordu maçındaki ‘aynı formayı giymiş 11 adam’ görüntüsünden sıyrılıp, ‘takım’ haline gelebilirse sorunlar ortadan kalkacaktır.

Çünkü Tottenham modelini hedef alan, efsaneyi Avrupa’ya taşımak isteyen Başkan Sepil ve Göztepe için bu yıl, en az geçen yıl kadar önemli. Tehlikeden uzak durulabilirse, önümüzdeki süreçte stat takviyesiyle birlikte Göz Göz, Süper Lig’in önemli figürlerinden olacaktır.

Bu camiada bu güç var.

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11 kişiden fazlası

Ege’nin Süper Lig’deki gururu Akhisar Belediyespor’da ise tam tersi bir tablo var. Geçen yılı harika bitiren takımın büyük bölümü ve Göztepe’nin ardından başına geçtiği takımda müthiş bir iş çıkaran Okan Buruk yerlerinde.

Yeşil-siyahlılar için en büyük artı, yıllardır kendilerini Süper Lig’de saygı duyulan bir hale getiren müthiş yönetimi ve ‘takım’ kimliği. Öyle ki, ‘takım’ kimliği Akhisar’ı sahada “11 kişiden fazlası” olarak öne çıkarıyor.

Geçen yılın golcüsü Vaz Te’nin gidişi ciddi kayıp olsa da, Henrique daha önce tanık olduğumuz Gekas, Rodallega örneklerindeki gibi Akhisar ile ‘ikinci baharını’ yaşayabilecek potansiyele sahip. Transferler için tek soru işareti Barbosa ve Serginho’nun Birleşik Arap Emirlikleri Ligi’nden gelişi. Eğer bu ikili Arap yarımadasında ‘emeklilik’ hayatı yaşamamış ve kendilerine iyi bakmışsa, Akhisar Süper Lig’in ilk 10’unu zorlamaya aday.