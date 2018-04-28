Mesajlar gecesi

Yılların takımı Gençlerbirliği, sezona Süper Kupa ile giren Konyaspor, şampiyon apoletine sahip Bursaspor korkulu rüya görürken, ilk sezonunda Avrupa kovalayan Göztepe’nin hocasına serzenişte bulunmak...

Kimbilir, belki şımarıklık!

Ama insan söylemeden de edemiyor. Axel Ngando gollerini attıkça, gencecik Enes oyuna girdiği bir devrede “Ben büyük futbolcu olacağım” diye bas bas bağırdıkça, insan bu iki yeteneğin kenarda unutulduğu maçlara yanıyor be hocam! Ligin ikinci yarısında tam da oyuncu kazanacak bir rahatlıktayken, ‘bitik’ Scarione’ye, sezonun ‘etkisiz elemanı’ Gouffran’a forma verilirken, Göztepe’nin yarınında olması muhtemel bu ikilinin şimdiye kadar gölgede kalışına üzülüyor insan! Gecenin ilk mesajı Tamer Hoca’ya belki de. Ngando da, Enes de bundan sonra ilk 11’de yer almayı hak ediyor.

Bakmayın Karabük’ün lige haftalar önceden havlu attığına. Emin olun izin verilirse her takıma sıkıntı yaşatma potansiyeline sahip bir takım. Ancak Göztepe dün kısa sürede teslim aldı rakibini. Orta alanda Poko’nun iki kişilik enerjisi, Castro ve Ngando’nun teknik kalitesiyle birleşince sarı-Kırmızılılar oyunu rakip alana yıkmakta zorlanmadı. Öyle ki, savunmanın ortasındaki Reis-Kosanovic ikilisine 1-2 pozisyon dışında iş düşmedi. Sabri’nin ve Halil’in etkinliğini de unutmamak gerek tabi.

Gelelim gecenin konusuna.

Demba Ba oyuna girdiğinde, top ayağına geldiğinde, hatta gol attığında bile ıslıklandı Bornova’da. Şurası net ki, Göztepe taraftarının kısa sürede bağrına bastığı, “En baba Ba” diye şarkılar yaptığı Senegalli’yle gönül bağı zedelenmiş. Beşiktaş maçı öncesi rakip takımın başkanı Fikret Orman’ın sportmenlikle uzaktan yakından ilgisi olmayan, ne amaç taşıdığı çok açık açıklamalarına Ba’nın da sessiz bir kabulleniş göstermesi affedilmemiş. Pek de affedilecek gibi görünmüyor.

Peki bu tepki doğru mu?

Doğru-yanlış tartışılır. Kişiler üzerinden tartışmak yerine büyük resme bakalım.

Taraftarın verdiği mesaj kısa ve net...

Adı ve kariyeri ne olursa olsun, bu formayı bedeniyle, ruhuyla, tutkusuyla giymeyecek olan varsa eğer şunu bilmeli ki, kapı ardına kadar açık. Göztepe’nin önümüzdeki yıllara dair anayasasında ‘kişilerden bağımsız istikrarlı bir başarı’ yer alıyor! Ve bu gollerden, asistlerden, hatta emin olun Avrupa kupalarına katılmaktan bile daha önemli bir hedef.

Anlayana.