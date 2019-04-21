Taktiği, sahaya dizilişi, 3-5-2’si, 4-3-3’ü yoktur bazen bu işin...
Bazı maçlar vardır ki yürekle kazanılır... Tekniğin yetmeyebilir, sahada kavga edersin...
Kaliten eksik kalabilir, mücadelenle, sertliğinle rakibi sindirirsin.
Ama yüreğin yoksa kardeşim... İşte o zaman olmaz hiç bir şey...
Çünkü korkaklar zafer öyküleri yazamaz asla!
Yaşama tutunma maçında tribüne gelmeyen başkan yazamaz o zafer öyküsünü.
1 puana bile tahammül edilmeyecek maça kendi sahasında rakibin pas trafiğini izleyerek başlayan hoca yazamaz..
Taktik ne olursa olsun sahada rakibi sindirmekten aciz olan futbolcu yazamaz.
Amatörde bile bu takımın peşini bırakmayan Göztepe taraftarı dün golü yediği 25. dakikadan ilk yarının sonuna kadar tek ses çıkartmadı biliyor musunuz? Asla geriye düştüğü için değil!
Takımında o kavgayı, o inancı, o ışığı göremediği için...
İkinci yarının başında Yasin’in direkten dönen topuyla başlayan bir ateş 15 dakika ısıttı Bornova’yı, o kadar...
Deniz Kadah’ın 6 pastan auta attığı top, hem o ateşi hem maçtaki umutları söndürüverdi.
Sonra ne mi olur!
Hasta ameliyat masasında son nefesini verdi gibi! Kalp masajı, suni teneffüs işe yarar mı?
Çok ama çok zor!
Korkaklar zafer öyküleri yazamaz
Taktiği, sahaya dizilişi, 3-5-2’si, 4-3-3’ü yoktur bazen bu işin...
Bazı maçlar vardır ki yürekle kazanılır... Tekniğin yetmeyebilir, sahada kavga edersin...
Kaliten eksik kalabilir, mücadelenle, sertliğinle rakibi sindirirsin.
Ama yüreğin yoksa kardeşim... İşte o zaman olmaz hiç bir şey...
Çünkü korkaklar zafer öyküleri yazamaz asla!
Yaşama tutunma maçında tribüne gelmeyen başkan yazamaz o zafer öyküsünü.
1 puana bile tahammül edilmeyecek maça kendi sahasında rakibin pas trafiğini izleyerek başlayan hoca yazamaz..
Taktik ne olursa olsun sahada rakibi sindirmekten aciz olan futbolcu yazamaz.
Amatörde bile bu takımın peşini bırakmayan Göztepe taraftarı dün golü yediği 25. dakikadan ilk yarının sonuna kadar tek ses çıkartmadı biliyor musunuz? Asla geriye düştüğü için değil!
Takımında o kavgayı, o inancı, o ışığı göremediği için...
İkinci yarının başında Yasin’in direkten dönen topuyla başlayan bir ateş 15 dakika ısıttı Bornova’yı, o kadar...
Deniz Kadah’ın 6 pastan auta attığı top, hem o ateşi hem maçtaki umutları söndürüverdi.
Sonra ne mi olur!
Hasta ameliyat masasında son nefesini verdi gibi! Kalp masajı, suni teneffüs işe yarar mı?
Çok ama çok zor!