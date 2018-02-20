Kaybederken kaybetmek

Takımın omurgasını oluşturan Beto, Kadu ve Castro'dan çıkılan Gençlerbirliği deplasmanı belki çok umut vaat etmiyordu Göztepe için.

Bu sıkıntılı şartlarda ayakta kalmak, en azından beraberliği cepte tutmak için ilk şart takım savunmasını iyi yapmak, hatları birbirine yakın tutmaktı kuşkusuz. Ancak Ankara'da adeta başlamadan biten bir maç izledik! Daha maçın başında sahadaki hali 'uyurgezer'i andıran Tanju'nun hatasıyla Gençlerbirliği'nin üstünlüğü ele alması, sonun başlangıcıydı. Öyle ki, tribündekilerden televizyon başındakilere kadar herkes o an aynı soruya cevap arıyordu: Sabri kulübede otururken Tanju'yu 11'de tutan hangi özelliği olabilir!

Sağ bek Tanju'ya şaşırırken sol bek indirdi ikinci darbeyi! Traore'nin sırtı dönük rakibe yaptığı hareket 1-0 gerideki Göztepe'yi 10 kişi bırakıverdi.

Sonrası mı...

Ne siz sorun ne ben anlatayım!

Hücumda Demba Ba'yı 'yalnız adam' olarak bırakıp, Senegalli'nin yayına bile yaklaşamayan bir Göztepe!

Orta alanda rakibin presine karşı koymaktan uzak, pısırık, silik bir Göztepe.

Savunmada rakip forvetlerin ataklarına hamle yapamayan, kalesini Günay, melekler ve direklere emanet etmiş bir Göztepe!

Ve olanları çaresiz gözlerle izleyen bir kulübe.

Göztepe cephesinde bunlar yaşanırken, Gençlerbirliği ikinci yarının ilk 15 dakikasında 4-5'i bulacak pozisyonları harcıyordu. Ne zaman Başkent ekibinin ikinci golü geldi, maçın da fişi çekildi.

Gelelim gecenin özetine...

Evet, Göztepe ligin ilk yarısında 30 puan alarak beklentilerin üzerine çıkmış olabilir.

Evet, Göztepe 'Süper Lig'deki ilk sezonunda lige tutunma' hedefine ilk yarıdan ulaşmış olabilir.

Ancak herkes şunu iyi bilsin ki, ne olursa olsun Göztepe 'halı sahada biraz ter atalım' dercesine 'takılamaz' sahada!

Puan kaybedebilir, maç kaybedebilir, hatalı gol yenebilir! Ama takım kimliğinden uzak, sahada üst üste 5 sağlıklı pas yapamayan, tek bir pozisyon üretemeyen bir Göztepe asla kabul edilemez.

Dün geceki görüntü, ligin ilk yarısında Avrupa'ya aday gördüğümüz Göztepe için utanç verici bir görüntüdür.

Ve bu oyuncuların en kısa sürede bu ayıbı ortadan kaldırması gerekir.