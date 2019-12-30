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Hasan Ercazip

Hasan Ercazip

Kaybedeceksen böyle kaybet

30 Aralık 2019

Şurası net...

 

 

Lider Sivasspor’a karşı, deplasmanda, dondurucu bir soğukta sahaya çıkıyorsa Göztepe... Üstelik sahaya çıkan kadro, 7 eksik nedeniyle belki antrenmanda bile yan yana gelmemiş bir 11 ise... O kadro, lidere karşı çatır çatır futbol oynuyor, kafa tutuyor, saçma sapan bir golle sahadan yenik ayrılıyorsa eğer...

Bu takıma tek söz edilmez...

Göztepe takımı kaybedecekse, böyle kaybeder.

İlhan Palut, kendisini her hafta biraz daha ileri taşıyan cesaretinden bu 7 eksiğe karşın ödün vermiyorsa... Bu hocaya da tek söz edilmez.

Sadece aklıma şu soru takıldı: Yasin oyuna alınırken, Napoleoni’yi kenara almak doğru muydu? Deniz’i oyundan alıp Napoleoni’yi en uca atmak daha isabetli olmaz mıydı?

Bu arada herkesin haftalardır birbirine sorduğu bir sorunun da kendi kendine cevabını bulduğunu belirtelim... Evet, Yasin’in bu performansıyla ilk 11’de olması mümkün değil.

***

Göztepe adına ligin ilk yarısında haneye yazılan 23 puanın önemli bir başarı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yepyeni bir macera kapıda... Yeni evinde, yeni hedefler, yeni ufuklar bekliyor Göztepe’yi... İlhan Palut’la bambaşka bir kimlik kazanan takım, 2-3 dokunuşla çok keyifli bir ikinci yarı geçirebilir. En az bir forvet ve bir kanat takviyesiyle farklı bir Göztepe izletebilir İlhan Palut...

***

Sivasspor’un şampiyonluk kovaladığı 2009-2010 sezonunda bir yazı dizisi hazırlamak için Sivas’a gitmiştim. O dönem de tribünün şampiyonluğa oynayan bir takıma yeterli desteği vermediğini düşünüp, “Bu takımın arkasında Bursa ya da Göztepe taraftarı olsa ne değişirdi” diye sormuştum kulübün amigosuna.

Cevap netti: Şampiyon oluruz!

Şimdi bir şeyin altını çizelim... Sivasspor sahada herkesin takdirini kazanırken, Trabzon’a, F.Bahçe’ye, Beşiktaş’a, Galatasaray’a fark atmışken 27 bin 532 kişilik stada sadece 12 bin 961 kişi gidiyorsa, kusura bakmayın ama o şehir o takımı, o şampiyonluğu hak etmiyor demektir!

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