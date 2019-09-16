Karnımdan konuşmayı sevmem. Ligin ilk 3 haftasını, küme düşmenin en büyük adayı olarak geçti Göztepe. Böyle bir ‘buhran noktasında’ milli ara da ilaç gibiydi hani. Dün bu 15 günlük aranın takımda neleri değiştirdiğini, Mossoro-Napoleoni hamlelerinin ne sonuç vereceğini görmek için geçtik ekran başına.
Evet, Rize’de daha derli toplu bir takım gibiydi Göztepe... Deplasman sertliğini ortaya koydu, oyuncular adeta tekmeye kafa uzattı, rakibi bozmayı başardı. Zaten ‘bozma oyunu’ konusunda çok sorunu yok Göztepe’nin. Sıkıntı üretimekte. İş üretime geldiğinde, ‘yetenek’ öne çıkması gerektiğinde herkes birbirine bakıyor.
Mossoro, beğendiğim oyun akıllarından. Tecrübeli, teknik, kaliteli. Bu tip deplasman maçlarında orta alanda kazanılan toplarda, kontra hücumları doğru yönlendirerek takıma katkı sağlayabileceğini düşünmüştüm. Ancak dün bu anlamda beklenenin gerisindeydi. Yine de Mossoro, ligin devamında, özellikle de iç sahada katkı vermeye aday.
Napoleoni ise ‘kalite anlamında’ pek bir şey sunamadı izleyenlere. Görüntü var, ses yok misali.
Sahaya çıkan 11’de değinilmesi gereken asıl nokta başka. Sezon başı sol bek transfer ediyorsun, geçtiğimiz yıl mecburiyetten oynattığın ‘yedek’ Berkan 11’de. Stoperler alıyorsun, geçtiğimiz yıl son haftalarda mecburiyetten o bölgede kullandığın Alpaslan 11’de!
“Bir transfer nasıl yapılmaz” sorusunun net yanıtı gibi sanki!
Evet, Alpaslan’ın bu takımda her zaman yeri var bana göre. Aynı şekilde Berkan da Leo’dan iyi seçim. Ancak madem Alpaslan bu takımın stoperi olacaktı, o zaman Göztepe neden bu kadar stoper transferi yaptı? Leo, Sanneh, Veli ve Atınç tercihlerinde kimin kararı belirleyici oldu?
Kimse yanlış anlamasın, alınan beraberliği beğenmiyor değilim. Aksine ortaya koyulan mücadele ve 1 puan takımı birbirine kenetleme ve özgüven adına çok değerli. Poko’nun ortaya koyduğu emeğe, Alpaslan’ın çabasına, Titi ve Beto’nun hırsına, genç Batuhan ve Ege’nin enerjisine kimse laf edemez.
Ancak Göztepe’nin ligin devamı için ön bölgede iş yapacak kaliteye çok ama çok ihtiyacı var.
Hatırlatırım.
4 hafta bitti ve Göztepe’nin gol hanesinde halen ‘sıfır’ yazıyor.
‘Kalite’
Karnımdan konuşmayı sevmem. Ligin ilk 3 haftasını, küme düşmenin en büyük adayı olarak geçti Göztepe. Böyle bir ‘buhran noktasında’ milli ara da ilaç gibiydi hani. Dün bu 15 günlük aranın takımda neleri değiştirdiğini, Mossoro-Napoleoni hamlelerinin ne sonuç vereceğini görmek için geçtik ekran başına.
Evet, Rize’de daha derli toplu bir takım gibiydi Göztepe... Deplasman sertliğini ortaya koydu, oyuncular adeta tekmeye kafa uzattı, rakibi bozmayı başardı. Zaten ‘bozma oyunu’ konusunda çok sorunu yok Göztepe’nin. Sıkıntı üretimekte. İş üretime geldiğinde, ‘yetenek’ öne çıkması gerektiğinde herkes birbirine bakıyor.
Mossoro, beğendiğim oyun akıllarından. Tecrübeli, teknik, kaliteli. Bu tip deplasman maçlarında orta alanda kazanılan toplarda, kontra hücumları doğru yönlendirerek takıma katkı sağlayabileceğini düşünmüştüm. Ancak dün bu anlamda beklenenin gerisindeydi. Yine de Mossoro, ligin devamında, özellikle de iç sahada katkı vermeye aday.
Napoleoni ise ‘kalite anlamında’ pek bir şey sunamadı izleyenlere. Görüntü var, ses yok misali.
Sahaya çıkan 11’de değinilmesi gereken asıl nokta başka. Sezon başı sol bek transfer ediyorsun, geçtiğimiz yıl mecburiyetten oynattığın ‘yedek’ Berkan 11’de. Stoperler alıyorsun, geçtiğimiz yıl son haftalarda mecburiyetten o bölgede kullandığın Alpaslan 11’de!
“Bir transfer nasıl yapılmaz” sorusunun net yanıtı gibi sanki!
Evet, Alpaslan’ın bu takımda her zaman yeri var bana göre. Aynı şekilde Berkan da Leo’dan iyi seçim. Ancak madem Alpaslan bu takımın stoperi olacaktı, o zaman Göztepe neden bu kadar stoper transferi yaptı? Leo, Sanneh, Veli ve Atınç tercihlerinde kimin kararı belirleyici oldu?
Kimse yanlış anlamasın, alınan beraberliği beğenmiyor değilim. Aksine ortaya koyulan mücadele ve 1 puan takımı birbirine kenetleme ve özgüven adına çok değerli. Poko’nun ortaya koyduğu emeğe, Alpaslan’ın çabasına, Titi ve Beto’nun hırsına, genç Batuhan ve Ege’nin enerjisine kimse laf edemez.
Ancak Göztepe’nin ligin devamı için ön bölgede iş yapacak kaliteye çok ama çok ihtiyacı var.
Hatırlatırım.
4 hafta bitti ve Göztepe’nin gol hanesinde halen ‘sıfır’ yazıyor.