Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Hasan Ercazip>Hayat cesurları sever
"Hasan Ercazip" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Hasan Ercazip" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Hasan Ercazip

Hasan Ercazip

Hayat cesurları sever

8 Aralık 2019

 Aykut Kocaman üzerine yıllarca tartışıp orta noktayı bulamasak da, severim Serdar Ali Çelikler’in o yorumunu... Yüzde 100’ü kapsamasa da, en azından yüzde 90’ı için geçerlidir bence de “Türk futbolu, Türk teknik adamlar yüzünden ileri gitmiyor” sözleri!

 

 

Peki neden?

“Çok koştuk, çok mücadele ettik” sığlığında boğulmak yerine oyunu güzelleştirmeyi düşünen belki de bir elin parmakları kadardır çünkü! Herhangi bir deplasmana gittiğinde takımı mümkünse 11 ön liberodan kurmak, kendi ceza alanında 90 dakikayı geçirip 1 puana ‘yatmak’ kolay gelir çoğuna! Rakibi nasıl kilitleyeceğini düşünür ama o rakipten topu aldığında kontraya hangi düzenle çıkacağına kafa yormaz pek!

‘Cesaret’ ise en zor bulunan özelliktir.

Skordan, dünkü galibiyetten bağımsız İlhan Palut’un iki haftadır çıkardığı 11’lere bu pencereden bakmak gerek.

Ligin hücum etkinliği en yüksek takımı Fenerbahçe ile oynarken, orta sahayı eksiltip forveti ikilemek!

‘Hayata tutunma’ maçına çıkan Ankaragücü deplasmanına da yine aynı şekilde çıkmak!

Şöyle bir düşünün... ‘Düzenin adamı’ haline gelmiş kaç yerli hoca tercih eder bu riski?

Hedefi olan, iddialı olan ve en önemlisi ‘cesur’ olan bir adam yapıyor bunu! İlhan Palut, bu anlamda özel bir saygıyı hak ediyor. Farkında mısınız, Göztepe’nin ligdeki tüm takımlardan farklı bir özelliği var şu an. Göz Göz, tek işi rakibi bozmak olan bir ‘ön libero-6 numara’ kullanmayan tek takım. Savunmanın önünde 2011 Trabzonspor’undaki ‘Colman-Selçuk’ ikilisi gibi iki ‘8 numara’ yer alıyor. Castro-Soner’in önündeki Napoleoni ile de forvet destekleniyor. Halil ve Serdar ikilisinin daha fazla içeri kat ederek oynamaya çalışması da hücumu zenginleştiren bir diğer dokunuş! Takımın oynadığı oyundan nasıl zevk aldığını görmek için 81. dakikaya bir bakın! Göztepe’nin 3-1 üstün olduğu oyunda rakip ceza alanına tam 5 kişi gidiyor.

Sonuç mu?

Aut olan kornerden yenilen gole, Beto’nun sakatlanmasına, gol kaçırma uzmanı santrfora karşın Göztepe 3 puanı 3 golle alıp geliyor.

Çünkü...

Hayat cesurları seviyor.

X
Hasan Ercazip Hasan ErcazipTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Musleraya dua etKanat ATKAYAMuslera'ya dua et08.12.2019
Evrensel sevgiye davetSaffet Emre TONGUÇEvrensel sevgiye davet08.12.2019
Fransız mutfağında madalyonun iki yüzü: GELENEK VE YENİLİKVedat MİLORFransız mutfağında madalyonun iki yüzü: GELENEK VE YENİLİK08.12.2019
MeToo çağında siz bu 9 Juliet’ten hangisisinizErtuğrul ÖZKÖKMeToo çağında siz bu 9 Juliet’ten hangisisiniz08.12.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.