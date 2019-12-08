Hayat cesurları sever

Aykut Kocaman üzerine yıllarca tartışıp orta noktayı bulamasak da, severim Serdar Ali Çelikler’in o yorumunu... Yüzde 100’ü kapsamasa da, en azından yüzde 90’ı için geçerlidir bence de “Türk futbolu, Türk teknik adamlar yüzünden ileri gitmiyor” sözleri!
Peki neden?
“Çok koştuk, çok mücadele ettik” sığlığında boğulmak yerine oyunu güzelleştirmeyi düşünen belki de bir elin parmakları kadardır çünkü! Herhangi bir deplasmana gittiğinde takımı mümkünse 11 ön liberodan kurmak, kendi ceza alanında 90 dakikayı geçirip 1 puana ‘yatmak’ kolay gelir çoğuna! Rakibi nasıl kilitleyeceğini düşünür ama o rakipten topu aldığında kontraya hangi düzenle çıkacağına kafa yormaz pek!
‘Cesaret’ ise en zor bulunan özelliktir.
Skordan, dünkü galibiyetten bağımsız İlhan Palut’un iki haftadır çıkardığı 11’lere bu pencereden bakmak gerek.
Ligin hücum etkinliği en yüksek takımı Fenerbahçe ile oynarken, orta sahayı eksiltip forveti ikilemek!
‘Hayata tutunma’ maçına çıkan Ankaragücü deplasmanına da yine aynı şekilde çıkmak!
Şöyle bir düşünün... ‘Düzenin adamı’ haline gelmiş kaç yerli hoca tercih eder bu riski?
Hedefi olan, iddialı olan ve en önemlisi ‘cesur’ olan bir adam yapıyor bunu! İlhan Palut, bu anlamda özel bir saygıyı hak ediyor. Farkında mısınız, Göztepe’nin ligdeki tüm takımlardan farklı bir özelliği var şu an. Göz Göz, tek işi rakibi bozmak olan bir ‘ön libero-6 numara’ kullanmayan tek takım. Savunmanın önünde 2011 Trabzonspor’undaki ‘Colman-Selçuk’ ikilisi gibi iki ‘8 numara’ yer alıyor. Castro-Soner’in önündeki Napoleoni ile de forvet destekleniyor. Halil ve Serdar ikilisinin daha fazla içeri kat ederek oynamaya çalışması da hücumu zenginleştiren bir diğer dokunuş! Takımın oynadığı oyundan nasıl zevk aldığını görmek için 81. dakikaya bir bakın! Göztepe’nin 3-1 üstün olduğu oyunda rakip ceza alanına tam 5 kişi gidiyor.
Sonuç mu?
Aut olan kornerden yenilen gole, Beto’nun sakatlanmasına, gol kaçırma uzmanı santrfora karşın Göztepe 3 puanı 3 golle alıp geliyor.
Çünkü...
Hayat cesurları seviyor.
Hayat cesurları sever
Aykut Kocaman üzerine yıllarca tartışıp orta noktayı bulamasak da, severim Serdar Ali Çelikler’in o yorumunu... Yüzde 100’ü kapsamasa da, en azından yüzde 90’ı için geçerlidir bence de “Türk futbolu, Türk teknik adamlar yüzünden ileri gitmiyor” sözleri!
Peki neden?
“Çok koştuk, çok mücadele ettik” sığlığında boğulmak yerine oyunu güzelleştirmeyi düşünen belki de bir elin parmakları kadardır çünkü! Herhangi bir deplasmana gittiğinde takımı mümkünse 11 ön liberodan kurmak, kendi ceza alanında 90 dakikayı geçirip 1 puana ‘yatmak’ kolay gelir çoğuna! Rakibi nasıl kilitleyeceğini düşünür ama o rakipten topu aldığında kontraya hangi düzenle çıkacağına kafa yormaz pek!
‘Cesaret’ ise en zor bulunan özelliktir.
Skordan, dünkü galibiyetten bağımsız İlhan Palut’un iki haftadır çıkardığı 11’lere bu pencereden bakmak gerek.
Ligin hücum etkinliği en yüksek takımı Fenerbahçe ile oynarken, orta sahayı eksiltip forveti ikilemek!
‘Hayata tutunma’ maçına çıkan Ankaragücü deplasmanına da yine aynı şekilde çıkmak!
Şöyle bir düşünün... ‘Düzenin adamı’ haline gelmiş kaç yerli hoca tercih eder bu riski?
Hedefi olan, iddialı olan ve en önemlisi ‘cesur’ olan bir adam yapıyor bunu! İlhan Palut, bu anlamda özel bir saygıyı hak ediyor. Farkında mısınız, Göztepe’nin ligdeki tüm takımlardan farklı bir özelliği var şu an. Göz Göz, tek işi rakibi bozmak olan bir ‘ön libero-6 numara’ kullanmayan tek takım. Savunmanın önünde 2011 Trabzonspor’undaki ‘Colman-Selçuk’ ikilisi gibi iki ‘8 numara’ yer alıyor. Castro-Soner’in önündeki Napoleoni ile de forvet destekleniyor. Halil ve Serdar ikilisinin daha fazla içeri kat ederek oynamaya çalışması da hücumu zenginleştiren bir diğer dokunuş! Takımın oynadığı oyundan nasıl zevk aldığını görmek için 81. dakikaya bir bakın! Göztepe’nin 3-1 üstün olduğu oyunda rakip ceza alanına tam 5 kişi gidiyor.
Sonuç mu?
Aut olan kornerden yenilen gole, Beto’nun sakatlanmasına, gol kaçırma uzmanı santrfora karşın Göztepe 3 puanı 3 golle alıp geliyor.
Çünkü...
Hayat cesurları seviyor.