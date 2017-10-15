Hayallere merhaba



Dünkü performansı “Baltalı Zagor’u” aratmayan Sandro’nun bile kariyerinde Tottenham var!

Hani Cem Yılmaz’ın o efsane ‘general’ tanımlaması gibi. Tüm galaksiyi sahaya indirmiş, Antalya forması giydirmişler! Sırtlarında ‘tatil.com’ yazdığına da bakmayın. Hepsi hırslı, tekme-tokat maç kazanma derdinde...

İşte Göztepe, böyle bir rakibi üstelik kendi seyircisinin önünde devirdi dün.

Peki nasıl oluyor bu iş?

Ligin yenisi Göztepe nasıl oluyor da Beşiktaş’ın, Fenerbahçe’nin, Trabzon’a selam çakıp ikinci sıraya kuruluyor?

Çünkü Göztepe’nin, sihirbazı aratmayan Jahovic gibi bir golcüsü var.

Atılan iki golün sevincinde hafta içinde sakatlanan takım arkadaşlarını unutmayan bir ‘takım’ kimliği var.

Çünkü Göztepe’nin herkesin yaşıyla uğraşmasına aldırmadan sahayı emeğiyle sulayan Sabri ve Selçuk gibi emektarları var.

Kalesinde her gün devleşen bir Beto’su var.

Ve en önemlisi Göztepe’de takımın en havalı transferi Goufrann’ın kulübede oturtup geçen yıl bir alt kümede oynayan Tayfur’u 11’in değişmezi yapan teknik adam adaleti, yönetim vizyonu var.

Aslında bunu bir deplasman zaferi olarak da görmemek lazım! Ne de olsa o şehirde Göztepe’nin Antalyaspor’dan daha fazla ‘unutulmaz’ı var...

Ve şimdi sırada, ligin ikincisi bir takım olarak daha büyük hayaller kurmak var.