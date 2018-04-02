Hatalı tercihler  

Kemal Özdeş maliyet-performans ekseninde baktığımızda bu ligde elindeki kadroyu en efektif kullanan teknik adam. Mütevazı ekibine akıllı, oyunu çirkinleştirmeyen bir futbol oynatıyor. Dün de Kasımpaşa, özellikle ilk 45’te kendi isteklerini sahaya daha iyi yansıtan taraftı açık ara.

Ancak Özdeş gibi ligin elindeki malzemeyi iyi kullanan hocalarından biri Tamer Tuna’nın seçimleri de bu tabloda hayli etkiliydi! Sezonun kayıp adamı Gouffran’ın yanına bir de en kötü performans dalında açık ara Oscar adayı Scarione’yi eklemek, takımı 9 kişi bırakmaktı sanki! Amatöre düştüğünde bile destekten vazgeçmeyen Göztepe taraftarının Gouffran ve Oscar’ı oyundan çıkarken ıslıklaması da bu hataların göstergesiydi. Tamer Hoca belli ki bu ikilinin ön alandaki yeteneğine güvendi ancak bir adım geriye çektiği Castro’nun katkısından da oldu.

Tüm bunlar yaşanırken nasıl halen hakemlik yapabildiğini anlamadığım Hüseyin Göçek faktörü çıktı bir de. İlk yarı bitirilen Demba Ba’nın golünü iptal edişi akıl alır gibi değildi. İkinci yarıda verdiği ve vermediği kararlar da ilk yarıdaki hatanın üzerine tuz biber oldu. Türkiye’deki genç hakem adayları nasıl maç yönetilememesi konusunda Göçek’i her daim ders olarak takip edebilir!

İkinci yarı yetenek değil baskı ile çözüm aramaya başladı Göztepe. İşte bu bölümde maç içinde farklı bir maç izlemeye başladık Göztepe ile Ramazan arasında! 10 dakikalık dilimde belki tabelayı 3 kez değiştirebilecek müthiş baskıya tek başına direnç gösterdi Kasımpaşa kalecisi.

Kosanoviç’in atılması da durduramadı Göztepe baskısını. Ancak Ramazan duvarını aşamadılar yine. Uzatmalarda gelen gol sonucu belirledi.

Evet, ikinci yarıdaki baskı ile bu sonucu hak etmedi Göztepe. Ancak ilk yarıdaki tercihler için şapkayı önüne alıp düşünmek gerek.

Not: Göztepe taraftarının hakem protestosu herkese örnek olsun.