Göztepe’nin farkı

Bornova’da maç başlayalı birkaç dakika olmuş... İstanbul’dan gelen Galatasaray muhabiri arkadaşım soruyor: Göztepe biraz fazla ofansif bir kadroyla çıkmamış mı?
Haklı... Yıllardır öyle alıştık ki pısırıklığa... Korkaklığa... Göztepe’nin kadrosu fazla cesur geliyor Galatasaray kanadına.
Anlatıyorum kendisine... Göztepe’nin İlhan Palut geldiğinden bu yana çift forvet oynadığını, ligde klasik ön libero kullanmayan tek takım olduğunu, Fenerbahçe maçına da deplasmana da böyle çıktığını...
Şaşırıyor.
Bende ise bir mutluluk. Çünkü “Ben de bu oyuna güzellikler katabilirim” diyen cesur bir hocası var Göztepe’nin...
İki hafta önce yazdığım gibi, hayat da cesurları seviyor.
Rakibin adından korkmayınca, 1 puana takla atmayınca, savunmada kaldığın anlarda bile hücuma dair bir planın olunca, gülümsüyor futbol tanrısı sana.
Göztepe’nin başında çıktığı ilk maçın ardından İlhan Palut’a “Dokun hocam” diye yazmıştım bu köşeden... Sezar’ın hakkı Sezar’a... İki özel dokunuşu var ki, Göztepe’ye futbol olarak sınıf atlattı..
Öncelikle orta alanın Soner-Castro ikilisiyle kurulması... Teknik olarak takımın seviyesini çok artırdı. Göztepe orta alanında, artık ikinci bölgede kaybedilen top sayısı minimum düzeyde. Takım oyunu daha temiz kuruyor, savunmanın eksik yakalanması da önlenmiş oluyor.
Ve Napoleoni’nin Jerome’un arkasına yerleşmesi... Bu da Göztepe için hücumda çok önemli bir pas istasyonu doğurdu. Takımın üçüncü bölgeyi parsellemesinde İtalyan’ın büyük katkısı oluyor. Ayrıca Göztepe’nin Halil ile attığı ikinci golünü tekrar izleyin. Orada atağı başlatan bir pas göreceksiniz ki, biz buna ‘İtalyan sanatı’ desek, Napoleoni’ye şapka çıkarsak yanlış olmaz.
Emin olun Galatasaray karşısında Göztepe sahadan 3-4 farkla galip ayrılsa hiç sürpriz olmazdı. Zira sahadaki Galatasaraylı oyuncuların hiçbiri, kaybedilen 3 puana herhalde hakem Serkan Tokat kadar üzülmemiştir!
VAR’a hiç gidilmeyen ikinci yarıya 6 dakika ekleyen, yetmezmiş gibi 2 dakika da ‘uzatmanın uzatmasını’ oynatan, Halil’in ayağının kırılabileceği pozisyona faul bile çalmayan, rakibinden az faul yapan Göztepeli oyunculara, Galatasaraylı oyuncuların iki katı sarı kart gösteren Serkan Hoca da ‘tokat yemiş bir havada’ terk etti oyun alanını!
Tüm bunlar olurken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonrası bir de hakemlere serzenişte bulunuyor ya! İşte insan orada ‘pes’ diyor!
Pes...
Göztepe’nin farkı
Bornova’da maç başlayalı birkaç dakika olmuş... İstanbul’dan gelen Galatasaray muhabiri arkadaşım soruyor: Göztepe biraz fazla ofansif bir kadroyla çıkmamış mı?
Haklı... Yıllardır öyle alıştık ki pısırıklığa... Korkaklığa... Göztepe’nin kadrosu fazla cesur geliyor Galatasaray kanadına.
Anlatıyorum kendisine... Göztepe’nin İlhan Palut geldiğinden bu yana çift forvet oynadığını, ligde klasik ön libero kullanmayan tek takım olduğunu, Fenerbahçe maçına da deplasmana da böyle çıktığını...
Şaşırıyor.
Bende ise bir mutluluk. Çünkü “Ben de bu oyuna güzellikler katabilirim” diyen cesur bir hocası var Göztepe’nin...
İki hafta önce yazdığım gibi, hayat da cesurları seviyor.
Rakibin adından korkmayınca, 1 puana takla atmayınca, savunmada kaldığın anlarda bile hücuma dair bir planın olunca, gülümsüyor futbol tanrısı sana.
Göztepe’nin başında çıktığı ilk maçın ardından İlhan Palut’a “Dokun hocam” diye yazmıştım bu köşeden... Sezar’ın hakkı Sezar’a... İki özel dokunuşu var ki, Göztepe’ye futbol olarak sınıf atlattı..
Öncelikle orta alanın Soner-Castro ikilisiyle kurulması... Teknik olarak takımın seviyesini çok artırdı. Göztepe orta alanında, artık ikinci bölgede kaybedilen top sayısı minimum düzeyde. Takım oyunu daha temiz kuruyor, savunmanın eksik yakalanması da önlenmiş oluyor.
Ve Napoleoni’nin Jerome’un arkasına yerleşmesi... Bu da Göztepe için hücumda çok önemli bir pas istasyonu doğurdu. Takımın üçüncü bölgeyi parsellemesinde İtalyan’ın büyük katkısı oluyor. Ayrıca Göztepe’nin Halil ile attığı ikinci golünü tekrar izleyin. Orada atağı başlatan bir pas göreceksiniz ki, biz buna ‘İtalyan sanatı’ desek, Napoleoni’ye şapka çıkarsak yanlış olmaz.
Emin olun Galatasaray karşısında Göztepe sahadan 3-4 farkla galip ayrılsa hiç sürpriz olmazdı. Zira sahadaki Galatasaraylı oyuncuların hiçbiri, kaybedilen 3 puana herhalde hakem Serkan Tokat kadar üzülmemiştir!
VAR’a hiç gidilmeyen ikinci yarıya 6 dakika ekleyen, yetmezmiş gibi 2 dakika da ‘uzatmanın uzatmasını’ oynatan, Halil’in ayağının kırılabileceği pozisyona faul bile çalmayan, rakibinden az faul yapan Göztepeli oyunculara, Galatasaraylı oyuncuların iki katı sarı kart gösteren Serkan Hoca da ‘tokat yemiş bir havada’ terk etti oyun alanını!
Tüm bunlar olurken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonrası bir de hakemlere serzenişte bulunuyor ya! İşte insan orada ‘pes’ diyor!
Pes...