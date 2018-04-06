Futbolun huzur yakası

Kulüplerini ileriye taşıyacak projeler yerine popülizmin çekiciliğine kapılan, menajerlerin oyuncağı haline gelen yöneticiler...

Yönettikleri her maçta, maçın önüne geçmeyi bir şekilde ‘başaran’ hakemler...

Bitmek bilmeyen, spor programlarının ana konusu haline gelen komplo teorileri.

Havaya saçılan milyonlar, hayal kırıklığı yaşayan milyonlar!

Türkiye’de maalesef futbolun ‘can sıkan’ yönünü konuşuyoruz daha çok.

Ancak gelin, aynı tablonun farklı bir yüzüne bakalım bugün. Futbolun huzur yakasına...

Mini Dünya Kupası’nı andıran bir organizasyon, beşinci kez “Merhaba” diyecek bugün. Dile kolay, 21 ülkeden toplam 55 takım katılacak U12 İzmir Cup’a.

İngiltere’den Manchester City’yi, İspanya’dan Athletic Bilbao’yu, Fransa’dan Rennes’i, Portekiz’den Porto’yu, Benfica’yı, Hollanda’dan PSV’yi, Twente’yi, Belçika’dan Anderlecht’i, Mechelen’i, Standart Liege’i, İtalya’dan Sampdoria’yı, Hırvatistan’dan Dinamo Zagreb’i, Romanya’dan Steau Bükreş’i, Rusya’dan Krasnodar’ı böyle bir turnuva için İzmir’e getirmek, organizasyonun büyüklüğünü ve ne denli emek harcandığını gösteriyor bizlere.

12 yaşın altındaki pek çok yeteneği, en saf haliyle izlemek... Belki aradan geçecek 8-10 yıl sonra “Ben bu futbolcuyu, daha 12’sinde fark etmiştim” demek, hepsinden öte her yanı umutla bezeli bir sahada gezinmek, profesyonellik adıyla soslanan bazı çirkinliklere bulaşmamış minikleri izlemek, onların başarabildiklerine “Vay be” demek, gerçekten paha biçilmez bir güzellik olacak.

Okay Karacan’ın buğulu sesiyle farklı bir dünyaya gidecek, miniklerin rekabetiyle eğleneceğiz. Hem de bu kez, Türk futboluna rekorları kadar kişiliğiyle damga vuran Alex De Souza’yla renklenecek U12 İzmir Cup.

Altınordu, bambaşka projesiyle 6 yıl önce İzmir’den yola çıkarken “Türkiye’nin Altınordu’su” olmaktı hedefi. Bugün dünyaca ünlü The Guardian Gazetesi, Altınordu’yu oyunu değiştirmeye aday bir kulüp olarak “Game changer” başlığıyla tanımlıyor. Fenerbahçe’nin başkan adayları altyapıyla ilgili yapmak istediklerini anlatırken Altınordu örneğini veriyor, “Onlar kadar yapamasak da” diye cümle kuruyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Trabzonspor kurmayları gelip “Bunu nasıl yapıyorsunuz” diye şaşkınlıklarını dile getiriyor.

Yani...

“Türkiye’nin Altınordu’su” olmayı çoktan başardı Altınordu. Hatta yaptıklarıyla Türkiye’nin ötesinden de fark ediliyor.

Peki sizce İzmir’in böyle bir değeri fark etmesi, gerektiği gibi hakkını vermesi, medyasından taraftarına kadar futbolun geleceğine ışık tutan bu organizasyona daha fazla destek olması gerekmiyor mu?

Eğer cevap “Evet” ise, haftasonu rotanıza İsmet Orhunbilge Tesisleri’ni eklemeyi unutmayın!

Çünkü futbolun öte yakasında güzellikler var.