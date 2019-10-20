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Hasan Ercazip

Hasan Ercazip

Eksik parça

20 Ekim 2019

Bazen hayat bir yap-boz gibidir... Her şey tamam gibi görünür ama, eğer 1-2 parçanız eksikse, asla ‘İşte bu’ diyemezsiniz.

 

 

Skoru, fazlasıyla hak edilmesine rağmen kaçan puanı, 90+’larda yenilen golün yıkımını bırakın bir tarafa. Gelin büyük resme bakalım bir daha.

Sezon başındaki Göztepe’yi getirin aklınıza. Antalya maçını mesela. O Göztepe’nin, ‘Demba Ba ve Robinho’yu kulübesinde tutma lüksüne sahip’ bir rakibe karşı, hem de deplasmanda başa baş futbol oynayabileceğini hayal edebilir miydiniz? Ya da Başakşehir gibi ‘topa sahip olmak’ genetiğine işlemiş takımın, oyunun belli bölümlerinde Göztepe’nin pas trafiğine karşı çaresiz kalışını.

Mossoro’ya bakınca işte o ‘yap-boz’u tamamlayan parçayı görüyorum ben. Haksızlık etmemek, Brezilyalı Usta’yı Soner’le birlikte düşünmek gerek. İşte bu ikilinin katılımı, skordan bağımsız her takıma karşı oyunun ortağı yapıyor Göztepe’yi. Mossoro’nun oyunun lideri oluşu, Soner’i de yavaş yavaş skorun lideri konumuna getiriyor. Genç yetenek dün ilk yarının sonlarında sağ ayağıyla yapamadığını, sol ayağıyla yaptı ve bir kez daha ağları bulmayı başardı dün.

Bu ikilinin topu kullanma becerisi, takım arkadaşlarını da geliştiriyor kuşkusuz. Mesela Poko’yu. En iyi yaptığı iş rakibe baskı ve top kazanma olan ancak topla ince işler yapmaya kalktığında ‘çarşafa dolayan’ Gabonlu’da ciddi farklılık var mesela. Berkan ileriye daha rahat çıkıyor, Serdar içeri kat ederken ‘duvar olacak’ arkadaş bulabiliyor.

Ancak ‘gelişemeyenler’ de yok değil tabi! Mesela Gassama... Transfer edildiğinde bence Lopez ve Skubic ile birlikte ligin en iyi 3 sağ bekinden biriydi. Ancak Göztepe’de adeta ‘serbest düşüş’ yaşıyor. Dün Başakşehir’in ilk golünde rakip forvet arkasına koşu atarken adeta ‘uyuyan güzel’ gibi izleyişini mi anlatayım, yoksa Mossoro’nun bomboş bıraktığı pasta 2-3 saniyeyi heba edip açtığı ortayı rakibe nişanlayışını mı!

Bir de Jerome var! Sahadaki mücadelesine, emeğine şapka çıkarılır. Ancak ‘yetenek’ eksiği çok çok açık! Topu 3 direğin içinden geçirme konusunda istenen düzeye gelmedi, gelemeyecek. Ligin ikinci yarısında eğer yeni stada yakışır bir transfer yapılacaksa, hedef mutlaka ve mutlaka santrfor olmalı. Eğer Göztepe, ‘yutan eleman’ı ‘atan eleman’ ile değiştirirse, çok farklı şeyler olabilir.

Mossoro-Soner ikilisinin getirdiği değişimin ardından ‘eksik parça’ ortada çünkü!

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